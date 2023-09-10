Военное обозрение
Войти Регистрация

Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

30
Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

Франция не будет выводить свои войска с территории Нигера, официальный Париж не признает пришедшее к власти в стране переходное правительство во главе с военными. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе саммита G20.


Макрон двумя руками цепляется за Нигер, в случае вывода оттуда войск Франция потеряет урановые рудники, а этого Париж допустить не может, на кону стратегическая безопасность государства. Как заявил французский президент, Париж готов вывести войска из страны только по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера (…) У Франции позиция простая: мы его (переворот) осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников (…) И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним

- заявил Макрон.

Напомним, что четыре дня назад новые власти Нигера потребовали от Франции предоставить график вывода своих войск с территории страны, причем представители официального Парижа к переговорам допущены не были, на них присутствуют только командиры дислоцированных в республике подразделений ВС Франции.

Между тем Нигер обвинил Францию в стягивании войск к границам республики для военной интервенции. Военно-транспортные самолеты ВВС Франции перебрасывают войска и вооружения на территорию Сенегала, Кот-д'Ивуара и Бенина, входящих в ЭКОВАС.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мой адрес
    Мой адрес Сегодня, 14:17
    +7
    Если дело дойдёт до столкновения, то микрон am будет говорить, что он в своём праве, что это одно а действия России на Украине это другое... Колючку галлам angry под хвост и "Вагнером" по личику.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:51
      0
      Не хочет признаваться в том ,что "сглазил" Францию.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:22
    +5
    Ждем развития событий. Не новые власти Нигера, не власть во Франции нынешнее положение дел явно не устраивает. Договориться они вряд ли смогут. Так, что все будет решаться с применением вооруженной силы
  3. sds87
    sds87 Сегодня, 14:23
    +5
    Франция, как и Европа в целом свои колониальные амбиции умерять не будут. Европа как делала, так и делает состояние на грабеже всего мира и ее процветание - это боль и нищета стран и народов, где возникли европейские интересы. Поэтому там где есть ресурсы - никогда не будет мира. А вот как теперь Россия будет вести себя в таких вопросах и сможет ли планомерно соблюдать свои интересы - большой вопрос.
    1. Stella el-Khouri
      Stella el-Khouri Сегодня, 14:43
      -9
      Цитата: sds87
      Франция, как и Европа в целом свои колониальные амбиции умерять не будут. Европа как делала, так и делает состояние на грабеже всего мира и ее процветание - это боль и нищета стран и народов, где возникли европейские интересы. Поэтому там где есть ресурсы - никогда не будет мира. А вот как теперь Россия будет вести себя в таких вопросах и сможет ли планомерно соблюдать свои интересы - большой вопрос.


      Обычная зависть, Европа просто сумела вовремя оседлать технический прогресс.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:29
        +3
        Обычная зависть, Европа просто сумела вовремя оседлать технический прогресс.

        Технический прогресс европы основан на грабеже колоний и узаконенном воровстве чужих достижений. То что они в первую очередь старались всегда создать комфортное проживание у себя в доме делает им честь, но методы которыми они поддерживают этот комфорт, весьма грязен.
        Будете ли вы завидовать своему соседу, который если не ворует вырасщеный вами урожай, то покупает за копейки потому что:
        1) у него ключ от ваших ворот.
        2) у него есть возможность залить ваше поле дерьмом из своей выгребной ямы.
        3) он сам является и судьёй и прокуром.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:40
        +4
        Цитата: Stella el-Khouri
        Обычная зависть, Европа просто сумела вовремя оседлать технический прогресс.

        Грабеж менее развитых стран ты называешь техническим прогрессом? Да и своего развития развития многие европейские страны достигли на грабеже и реках крови других народов.
  4. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 14:25
    0
    Ну "Вагнер" тогда попросит лягушатников ..Ведь остались они и костяк есть .! И Африканский народ не спроста размахивают флагами России и ЧВК " Вагнер" ..
    Помнят они Россию за правду и справедливось ..Да и имущества от СССР очень много осталось в Африке ,просто нужно предъявить права ..СССР помогало Африке не за просто так ,это либеры так разорались ..Там пол Африки принадлежит куча всего СССР и России как наследнице ..Посто нужно взять и естественно с кулаками .Нам просто так это все наследство не отдадут ,юристы все под западом
    Французкий легион ,нам не помеха ..Там много славян ..!
    Нигер нельзя сдать !!!! Это уже геополитика и страны Африки ждут Русских !
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:12
      0
      Помнят они Россию за правду и справедливось ..Да и имущества от СССР очень много осталось в Африке ,просто нужно предъявить права ..СССР помогало Африке не за просто так ,это либеры так разорались ..Там пол Африки принадлежит куча всего СССР и России как наследнице ..Посто нужно взять и естественно с кулаками .Нам просто так это все наследство не отдадут ,юристы все под западом
      Французкий легион ,нам не помеха ..Там много славян ..!
      Нигер нельзя сдать !!!!

      Ну все осталось только самолет туда организовать. Пол Африки наша, так и стоит имущество без хозяев, славяне в славян конечно стрелять не будут (на Украине просто не правильные славяне). Нигер сдавать нельзя он же практически нашей республикой стал. wassat
      1. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: АндрейKam_Z
        Нигер сдавать нельзя он же практически нашей республикой стал

        ну ваше ехидство я понял ..
  5. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:26
    +4
    микрончик пытается изобразить наполеончика.
    Как бы не подпалили ему зад в самом Париже. Нигеры уже во Франции.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:29
    +6
    Макрону давно пора баки вырвать с корнем. Не признаёт он. Забыли у него спросить. Договариваться с Западом смысла нет, а чтобы они добровольно отказались от халявных урановых рудников - это совсем из области фантастики
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:33
    +5
    Интересно будет Франция отзывать свою технику, вооружение с Украины для войны в Африке.
    А мы можем подбросить Нигеру ПЗРК и РПГ-7? Чтобы война была на равных. И проверить "Леклерк" такой же он неуязвимый как "Челленджер". soldier
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:08
      0
      Нигеру помочь не получится. У него нет побережья, вокруг страны ЭКОВАС. Там из соседей только Алжир вроде выступал против интервенции, но между Алжиром и Нигером лежит Сахара, так что логистика ни к чёрту будет.
  8. dfg
    dfg Сегодня, 14:40
    +2
    А вот бы подсуетиться и поставить вооружение пусть и не тяжелое но пзрк и птур и специалистов для обучения и обязательно сообщить об этом лягушатникам
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 16:07
      0
      Джавелины и другой трофей ), они должны гибнуть от своего оружия.
      _____________________________________________
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:42
    +4
    В ООН в очередной раз заявили, что это другое, ООН к таким вопросам отношения не имеет и вообще это не оккупация wink
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:52
    +2
    Не будут выводить - надо поступать как в известном фильме.

    Но кроме газа еще электричество, воду и канализацию. recourse
  11. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:05
    +1
    А почему мы до сих пор признаем Эльзас-Лотарингию?
  12. guest
    guest Сегодня, 15:08
    +2
    Макрон отказался признавать новые власти Нигера

    А что так можно было? И какого ... мы тогда сперва Парашенко а потом Зеленского признали?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:34
      +1
      А что так можно было? И какого ... мы тогда сперва Парашенко а потом Зеленского признали?

      Вообще-то так и нужно было, но наш "стратег" пытался не ссорится с западом и надеялся на улучшение отношений.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:17
    +1
    Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

    Так должен был поступить путин в 2014 году, а не устраивать танец живота перед западными "партнёрами", тогда у него был бы более существенные позиции на переговорах с западом. А так..., запад ведёт последовательную политику и чётко представляет свои цели, а россию бросает из стороны в сторону, а вместо чётких целей озвучиваются политические лозунги по которым можно менять цели чуть ли не ежеминутно. sad
  14. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 15:35
    0
    А у жабоеда никто и неспрашивает разрешения!
  15. guest
    guest Сегодня, 15:36
    +1
    Как заявил французский президент, Париж готов вывести войска из страны только по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

    Вот и нам надо заявить Зеленскому, что мы готов вывести войска из страны только по просьбе свергнутого президента Украины Януковича.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:10
      0
      А если Янукович после этого объявится и действительно попросит вывести войска?
  16. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:37
    +1
    А чем Нигер отличается от Украины? Там тоже произошел государственный переворот, как на Украине в 2014. Если Франция туда введёт войска, это будет одобрение и повторение ввода войск России на Украину. Ведь Янукович тоже, как законноизбранный президент, мог попросить ввести войска на защиту государственного строя.
    Понятно, что в политике сплошные двойные стандарты, как наши разведчики и их шпионы...
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    0
    Бушменский яд поможет принять французам верное решение.
  18. Roust
    Roust Сегодня, 15:50
    0
    Ну, всё... - амбец фраерам. Это закат Франции!
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:51
    0
    Ок, обнести базу забором и устроить полигон тбо. Пущай запах свободы вынюхивают.
  20. -sa-
    -sa- Сегодня, 15:54
    0
    Наглости и безнаказанности нет предела!европейская гопота грабят и унижают более более слабого среди белого дня