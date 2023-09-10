«С целью начала новых военных традиций»: Зеленский подписал указ о переносе даты празднования Дня танковых войск на Украине

Уважая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю: установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября. Указ вступает в силу со дня его опубликования

На Украине перенесли празднование Дня танкиста, не пожелав отмечать его в те же даты, как в России и Белоруссии. Соответствующий указ накануне подписал Зеленский.Киевский режим не стал окончательно вычеркивать из календаря празднование Дня танкиста, хотя праздник является советским, поскольку появился он в сентябре 1946 года и с тех пор танкистов чествуют во второе воскресенье сентября, этой традиции придерживается Россия и Белоруссия, а просто перенес празднование на другой день. Украина решила, что ей советские даты не подходят, поэтому перенесла праздник, установив для него фиксированную дату - 14 сентября. Указ о внесении изменений был подписан Зеленским накануне, 9 сентября.Новый Указ так и называется: "О дне танковых войск", он вносит изменения в подписанный еще Кучмой в 1997 году указ об установлении празднования "Дня танкиста" во второе воскресенье сентября. В тексте говорится, что Украина вводит "новые военные традиции".- говорится в документе.Решение было принято так быстро, что не все в Минобороны Украины успели с ним ознакомиться. Например, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами Сергей Наев сегодня утром успели выложить свои поздравления украинским танкистам, правда потом удалив их.Кстати, это не последний перенос, в Киеве решили на этом не останавливаться и пересмотреть всю систему профессиональных праздников на Украине, оставшуюся с советских времен. Соответствующее поручение украинское правительство уже получило от Зеленского. Как заявляется, многие "национальные праздники", придуманные в послемайданной Украине, совпадают с оставшимися от СССР, а это недопустимо.