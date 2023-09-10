Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о продолжении контрнаступления ВСУ «после наступления холодов»

Контрнаступление украинской армии, начавшееся в июне, не будет останавливаться, оно продолжится и после "наступления холодов". Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Новоиспеченный генерал-лейтенант дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз британскому агентству Reuters, которое интересовал один, но очень важный вопрос, а что же будет с провалившемся контрнаступлением ВСУ. По словам Буданова, никакого провала нет, украинская армия по-прежнему наступает, но очень медленно из-за российской обороны с минными полями. Причем ранее озвученная информация о том, что наступление скоро закончится, является недостоверной, ВСУ продолжат атаки и после наступления холодов.
Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится
- заявил Буданов.
При этом признал, что прогресс в наступлении очень маленький, а хотелось бы большего, тем более, что прогнозы были благоприятные. В то же время ситуация на поле боя сложная, а станет еще сложнее, ключевым фактором этого назвал большой количество дронов-камикадзе, работающих на передовой, а также минные поля, которые сломали все наступательные планы ВСУ.
Как пишет украинская пресса, Министерство обороны Украины ежедневно сообщает о локальных "успехах" на Запорожском направлении, при этом не раскрывая их. Несмотря на звучащие заявления, продвижения ВСУ вперед нет, оборона российской армии до сих пор не прорвана, хотя в Киеве об этом уже доложили и в Вашингтон, судя по публикациям западной прессы.