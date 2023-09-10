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В России готовится возобновление серийного производства танка Т-80

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В России готовится возобновление серийного производства танка Т-80

В России возобновится серийное производство новых танков Т-80, решение принято на основе опыта применения данных боевых машин в спецоперации на Украине. Об этом заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.


На сегодняшний день российские предприятия ВПК не производят новых танков Т-80, идет модернизация и капитальный ремонт ранее выпущенных на Омском заводе транспортного машиностроения. Данный танк выпускался с 1979 по 1991 год, за это время было выпущено более 10 тысяч танков Т-80 различных модификаций. Перед спецоперацией сообщалось, что на складах Минобороны находилось примерно 3 тысячи "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.

Т-80 показал высокую эффективность в боях в зоне СВО, получив положительные отзывы от военных. В связи с этим Минобороны поставило перед производителем задачу возобновить серийное производство данной модели танка.

Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых

- заявил Потапов в эфире программы "Военная приемка" на ТК "Звезда".

Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш, последней модификацией стал танк Т-80БВ, принятый на вооружение советской армии в 1985 году. Сейчас все имеющиеся танки модернизируются до уровня Т-80БВМ. Прошедшая глубокую модернизацию машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.
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178 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:58
    +19
    Чудеса какие-то
    ....................................................
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 13:14
      +20
      Еще какие! Что с двигателем, восстановили производство? Что с СУО, есть возможность многократного наращивания производства?
      Да это второй уже выкидыш непонятной информации, первым было заявление о начале производства "Черного орла"( без госиспытаний, да и просто испытаний, предъявления образца, да даже при отсутствии финансирования в прошлом) Кто балуется?
      1. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 13:28
        -34
        т-80,один в один т-72м.....только мощнее двигатель
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:39
          +7
          Последняя модификация - 85-ый год.
          А вообще налажен выпуск в 76-ом.
          Многовато десятилетий прошло.
          С одной стороны - гордость за СССР, создавшего такие танки.
          А с другой - за эти годы не создали нового, с аналогичной стоимостью, но более эффективного.
          Да, более мощные и с лучшей бронёй танки есть, но гораздо дороже. А на войне количество порой важнее качества.
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 14:03
            0
            А с другой
            начнут ли выпуск калош? Тем более с Африкой опять дружим.
            1. ААК
              ААК Сегодня, 14:17
              -1
              Вот это и настораживает... как бы не пошли модернизированные "восьмидесятки" каким-ни-будь нигерско-габонским папуасиям вместо СВО...
              1. Eroma
                Eroma Сегодня, 15:52
                +2
                Я думаю, всё проще what военные считают, что текущего выпуска Т90 и Т72Б3 не хватает, а в Омске как я погимаю производственные мощности по выпуску Т80 сохранились, поэтому решили возобновить производство soldier
            2. Fitter65
              Fitter65 Сегодня, 14:22
              0
              Цитата: Гардамир
              начнут ли выпуск калош? Тем более с Африкой опять дружим.
              Не не начнут , по причине- калоши объявлены устаревающей нормой в пользу галош. laughing laughing laughing
          2. Комментарий был удален.
          3. Oleg Ogorod
            Oleg Ogorod Сегодня, 15:48
            +1
            С одной стороны - гордость за СССР, создавшего такие танки.
            А с другой - за эти годы не создали нового, с аналогичной стоимостью, но более эффективного.

            Создали, армата.
            Только посчитали и прослезились.
            Жадности УВЗ.
            Или бедности нашего государства. Это на яхты денег не жалко.
            Нет у нас уже нормальных конструкторов и технологов. Были, да все умерли на пенсию.
            А от нынешних требуется иное, чем раньше. Главное красиво освоить бюджет для парада и выставок. Чтобы в буклете красиво смотрелось.
            Случайно ничего не бывает. Кирпич просто так на голову не падает. Какое государство, такой и продукт, которое оно создает.
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 13:47
          +6
          Цитата: yurybaxter
          т-80,один в один т-72м.....только мощнее двигатель

          Три раза "ХА"... Спасибо, посмешили
          1. yurybaxter
            yurybaxter Сегодня, 13:56
            -2
            Цитата: svp67
            Цитата: yurybaxter
            т-80,один в один т-72м.....только мощнее двигатель

            Три раза "ХА"... Спасибо, посмешили

            я ,командир танка,годы 1985-1987,учебка в добеле-2,латвия,в войсках вильнюс,танковый полк......основная боевая машина т-72,приходилось видеть на полигоне т-80,ещё раз повторяю,один в один по вооружению и приборам,только разные двигатели....минусуйте дальше,пехота)
            1. Комментарий был удален.
            2. Виталий161
              Виталий161 Сегодня, 14:21
              +6
              абсолютно разные машины, особенно по СУО, ходовой, даж АЗ отличается
            3. Region-25.rus
              Region-25.rus Сегодня, 14:22
              +2
              я ,командир танка,годы 1985-1987
              - "я крымчанка ! Дочь офицера..."
            4. Fitter65
              Fitter65 Сегодня, 14:24
              +7
              Цитата: yurybaxter
              приходилось видеть на полигоне т-80,

              Приходилось видеть и знаю- разные вещи.
            5. svp67
              svp67 Сегодня, 14:28
              +9
              Цитата: yurybaxter
              я ,командир танка,

              А я офицер танковых войск
              Цитата: yurybaxter
              приходилось видеть на полигоне т-80

              Вот только, что...ВИДЕТЬ. А мне мало того, что их приходилось полностью изучать, я еще и служил на этих машинах. Замени Вы в своем комментарии Т-72М на Т-64Б я бы Вас поддержал, а так НЕТ, конструктивно это сильно отличающиеся между собой танки
              Цитата: yurybaxter
              один в один по вооружению и приборам,

              И дневные прицелы???????? И комплексы вооружения??????
              Цитата: yurybaxter
              минусуйте дальше,пехота)

              С ПРАЗДНИКОМ ВАС. И не лезьте в дебри...
              1. Bad_gr
                Bad_gr Сегодня, 14:49
                +9
                Цитата: yurybaxter
                ,ещё раз повторяю,один в один по вооружению и приборам,только разные двигатели...
                Разная ходовая (у Т-80 более энергоёмкая), разные корпуса (у Т-80 короче), разная гусеница (на Т-80 с внутренней резиновой дорожкой), разные днища корпуса (у Т-72 дополнительные рёбра жёсткости), разная автоматика заряжания пушки, разные силовые установки, разные башни, по разному установлена ДЗ, бронирование ВЛД и башни разное. А так, да, с виду одинаковые.
            6. Комментарий был удален.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 14:53
                +3
                Цитата: yuri bakster
                два танка стоящие рядом,можно было только по работе двигателя

                Еще раз с праздником. И опять повторюсь - не лезьте в дебри. Поверьте, что для опытного взгляда, даже внешне они сильно различны
        3. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 14:03
          +1
          вы где башкой так вмазались?при проектировании 80ки за основу был взят Т 64, только при испытаниях выяснилось, что ходовая 64ки полное Г, потому ее переделали и пустили в серию, потому 80ка имеет больше общего с 64й нежели с 72й
        4. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 14:19
          +2
          Цитата: yurybaxter
          т-80,один в один т-72м.....только мощнее двигатель

          Р,дом не стоял,а вообще замечательно если возобновят призводство,только вот сможет ли завод после стольких лет простоя,ведь там ,по моему только транспортно-эвакуационные делали?
      2. алексеев
        алексеев Сегодня, 14:59
        0
        "... выкидыш информации..."
        Это точно!
        Ещё один пример болтовни в СМИ, хотя бы на "Звезде".
        До всех, даже особо тупых уже дошло, что должна быть унификация вооружения, что ошибок советских времен, когда на вооружении было три различных ОБТ сравнимых по боевым возможностям повторять нельзя.
        Но для красного словца все можно, даже "уважаемым людям".
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 16:16
          0
          Плюсик. Об унификации уже давно писали и читали, и тут на тебе - опять в то же болото.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:15
      -2
      Коли так припекло,то нужно начать производство Т95. Вот какой танк нужен армии,а не какая-то вечно сырая платформа Армата!
      1. Stella el-Khouri
        Stella el-Khouri Сегодня, 14:22
        +2
        Цитата: Бережливый
        Коли так припекло,то нужно начать производство Т95. Вот какой танк нужен армии,а не какая-то вечно сырая платформа Армата!


        Армата-это упрощённый Т-95 и даже этот танк Россия не может пустить в серию.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 15:59
          0
          сейчас бы называть модернизацию 80ки лучше, чем Армата, 95й это уровень Т 90М, не более, а Армата куда сложнее, и навороченнее их обоих
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 14:38
        +2
        Цитата: Бережливый
        Коли так припекло,то нужно начать производство Т95. Вот какой танк нужен армии,а не какая-то вечно сырая платформа Армата!

        А Вы не задавались вопросом, на сколько ж "готов" был Т-95? Эта машина хороша была в задумке, но будучи танком предельных параметров, очень сложна в реализации...., не говоря уже про налаживание её выпуска
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:00
    +18
    Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш, последней модификацией стал танк Т-80БВ, принятый на вооружение советской армии в 1985 году.
    Вообще то последней модификаций танка Т-80, которая выпускалась на этом заводе был танк Т-80У.
    Но лично я не понимаю зачем возвращаться в ПРОШЛОЕ и налаживать даже его выпуск. Надо идти вперед и если восстанавливать производство Т-80, то в модификации об 640 "Черный орел"

    1. mark1
      mark1 Сегодня, 13:16
      +7
      А зачем плодить сущности с неявным результатом?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:50
        +4
        Цитата: mark1
        А зачем плодить сущности с неявным результатом?

        Вопрос не понятен. На "Омском" все "заточено" под выпуск Т-80, там же они и выпускались, так что результат ясен - это резкое увеличение выпуска новых боевых машин
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 14:45
          +1
          Цитата: svp67
          резкое увеличение выпуска новых боевых машин

          На сколько новых? Если вы имеете в виду т.н."Черного орла" то это недоведенный до ума в 90-е самоходный макет- демонстратор (да и не дороговато будет две "Арматы" на одну страну.?)Восстанавливать полноценное производство предыдущих модификаций бессмысленно их время ушло, совсем другое дело модернизировать имеющиеся запасы. Кроме того всплывает вопрос возобновления серийного производства танкового ГТД, тоже та еще проблема и т.д. и т.п. и еще усугубляющаяся дикая разнотипица. Логичнее производить что то унифицированное с Т-90М и по двигателю и по ходовой и по башне с АЗ.
        2. ZeeD
          ZeeD Сегодня, 15:59
          0
          Цитата: svp67
          это резкое увеличение выпуска новых боевых машин


          Следовало бы производить однотипные машины, пользующиеся одинаковыми запчастями, расходниками и на которых одинаковое обучение экипажа.
          А остальное использовать до полной выработки.

          Есть у нас основной ОБТ - Т-90. Так в него и складываемся.
        3. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 16:03
          +1
          На "Омском" все "заточено" под выпуск Т-80, там же они и выпускались, так что результат ясен - это резкое увеличение выпуска новых боевых машин

          Товарищи офицеры, или господа офицеры, разочарую вас, насчет резкого увеличения выпуска новых танков, омский завод, как и нижне-тагильский, собирает танки, из узлов и комплектации, поставляемых с сотни предприятий страны.
          Пушку для танков делает один завод в стране, он давно перегружен. Заготовки для пушки делают два завода, и они тоже перегружены нынешней программой для тагильского завода.
          Да то же самое и по системам автоматики, связи, двигателям.
          Все это было угроблено в 90-е, потом неспешно возрождалось, в основном на экспорт и для выставок. Сейчас нарастить выпуск, или возродить на старом предприятии очень сложно. Включая кадровый ресурс.
          Это только в руководстве Минпромторга и Ростеха всё хорошо.
          Думаете это просто так судостроение страны, включая военное, подарили банкиру Костину?
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:25
      +4
      Цитата: svp67
      Но лично я не понимаю зачем возвращаться в ПРОШЛОЕ и налаживать даже его выпуск

      Сегодня выпуск Военной приемки посмотрел. Передача про Т-80БВМ. Сказали, что в Омске есть единственная в стране линия по автоматической сборке гусеничных лент. Второе, официальная скорость заднего хода 25 км/ч. Третье, немного погоняли стакан с водой на пушке при работающем стабилизаторе.
      Самое главное, ГТД производятся новые. На танки стали ставить противодроновые глушилки.
      И официальное заявление от руководства завода, что прорабатывают вопросы возобновления производства восьмидесяток с нуля. Скорее воскресят проект Т-80 со сварной башней, вероятно с учетом наработок по Т-90М.
      1. Владислав Волохов
        Владислав Волохов Сегодня, 15:24
        -1
        80 конечно была хороша, но ГТД это тупик. Дизель лучше.
        Вместо возвращения выпуска 80 с ГТД, лучше или возобновить производство Т-80УД, или переориентироваться на выпуск 72Б-89г или 90, но наконец изменить их трансмиссию, задний ход в 4-5км/ч это уже ри в какие ворота
    3. tchoni
      tchoni Сегодня, 15:37
      0
      Прямо держу кулачки за эту машину. Надеюсь, что 200 кило хорошо горящего пороха, отделенного от окружающей среды только легкосгораемой гильзой все же уберут из боевого. И наши бойцы перестанут бездарно гибнуть.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:02
    +49
    Что там за советские галоши-то? Вот так и бывает - 35 лет дерьмом Советскую власть поливали, а как костлявой лапой за сморщенную гузку взяли, так и выяснилось - ничего окромя великого наследия типа клятых коммуняк в стране-то и нетути..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:25
      +5
      СССР в том числе и рухнул , что экономически не вытянул. Да железа наклепали будь здоров , сейчас в помощь. Но если бы часть ресурсов потратили на хорошие "галоши" для населения , глядишь и СССР остался бы цел и железо это сейчас бы нам не понадобилось. Такая простая мысль не посещает ?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:38
        +30
        Аааа... Очередной либерастный сказочник? Экономически, говорите, не вытянул? А не поясните по такому случаю, чьё же тогда великое наследие мы вот уже 35 лет никак прожрать и окончательно разворовать не можем, несмотря на недюжинные старания и усилия? Откель взялись все сотни миллиардов, попяченные буржуями за кордон, откель сумасшедшие состояния аллигаторов, на что вообще живёт нонеча страна? Неужто на доходы от типа рыночных успехов? Излейте уж на нас, сирых, свет своей экономической мудрости, не побрезгуйте..
        1. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 14:21
          +3
          Великое наследие СССР на хлеб не намажешь и голый зад им не прикроешь. Вот например был Буран последним и наивысшим достижением советской космонавтики. Потратили совершенно дикие миллиарды, миллионы людей прямо или косвенно работали над этой машиной, сделали! Напрягши последние силы, размахнулись и очень красиво доплюнули, вернее добросили лаптем, до американского Шаттла. Ну, и? Дальше-то что? На кой хрен его вообще делали? Ведь он сожрал умопомрачительные деньги, которые можно было потратить с куда большей пользой, на ту же космонавтику! И вот так в СССР было во всем. Дурaцкая штурмовщина и компанейщина, без какой либо системности, а про экономику даже и речи нет. С шашкой наголо бросались на проклятый капитализм, и просто не могли не надорваться.
          1. bk0010
            bk0010 Сегодня, 14:28
            +5
            Цитата: Pavel73
            На кой хрен его вообще делали?
            Для обслуживания группировки ударных спутников. После принятия решения о немилитаризации космоса Буран стал не нужен.
          2. Eroma
            Eroma Сегодня, 16:14
            0
            Вы не правы! negative вот сегодня Кремль ну вообще не парился высокими целями, есть нефть и зерно, это всегда купят, а мы значится можем не напрягаться, потому что тоже сможем всё купить fellow и что? Есл бы не Китай, то Вы бы сейчас не в месенджере умничали, а в потамте телеграмму бы отправляли fool ибо кроме нефти и зерна, больше нет не ни х чего! lol
            Россия всегда была на подъёме, когда у неё была великая цель sad и всегда прихолила в упадок, когда пробовала просто жить нормальной жизнью feel успех нас ждёт только когда"Наш паровоз вперёд летит!"
        2. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 14:41
          +5
          Попытка навешать на меня ярлык не поможет. Для меня, Сталин отличный управленец. А вот дальше начинается не понятная кутерьма. Когда оружия много , а масла все меньше и меньше. Ещё раз , донесу простую мысль. СССР рухнул, в том числе иза за провальной экономической политики. Я будучи пацаном стоял в очереди за сливочным маслом. Несколько часов. Это конец 80 ых. Заводы это отлично и прекрасно. Только когда тупо есть нечего и вводиться талонная система в мирное время , это мягко говоря вызывает вопросы.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 15:37
            0
            Цитата: Скобаристан
            Я будучи пацаном стоял в очереди за сливочным маслом. Несколько часов. Это конец 80 ых

            Хе-хе, вот и прочтите, куда вдруг делось всё масло в конце 80-ых.. Все вопросы в истории.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 15:41
              0
              В какой конкретно архив рекомендуете обратиться?Ну так что бы понять, на каких сладах прятали масло и по чьему указу. (номер указа или распоряжения не подскажите?) И почему органы не наказывали виновных?
              1. Doccor18
                Doccor18 Сегодня, 15:58
                0
                Цитата: Скобаристан
                В какой конкретно архив рекомендуете обратиться?

                Да в ближайший от вас. Много там всего интересного.
                1. Скобаристан
                  Скобаристан Сегодня, 16:00
                  0
                  Понятно.)В принципе я другого и не ожидал. Кстати, а не напомните 83 год кто был генсеком? И почему в этом году в Вологде продавали масло по карточкам уже. Ведь это не Горбачев , это не конец 80 х. Вот прям щас в "Архивах" посмотрел на изображдение вологодских карточек.
                  1. Doccor18
                    Doccor18 Сегодня, 16:19
                    0
                    Цитата: Скобаристан
                    Кстати, а не напомните 83 год кто был генсеком?

                    Вооот, вы уже близки к ответу на свой вопрос о КГБ и тд...
          2. К_4
            К_4 Сегодня, 16:05
            0
            Конец 80-ых- это уже по сути не СССР. Горбачев в роде с 85-ого мутить начал, если правильно помню. И, да, про "Буран", если взглянуть на него в перспективе развития, то это далеко не тупик как и его носитель "Энергия" как раз задел на дальние полеты и обслуживание орбитальных станций.
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:46
        +26
        СССР рухнул? Или может страну предали? Это как бы разные вещи немного...в стране с работающими заводами и фабриками пропало продовольствие...а потом неожиданно "нашлось",когда деятели совершили свои делишки...

        СССР производил гораздо большую номенклатуру товаров до своего последнего дня,чем сейчас производит РФ...на сайте истмат есть статистический сборник по экономике СССР за 86й год,в котором есть раздел экспорта в том числе в развитые страны Запада:ФРГ,Великобритания...и там не одни нефти и газы,но и в том вполне себе гражданская продукция...

        Кстати,люди голосовавшие ЗА сохранение СССР, знали,что кроме танков и галош у них ничего не было?

        В СССР было 1450 аэродромов...на которых летали преимущественно советские галоши...сейчас 282...и подавляющее большинство либо импорт,либо только собранное здесь отверткой...

        Так что не надо сказки про галоши рассказывать...
        1. THE STAS
          THE STAS Сегодня, 14:07
          -3
          Справка. Россия на данный момент 11 экономика мира.
          1. lego2
            lego2 Сегодня, 14:47
            0
            СССР. так то был второй экономикой в мире.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 15:07
              +1
              С учётом того , что было 15 республик то 11 место не так и плохо на данный момент.
          2. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 14:54
            -1
            Цитата: THE STAS
            Справка. Россия на данный момент 11 экономика мира.

            За счёт чего?
          3. stankow
            stankow Сегодня, 15:10
            +3
            По ППС Россия - пятая зкономика мира.
        2. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 14:44
          +2
          Кто продал страну? Те самые высшие коммунисты ? На колу висит мочало начинаем все сначала.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:46
        +5
        Цитата: Скобаристан
        Но если бы часть ресурсов потратили на хорошие "галоши" для населения , глядишь и СССР остался бы цел и железо это сейчас бы нам не понадобилось.

        Если бы партийное руководство жило среди населения, а не отдельно, возможно и товаров выпускалось бы больше.
        Пить надо было меньше и воровать...Забронзовели и века не прошло...
        1. mann
          mann Сегодня, 13:57
          +9
          Цитата: ROSS 42
          Цитата: Скобаристан
          Но если бы часть ресурсов потратили на хорошие "галоши" для населения , глядишь и СССР остался бы цел и железо это сейчас бы нам не понадобилось.

          Если бы партийное руководство жило среди населения, а не отдельно, возможно и товаров выпускалось бы больше.
          Пить надо было меньше и воровать...Забронзовели и века не прошло...

          Толи дело нынешнее руководство,всегда с народом,на распродажах в очередях скромно рядом стоит ... А воровать ни-ни,даже представить невозможно!
        2. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 14:19
          +4
          То есть сейчас живут среди населения? Про макарошки и вас рожать не просили напомнить. Может и забронзовели, только правительство бриллиантовое. Хуснуллину вон противно русскими руководить, единоверцев завозит.
          вы когда глупости про СССР пишете. хоть немного оглядывайтесь. Ваши сказки хороши были в перестройку. Сейчас уже все нахлебались вашего рыночка.
        3. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 14:46
          0
          Насчёт воровать это сомнительно. Ну какое в то время у них могло быть воровство. Забронзовели это да
      4. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 13:58
        +1
        Блин,в наше время писать подобное?Вам не стыдно выглядеть дегенератом?
      5. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 14:08
        +2
        что экономически не вытянул
        то есть это не Горбачев начал ускоряться, перестраиваться и звать всех в рынок с человеческим лицом? Не Ельцин, которому так хотелось власти, что поехал в Вискули?
        Кстати расскажите. что сейчас делается для населения?
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 15:20
          0
          Я постараюсь. Что это за мощное государство, которое оказалось не в состоянии защититься от горстки предателей? Если вы в чем то проигрываете , то тоже говорите что это соперник виноват и придумываете себе оправдания ? А то что плохо готовились или тренировались и вообще спустя рукава мысли нет ? Насчет того что делается для населения. Самое главное что я вижу сейчас , в разрезе СВО : идёт взвешенная политика , не ураааа все на фронт даёшь военный коммунизм ! Дойдем до Вашингтона !..А именно взвешенно. В тот самом условном тылу уровень жизни практически не просел . З.Ы. ну а то что у нас , как не крути государство осталось социально ориентированных ,.хоть и капиталистическим думаю не надо напомнать ?.
      6. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 14:30
        +2
        СССР в том числе и рухнул , что экономически не вытянул

        Ох уж эти сказочники. То в развале виновата война в Афганистане, то Чернобыль , то три типа танка экономика не потянула...
        Только бы истинные причины, да "героев" развала обелить
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 14:47
          -2
          Простое объяснение я смотрю у вас есть. Не стесняйтесь назовите кто эти герои которые смогли так легко развалить мощную державу.
      7. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 14:34
        +1
        Цитата: Скобаристан
        СССР в том числе и рухнул , что экономически не вытянул.

        Не надоело эти сказочки пихать везде? Уже даже молодежь задумывается и перестаёт в эту ахинею верить. Методички тоже менять нужно время от времени...
        СССР экономически был настолько силен, что его мировые кризисы практически не затрагивали. И даже когда предатели во власти начали убивать деревню и губить сельское хозяйство, подсаживая на углеводородную иглу экономику, СССР был ещё очень крепок, поэтому иуды спешили и развалили его политически, так как не могли ждать, пока одна из сильнейших и прочнейших экономик мира разрушится...
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 14:49
          +3
          Если бы я не жил при союзе , хоть и будучи пацаном то мог бы вам поверить. И опять вы про каких то иуд. Ну ок значит государство с мощной КГБ не смогла опознать предателей. Это ещё хуже получается. Горстка предателей сломила миллионную страну. ....вы сами понимаете что сейчас сказали ?
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 15:08
            +1
            Цитата: Скобаристан
            Ну ок значит государство с мощной КГБ не смогла опознать предателей

            Ознакомьтесь с историей, чьим ставленником был меченый, тогда и многие вопросы о КГБ сами отпадут.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 15:11
              +1
              Неа. Не отпадут. Судя по вашему сообщению главный гад это Горбачев и получается КГБ не выявило его на раннем этапе. Как предателя. Не вскрыла его связь с Западом. Как так то ?
              1. Doccor18
                Doccor18 Сегодня, 15:32
                +1
                Цитата: Скобаристан
                Неа. Не отпадут

                Конечно не отпадут, пока литературы массу не прочитаете, с людьми преклонных лет не пообщаетесь, в архивах не посидите... Пока сами не захотите разобраться, не отпадут вопросы.
                1. Скобаристан
                  Скобаристан Сегодня, 15:37
                  0
                  Отличный прием.) Но я повторю вопрос: почему советская система(с мощными и всесильным КГБ) , позволила добраться до самого верха Горбачеву? И если она это допустила, то получается, что система оказалась дырявой и не смогла справится. Все так?
                  1. Doccor18
                    Doccor18 Сегодня, 16:04
                    0
                    Цитата: Скобаристан
                    Отличный прием

                    Что-то вроде вашего - пустого заваливания вопросами.
                    1. Скобаристан
                      Скобаристан Сегодня, 16:09
                      0
                      Я хотел услышать ответ, ведь вы же все знаете , архивы изучали, с людьми общались и все такое прочее. А оказывается у вас ответа нет. Когда задал прямой вопрос, пошли разговоры про "архивы".) Ну да , как и сказал, я другого не ожидал. Очень удобно представлять что виноваты пара тройка "предателей", признать что сама система не справилась никак не возможно. Подитожим: СССР закончился, в нем было много хорошего, но он оказался не жизнеспособным. Сослагательные наклонения в истории не работают. Нового СССР вряд ли будет, во всяком случае, на данном историческом этапе. Так что сделать выводы из ошибок прошлого и двигаться дальше. И держать баланс между экономической задачкой : масло-пушки.
          2. Wratch
            Wratch Сегодня, 15:21
            +2
            А Вы точно в СССР УЧИЛИСЬ? Прямо таки таким либирастным ЕГЭ ПОПАХИВАЕТ....
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 15:27
              0
              Колокольчика сейчас нет, подозреваю это мне. Да я точно учился в СССР, заканчивал школу в РФ. Еще раз, ярлык либераста мне вешать не стоит. Если есть возразить по делу , пишите. Если же опять : в СССР было все отлично и только пара, тройка предателей его завалила, то не стоит )
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:40
      -2
      Цитата: paul3390
      Что там за советские галоши-то?

      По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы "упали" больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того что у нас однобокая экономика. А она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что всё, что мы производили...
      Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
      У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
      Голос из зала:
      - И первый спутник.
      В. В. Путин:
      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:53
        +8
        Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу.

        Давайте не будем. И начнём с простого. Да - с ТНП в СССР было не густо, хотя - отнюдь и не всё так печально, как нам сейчас рассказывают. Голыми-босыми никто не ходил, насколько помню. Зато - всё, абсолютно всё - было своё. Сделанное в своей стране своими руками. А сейчас? Чем похвастаться можем? Ну-кась? Китайским и турецким ширпотребом? Дык - для этого большого-то ума не надо...

        Что - Советский Союз что ли не мог доходы от торговли пустить на закупку западных шмоток и барахла? Да мог конечно. Но - почему-то предпочитал жить хоть и средненько, но - на свои кровные. Как думаете - почему? И - как правильнее, как тогда али как нонеча?
        1. THE STAS
          THE STAS Сегодня, 14:12
          +3
          Ну кормим себя, по крайней мере, давно уже сами. Вы когда в следующий раз зайдёте в супермаркет, походите посмотрите производства какой страны подавляющее большинство товаров продают. Удивитесь, я вам обещаю
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 15:31
          -1
          Цитата: paul3390
          Голыми-босыми никто не ходил, насколько помню. Зато - всё, абсолютно всё - было своё. Сделанное в своей стране своими руками.

          То есть Ваш любимый СССР мог обеспечить только прожиточный минимум?
          Цитата: THE STAS
          Ну кормим себя, по крайней мере, давно уже сами. Вы когда в следующий раз зайдёте в супермаркет, походите посмотрите производства какой страны подавляющее большинство товаров продают.
      2. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 14:01
        +2
        Ещё один дегенерат,не живший в СССР пытается мне,народу,втюхать голимую хрень.
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 15:32
          -1
          Цитата: AVESSALOM
          Ещё один дегенерат,не живший в СССР пытается мне,народу,втюхать голимую хрень
          про то как "замечательно" тогда жилось.
      3. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 14:10
        +4
        Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было.

        Позвольте, а чем тогда считать телевизоры советского производства? Рекорд, Рубин, Изумруд, к примеру? А холодильники? А как на счет таких прозаических вещей, как лезвия для бритья?.. Вы готовы мне рассказать, сколько у нас сейчас производится лезвий? Не по лицензии от какого-нибудь Жиллета, а - своих? В СССР производились Нева и Спутник, а сейчас?.. А телевизоры какие у нас, в России, спроектированы, и налажен их массовый выпуск, не подскажете?..
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 15:34
          0
          Цитата: Дед-дилетант
          Позвольте, а чем тогда считать телевизоры советского производства? Рекорд, Рубин, Изумруд, к примеру? А холодильники?

          Смотря с чем сравнивать.
          Цитата: Дед-дилетант
          В СССР производились Нева и Спутник, а сейчас?..

          А сейчас они никому не нужны.
      4. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 14:46
        +1
        Цитата: Dart2027
        Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал

        Вам самим не скучно? Четвертый десяток лет одну и ту ложь втираете?
        Не буду говорить о всей Великой державе, но даже из родительского маленького городка в двадцать тысяч жителей советская мебель в конце шестидесятых экспортировалась в Бельгию и Италию. Не нужно больше о "галошах", хватит позорится.
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 15:37
          -1
          Цитата: Doccor18
          Не буду говорить о всей Великой державе, но даже из родительского маленького городка в двадцать тысяч жителей советская мебель в конце шестидесятых экспортировалась в Бельгию и Италию.

          Не буду говорить о всей Великой державе, но в Ленинграде, втором по значимости городе РСФСР несколько лет стояли в очереди на стенку, причем она подошла, когда уже СССР не было.
          Цитата: Doccor18
          Не нужно больше о "галошах", хватит позорится.

          Правда глаза колет?
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:03
      +5
      Не надо всех одним аршином. Лично я уверен, что при Союзе было много хорошего. У нашего поколения хотя бы детство было, а не соцсети и интернет. Касательно танка, хотелось бы узнать мннние профессионалов- танкистов. Статью то я прочёл но ничего не понял. Я вообще на флоте служил и танки только ,, на картинках видел».)
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        прочёл но ничего не понял.

        Опыт СВО показал что живучесть танка напрямую зависит от скорости. Т-80 благодаря газотурбинному движку намного резче и быстрее чем Т-72.
        Отказались от Т-80 из высокого расхода топлива типа "экономика должна быть экономна". Сейчас наконец поняли ошибку. Сейчас не только танкостроении, но и во многих других областях развития вооружения концепция должна поменятся.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 15:49
          0
          Цитата: Vita VKO
          Цитата: Андрей Николаевич
          прочёл но ничего не понял.

          Опыт СВО показал что живучесть танка напрямую зависит от скорости. Т-80 благодаря газотурбинному движку намного резче и быстрее чем Т-72.
          Отказались от Т-80 из высокого расхода топлива типа "экономика должна быть экономна". Сейчас наконец поняли ошибку. Сейчас не только танкостроении, но и во многих других областях развития вооружения концепция должна поменятся.

          На т-80 тогда поставили двигатель 6ТД получив последний советский танк т-80уд. Но потом Харьков остался на Украине и проект свернули
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 16:01
            0
            Цитата: Escariot
            На т-80 тогда поставили двигатель 6ТД получив последний советский танк т-80уд. Но потом Харьков остался на Украине и проект свернули
            У Ленинграда был свой проект танка Т-80 с дизельным двигателем (Объект 219РД с двигателем 2В-16-2), так же как и у УВЗ (Объект 644 с двигателем от Т-72)
      2. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 15:04
        0
        Раньше было лучше ? ) а ещё раньше говорили ...вот у нас детство было, а вы в телевизор пялитесь. А ещё раньше ...вот у нас было детство и книги . А вы у радио залипаете. Все нормально ,.мир меняется , не стоит все приводить к своему опыту.
    4. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: paul3390
      Что там за советские галоши-то?

      Вот только за одни эти слова....любителя продажи сырья(на оборудовании ещё СССР) и вывода капиталов за рубеж стоит призвать к ответу.но время блин не простое.......и не стоит раскачивать лодку. Смело бы их всех цунами,что ли?
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:07
    +26
    Доходит, почему в СССР были все эти тракторные заводы, газеты и пароходы, которые разваливали все 90-е?

    Дай Бог, дай Бог. Того и гляди поймут, что без Госплана нам хана. Скрестить пальцы надо.

    Всё же ставит война мозги на место, проходит понимание простой вещи: в мире работает только закон Джунглей. Или, как говорил товарищ Сталин. Если ты слаб - ты не прав. Прав только сильный
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:13
      +19
      Вот возьмём скажем за точку отсчёта 1950-й.. Началось производство Т-54. Прибавляем 35 лет - на вооружении уже Т-72 и Т-80. Сменилось аж три поколения бронетехники!! А чем могут похвастаться нонешние буржуи, каковы их успехи в этой области за тот же срок панувания? Ась?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:27
        +1
        Цитата: paul3390
        А чем могут похвастаться нонешние буржуи, каковы их успехи в этой области за тот же срок панувания? Ась?

        Дык вражин то не было. Помню статьи из начала 90-х, где на полном серьезе писали, что армия нам не нужна, надо только оставить погранвойска и РВСН.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:42
          +4
          Не - некий резон тут конечно есть, ибо против главных вражин Родины и народа - потребны отнюдь не танки с ракетами, а расстрельные команды НКВД. Но ведь и внешние супостаты - никуда не делись. И увы - не денутся, покуда мы их не закопаем.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 13:43
          0
          Цитата: мордвин 3
          надо только оставить погранвойска и РВНС.

          Судя по всему скоро и РВСН модернизируют на ВМР - Войска Мёртвой Руки...
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:32
        +8
        Цитата: paul3390
        каковы их успехи в этой области

        А Армата ? Лихо на парадах ездит !
        P.S. Меня терзают смутные сомнения относительно закупки Шойгой 100 Т-34 request !
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:36
        -6
        С 70-х годов мало что изменилось кроме появления компьютеров-мобилок. Всякие пассажирские самолеты только экономичностью поражают, а так те же боинги.
      4. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 14:57
        +1
        Цитата: paul3390
        А чем могут похвастаться нонешние

        Как это чем? Раньше они на залоговых аукционах какими то жалкими сотней-другой млн. долларов оперировали, а сейчас сотнями миллиардов ворочают направо и налево. А вы говорите прогресса нет...
      5. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 15:03
        0
        Цитата: paul3390
        А чем могут похвастаться нонешние буржуи, каковы их успехи в этой области за тот же срок панувания? Ась?

        Пшиком под названием неимеющееаналогов.
      6. Escariot
        Escariot Сегодня, 16:08
        0
        Цитата: paul3390
        Вот возьмём скажем за точку отсчёта 1950-й.. Началось производство Т-54. Прибавляем 35 лет - на вооружении уже Т-72 и Т-80. Сменилось аж три поколения бронетехники!! А чем могут похвастаться нонешние буржуи, каковы их успехи в этой области за тот же срок панувания? Ась?

        Ну, туалетная бумага с запахом персика и яблока есть
  5. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 13:09
    -2
    Нуачо, богато жить не запретишь, выпускать на одном заводе сразу три разных ОБТ - это ж сколько нового оборудования надо. Бюджетные деньги сами себя не освоят.
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 13:50
      +1
      Оборудование то же, а вот оснастка, которая стоит от 30 до 60 процентов оборудования... Обученные кадры (наладчики, технологи). Вменяемое ОТК, пережиток коммунистического угнетения...
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:10
    0
    последние т-80 вроде с дизелем выпускались
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Ryaruav
      последние т-80 вроде с дизелем выпускались

      Это у хох.лов. вроде,но могу ошибаться,не танкист.
  7. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 13:11
    +5
    Так они же страсть как любят взрываться с отлётом башни? И топливная эффективность низка? Разве нет? Неделя открытий. То колёсная бронетехника, оказывается, не такая ущербная, как всю жизнь взахлёб рассказывали, а вовсе даже наоборот, то Т-80 хорошо себя показал. Внезапно. Очень хотелось бы прочитать, что изменилось в танке с начала 90-х, что он теперь такой "перспективный" https://inosmi.ru/20211212/251062530.html.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:13
    +2
    Самый крутой был Т-80УМ-1 Барс. Вот пускай на его основе делают и новое добавляют
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:14
    +10
    У меня друг мехом 80-ки пришел всю 1 чечню от Грозного до позорных хасавьюртовских. Отзывался крайне положительно good
    З.Ы. Самому в нем 1 раз в 2002 удалось покататься и даже пострулять 3 раза, даже 1 раз попал belay. Правда мне сравнивать не с чем, да и в танковой теме не силен - на уровне общей информации. Но машина зверь в прямом смысле этого слова. good
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:40
      +2
      Цитата: Enceladus
      Самому в нем 1 раз в 2002 удалось покататься и даже пострулять 3 раза

      В 1979 году на Бобочинском полигоне знакомили с ним академиков. Он тогда секретным был...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:11
      +2
      Ага. Как то под Лен областью, в отпуск ехал на машине. Через трассу, танкисты- срочники переезжали. Так все машины на километр, как ветром сдуло. Мало ли что солдатик не на ту педальку нажмёт.)))
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 15:08
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Мало ли что солдатик не на ту педальку нажмёт.)))

        В моё время в ГСВГ случай был на Ж.Д. путях,как раз с 80 кой.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:15
    +4
    Цитата: svp67
    Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш, последней модификацией стал танк Т-80БВ, принятый на вооружение советской армии в 1985 году.
    Вообще то последней модификаций танка Т-80, которая выпускалась на этом заводе был танк Т-80У.
    Но лично я не понимаю зачем возвращаться в ПРОШЛОЕ и налаживать даже его выпуск. Надо идти вперед и если восстанавливать производство Т-80, то в модификации об 640 "Черный орел"

    В будущее смотрят и создают его.
    В прошлое оглядываются и нихотят с него сходить.
    Так создаётся настоящее.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:18
      +4
      В будущее смотрят и создают его

      Кто бы вот только объяснил доходчиво - а какое, собственно, у нонешней буржуйской РФ видится будущее-то? what Чё создавать-то намереваются, окромя конечно яхт, дворцов и новых миллиардеров? what
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:34
        +1
        Цитата: paul3390
        какое, собственно, у нонешней буржуйской РФ видится будущее-то?

        Смутное, судя по всему !
      2. Загребун
        Загребун Сегодня, 13:52
        +3
        Новых миллионеров, чиновников, и просто хороших блогеров.
  11. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 13:18
    +8
    Решение абсолютно правильное, в ближайшей перспективе СВО не закончится. Уралвагонзавод ограничен по мощностям и кадрам и резко увеличить выпуск Т-90 в нужных объёмах просто не может, хотя то, что но сейчас производит, не может себе позволить производить в месяц средняя европейская страна. НО. Сколько сил и средств надо для возобновления производства? Финансов, кадров, станков, и самое главное: а смежники - то потянут увеличение поставок прицелов (НОРМАЛЬНЫХ, а не мобилизационных), многочисленной электроники, движков, и всего остального? Если все это продумано и процесс запущен - то здорово. Лишних 20-40 танков в месяц, новых, с конвейера, последней модификации - ВС РФ очень нужны!!! С ДНЕМ ТАНКИСТА!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:44
      +3
      Цитата: Сибиряк 66
      С ДНЕМ ТАНКИСТА!

  12. Huggi
    Huggi Сегодня, 13:23
    +4
    Чем т90м плох? Зачем 2 одинаковых танка?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: Huggi
      Чем т90м плох? Зачем 2 одинаковых танка?

      Вопрос в другом. Раз производство новое налаживаем, то где Армата? Не лучше ли разворачивать серийное производство нового танка, а не осваивать снова старые Советские технологии?
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 13:36
        +3
        Деньги где взять? Чем заместить импортные комплектующие? Вот прям сейчас. Специалистов где взять, чтоб Армату в крупную серию пустить? Рабочих нужной квалификации в большом количестве?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 14:00
          -1
          Цитата: DMFalke
          Деньги где взять? Чем заместить импортные комплектующие? Вот прям сейчас. Специалистов где взять, чтоб Армату в крупную серию пустить? Рабочих нужной квалификации в большом количестве?

          Ну так денег и рабочих могут найти раз Т80 смогут запустить. Вот и с Арматой смогут справиться если захотят
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:31
      +3
      Наверное, чтобы не тратить время на переучивание экипажей. Плюс УВЗ в условиях мирного времени ограничен и 2 завода выпускающие ОБТ, пусть и разные - лучше чем один.
    3. Сочи
      Сочи Сегодня, 13:36
      +1
      Танки немно разные, динамика у т-80 значительно сильно получше. Шумит много меньше. А вооружение аналогичное. Правда топлива жрёт сильно больше дизеля, потому запас хода меньше. В своё время прекратили производство только из-за расхода топлива... решили, что чем дальше едет на одной заправке - тем лучше.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 15:02
        +2
        Цитата: Сочи
        В своё время прекратили производство только из-за расхода топлива...

        Глупость написали. Основная причина - стоимость танка:
        На конец 80х
        Т-80У - 824 тыс.рублей,
        Т-72Б - 280 тыс.рублей.
        1. Сочи
          Сочи Сегодня, 15:35
          -1
          В те времена на стоимость не сильно смотрели... Стоимость пошла бонусом (дополнительным аргументом) к малой дальности хода. Военных она не устраивала.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 16:12
            0
            Цитата: Сочи
            Стоимость пошла бонусом (дополнительным аргументом) к малой дальности хода. Военных она не устраивала.
            Это надуманная проблема. У Т-80 это решалось дополнительными баками по левой стороне танка (вместо ящиков ЗИП) и более ёмкими бочками. А если Т-80 эксплуатировать не на 35 км/час, а на высоких скоростях, то расход топлива будет уже сопоставим с дизельным Т-72.
      2. Huggi
        Huggi Сегодня, 16:04
        0
        Вот именно что "немного разные". Т-80 это вроде как про "галопом до Ла-Манша", а у нас сейчас Донецкую область дай Бог освободить.
  13. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:25
    +2
    Решение сомнительной полезности. Т-80 в свое время "не выстрелил" и на данный момент не является современной машиной с заделом на модернизацию , учитывая изменения ,которые должны будут произойти в танкостроении по итогам СВО.
    Как бы я лично скептически не относился к Т-72 и Т-90 , массовый выпуск и унификация этих машин налажена , вложены значительные средства в их модернизацию . С Т-80 придется тратить сопоставимые средства - и "приз" сопоставимым не будет. Даже если кому-то не нравится цена и степень готовности "Арматы", преимуществ от унифицированного шасси все равно не отнять , так что если и расходовать ресурсы и мощности, то лучше делать это на направлении устремленном на перспективу , нежели возвращаться к 80ке.
  14. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 13:27
    +8
    Три основных боевых танка в ВС РФ: Т90, Т72, Т80, пушка одного калибра, прицелы примерно тоже одинаковы, различия в силовой установке, зачем опять это разнообразие? Не лучше ли все усилия сосредоточить на Т90 и доводке Арматы в виде командирского танка? Где логика?
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 13:36
      -3
      Цитата: КОМандирДИВана
      Где логика?

      На "Армате" уже всё что можно распилить видимо уже попилено, а на Т-80 и прочих мальвах - поле непаханое, объём возможностей - головокружительный.
    2. Curt
      Curt Сегодня, 13:37
      -2
      с Арматой обосрамс вышел, ( какой именно - найдете сами) т-72 видимо плохо хранили - раз 54\55 в бой поехали, + распродали, модернизировать мало что осталось. Выпуск т-90 идет недостаточно быстро, новый танкроментный завод где то в Подмосковье если правильно помню надо еще построить, остальные развалены, отлажен ремонт только т-62 , которых тоже не ахти как много. Вижу 3 варианта : 1) для себя, - вкиинуть новое в СВО, 2) Для себя + остатки на экспорт - чтобы пока идет война не терять экспорт, 3) Типичный российский распил - заявить ,выделить средства, освоить средства. Пример ( исключительное мое мнение, не навязываю - на Москву 3-4 беспилотника вы=летали - щелкнули кремль и Москву сити- хопа и денег на ПВО Москвы выделили, Собянин счастлив.)
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: КОМандирДИВана
      Где логика?

      А где же соль?
      А соли нет, только песок и дерьмо эффективные и дефективные менеджеры и спекулянты...
    4. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 13:40
      +8
      Цитата: КОМандирДИВана
      Где логика?
      УВЗ, загружен выпуском Т-90М, по максимуму, значит новый танк будут выпускать на другом заводе. Если это Омск, то у него была оснастка и станки под выпуск Т-80. Что бы перейти на выпуск Т-90 надо менять оборудование производства. А так - восстановить, то что было частично порушено и восстановить производство, привычной для этого завода продукции - наверное быстрее и дешевле, тем более, Т-80 танк хороший.
      Я так думаю.
      1. Загребун
        Загребун Сегодня, 13:57
        +3
        Была оснастка. Ее не попилили и в чермет не здали?
    5. bk0010
      bk0010 Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: КОМандирДИВана
      Три основных боевых танка в ВС РФ: Т90, Т72, Т80, пушка одного калибра, прицелы примерно тоже одинаковы, различия в силовой установке, зачем опять это разнообразие?
      Разнообразие затем, что было три завода: в Харькове, в Ленинграде и на Урале. Кто что мог, то и делал. Прицелы не одинаковые, совсем. Т-64 у Харькова получился продвинутым, но насколько дорогим, что даже СССР сказал "ой". Военные "урезали осетра" и заказали Уралвагонзаводу что-то такое-же, но подешевле. Такой дизель, как у Т-64 мог делать только Харьков, поставили классику. Такой прицел, как у Т-64, был слишком дорог для массового танка. Механизм заряжания переделали в автомат заряжания (различия большие, но не принципиальные, вероятно обусловлены технологическими причинами, у одного снаряды вертикально, у другого - горизонтально). Ходовую выбросили нафиг: у Харькова были серьезные ограничения по массе в ТЗ, поэтому ходовая получилась легкая, но проблемная. Получился Т-72, который не так крут, но гораздо дешевле и ломается меньше. А в Ленинграде стали переплевывать Харьков. Сделали Т-80, ни на чем не экономили. Но танк вышел запредельно дорогим, хоть и крутым.
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:28
    -4
    Цитата: paul3390
    В будущее смотрят и создают его

    Кто бы вот только объяснил доходчиво - а какое, собственно, у нонешней буржуйской РФ видится будущее-то? what Чё создавать-то намереваются, окромя конечно яхт, дворцов и новых миллиардеров? what

    Чтобы было мало деревьев.
    Чтобы небыло слышно детский смех.
    Чтобы люди стали зомби.
    Чтобы небыло солнце.
    Чтобы поклонялись.
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:34
    -3
    В России готовится возобновление серийного производства танка Т-80

    Подарили «Лёше» отличные галоши
    Галоши настоящие, а не фуфельные концепты...
  17. DeusExMachina
    DeusExMachina Сегодня, 13:35
    +1
    Они ещё на новых БВМ и скорость движения задним ходом увеличили до 25 км/ч. В общем-то и целом, будь там башня под Реликтом более крепкая, Т-90М и вовсе выглядел бы бледно.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:14
      +1
      в Т 90М таки удалось не плохо забронировать карусель АЗ, что не плохо увеличило живучесть, у 80ки это очень слабое место, ибо любой чих внутрь может снести башню, однако у нее зато бешеная динамика разгона, отличный задний ход, да и ТРД таки меньше шумит, что тоже плюс
  18. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:35
    +7
    Как я помню из советских времён главное у Т-80 скорость. Танки прорыва до Ла-Манша. Всё остальное не хуже чем у Т-90 современных модификаций. Да сравнительная якобы топливная неэкономичность. Но скорость, скорость, да ещё по европейским дорогам. Из всех танков если я не ошибаюсь был выбран Т-80 для защиты Москвы в Кантемировской дивизии.
    Сейчас много современных технологий позволяющих понизить расход топлива. Но похоже в ВСО сейчас скорость является приоритетом, быстро прибыл, быстро прицелился и выстрелил точно, и быстро смотался.
    С праздником товарищи Танкисты! soldier
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: Солдатов В.
      Но похоже в ВСО сейчас скорость является приоритетом, быстро прибыл, быстро прицелился и выстрелил точно, и быстро смотался.

      Скорее всего.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Да сравнительная якобы топливная неэкономичность.

      Плюфать слюной на экономичность. Т-80 и так аж 400км без дозаправки. Не думаю, что в этой войне будут прорывы на такую глубину обороны ВФУ.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Как я помню из советских времён главное у Т-80 скорость.

      +++ Надёжность мотора.
    4. dump22
      dump22 Сегодня, 14:33
      0
      главное у Т-80 скорость.


      70 км/час, как и у Т-90, только в последней модификации форсировали до 80 км/час.

      Зато моторесурс турбины всего 500 часов и свою полную скорость она может показать только на авиационном керосине (дорогом и редком), а на бензине и дизеле ее мощность резко падает.
  19. Codett
    Codett Сегодня, 13:38
    -6
    Не вижу смысла делать новые машины, если есть задел из старых, можно ведь взять и модернезировать, должно получиться дешевле и главное быстрее, что в условиях СВО тоже важно, а сам танк производить бесперспективно задел по модернизации ограничен, уж лучше увеличить количество выпущенных армат, а т-80 всё таки уступает ей по многим характеристикам, да и необходимо доработать КАЗ, и установить на уже имеющиеся танки, вообщем странная новость, это тоже самое если бы ваз возобновил производство Самары мол санкции и все дела, а сам бы вместо этого мог делать больше грант или ларгусов с вестами и выдал, бы это за перемогу.
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:46
    +1
    тока компоненты до танка должны быть современные связь прицелы оптика зашита ночные прицелы и тп и тд !
  21. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:52
    +3
    Видимо, вся оснастка и оборудование были сохранены. Просто сейчас не надо лучше. Это надо было делать раньше. Сейчас надо больше и быстрее. Пока по Уралвагонзаводу ничего не прилетело.
  22. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:56
    +1
    Об этом заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

    Т-80 выпускался в Омске и никогда не делался в Н.Тагиле. Значит ни оснастки, ни технологических карт, ни специалистов там нет. Производство надо начинать с нуля.
    Но на УВЗ выпускаются Т-90 и "вроде как" Т-14 "Армата". Так зачем "огород городить"?
    p.s. Неизвестно, выпускаются ли серийно ГТД для 80-ки. Двигателистам сейчас не до танков. Нужны двигатели для самолетов и вертолетов.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Дилетант
      Двигателистам сейчас не до танков. Нужны двигатели для самолетов и вертолетов.

      Это разные фирмы.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 15:32
        0
        ГТД-1000Т, стоящий на Т-80, это модификация "Климовского" двигателя от вертолета Ми-2. А вот где их делали - не знаю.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:18
      +2
      ОмскТрансМаш(надеюсь не ошибся) входит в концерн УВЗ давно как, так что Ген Директор у них один
  23. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:59
    0
    Эх, ещё бы Малышева отбить и восстановить.
    З.Ы. Как по мне, ГТД, конечно, имеет недостатки по ению с поршневиками, но примуществ гораздо больше.
  24. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 14:00
    -2
    Разножопица в типах - это наше всё! Не можем мы без этого!
  25. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:07
    -2
    Не от хорошей жизни принято такое решение.
    Все консервы идут в ход, а "Армата" сырая и дорогая, так и не запущена в серийное производство.
    С одной стороны, хорошо, СВО клюнула в зад МО и вот уже импульс для модернизации и расширения производства ВПК.
    С другой стороны, сколько можно терпеть либерастов в правительстве, разрушивших промышленность?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:14
      +2
      Цитата: Фактор
      Армата" сырая и дорогая, так и не запущена в серийное производство.

      Армата не актуальна. Интересен лишь корпус, мотор не доведен до ума, а электронике просто не с кем общаться.
      1. Фактор
        Фактор Сегодня, 14:18
        0
        Для парадов и сделали. А потом, как всегда появляется возможность попилить деньги.
  26. dump22
    dump22 Сегодня, 14:17
    0
    Снова плодим зоопарк из разных танков, поступающих на вооружение одновременно?
    В лучших традициях СССР - каждый завод выпускает своей собственный танк?
  27. 89824024836
    89824024836 Сегодня, 14:17
    0
    Будущее за: "Наземным, водным, подводным, десантно-штурмовым прыгающим и летательным аппаратом-экранопланом"(НВП-ДШ-ПЛА-Э). Дерзайте товарищи военные изобретатели и господа от частного бизнеса. А наш легендарный Т-80 надо возродить в новой ипостаси и далее НИОКР по НВП-ДШ-ПЛА-Э. "Все выше и выше стремим мы полет наших птиц....." Главное - поставить задачу, а решить её у нас есть кому. Всех поздравляю с Праздником танкистов, для которых скоро наступит пора осваивать подводный и воздушный океан.
  28. valera75
    valera75 Сегодня, 14:18
    -1
    Цитата: Николай310
    СССР рухнул? Или может страну предали? Это как бы разные вещи немного...в стране с работающими заводами и фабриками пропало продовольствие...а потом неожиданно "нашлось",когда деятели совершили свои делишки...

    СССР производил гораздо большую номенклатуру товаров до своего последнего дня,чем сейчас производит РФ...на сайте истмат есть статистический сборник по экономике СССР за 86й год,в котором есть раздел экспорта в том числе в развитые страны Запада:ФРГ,Великобритания...и там не одни нефти и газы,но и в том вполне себе гражданская продукция...

    Кстати,люди голосовавшие ЗА сохранение СССР, знали,что кроме танков и галош у них ничего не было?

    В СССР было 1450 аэродромов...на которых летали преимущественно советские галоши...сейчас 282...и подавляющее большинство либо импорт,либо только собранное здесь отверткой...

    Так что не надо сказки про галоши рассказывать...

    Мало того,в СССР выпускали двигатели ни только для нашей авиации но и были конкурентами боингам и всяким аирбасам.Помню очень давно передачу смотрел как в начале девяностых уничтожали нашу промышленность иносы через всяких чубайсят и прочих,так завод,забыл в Уфе или другом городе,имел заказов на авиадвигатели как внутри страны так и за рубеж более чем на 10 лет и в планах выпуск двигателей намного лучших чем боинга и аирбаса,его и развалили что бы мы никогда не были им конкурентами.Да таких примеров уйма,просто те кто талдычит про галоши никогда этого не поймут.Даже почему та уверен что такие балаболы даже никогда не жили в СССР а родились после его развала,потому что предала верхушка партии.
  29. Stella el-Khouri
    Stella el-Khouri Сегодня, 14:19
    -3
    Газотурбинный двигатель уже неактуален, Швеция отказалась от них ещё в 90-х, новейший Abrams X тоже перешёл на дизель.
    1. Twodi
      Twodi Сегодня, 14:25
      +2
      Да, да. Особенно у нас на Дальнем Востоке не актуально во время 40 градусных морозов.
      1. Stella el-Khouri
        Stella el-Khouri Сегодня, 15:01
        -1
        Цитата: Twodi
        Да, да. Особенно у нас на Дальнем Востоке не актуально во время 40 градусных морозов.


        А он там нужен? Или Япония с Китаем уже отправили свои танки в Хабаровск?
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:34
      +3
      Abrams X нет такого танка, есть макет самодвижущийся, пентагон заказывает модернизацию М1 до сеп4, так что амерам скажите что ГТД устарел, а то они не знают
      Шведы вообще от танков своей разработки отказались, перейдя на Леопердов, и модернизировав их
      1. Stella el-Khouri
        Stella el-Khouri Сегодня, 15:00
        -1
        Цитата: Виталий161
        Abrams X нет такого танка, есть макет самодвижущийся, пентагон заказывает модернизацию М1 до сеп4, так что амерам скажите что ГТД устарел, а то они не знают
        Шведы вообще от танков своей разработки отказались, перейдя на Леопердов, и модернизировав их


        Армия им уже заинтерисовалась, у США в планах отказ от ГТД.
        Швеция так же отказалась от танков с ГТД и перешла на танки с дизелем и не ноет.
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 15:20
          0
          в планах, заинтересовалась, сколько пустой воды в вашем тексте, факт прост, М1 абрамс модернизируется дальше
          по Шведам я еще раз пишу вам, что переход на Strv 122 ни как не связан с наличием ГТД на Strv 103, не надо приплетать сюда ГТД
  30. doktorkurgan
    doktorkurgan Сегодня, 14:21
    0
    Занятно... На Омсктрансмаше задел по корпусам остался? Помнится, в 90-х пытались на экспорт гнать...
  31. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 14:22
    +2
    "Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш, последней модификацией стал танк Т-80БВ..." Сегодня "Уралвагонзавод" не сможет вытянуть сборку дополнительнных заказов по Т-72, Т-90, у него нет этих мощностей. А в Омске есть и мощности,оснастки, поэтому и приняли решения на запуск для Т-80. Хватит ли рабочи рук ?
  32. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:24
    0
    Цитата: Stella el-Khouri
    Цитата: Shurik70
    Последняя модификация - 85-ый год.
    А вообще налажен выпуск в 76-ом.
    Многовато десятилетий прошло.
    С одной стороны - гордость за СССР, создавшего такие танки.
    А с другой - за эти годы не создали нового, с аналогичной стоимостью, но более эффективного.
    Да, более мощные и с лучшей бронёй танки есть, но гораздо дороже. А на войне количество порой важнее качества.


    Все украинские танки-это продолжение Т-80УД, так что формально последняя модификация-это "Оплот".

    А Т-80 в свою очередь это видоизмененный Т-64...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 15:11
      +1
      Ну как видноизмененый, просто другой.
      Ходовка другая, двигатель и трансмиссия другая, пушки у всех одинаковые, башня похожая, вроде автомат заряжания как на 64-ке, не?
  33. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 14:46
    +2
    Вполне логичный ход быстро и с наименьшими затратами резко нарастить производство танков, судя по всему линии под Т72/90 полностью загружены, есть свободные линии и компоненты под Т80.
  34. ssergey1978
    ssergey1978 Сегодня, 14:48
    0
    В чеченской компании т80 не показал себя. В СВО признан лучшим. Кто в теме объясните почему?
    1. osp
      osp Сегодня, 15:16
      0
      Я не пойму где тут логика.
      Ну какое оружие было у боевиков в Чечне и какое есть/может появится у ВСУ ?
      Вплоть до современных ударных вертолетов западного производства и БПЛА ударного типа.
  35. Клон
    Клон Сегодня, 14:56
    0
    ЗДЕСЬ, в тылу вплоть до рукоприкладства можно спорить и приводить свои доводы в пользу или против возрождения "восьмидесятки", НО... Если войска на передовой действительно запросили именно этот "агрегат", то мнение бойцов имеет высший приоритет... И это бесспорно.
  36. AREOPAG23
    AREOPAG23 Сегодня, 14:56
    0
    После прочтения статьи так и хочется спросить а о танке Т-90М положительных отзывов от военных не получали?
  37. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:09
    0
    Ну ясное дело, что будет выпускаться модифицированная машина на площадях Омского завода.
  38. osp
    osp Сегодня, 15:15
    0
    А как-же "Армата" ?
    Ведь концепция Т-80 как ни крути из 1970-х годов, когда не было таких ПТРК , боевых вертолетов и ударных дронов какие есть в странах НАТО сейчас и могут попасть на Украину.
  39. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:33
    0
    может оказаться следующее, что запустят и перезапустят по данной модели НИОКР, а также загрузят связанные с этой моделью производственные мощности.
    ну так, для того, чтобы выпускать комплектующие и узлы.
    а дальше - продажа узловая и сборка узлов в удаленном цехе в готовый продукт.
    с легковыми машинами приходящими на территорию РФ - как-то это происходит
  40. amr
    amr Сегодня, 15:35
    0
    тут другое дело, что готова производственная линия, которая выпускала данную серию 2 десятилетия, + опыт обслуживания, типовая машина, в общем всем хорошо и даже то что выпускается она в Омске! другой вопрос хватит ли людей, это же не одна сотня рабочих и инженеров!
  41. Dante77
    Dante77 Сегодня, 15:42
    0
    Куда делись 3000 танков? Неужели все оказалось в металлоломе? Похоже, армия хочет танк именно с таким приводом. Мобильность кажется лучше, чем у классического двигателя внутреннего сгорания. Если удастся быстро запустить производство, возможно, это будет неплохой идеей. В любом случае «Армата» на долгие годы будет просто показательным танком, а может быть, так и останется.
  42. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 16:01
    0
    На хрена? Есть Т-90, его и штампуйте-пусть Омск осваивает, единый танк