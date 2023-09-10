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Британская разведка: Россия создала мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией

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Британская разведка: Россия создала мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией

Россия создает мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией, о наборе волонтеров объявили власти Псковской области. Об этом сообщает британская разведка.


По данным британцев, в Псковской области созданы волонтерские группы, основной задачей которых является патрулирование в приграничной зоне и в районе размещения критических объектов с целью предотвращения очередного налета украинских беспилотников. Решение было принято после того, как был атакован аэродром с российскими стратегическими бомбардировщиками. По неофициальной информации, БПЛА могли быть запущены с территории прибалтийских государств или из нейтральных вод на Балтике.

Согласно отчету разведки, на сегодняшний день в группы записалось уже порядка 800 человек, причем это не предел, желающих много. В различные районы будут направляться группы по 50 человек, которые и обеспечат патрулирование и наблюдение.

Патрули будут состоять из групп в 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в частности аэропорты и авиабазы

- говорится в отчете.

Ранее власти региона сообщали о создании "Дружины Александра Невского" для обеспечения безопасности на территории области. В дружину можно вступать с 14 лет, все проходят необходимое обучение. Известно, что дружина получила автотранспорт, в частности, автомобили "УАЗ", которые будут развозить патрули. О наличии оружия ничего не сообщается.

(...) Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужно создать (...) можно называть это теробороной. Можно называть отрядами безопасности, но мы назвали это - псковская дружина, "Дружина Александра Невского"

- заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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20 комментариев
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  1. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 10:38
    -3
    Т.е признали, что прилетело из прибалтики. Официально Эстонии претензии высказали?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:00
      0
      По данным британцев, в Псковской области созданы волонтерские группы, 
      Британию прям очень волнует что у нас происходит. Так что если и прилетело то возможно с помощью бритов, они любят стравить других.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:21
      +2
      Цитата: Артем савин
      Т.е признали, что прилетело из прибалтики. Официально Эстонии претензии высказали?

      Как можно! В это время мы принимали ноту от цыганского посла - тот показал фото какого то хлама, валяющегося якобы на их территории...
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 10:40
    -9
    не по теме новости, но футболки на фото вызывают отвращение. Лицемерием за версту отдает. Почему не просто Z или V? Какой к черту мир? В Отечественную воевали за мир, сейчас совершенно другая ситуация. По уровню абсурдности напоминает кастрюлеголовых майданутых, но те хоть сами решение принимали, а детей попросили
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:22
      +4
      Цитата: Hellcos
      не по теме новости, но футболки на фото вызывают отвращение. Лицемерием за версту отдает.

      Чертей всегда от праведного корёжит!
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 14:56
        -2
        убийство людей - праведное дело? Мы разные библии читали? Вы ничем не лучше кастрюлеголовых - такой же зомбированный
  3. hhurik
    hhurik Сегодня, 10:51
    -1
    Без оружия патрулировать - такое себе, хотя бы охотников привлекали, ну если боятся непроверенным людям стволы выдавать.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 10:59
      0
      Есть решение, государство могло бы оплатить проверки такие-же как на охотничье оружие(а то и круче) для дружинников.
      И выдавать стволы им.
      Ну а отпахал в дружине скажем месяц - можешь уже на личный травмат разрешение получить просто по факту обращения, год - на охотничье.

      Типа как своего рода бонус.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:23
        +2
        Ну а отпахал в дружине скажем месяц - можешь уже на личный травмат разрешение получить просто по факту обращения, год - на охотничье.

        А сейчас что мешает получить разрешение? Процедуры оформления все равно будут одинаковы.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:28
      +3
      Цитата: hhurik
      Без оружия патрулировать - такое себе, хотя бы охотников привлекали, ну если боятся непроверенным людям стволы выдавать.

      Иногда д@рак хуже врага, а вооруженный инициативный д@рак - опасней вдвойне...
      Вы в статье читали, что в число волонтеров привлекают подростков 14 лет?
      См. Закон "Об оружии". Когда и в каких случаях охотник может ходить по лесу с оружием.
      Скорее всего, в группу таких патрулирующих все-равно прикрепят кого-то одного либо из полиции, либо от военных (Росгвардии) с табельным пистолетом и средством связи.
      Это не противодиверсионное (истребительный батальон как в ВОВ) или ПВО подразделение.
      Их задача как ДНД: услышать, увидеть, куда надо доложить... продолжать вести наблюдение.
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 11:48
        -2
        Вот когда какой-нибудь диверсант перебьет даже не вспотев эту группу ( а этого не может не произойти при текущем развитии событий) в лесу из автоматического пулялова - посмотрим, что вы запоете про ЗОО и пр. не имеющую отношения к решению проблемы ерунду.
        Опыт раздачи населению прифронтовому оружия - имеется, когда руководители были молоды и могли на что-то решиться в нужный момент.
        Жил-был славный царь Дадон.
        С молоду был грозен он
        И соседям то и дело
        Наносил обиды смело;
        Но под старость захотел
        Отдохнуть от ратных дел
        И покой себе устроить.
        Тут соседи беспокоить
        Стали старого царя,
        Страшный вред ему творя.
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 12:41
          +2
          Цитата: hhurik
          Вот когда какой-нибудь диверсант перебьет даже не вспотев эту группу ( а этого не может не произойти при текущем развитии событий) в лесу из автоматического пулялова - посмотрим, что вы запоете про ЗОО и пр. не имеющую отношения к решению проблемы ерунду.
          Опыт раздачи населению прифронтовому оружия - имеется, когда руководители были молоды и могли на что-то решиться в нужный момент.

          Да когда же такое было?! Тогда припомните кто входил в эту группу населения, в т.н. истребительные батальоны? Когда это было? Создавались они на основе приказов и распоряжений НКВД.
          В основе имели нескольких сотрудников милиции, работников партийных и комсомольских органов, иных гражданских лиц не подлежащих мобилизации но имевших опыт участия в боевых действиях ПМВ, Гражданской или Советско-финской войн. К тому же, до Великой Отечественной войны были распространены начальная военная подготовка (снайперское движение "Ворошиловский стрелок"), участие в Осоавиахиме. Сейчас у гражданского населения, и военнообязанных в запасе (по году службы) не у всех имеется опыт обращения с оружием.
          Кроме того, диверсантами должны заниматься предназначенные для этого подразделения: СпН (армейский или Росгвардии кроме СОБР и ОМОН), подразделения ЦСН ФСБ. ДРГ врага, наших вооруженных волонтеров перестреляет как в тире. Вы хотите мальчишек 14-летних под пули подставить?!

          Пы.Сы. К чему Дагестан '99 вспомнили? Местное население помогало армии и ВВ, защищали родные села, гибли, но основную тяжесть вынесли армия и ВВ...
          1. hhurik
            hhurik Сегодня, 14:32
            -2
            В смысле - к чему вспомнил? wink Это же вы шелестите нормативкой, зачем-то упомянули всуе ЗОО - он кстати 1996 года производства, что не помешало вооружить сугубо гражданское население боевым огнестрельным оружием. Ну когда приперло в 1999-00 году. Наше время, вчера можно сказать было, а не какой-нибудь ЧОН времен Аркаши Голикова.
            Кто не хочет или боится что-то делать - ищет оправдания, обычное дело. На месте волонтеров по нынешним временам в леса приграничные - не совался бы, государству это не нужно, так, имитация бурной деятельности. Народ вооруженный начальнички боятся больше, чем вражеских ДРГ.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:38
    +2
    Россия создает мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией, о наборе волонтеров объявили власти Псковской области. Об этом сообщает британская разведка. Ранее власти региона сообщали о создании "Дружины Александра Невского" для обеспечения безопасности на территории области.
    .

    Ну и кого из прочитанного считать недалеким? Британскую разведку или авторов статьи которые вместо использования информации от властей РФ используют британские СМИ.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:48
    -2
    Прибалтов оказавшихся на территории РФ нелегально, надо рассматривать, как диверсантов ГУР и уничтожать на месте.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:25
      0
      Правильно, осталось только найти таких прибалтов и главное не уничтожить прибалта, бывшего нашего соотечественника которых сейчас собираются депортировать по языковому закону.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 12:17
    0
    Россия создает мобильные группы для патрулирования приграничных районов с Эстонией и Латвией, о наборе волонтеров объявили власти Псковской области. Об этом сообщает британская разведка.

    Хрен с той разведкой. Но когда, наконец, до властей дойдёт, что ещё позавчера надо было возродить ДШМГ в частности и Погранвойска в целом?!! Сколько ещё нужно смертей и разрушений, чтобы до верхов дошло, что низы уже не могут видеть этот бардак?!
    Поглядел явку на выборах: 12 - 25 % в среднем, на Ярославщине вообще притянутые за уши 8%... На их месте пора бы наморщить лобик.
  7. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 12:35
    0
    Нормально, однако! Транспортники легким движением писакиного пера превратились в стратегические бомбардировщики
  8. Azzzwer
    Azzzwer Сегодня, 13:15
    -1
    Цитата: isv000
    что низы уже не могут видеть этот бардак?!

    А верхам по херу, что вы там внизу можете или не можете
  9. штурм
    штурм Сегодня, 13:24
    +1
    Пока погранвойска не возродят в их прежней структуре, усиленные подразделениями территориальной обороны границы России так и останутся "проходным двором" для террористов и контрабандистов....