Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

Франция не будет выводить свои войска с территории Нигера, официальный Париж не признает пришедшее к власти в стране переходное правительство во главе с военными. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе саммита G20.
Макрон двумя руками цепляется за Нигер, в случае вывода оттуда войск Франция потеряет урановые рудники, а этого Париж допустить не может, на кону стратегическая безопасность государства. Как заявил французский президент, Париж готов вывести войска из страны только по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.
Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера (…) У Франции позиция простая: мы его (переворот) осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников (…) И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним
- заявил Макрон.
Напомним, что четыре дня назад новые власти Нигера потребовали от Франции предоставить график вывода своих войск с территории страны, причем представители официального Парижа к переговорам допущены не были, на них присутствуют только командиры дислоцированных в республике подразделений ВС Франции.
Между тем Нигер обвинил Францию в стягивании войск к границам республики для военной интервенции. Военно-транспортные самолеты ВВС Франции перебрасывают войска и вооружения на территорию Сенегала, Кот-д'Ивуара и Бенина, входящих в ЭКОВАС.