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«Малочисленны, но с высокими возможностями»: Британские ВВС оказались не готовы к возможной войне с Россией

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«Малочисленны, но с высокими возможностями»: Британские ВВС оказались не готовы к возможной войне с Россией

Британские ВВС слишком малочисленны и не способны вести борьбу с сильным противником, у Великобритании нет резервов на случай войны с Россией. Об этом говорится в новом отчете комитета по обороне британского парламента.


Британские парламентарии решили провести проверку вооруженных сил Соединенного королевства, в частности, Военно-воздушных сил, на случай возможного столкновения с Россией. Как показали последние события, Россия оказалась готова к длительным боевым действиям, тогда как коллективный Запад нет. Вот и состряпали в парламенте отчет о готовности британской авиации с российскими боевыми самолетами.

Как оказалось, британские ВВС малочисленны, имеют узкую специализацию, но обладают "высокими" возможностями. На сегодняшний день на вооружении ВВС Соединенного королевства стоит 205 самолетов, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. Самолетов ДРЛОиУ у британцев нет совсем. При этом в отчете отсутствует информация о техническом состоянии имеющегося парка авиации. Кроме того, у Британии проблемы с подготовкой летного состава, все чаще британские пилоты проходят обучение в других странах, так как у собственных ВВС для этого нет возможностей.

Воздушный флот британских ВВС сейчас обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями. Он испытывает количественную нехватку и не обладает достаточными резервами… В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем

- говорится в отчете.

Нарастить возможности британских ВВС предлагается закупкой дополнительных американских истребителей F-35, но возникает проблема с отсутствием необходимых для этого средств. Кроме того, обслуживание F-35 очень дорогое, а это новые расходы, которые бюджет Соединенного королевства может не потянуть.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/RoyalAirForce
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:34
    +1
    Британские ВВС слишком малочисленны и не способны вести борьбу с сильным противником —

    ***
    — Все вы,англосаксы,готовы только с теми,кто послабее,воевать ...
    ***
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:40
    -2
    Ну и что, что малочисленны? Воюют не только числом. Что там десять тысяч снарядов против одного "Сармата"? В боевых условиях и единица может быть больше 10000.
  3. Andobor
    Andobor Сегодня, 08:43
    +2
    Да, все мальки просрали, а ведь то же великая держава была.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:43
    +3
    А гонору и спеси то сколько. Россия оказывается равный для них противник. Британские учёные и разведка рулит.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: lukash66
      А гонору и спеси то сколько. Россия оказывается равный для них противник. Британские учёные и разведка рулит.

      Вообще то Великобритания давно считает свои возможности суммарно со вмем блоком НАТО.
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 08:46
    +4
    И с чего они решили,что Россия будет с ними воевать? И с чего они решили,что Россия им равный соперник?
    Один "Посейдон",а лучше два...
  6. Седов
    Седов Сегодня, 08:46
    +2
    Умные люди сначала ревизию проводят о возможности исполнения обязательств. В-общем, охранять суда в Чёрном море нечем. И вокруг Зе большая непроглядная ..опа. И прикрыться нечем: посла в Британии сняли, а Резников похоже ещё не вступил.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 08:58
    +2
    Одно умилило---они считают Россию "равным соперником".....
    Прямо таки равным!? Высоко же они себя ценят,однако...и это тогда когда вместо их кохлы воюют...
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:05
    +2
    В условиях конфликта с равным соперником,
    .....в войне с бритами не будет танковых сражений и пехотных контрнаступлений...а будет массовая термоядерная разборка...тач то черчели спите спокойно
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:09
    +1
    «Малочисленны, но с высокими возможностями»: Британские ВВС оказались не готовы к возможной войне с Россией
    . У кого то есть что сказать, добавить?
  10. Sith
    Sith Сегодня, 09:09
    +1
    США могут теперь сделать финт ушами ... разогреть ситуацию до предела ... и сменив президента ... выйти из НАТО
    Чтобы досталось последним оставшемся в нём)
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:25
    0
    Как чукча из анекдота: чукча очень сильный, но очень легкий.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:26
    0
    В названии статьи акценты расставлены категорически неправильно :))
    В русском языке, в лексической конструкции "да - но" определяющее значение всегда падает на вторую часть тезиса, которая поглощает первую часть.
    Так что из названия "малочисленны, но с высокими возможностями" - возникает впечатление чего-то суперпрофессионального и смертоносного, кому не страшна эта малочисленность...

    Логичнее было бы все-таки поменять местами тезы: "С высокими возможностями... но малочисленны!"
  13. Denis812
    Denis812 Сегодня, 09:27
    0
    Англикам надо бы написать книжку типа "Как легко и непринуждённо просрать империю".
    Тетчер была последним мужиком в их долбаном королевстве.
  14. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 09:27
    0
    может не потянуть

    Пусть надрываются, нам же только лучше от того, что у нашего врага проблемы с финансами.