Британская разведка: Россия создала мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией

Россия создает мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией, о наборе волонтеров объявили власти Псковской области. Об этом сообщает британская разведка.
По данным британцев, в Псковской области созданы волонтерские группы, основной задачей которых является патрулирование в приграничной зоне и в районе размещения критических объектов с целью предотвращения очередного налета украинских беспилотников. Решение было принято после того, как был атакован аэродром с российскими стратегическими бомбардировщиками. По неофициальной информации, БПЛА могли быть запущены с территории прибалтийских государств или из нейтральных вод на Балтике.
Согласно отчету разведки, на сегодняшний день в группы записалось уже порядка 800 человек, причем это не предел, желающих много. В различные районы будут направляться группы по 50 человек, которые и обеспечат патрулирование и наблюдение.
Патрули будут состоять из групп в 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в частности аэропорты и авиабазы
- говорится в отчете.
Ранее власти региона сообщали о создании "Дружины Александра Невского" для обеспечения безопасности на территории области. В дружину можно вступать с 14 лет, все проходят необходимое обучение. Известно, что дружина получила автотранспорт, в частности, автомобили "УАЗ", которые будут развозить патрули. О наличии оружия ничего не сообщается.
(...) Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужно создать (...) можно называть это теробороной. Можно называть отрядами безопасности, но мы назвали это - псковская дружина, "Дружина Александра Невского"
- заявил губернатор региона Михаил Ведерников.