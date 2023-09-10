Военное обозрение
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Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о продолжении контрнаступления ВСУ «после наступления холодов»

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Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о продолжении контрнаступления ВСУ «после наступления холодов»

Контрнаступление украинской армии, начавшееся в июне, не будет останавливаться, оно продолжится и после "наступления холодов". Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.


Новоиспеченный генерал-лейтенант дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз британскому агентству Reuters, которое интересовал один, но очень важный вопрос, а что же будет с провалившемся контрнаступлением ВСУ. По словам Буданова, никакого провала нет, украинская армия по-прежнему наступает, но очень медленно из-за российской обороны с минными полями. Причем ранее озвученная информация о том, что наступление скоро закончится, является недостоверной, ВСУ продолжат атаки и после наступления холодов.

Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится

- заявил Буданов.

При этом признал, что прогресс в наступлении очень маленький, а хотелось бы большего, тем более, что прогнозы были благоприятные. В то же время ситуация на поле боя сложная, а станет еще сложнее, ключевым фактором этого назвал большой количество дронов-камикадзе, работающих на передовой, а также минные поля, которые сломали все наступательные планы ВСУ.

Как пишет украинская пресса, Министерство обороны Украины ежедневно сообщает о локальных "успехах" на Запорожском направлении, при этом не раскрывая их. Несмотря на звучащие заявления, продвижения ВСУ вперед нет, оборона российской армии до сих пор не прорвана, хотя в Киеве об этом уже доложили и в Вашингтон, судя по публикациям западной прессы.
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21 комментарий
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  1. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:10
    +5
    Когда ж этому выродку до конца нос свернут? what
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:43
      +9
      Цитата: bambr731
      Когда ж этому выродку до конца нос свернут? what

      Зачем? Пусть продолжает гробить ВФУ по 6000шт. на км продвижения и пусть доживёт до Трибунала.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:04
      +4
      Когда ж этому выродку до конца нос свернут?
      ..этот фигляр хорошим делом заниматься...предоставляет в всу лживые развед данные...именно по этому констрнаступники пачками гибнут на минных полях и посыпаемых сверху артой и РСЗО .. у всушников уже подавленное настроение...спасает положение только тонны психотропов ...ито с огромными потерями
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:10
    0
    Украинская армия по-прежнему наступает,
    но очень медленно из-за российской обороны

    ***
    — Когда нет обороны ,оно конечно,сподручнее "контрнаступать" ...
    ***
  3. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 10:11
    -2
    Новоиспеченный генерал-лейтенант дал очередное интервью иностранной прессе

    Мне вот интересно, между раздачей интервью и съемками роликов где он время находит на исполнение прямых обязанностей?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:44
      +1
      Цитата: Hwostatij
      где он время находит на исполнение прямых обязанностей?

      Его прямые обязанности выполняют запроливные кураторы.
  4. Cooper
    Cooper Сегодня, 10:25
    +2
    Что, ему бо́шку не окончательно проломило? Надо доделать дело..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:44
      +1
      Цитата: Cooper
      Что, ему бо́шку не окончательно проломило? Надо доделать дело..

      Нет. Он на Трибунале нужен живой чтобы его повесить.
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 11:15
        +4
        Песню про трибунал уже слышали с случае с азовцами. Они не под трибунал, а в Турцию здоровье поправлять отправились. В расход без всякого трибунала
  5. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 10:47
    +1
    Сейчас ВНА заявили о приоритетном развитии дроностроения. Похоже, война грозит окончательно перейти в позиционную Если зимой не будет российского наступления, тогда я вообще ничего не понимаю. Чего ждать? Пока Украине снарядов и дронов наклепают и истребители выдадут? Экономику, очевидно, на военные рельсы переводить у нас не собираются. Хоть тех же Ланцетов нужны сотни тысяч, причем за недорого. А это надо строить новые заводы или перепрофилировать гражданские. Причем срочно.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:32
      +4
      Экономику, очевидно, на военные рельсы переводить у нас не собираются. Хоть тех же Ланцетов нужны сотни тысяч, причем за недорого. А это надо строить новые заводы или перепрофилировать гражданские. Причем срочно.

      Нет не собираются. Потому что население, мы с вами, хочет сидеть на диване, хорошо питаться в тепле и уюте.
      Заводы и перепрофилируют и наращивают производство все это делается постепенно по нескольким причинам не подломить экономику, санкции и т.д.
      Новые открываются в Татарии или уже открылось или вот-вот по производству БПЛА.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:50
    0
    Главные слова ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, грамотно отмазался и соломки подстелил.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:11
      +4
      Ну так опыт показывает, что когда говоришь, что "в феврале мы выйдем к Крыму", а потом не выходишь и к Токмаку к осени, то над тобой начинают глумиться и обзывать кривоносым балоболом или мамкиным пирожком, а это обидно для цельного генерала с амбициями президента...
  7. AntidipresaHt
    AntidipresaHt Сегодня, 11:30
    0
    Дурен думкою богатеэ, на русский не "прогнозы были благоприятные" переводится)
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:32
    +1
    Ну что же, как говорится - флаг в кулак. Летом мешали контрнаступать травка и кустики, зимой прогнозируемо будут мешать снежинки и льдинки. У плохого танцора всегда есть оправдание...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:57
      +1
      Летом мешали контрнаступать травка и кустики, зимой прогнозируемо будут мешать снежинки и льдинки.
      ....весной непролазные лужи....а осенью так вообще "цветочный ряд" и...мины...а може лепёшки КРС...короче..кирдык полный...с другой стороны если это правда, то природа за ВС РФ...а с природой шутки плохи
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:52
    0
    Надо организовать им холода покрепче.
  10. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:58
    0
    "хотелось большего" свиньям всегда хочется ьольшего
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:03
    0
    Тоже странно - кусты после холодов не исчезнут, а вот снега добавится)
  12. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:30
    0
    Странное наступление ,ьроше похоже на простую утилизацию живой силы и бронетехники устаревшей западной ..Сколько уже сотен лярдов отмыи таким образом ..Скоро из ЕС начнут депортировать на восточный фронт ..
    "Война до последнего укронацика ..?" Россию устраивает ,меньше работы СМЕРШУ
  13. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:38
    0
    Контрнахрюк будет идти до тех пор пока не подготовят стратегическую оборону. А обороняться будут опять как в прошлом году «мясными» укрепами.