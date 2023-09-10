«Малочисленны, но с высокими возможностями»: Британские ВВС оказались не готовы к возможной войне с Россией

Воздушный флот британских ВВС сейчас обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями. Он испытывает количественную нехватку и не обладает достаточными резервами… В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем

Британские ВВС слишком малочисленны и не способны вести борьбу с сильным противником, у Великобритании нет резервов на случай войны с Россией. Об этом говорится в новом отчете комитета по обороне британского парламента.Британские парламентарии решили провести проверку вооруженных сил Соединенного королевства, в частности, Военно-воздушных сил, на случай возможного столкновения с Россией. Как показали последние события, Россия оказалась готова к длительным боевым действиям, тогда как коллективный Запад нет. Вот и состряпали в парламенте отчет о готовности британской авиации с российскими боевыми самолетами.Как оказалось, британские ВВС малочисленны, имеют узкую специализацию, но обладают "высокими" возможностями. На сегодняшний день на вооружении ВВС Соединенного королевства стоит 205 самолетов, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. Самолетов ДРЛОиУ у британцев нет совсем. При этом в отчете отсутствует информация о техническом состоянии имеющегося парка авиации. Кроме того, у Британии проблемы с подготовкой летного состава, все чаще британские пилоты проходят обучение в других странах, так как у собственных ВВС для этого нет возможностей.- говорится в отчете.Нарастить возможности британских ВВС предлагается закупкой дополнительных американских истребителей F-35, но возникает проблема с отсутствием необходимых для этого средств. Кроме того, обслуживание F-35 очень дорогое, а это новые расходы, которые бюджет Соединенного королевства может не потянуть.