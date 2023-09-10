Британская разведка: Россия создала мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией

Патрули будут состоять из групп в 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в частности аэропорты и авиабазы

(...) Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужно создать (...) можно называть это теробороной. Можно называть отрядами безопасности, но мы назвали это - псковская дружина, "Дружина Александра Невского"