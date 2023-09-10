Представитель ГУР СО Украины назвал «подсчитанное» количество находящихся в зоне СВО российских военных

РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях

Российское Минобороны создало на "оккупированных территориях Украины" мощную группировку с большим количеством бронетехники, авиации и артиллерийских систем. Об этом заявил замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.В военной разведке Украины "подсчитали" количество российских военных, находящихся в зоне СВО, по словам Скибицкого, речь идет о более 420 тысячах человек, причем это только военнослужащие российской армии. Кроме того, еще имеется Росгвардия, различные специальные отряды и подразделения, другие силовые структуры и т.д. В общем, всех подсчитать не удалось, но их "очень много".- заявил Скибицкий.При этом представитель ГУР признал, что российская группировка является очень мощной, имеет на вооружении большое количество бронетехники, включая тяжелую, ствольной и реактивной артиллерии, ракетных систем и авиации. Кроме того, российские войска постоянно получают новую технику и вооружения, экономика России якобы переведена на "военные рельсы" еще в прошлом году.Также Скибицкий продолжил рассказывать сказки о "мобилизации в России" заявив, что за три последних месяца в армию России якобы мобилизовали аж 310 тысяч человек. В Киеве прекрасно знают, что никакой мобилизации в России нет, но такими заявлениями представители режима хотят показать, что и в России, мол, не все так хорошо, у них тоже всех мобилизуют, насильно загоняя в военкоматы. Говорить о том, что российская армия сейчас пополняется за счет добровольцев, на Украине не будут, потому что у них самые упоротые нацики уже кончились, а остальные погибать за марионетку Зеленского не желают.