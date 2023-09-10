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Четыре российских десантника взяли в плен отделение военнослужащих ВСУ

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Четыре российских десантника взяли в плен отделение военнослужащих ВСУ

Российские десантники взяли в плен целое отделение военнослужащих украинской армии, эпизод боевых действий на одном из участков линии соприкосновения был заснят российским беспилотником. Об этом сообщают российские ресурсы.


Четверо десантников из состава Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в ходе боев на одном из участков фронта сумели взять в плен сразу одиннадцать военнослужащих ВСУ, явно не ожидавших такого исхода. Судя по кадрам, снятым беспилотником, наши бойцы засекли двух всушников, двигавшись в сторону украинского опорника и пошли за ними, намереваясь вчетвером пленить двоих. Ну не тут-то было, как оказалось, в блиндаже, куда зашли украинские военные, разместилось целое отделение в количестве одиннадцати человек.

Мы увидели двоих и решили вчетвером отработать, пришли а там....

- заявил один из бойцов.

Наши десантники расположились у блиндажа и предложили всушникам сдаться по-хорошему, те долго думать не стали, выбрав жизнь вместо гибели за западную марионетку Зеленского и хотелки США. А вот когда всушники начали выходить из блиндажа, наши немного офигели от их количества. Но, как говорится, не растерялись и взяли в плен все отделение.

Отметим, что в последнее время все больше украинских военных, особенно из последних волн мобилизации, сдаются в плен российской армии. Как заявляют сами бойцы, в большинстве случаев их просто бросают на штурм российских позиций, не обращая внимания на большие потери.

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33 комментария
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  1. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 14:41
    +14
    Повезло и нашим и ВСУшникам. Все живы. И есть кому разрушенное войной восстанавливать. Главное что бы на обмен не соглошались.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:50
      +8
      Цитата: Vita VKO
      Главное что бы на обмен не соглошались.

      В плен попадают не только военнослужащие ВФУ, но так как они наступают и пусть и медленно но продвигаются, то в плен попадают и наши бойцы и очень многие из них с различными ранениями, Вы сейчас предлагаете их оставить там?
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 15:30
        +1
        Если пленный всушник не хочет обмениваться, связывать и менять?
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:53
      +10
      Цитата: Vita VKO
      Повезло и нашим и ВСУшникам

      Смелость города берет ! good
      1. Гималайский
        Гималайский Сегодня, 15:39
        -3
        Есть видео как пара всу шников расстреляло не меньше 11 пленных . Гугл в помощь
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:07
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Vita VKO
        Повезло и нашим и ВСУшникам

        Смелость города берет ! good

        Скорее удача и счастливый случай.
    3. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 15:41
      -1
      Так понятно кто разрушенное будет восстанавливать. Гости из средней Азии. Причём подряд за большие деньги в сравнении со средней зарплатой 60% населения государства Россия.
      1. Andobor
        Andobor Сегодня, 16:07
        +3
        А ты случайно не какл? - каклятина на любом нашем позитиве дерьма нароет.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:51
      +1
      Все сошлось, все были готовы и рады такому варианту!
      Нашим за подвиг - боевые награды, а отловленным на просторах городов укромобикам - жизнь...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:02
        -2
        Цитата: RealPilot
        отловленным на просторах городов укромобикам - жизнь...

        ......и от десяти до двадцати пяти лет ГУЛАГа, а самым доблестным пожизненное.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:42
    +10
    Молодцы десантники! Всушники- наконец то, головой думать начали.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 15:22
      +2
      Смелым и находчивым - респект и уважуха. Начальство - обратите внимание, как до вас достучаться…
      Сдавшимся удачи на стройках…
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 15:32
      +4
      Тут наверное проблема не в том что думать, видимо нацики из заградотрядов начали кончаться. А мобики их прекрасно понимают перспективу быть убитыми и вообще им это всё нафиг не надо. Так что счастливый конец. Все живы. Именно от этого факта в СШП будут больше всего зады подгорать.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:45
    +1
    Ну логично, коль блиндаж с одним выходом, да и даже с двумя - гранате пофиг, 2 там или 12. И выскочить тоже не успеют - кто то выбежит, и сразу под пулю. Тут не то, что десантники молодцы, хотя и это верно, а ВСУшники продуплились сами. Двое что, покурить вышли, остальным можно в буру играть и за округой никому не следить?
    1. Сибиряк 66
      Сибиряк 66 Сегодня, 15:05
      +2
      Ну логично, коль блиндаж с одним выходом, да и даже с двумя - гранате пофиг, 2 там или 12. И выскочить тоже не успеют - кто то выбежит, и сразу под пулю. Тут не то, что десантники молодцы, хотя и это верно, а ВСУшники продуплились сами. Двое что, покурить вышли, остальным можно в буру играть и за округой никому не следить?
      Это яркий пример непрофессионализма данного подразделения ВСУ. Побольше бы таких. А наши красавцы! Под конец, правда, один наш на левом фланге подставился , отойдя из безопасной позиции у входа в блиндаж ближе к центру, на линию огня у выходящих Он явно не ожидал, что там их столько набилось и еще могли ВСУшники остаться.
      1. acetophenon
        acetophenon Сегодня, 15:53
        -1
        Сложный вопрос... Если б там сидел какой отморозок, он мог бы кинуть кранату к выходу, чтобы и наших, и своих сдавшихся накрыть. Наши-то стоят, им бы по-любому больше досталось. Удивительно другое: как быстро, дружно и спокойно укры полезли и улеглись. Может, не в первый раз сдаются? request
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 15:19
      +1
      Нахрена им гибнуть за идеалы НАТО, где Вашингтон с Лондоном и где они?
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: 75Сергей
        Нахрена им гибнуть за идеалы НАТО, где Вашингтон с Лондоном и где они?

        А какие идеалы НАТО они защищают? Мне вот просто интересно. Им втирают,что они страну защищают.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:47
    +5
    Четыре российских десантника взяли в плен отделение военнослужащих ВСУ
    Герои. Заслуживают ПООЩРЕНИЯ, (снятия ранее наложенных взысканий) )))
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:59
    +3
    ***
    — "Воюем не числом!" ...
    ***
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:02
    +5
    Ордена Мужества нашим Героям. Десантникам!
  7. monetam
    monetam Сегодня, 15:04
    +5
    Излишний риск был у наших бойцов. Они в самом деле не знали сколько военных ВСУ в блиндаже, а те запросто могли вызвать по связи помощь. Тогда бы вот нашим десантникам туго пришлось.
    Я бы счел более безопасным просто накидать в блиндаж все имеющиеся гранаты, и не потому, что такой кровожадный, а из-за просто большого количественного превосходства врага.
    Те же ВСУ-шники в подобных случаях так и делают. Да и в известном расстреле группы российских пленных, когда вот так же вывели из помещения, и всех расстреляли - то украинцы даже не посчитали себя жестокими.
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:05
    +2
    как в плен так военнослужащие
    как штурмовать так нацисты или бандеровцы sad
  9. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:05
    +1
    Десантиникам респект! good И уважение! А также Орден Мужества! hi good
  10. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 15:27
    +1
    КРАСАВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:38
    +1
    Эти парни со стальными фаберже! Молодцы бойцы. Наградить орденами Мужества не меньше!
  12. -sa-
    -sa- Сегодня, 15:42
    +1
    Лучше чем просто бессмысленно погибнуть.тк ничего уже не сделаешь,никак не ответишь.хоть бы даже их там 20 было и хоть 30,то их бы закидали гранатами и всё.все люди,всем страшно и все хотят жить и вернуться к своим родным в мирную жизнь.они и вернутся,если их не обменяют обратно к живодёрам зеленского
  13. iommi
    iommi Сегодня, 15:44
    -2
    Помните видео где ~15 наших сдались гдето 4-6 хохлам и их всех там же и кончили?
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 16:10
      +1
      Если бы это были нацики,добробаты,наёмники,бандеры,то надо конечно расстрелять на месте.если простые вояки и мобилизированные,то не стоит.иначе мы ничем не будем отличаться от тех чудовищь,кто расстреливал наших пленных пацанов.российский военный это-солдат и защитник!а не убийца и фашист
  14. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 15:46
    +2
    На кураже мужики воюют. Алеша один на колонну, 4 на блиндаж.
    Это говорит о моральном состоянии в воисках. Это дух победителей.
  15. Roust
    Roust Сегодня, 15:47
    +1
    Когда наши точно также выходили с поднятыми руками и ложились на землю, эти нацистские нелюди стреляли им в голову... Бывшие хохлопленные готовы стрелять нам в спину... Зачем они нам.!!!???
  16. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:58
    +2
    Хотелось бы отметить два объективных положительных фактора.
    Кратно возросшее присутствие и использование наших беспилотников.
    Явно изменившееся моральное состояние военнослужащих ВСУ.
    И это, радует.
    А десантники наши, просто молодцы! Дальнейших побед им и здоровья!!!
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:15
    +1
    Правильное решение хлопцы. Мы вам не враги, ваши враги в киеве сидят и приказы из вашингтона и лондона исполняя вас на убой гонят.