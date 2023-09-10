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Представитель ГУР СО Украины назвал «подсчитанное» количество находящихся в зоне СВО российских военных

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Представитель ГУР СО Украины назвал «подсчитанное» количество находящихся в зоне СВО российских военных

Российское Минобороны создало на "оккупированных территориях Украины" мощную группировку с большим количеством бронетехники, авиации и артиллерийских систем. Об этом заявил замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.


В военной разведке Украины "подсчитали" количество российских военных, находящихся в зоне СВО, по словам Скибицкого, речь идет о более 420 тысячах человек, причем это только военнослужащие российской армии. Кроме того, еще имеется Росгвардия, различные специальные отряды и подразделения, другие силовые структуры и т.д. В общем, всех подсчитать не удалось, но их "очень много".

РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях

- заявил Скибицкий.

При этом представитель ГУР признал, что российская группировка является очень мощной, имеет на вооружении большое количество бронетехники, включая тяжелую, ствольной и реактивной артиллерии, ракетных систем и авиации. Кроме того, российские войска постоянно получают новую технику и вооружения, экономика России якобы переведена на "военные рельсы" еще в прошлом году.

Также Скибицкий продолжил рассказывать сказки о "мобилизации в России" заявив, что за три последних месяца в армию России якобы мобилизовали аж 310 тысяч человек. В Киеве прекрасно знают, что никакой мобилизации в России нет, но такими заявлениями представители режима хотят показать, что и в России, мол, не все так хорошо, у них тоже всех мобилизуют, насильно загоняя в военкоматы. Говорить о том, что российская армия сейчас пополняется за счет добровольцев, на Украине не будут, потому что у них самые упоротые нацики уже кончились, а остальные погибать за марионетку Зеленского не желают.
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24 комментария
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  1. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 11:10
    +5
    Нахрюк не интересен.
    А вот был ли он как положено на "мове" или опять зрадник перешел на русский - интересно.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:01
      +2
      На окраине теперь переходят на официальный английский.)
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:06
        0

        01.01.2023
        Не поверите, но у России, по подсчетам украинской разведки, ракет для нанесения массированных ударов вновь осталось на 2-3 раза, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий


        09.09.2023
        В военной разведке Украины "подсчитали" количество российских военных, находящихся в зоне СВО, по словам Скибицкого, речь идет о более 420 тысячах человек, причем это только военнослужащие российской армии

        Указ Зеленского:
        Представителя ГУРа Вадима Скибицкого арестовать
        а) за то, что врал, что не надо паниковать
        б) за то, что наводит панику
        1. bayard
          bayard Сегодня, 13:48
          0
          Цитата: Shurik70
          09.09.2023
          В военной разведке Украины "подсчитали" количество российских военных, находящихся в зоне СВО, по словам Скибицкого, речь идет о более 420 тысячах человек, причем это только военнослужащие российской армии

          А ведь в России ещё и производство танков Т-80 возобновляют . несмотря на то , что на базах хранения осталось не менее 4 000 шт. , которые почти все пройдут модернизацию .
          И это хорошие новости .
          С одной стороны вроде можно было бы ограничиться модернизацией имеющихся Т-80БВ до БВМ , зарекомендовали они себя уж больно хорошо в СВО ... Но видимо всё равно необходимо организовывать производство запчастей и комплектующих для ремонта и модернизации . к тому же ходовая и подвеска у Т-80 гораздо лучше чем у Т-72\Т-90 и на шасси Т-80 выпускали большое количество разнообразной техники : С-300В\В4 , "Тунгуска" , "Малка" , "Геоцинт-С" , САУ "Мста-С" и т.д. Да и шасси "Арматы" делали так же на базе шасси Т-80 .
          И вот теперь Т-80 снова идёт в производство . Видимо в Омске .
          Хорошо .
      2. HAM
        HAM Сегодня, 12:06
        +1
        "Ду ю спик инглиш?""Дую,дую,но погано!"
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:12
          +1
          Цитата: HAM
          "Ду ю спик инглиш?""Дую,дую,но погано!"

          - Плиииз, ту тикетс ту Даблин.
          - Куда, блин?
          - Туда, блин!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:33
    +6
    Учитывая численность всушников,то получается,что у них двойное превосходство в силах.Да,вынуждены держать группировку на севере и юге,вдоль побережья.Но преимущество есть.У нас только по авиации плюс.А насчет перевода экономики на военные рельсы у нас-рассмешило.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 11:35
      +4
      насчет перевода экономики на военные рельсы у нас-рассмешило.


      Почему? Это отмечают все. И это видно внутри страны. Конечно, это далеко от "военных рельс" Великой Отечественной, ну так и война совсем не того масштаба.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:52
        +2
        Кто "все"?Лично я работаю в сельском хозяйстве.Заметил только проблемы с запчастями к ремонтам техники.Много немецкой за последние двадцать лет завезли
        1. MainJet88
          MainJet88 Сегодня, 12:26
          +5
          И ничего смешного.
          Мой завод теперь работает в две смены без выходных.
    2. Zweihander
      Zweihander Сегодня, 12:45
      +3
      Ну во первых, кто вам сказал что весь личный состав всу на линии соприкосновения, а во вторых все заявления о численности всу учитывают поголовно всех, включая гражданский персонал. С тем же успехом можно сказать вс рф имеет больше 2 млн человек и двойной перевес в силах. По идее по количеству штыков вс рф на фронте как минимум не уступают всу, а по западным оценкам даже численно превосходят, причем значительно. Другое дело что есть проблемы с подготовкой личного состава и техническим оснащением.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:42
    +2
    ГУР- полностью заврался. Хотя это их работа- врать и рассказывать сказки украинскому рагулью.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:50
    +2
    Еще одна цель для наших ВКС; уничтожьте его.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:08
    +2
    ПЕрвое что пришло в голову. Мультик - 68 год. good
  6. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:26
    +4
    что за три последних месяца в армию России якобы мобилизовали аж 310 тысяч человек.

    Это в основном добровольцы ..! Этакий резерв мотивированных и хорошо вооруженных современным оружием ..
    Танковые заводы и т.д. работают в три смены....Россия выжидает момент для удара мощного и обезаруживающего ...Бегите ,кто в живых остался .
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 12:26
    +3
    у них самые упоротые нацики уже кончились, а остальные погибать за марионетку Зеленского не желают.

    Ну, тогда по какой причине не мы в Киеве, а они под Донецком?
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:53
      -1
      Ну, тогда по какой причине не мы в Киеве, а они под Донецком?


      Предлагаете нам по минным полям топать по примеру селюков что-ли? Для того чтобы быть в Киеве и избежать больших потерь нужно кардинальное изменение соотношения сил и в количестве лс и в качестве вооружений. В первую очередь перелом нужен в контрбатарейной работе. Если их не подавить, то они не дадут разминировать поля. sad
    2. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:56
      -1
      Цитата: Neo-9947
      у них самые упоротые нацики уже кончились, а остальные погибать за марионетку Зеленского не желают.

      Ну, тогда по какой причине не мы в Киеве, а они под Донецком?

      Вопрос риторический ...Против России 50 стран натовских ! Пока ушли в глубокую оборону ..Но думаю уже скоро ,Киев сам запросится в Россию .
      Укронацики когда нибудь закончатся ,это во первых и о вторых ..Украина это переходящий этам противостояние с англосаксами ..Эти упыри главная цель России ! Они все мировые бойни развязывают и мы это всему миру показываем и расказываем постепенно открывая архивы ..
      Помните Чемберлена ,заявившего на всю Европу ,после общения с Гитлером ?
      Я вам привез "мир " и началась кровавая бойня ..
  8. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:36
    +6
    Очень много добровольцев сейчас идет, это факт. На счет 310 не скажу, но порядка 250 точно ушли в зону СВО, по контракту. Никакой принудиловки нет, идут правда высокомотивированные ребята.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:56
      +2
      вот их беречь надо и если есть возможность валить тылы всу по полной программе и противника и не жалеть противника где бы он не был туда должно прилетать хоть один хоть двадцать хоть сто !
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:52
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Кто "все"?Лично я работаю в сельском хозяйстве.Заметил только проблемы с запчастями к ремонтам техники.Много немецкой за последние двадцать лет завезли

    Вы же не вооружения производите? В оборонке темпы производства возросли значительно, это факт. И в выходные работают частенько.
    Понятно, что буренки не станут давать молока в два раза больше в связи с проведением СВО.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:53
    +2
    почему гур ише живо вопрос !!!!!!!!!
    1. guest
      guest Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: opuonmed
      почему гур ише живо вопрос !!!!!!!!!

      Очень хороший вопрос, на который я бы тоже хотел получить ответ.
  11. Александр Константинович Макеев
    Александр Константинович Макеев Сегодня, 13:57
    0
    Чтобы российская армия и всё общество были патриотическими, не было случаев предательства, надо чтобы их речь-мышление-мировоззрение-идеология универсального эволюционирующего всезнания или ограниченного специализированного знания были в пределах относительного здравомыслия.
    Ни в одной стране, и в России в том числе, не ведётся постоянный мониторинг мировоззрения-идеологии каждого гражданина, или хотя бы бизнесменов, чиновников, министров, президентов, сотрудников армии, авиации, флота, спецслужб. Чтобы вовремя выявить у конкретных людей перерождение мировоззрения-идеологии в основу "смертоносной раковой клетки коллективного организма" человечества из относительного здравомыслия в явную патологию не сексуальных и ЛГБТ+ сексуальных извращений, вплоть до подлости предательства, маниакальности вандализма, садизма, терроризма; временных эпизодов галлюцинации и бреда наркотического опьянения или длительного, постоянного сумасшествия.
    Ведь должно быть очевидно всем, что человек такой, какое у него речь-мышление-мировоззрение-идеология универсального всезнания или специализированного мозаичного расщеплённого знания или псевдо-знания!
    А основа устной, мысленной и письменной речи-мышления-мировоззрения это звуки речи. Но очень плохо в фундаментальных знаниях о речи-мышлении-мировоззрении, преподаваемых в школе, используемых лингвистами и логопедами. До сих пор не применяют давно разработанную в России общую классификацию согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления-мировоззрения. Используют две несовместимые раздельные избыточно детализированные классификации многих десятков согласных и 30-36 гласных фонем (не звуков речи).
    Может быть кому-то из правительства и иных важных структур будет интересно и полезно это новое знание (Матрица относительности артикуляции звуков речи, интуитивно понятные унифицированные алфавит симметрица для зрячих людей и рельефно-точечный шрифт симметрица для незрячих людей, интуитивно понятная эргономичная клавиатура симметрица), разрабатываемое российским исследователем с 1984 года, хотя бы для того, чтобы могли правильно, чётко произносить слова и грамотно писать приказы и рапорты?: