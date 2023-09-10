В России готовится возобновление серийного производства танка Т-80

Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых

В России возобновится серийное производство новых танков Т-80, решение принято на основе опыта применения данных боевых машин в спецоперации на Украине. Об этом заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.На сегодняшний день российские предприятия ВПК не производят новых танков Т-80, идет модернизация и капитальный ремонт ранее выпущенных на Омском заводе транспортного машиностроения. Данный танк выпускался с 1979 по 1991 год, за это время было выпущено более 10 тысяч танков Т-80 различных модификаций. Перед спецоперацией сообщалось, что на складах Минобороны находилось примерно 3 тысячи "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.Т-80 показал высокую эффективность в боях в зоне СВО, получив положительные отзывы от военных. В связи с этим Минобороны поставило перед производителем задачу возобновить серийное производство данной модели танка.- заявил Потапов в эфире программы "Военная приемка" на ТК "Звезда" Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш, последней модификацией стал танк Т-80БВ, принятый на вооружение советской армии в 1985 году. Сейчас все имеющиеся танки модернизируются до уровня Т-80БВМ. Прошедшая глубокую модернизацию машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.