Российские десантники взяли в плен целое отделение военнослужащих украинской армии, эпизод боевых действий на одном из участков линии соприкосновения был заснят российским беспилотником. Об этом сообщают российские ресурсы.
Четверо десантников из состава Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в ходе боев на одном из участков фронта сумели взять в плен сразу одиннадцать военнослужащих ВСУ, явно не ожидавших такого исхода. Судя по кадрам, снятым беспилотником, наши бойцы засекли двух всушников, двигавшись в сторону украинского опорника и пошли за ними, намереваясь вчетвером пленить двоих. Ну не тут-то было, как оказалось, в блиндаже, куда зашли украинские военные, разместилось целое отделение в количестве одиннадцати человек.
Мы увидели двоих и решили вчетвером отработать, пришли а там....
- заявил один из бойцов.
Наши десантники расположились у блиндажа и предложили всушникам сдаться по-хорошему, те долго думать не стали, выбрав жизнь вместо гибели за западную марионетку Зеленского и хотелки США. А вот когда всушники начали выходить из блиндажа, наши немного офигели от их количества. Но, как говорится, не растерялись и взяли в плен все отделение.
Отметим, что в последнее время все больше украинских военных, особенно из последних волн мобилизации, сдаются в плен российской армии. Как заявляют сами бойцы, в большинстве случаев их просто бросают на штурм российских позиций, не обращая внимания на большие потери.