В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств (...) Но наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. Мы считаем, что данный подход срабатывал на каждом этапе данного конфликта, в том числе на текущем

Соединенные Штаты не исключают отправку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, но на сегодняшний день решения об этом еще не принято. Об этом заявил первый заместитель помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана Джонатан Файнер.Представитель Белого дома, комментируя появившуюся в американской прессе информацию о том, что Вашингтон якобы готовится включить ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Украине заявил, что Белый дом пока не готов объявить об этом. В то же время, вариант с поставкой оперативно-тактических ракет Киеву не исключен, он находится на рассмотрении.- заявил Файнер.В США считают, что у ВСУ достаточно вооружений, судя по победным реляциям, звучащим из Киева. Как отметили в Белом доме, они уже видят "прогресс", украинская армия успешно развивает наступление. Подчеркивается, что все решения по поставкам вооружений принимаются после оценки ситуации, на данный момент США не готовы объявить о "новых средствах".ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров. Для ее запуска используются наземные комплексы HIMARS и M270 MLRS, имеющиеся на вооружении ВСУ.