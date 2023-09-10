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«С целью начала новых военных традиций»: Зеленский подписал указ о переносе даты празднования Дня танковых войск на Украине

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«С целью начала новых военных традиций»: Зеленский подписал указ о переносе даты празднования Дня танковых войск на Украине

На Украине перенесли празднование Дня танкиста, не пожелав отмечать его в те же даты, как в России и Белоруссии. Соответствующий указ накануне подписал Зеленский.


Киевский режим не стал окончательно вычеркивать из календаря празднование Дня танкиста, хотя праздник является советским, поскольку появился он в сентябре 1946 года и с тех пор танкистов чествуют во второе воскресенье сентября, этой традиции придерживается Россия и Белоруссия, а просто перенес празднование на другой день. Украина решила, что ей советские даты не подходят, поэтому перенесла праздник, установив для него фиксированную дату - 14 сентября. Указ о внесении изменений был подписан Зеленским накануне, 9 сентября.

Новый Указ так и называется: "О дне танковых войск", он вносит изменения в подписанный еще Кучмой в 1997 году указ об установлении празднования "Дня танкиста" во второе воскресенье сентября. В тексте говорится, что Украина вводит "новые военные традиции".

Уважая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю: установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября. Указ вступает в силу со дня его опубликования

- говорится в документе.

Решение было принято так быстро, что не все в Минобороны Украины успели с ним ознакомиться. Например, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами Сергей Наев сегодня утром успели выложить свои поздравления украинским танкистам, правда потом удалив их.

Кстати, это не последний перенос, в Киеве решили на этом не останавливаться и пересмотреть всю систему профессиональных праздников на Украине, оставшуюся с советских времен. Соответствующее поручение украинское правительство уже получило от Зеленского. Как заявляется, многие "национальные праздники", придуманные в послемайданной Украине, совпадают с оставшимися от СССР, а это недопустимо.
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41 комментарий
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 11:37
    0
    «С целью начала новых военных традиций»: Зеленский подписал указ о переносе даты празднования Дня танковых войск на Украине

    а почему подписал ? почему не издал указ? или уже подписывает не зная сути?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:27
      0
      Придется танкистам накатить дважды.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:44
    +6
    Для Шароварии это сейчас, очень существенно и необходимо.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:47
    +7
    «Что крестьянин, то и обезьянин»...
    Свои танки можно пересчитать по пальцам руки, но день должен быть...
    Шлепок коровий...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:50
      -3
      Цитата: ROSS 42
      «Что крестьянин, то и обезьянин»...
      Свои танки можно пересчитать по пальцам руки, но день должен быть...
      Шлепок коровий...

      У Израиля свой первый танк вышел за ворота в 1977 году. Но танковые войска были и до этого.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:34
        +4
        Цитата: Арон Заави
        У Израиля свой первый танк вышел за ворота в 1977 году. Но танковые войска были и до этого.

        crying
        До 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года) государства Израиль не существовало, а евреи были везде...
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 12:42
        +4
        Вы не сравнивайте Израиль и Украину. Израиль свою государственность- выстрадал и отвоевал. Украина- получила на халяву и про@рала! Не надо обижать евреев. Я среди них вырос. Попрошу с Уважением относится.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 13:30
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Попрошу с Уважением относится.

          Почему я должен следовать вашим рекомендациям, если вы сами без уважения относитесь к русскому языку в части инфинитива?
          У Израиля и авиация имеется, а инженеры все из советского прошлого...
          Цитата: Андрей Николаевич
          Израиль свою государственность - выстрадал и отвоевал.

          Да в курсе мы все от всех израильских выстраданных войн...Им Господь их долю «нарисовал», за то, что Иисуса на Голгофу отвели...А договариваться они умеют только с сильными мира сего. С теми, кто может выдавить всю гниль, ежели что...
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:47
      +4
      Я так понимаю - это типа праздник в честь первого подбитого клятыми москалями Леопарда? what Или таки Челленджера? what
  4. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:53
    +3
    -С целью формирования пэрэможного духа повелеваю запретить в истории все "котлы" в которые попадали ВСУ в прошлом !
    - А со словом "котел" что делать ?
    -Заменить на слово "казан-мангал" !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:44
      +2
      ...переможный казан-мангал.... wassat
      --------------------------------
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:49
      +1
      Шикарно! Скажем "Иловайский казан-мангал" - звучит на редкость оттяжно.. good
  5. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:55
    +1
    Он так побеждает? Если по другому не может
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:45
      0
      Он уже Крым взял! Ментально (с). lol
      ------------------------------
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:00
    +1
    Осталось Новый год перенести на29-е февраля....и Зеле можно помирать...
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:00
    +2
    На дату подбитого челленжера или сгоревших леопёрдов? good Это я трезвый, о он по веществами думаю тем более догадается wassat
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:01
    +1
    а чего у них 14 сентября приключилось?!
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:02
    +1
    А чего вдруг на сентябрь? Столько памятных дат уже было. Можно было например отмечать, когда укроблогер там сгоревшего укротанкиста сожрал или День Горелого Лепы, или День Челленджера С Сорваной Башней.
    Видать на 14 у них массовый забой Абрамов намечен - будект что праздновать?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: Bingo
      А чего вдруг на сентябрь? Столько памятных дат уже было.

      Можно подумать, у нас меньше памятных дат. В пятницу день освобождения Донецка отмечали, сегодня - Луганска от фашистов... Интересно, вот ни разу не помню, что бы день освобождения моего родного города от немцев отмечали. С песнями от Буйнова и Шамана, хучь последний и земляк.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:16
    +2
    Каких традиций: гореть на русской земле, как их предшественники немцы?
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:17
    0
    Не только праздники, они даже мову переделывают чтобы было не так как у москалив.

    Зажигалка-спалахуйка;
    Бабочка - залупівка ;
    Лифт -міжповерховий дротохід ;
    Кощей бессмертный - чахлик невмирущий ;
    Сексуальный маньяк - пісюнковий злодій;
    Зеркало - пикогляд;
    Киндер- сюрприз - яйко-сподівайко;
    Соковыжималка- сіковичовичувалка ;
    Гинекология - піхвознавство ;
    Акушерка - пупорізка ;
    Онанист - цюцюрковый злодіяка;
    Медсестра -штрикалка;
    Укол - заштрик;
    Чайник - пiсюнець;
    Стул-підсрічник;
    Телевізор - бачик;
    Штопор - коркотяг;
    Презерватив - гумовий нацюцюрник ;
    Коробка переключения передач - скринька перепихунців ;
    Пилосос - пилосмокт;
    Зонтик - розчепірка
    1. Дмитрий_13
      Дмитрий_13 Сегодня, 12:28
      +2
      Забыли подсчитай-пидрахуй. А еще гвинтокрыл.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:36
        -1
        Применительно к танковым войскам свинорфермы, главное слово - пiдросдил... Какой мол, этот самый, день танкиста... Сделал так)))
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:18
          0
          Цитата: Bingo
          свинорфермы

          Как же вы заколебали: хрюкалкли, пятачки, салоеды, свиньи...
          Не находите, что это попахивает немецким "руссиш швайн"?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 13:30
            +1
            Нет, это попахивает немецким швайнехунд - фактически официальным названием от Третьего Рейха подчиненных им бандеровцев. Так что самое что ни на есть справедливое для них название
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 13:44
              0
              Цитата: Bingo
              швайнехунд - фактически официальным названием от Третьего Рейха подчиненных им бандеровцев.

              А вам так надо, что бы они нам подчинялись? А если они не хотят, то автоматом - украиньска свинья?
              Ну, а сами вы, как я понял, вовсе не уподобляетесь третьему рейху, обзывая украину свинофермой.
    2. Dizel200
      Dizel200 Сегодня, 13:50
      0
      laughing самое страшное оружие у украинцев это их вот эта мова, уржаться можно же до смерти когда это услышишь или прочитаешь
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Румaтa
      Не только праздники, они даже мову переделывают чтобы было не так как у москалив.

      Зажигалка-спалахуйка;
      Бабочка - залупівка ;
      Лифт -міжповерховий дротохід ;
      Кощей бессмертный - чахлик невмирущий ;
      Сексуальный маньяк - пісюнковий злодій;
      Зеркало - пикогляд;
      Киндер- сюрприз - яйко-сподівайко;
      Соковыжималка- сіковичовичувалка ;
      Гинекология - піхвознавство ;
      Акушерка - пупорізка ;
      Онанист - цюцюрковый злодіяка;
      Медсестра -штрикалка;
      Укол - заштрик;
      Чайник - пiсюнець;
      Стул-підсрічник;
      Телевізор - бачик;
      Штопор - коркотяг;
      Презерватив - гумовий нацюцюрник ;
      Коробка переключения передач - скринька перепихунців ;
      Пилосос - пилосмокт;
      Зонтик - розчепірка

      laughing laughing laughing , надо запомнить, а лучше записать!
      Такое разве запомнишь?
  12. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:19
    +2
    День танкиста на украине ,нужно праздновать когда подорвали первый немецкй танк Леопард" ..
    Все продали веру ,предков историю ..Аллах им судья
  13. true_rover
    true_rover Сегодня, 12:28
    +4
    Если Зеля хотел не совпадать по датам, то просчитался, если 1 сентября выпадет на понедельник, то опа и зрада второе воскресенье сентября выпадает на 14 и праздник отмечать вместе с нами и Белоруссией
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:50
      0
      Если Зеля хотел не совпадать по датам, то просчитался, если 1 сентября выпадет на понедельник, то опа и зрада второе воскресенье сентября выпадает на 14 и праздник отмечать вместе с нами и Белоруссией
      laughing
      Он на столько туп, что даже в календарь заглянуть не додумался. 1 сентября в понедельник будет аккурат в следующем году. laughing laughing
  14. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:33
    +2
    «С целью начала новых военных традиций»:
    Установить в Украине День танковых войск,
    который отмечать ежегодно 14 сентября.

    ***
    — Надо было как-то дату связать с первым подбитым "Леопардом" или "Челленджером" ...


    ***
  15. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:36
    +1
    от перестановки коек в дурдоме пациентам лучше не становится..лечащий персонал надо менять а не койки
  16. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:48
    0
    18 апреля вроде подходящая дата laughing
    Спускаясь с холма, "Леопард-2A4" с украинским экипажем воткнулся дулом в землю, после чего башня отлетела, как крышка с забродившим в банке солёным салом. Но вскоре стало известно о ещё более нелепом продолжении данного инцидента. В момент этого позора на пострадавший танк налетел другой "Леопард", который двигался впереди и резко дал задний ход. В результате обе машины придётся ремонтировать, а профнепригодным дурачкам, которые ими управляли, искать замену.
  17. Комментарий был удален.
  18. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:37
    0
    Праздник не отменяется.
    Никакой уловки тут нету.
  19. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:03
    0
    А у нас что, праздники не переносят и не переименовывают? Или автор статьи об этом подзабыл?
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      А у нас что, праздники не переносят и не переименовывают? Или автор статьи об этом подзабыл?

      Если только 7 Ноября, так народ его по любому празднует, как и День Пионерии И День Комсомола. Перенесли дату празднования Дня Советской Молодёжи, и убрали слово Советской. А так практически всё на месте... А в ВВС вообще шик и блеск, три праздника только в августе... А учитывая что ВВС теперь ВКС, в состав которой вошли и ВВС ПВО. то отмечаем и 22 января- День авиации войск противовоздушной обороны. laughing good
  20. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:11
    0
    постановляю: установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября. Указ вступает в силу со дня его опубликования
    И вот 14 сентября выпадает на второе воскресенье...Хотя вряд ли Украина доживёт до этого.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:55
      0
      И вот 14 сентября выпадает на второе воскресенье...Хотя вряд ли Украина доживёт до этого.
      Я бы так не был уверен. Год то могут еще протянуть. Вы недоотцениваете их тупость. 14 сент2024 как раз 2е воскресенье. Видимо перед следуюшим днем будут снова переносить. laughing
      ПС
      Наверное в этом и есть та самая новая традиция, каждый раз перед праздником, переносить дату праздника на другую. wassat
  21. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:11
    +1
    Например, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Объединенными силами Сергей Наев сегодня утром успели выложить свои поздравления украинским танкистам, правда потом удалив их.
    Ага, спалились москальские шпиены!!! Срочно их в мусорку!! laughing
  22. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:58
    0
    Уважая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю: установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября. Указ вступает в силу со дня его опубликования

    - говорится в документе.
    Учитывая достижения с которыми подходят украинские танковые войска к дате 14 сентября 2023 года новые военные традиции более чем очевидны и были прогнозируемы ... request