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В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

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В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

Соединенные Штаты не исключают отправку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, но на сегодняшний день решения об этом еще не принято. Об этом заявил первый заместитель помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана Джонатан Файнер.


Представитель Белого дома, комментируя появившуюся в американской прессе информацию о том, что Вашингтон якобы готовится включить ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Украине заявил, что Белый дом пока не готов объявить об этом. В то же время, вариант с поставкой оперативно-тактических ракет Киеву не исключен, он находится на рассмотрении.

Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств (...) Но наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. Мы считаем, что данный подход срабатывал на каждом этапе данного конфликта, в том числе на текущем

- заявил Файнер.

В США считают, что у ВСУ достаточно вооружений, судя по победным реляциям, звучащим из Киева. Как отметили в Белом доме, они уже видят "прогресс", украинская армия успешно развивает наступление. Подчеркивается, что все решения по поставкам вооружений принимаются после оценки ситуации, на данный момент США не готовы объявить о "новых средствах".

ATACMS (Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров. Для ее запуска используются наземные комплексы HIMARS и M270 MLRS, имеющиеся на вооружении ВСУ.
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:29
    +3
    Ну ОБЪЯВИТЬ то может и не готовы а вот ПОСТАВИТЬ запросто.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ну ОБЪЯВИТЬ то может и не готовы а вот ПОСТАВИТЬ запросто.

      Возможно уже давно поставлены ..Вопрос в другом ,куда эти падлы запустят эти амерские ракеты ..Уверен ,что не по военным объектам ...
      А это уже война мировая и Россия обязана будет ответить ,тем кто поставил .
      Очень зложная и опасная обставнока в мире ...Чертовы укронацики ,эта территория должна быть ликвидирована ,как государственное образование ..
      Иначе это может длиться десятилетиями
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:04
        +1
        Цитата: chemberlen
        война мировая

        Как показывает практика, будем терпеть всё, кроме ОМП. На другое можно и не рассчитывать. Да и то при условии, что оно будет применено вне зоны конфликта, по старым территориям.
      2. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 15:25
        +1
        Цитата: chemberlen
        А это уже война мировая и Россия обязана будет ответить ,тем кто поставил .

        Россия никак не может ответить даже тем, то применил.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:30
    +3
    В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

    ***
    — Объявить не готовы.Поставляют уже наверное ...
    ***
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:35
    0
    Абсолютно уверен что поставят . Как и абрамсы с урановыми снарядами , как ф16 . ы сделают ВСЁ что бы нанести максимальный урон России и Украине . И ослабить славянский этнос
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 13:45
      +2
      Польша, Чехия, Словакия тоже хотят ослабить славняский этнос?
      1. из_Чехословакии
        из_Чехословакии Сегодня, 14:13
        0
        Там уже нет славянских этносов, только одни фашисты.
        "Чехи генетически ближе к немцам и австрийцам, чем к славянам. Эти данные основаны на Чешской национальной генографической базе данных, в которой было протестировано 4500 чехов."
        https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/cesi-puvod-geneticke-testy_1801290900_mos
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 14:51
          +1
          Цитата: из_Чехословакии
          Там уже нет славянских этносов, только одни фашисты.
          "Чехи генетически ближе к немцам и австрийцам, чем к славянам.
          Не перестаю удивляться, что никому так не свойственно желание побегать с черепомеркой, как интернет-борцам с фашизмом.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:47
    -2
    Тут ситуация двоякая. Много не поставят, а русские на этих поставках научатся с ними бороться. А вдруг война, или СВО России в Европе, или как генерал ВВС США спросил у нашего аса Харчевского - если война нам что звиздетц?. soldier
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:53
    -1
    В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

    Никак «обосрамились»?

    Для американских штатов
    Мы наделали «Сарматов».
    Вам, коровьи пацаны,
    Есть потомок «Сатаны»...
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: ROSS 42
      В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

      Никак «обосрамились»?

      Для американских штатов
      Мы наделали «Сарматов».
      Вам, коровьи пацаны,
      Есть потомок «Сатаны»...

      Да сигналы идут уже открытым текстом ,что можем и на кнопки нажать ..Терпение России на пределе ! Все устали уже от этого недогосударства с клоуном во главе и маразматиком стариком
  6. из_Чехословакии
    из_Чехословакии Сегодня, 14:03
    +1
    Откуда эта информация? Если я задаю поиск "Jonathan Feiner ATACMS", то получаю результаты только с российских и иранских сайтов...
    1. bob03
      bob03 Сегодня, 14:17
      0
      По ссылке пруф есть на английском
      https://www.ft.com/content/2ad293cd-9d4d-4262-bde4-37e98f1f9c5a
      1. из_Чехословакии
        из_Чехословакии Сегодня, 14:41
        0
        Статья Financial Times только для подписчиков, но я вижу заголовок:
        Байден приблизился к решению о поставках ракет дальнего радиуса действия Украине

        это противоречит загаловке ВО
        В Белом доме заявили о неготовности объявить о поставках ...
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:54
          0
          Цитата: из_Чехословакии
          но я вижу заголовок:

          Biden edges closer to decision on supplying Ukraine with long-range missiles

          Ошиблись - приблизился к решению по вопросу поставки. То есть, может как отказать, так и разрешить, и то и другое - решение по вопросу поставки, суть в том, что скоро будет официальное решение пока нерешенного вопроса.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:08
    -2
    Тут пес его знает. Чисто теоретически мы в таком случае можем в ответ разместить например Искандеры, или их потомков Кинжалы с носителями где-то на Кубе и в Венесуэле, а такая новость из-за истерики по ним в американских же СМИ будет иметь на США эффект побольше, чем если бы мы их сразу по США применили.
    Короче, характерная для США ситуация, когда хвост виляет собакой - и чисто медийное решение поставить эти ATACMS, каковые поставки заметной военной ценности не имеют - обернутся заметным медийным же поражением США.
    1. из_Чехословакии
      из_Чехословакии Сегодня, 14:54
      0
      Лучше всего было бы, если бы США начали СВО и решили присоединить северные мексиканские территории. Тогда Россия могла бы поставлять Искандеры и Кинжалы в обороняющуюся Мексику. am
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:44
    0
    Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств (...) Но наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. Мы считаем, что данный подход срабатывал на каждом этапе данного конфликта, в том числе на текущем

    - заявил Файнер.
    Она и ранее была крайне не предсказуемой, позиция советников и официальных представителей Белого дома. Может случиться так что срабатывающие подходы были заранее заминированы дистанционно со всеми втекающе-вытекающими поэтапными последствиями feel
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:46
    0
    Упырям из града на Холме страшно: а вдруг ATACMS прилетит по гражданскому объекту и ВВП придется ответить на всю дурь...
  10. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 15:56
    0
    23 февраля, я еще гулял с однополчанами, и смеялись над западными понтами о войне, и были полны скепсисом по по поводу решимости ВВП.
    А потом было 24.
    Я не удивлюсь если завтра испарится например о. Змеиный.