Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера (…) У Франции позиция простая: мы его (переворот) осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников (…) И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним

Франция не будет выводить свои войска с территории Нигера, официальный Париж не признает пришедшее к власти в стране переходное правительство во главе с военными. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе саммита G20.Макрон двумя руками цепляется за Нигер, в случае вывода оттуда войск Франция потеряет урановые рудники, а этого Париж допустить не может, на кону стратегическая безопасность государства. Как заявил французский президент, Париж готов вывести войска из страны только по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.- заявил Макрон.Напомним, что четыре дня назад новые власти Нигера потребовали от Франции предоставить график вывода своих войск с территории страны, причем представители официального Парижа к переговорам допущены не были, на них присутствуют только командиры дислоцированных в республике подразделений ВС Франции.Между тем Нигер обвинил Францию в стягивании войск к границам республики для военной интервенции. Военно-транспортные самолеты ВВС Франции перебрасывают войска и вооружения на территорию Сенегала, Кот-д'Ивуара и Бенина, входящих в ЭКОВАС.