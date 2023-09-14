Послевоенная служба зенитных орудий калибра 88–128-мм, изготовленных в нацистской Германии

К началу Второй мировой в составе немецкой зенитной артиллерии имелись весьма совершенные крупнокалиберные орудия и приборы управления огнём, обеспечивающие поражение воздушных целей на средних и больших высотах. Однако количество зениток калибра 88–105-мм, развёрнутых в Германии, было относительно невелико.
После того, как территория Третьего рейха стала подвергаться массированным налётам бомбардировочной авиации ВВС РККА и союзников, немецкое руководство направило очень серьёзные ресурсы на усиление противовоздушного прикрытия промышленных объектов и городов. Одновременно с выпуском новых истребителей-перехватчиков и радиолокаторов были созданы и запущены в производство зенитные орудия калибра 88–128-мм, которые по своим характеристикам превосходили артиллерийские системы аналогичного назначения, имевшиеся на тот момент в других странах.
После капитуляции нацистской Германии крупнокалиберные немецкие зенитки были досконально изучены специалистами стран, победивших во Второй мировой, и испытаны на полигонах в СССР, Великобритании и США, а также использовались войсками ПВО ряда европейских государств.
Зенитные орудия калибра 88-мм
После поражения Германии в Первой мировой войне, ей было запрещено иметь и создавать зенитную артиллерию, а уже построенные зенитные орудия подлежали уничтожению. В связи с этим работы по проектированию и постройке прототипов новых зенитных орудий велись в Германии тайно либо через подставные фирмы в других государствах.
В конце 1920-х специалисты концерна Friedrich Krupp AG, работавшие в Швеции, на основе наработок по 75-мм зенитке 7,5 cm Flak L/60 начали проектирование 88-мм орудия. В 1930 году конструкторская документация была тайно доставлена в Эссен, где и были изготовлены первые опытные образцы. Прототип испытывался еще в 1931 году, но массовый серийный выпуск 88-мм орудий начался после прихода к власти нацистов.
Орудие, получившее обозначение 8,8 cm Flak 18 (нем. 8,8 cm Flugabwehrkanone 18), для своего времени имело очень высокие служебно-эксплуатационные характеристики. Большая часть артиллерийских орудий, спроектированных в Германии до 1933 года, имели обозначение «обр. 18».
Масса орудия в боевом положении достигала 5 000 кг. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 14 800 м. Осколочный снаряд массой 9 кг мог поражать цели на высоте до 10 600 м. Скорострельность – до 20 выстр./мин. Расчёт – 10 человек.
Для транспортировки использовались две подкатные одноосные тележки, что, пожалуй, являлось единственным существенным недостатком, так как было не слишком удобно и увеличивало время, необходимое для перевода из транспортного положения в боевое и обратно. Буксировка чаще всего осуществлялась полугусеничным тягачом Sd. Kfz. 7.
Зенитное орудие 8,8 cm Flak 18 на огневой позиции
Впервые 88-мм зенитки были испытаны в боевой обстановке в 1937 году в Испании, где получили положительную оценку. Так как достойных внимания воздушных целей было немного, основным назначением 88-мм зениток стала стрельба по наблюдаемым визуально наземным целям и контрбатарейная борьба. На момент окончания боевых действий в составе немецкого добровольческого формирования Legion Condor имелось 52 орудия Flak 18.
По итогам боевых испытаний в Испании орудия 8,8 cm Flak 18 получили ряд усовершенствований, часть которых конструкторы предлагали ещё в 1935 году. Заметным внешне нововведением стал щит, прикрывавший расчёт спереди от пуль и осколков, введённый на части орудий. В целях снижения стоимости производства, латунные детали заменили выполненными из нержавеющей стали.
В целях унификации на модернизированном орудии 8,8 cm Flak 36 внедрили единую двускатную тележку, что также улучшило проходимость по слабым грунтам. Использование единой транспортной тележки привело к изменениям в конструкции пушки. Пришлось переделать переднюю и заднюю части лафета. Другим путем обеспечить взаимозаменяемость тележек было невозможно.
Но основная модернизация коснулась орудийного ствола, который получил отъемную переднюю часть. При этом баллистические характеристики орудия и скорострельность не изменились. После внедрения всех изменений зенитное орудие получило обозначение 8,8 cm Flak 36.
Перевод 8,8 cm Flak 36 в боевое положение, транспортные тележки уже отделены от лафета
В 1939 году началось производство зенитного орудия 8,8 сm Flak 37. Внешне от 8,8 cm Flak 36 эта модель почти не отличалась. Модернизация орудия в этом случае коснулась не механической части, а систем управления зенитным огнём. Зенитки Flak 37 получили систему централизованной наводки Ubertransunger 37 по данным, передаваемым по кабелю с аппаратуры управления огнём зенитной батареи. 88-мм зенитки данной модификации имели возможность сопряжения с РЛС управления огнём FuMG 62 Wurtzberg 39.
В конце 1930-х концерн Rheinmetall-Borsig AG начал работы по 88-мм орудию с увеличенной дальностью и досягаемостью по высоте. Это было связано с тем, что в авиационных КБ велась разработка высотных разведчиков и бомбардировщиков, действующих на высотах, недоступных для существующих зенитных пушек.
В 1941 году приступили к испытаниям зенитной пушки 8,8 сm Flak 41, приспособленной для стрельбы боеприпасами с усиленным метательным зарядом. Снаряд весом 9,4 кг в двухсекционном стволе длиной 72 калибра разгонялся до 1 000 м/с, и мог подняться на высоту 14 800 м. Благодаря улучшенной системе заряжания скорострельность увеличилась до 25 выстр./мин.
8,8 сm Flak 41 в боевом положении
Усовершенствованию также подверглись приборы управления огнём. Наиболее существенным новшеством стало внедрение оптического дальномера Kommandogerät 40, сопряженного с аналоговым механическим вычислителем.
После того, как цель бралась на сопровождение радиолокатором управления зенитным огнём или расчётом оптического дальномера с аналоговым механическим вычислителем, и определялись дальность, высота полета и угловые координаты цели, на их основе вырабатывались данные для стрельбы, которые по кабелю передавались к орудиям. Впоследствии приборы Kommandogerät 40 также использовались для руководства стрельбой других крупнокалиберных зениток.
На орудии имелись два двойных циферблата с разноцветными стрелками. При этом одна из цветных стрелок на циферблатах указывала определённый угол возвышения и направление на цель.
Орудийный расчёт совмещал вторые стрелки с указанными значениями, с помощью специального автоматизированного механического устройства вводил данные в дистанционный взрыватель зенитного снаряда и досылал его в затвор. Орудие электроприводом автоматически наводилось в заданную точку, после чего происходил выстрел.
Орудие 8,8 сm Flak 41 обладало лучшими характеристиками среди германских 88-мм зенитных пушек. Но это орудие было достаточно дорогим и сложным в производстве. До капитуляции Германии удалось выпустить всего 556 единиц. В то же время орудий 8,8 cm Flak 18/36/37 было произведено 20 754 единицы.
В начальный период Второй мировой войны 88-мм зенитные орудия играли ведущую роль в обеспечении противовоздушной обороны территории Третьего рейха. По состоянию на 1 сентября 1939 года в зенитных подразделениях люфтваффе имелось 2 628 тяжелых зенитных орудий, подавляющее большинство которых составляли 8,8 cm Flak 18/36/37. В середине 1944 года в вооруженных силах Германии находилось более 10 000 таких пушек.
Помимо зенитных подразделений люфтваффе, прикрывавших в основном тыловые объекты, 88-мм зенитки стояли на вооружении зенитных батальонов танковых и пехотных дивизий и нередко использовались для стрельбы по наземным целям. 88-мм зенитки также применялись в роли универсальной артиллерии в береговой обороне. Орудия, установленные на побережье, первыми открывали огонь по британским и американским бомбардировщикам, летящим со стороны моря. Им также неоднократно доводилось вступать в бой с вражескими кораблями.
К середине 1943 года советские войска захватили несколько десятков 88-мм зенитных пушек, пригодных к дальнейшему использованию. Так, в письменном докладе, предоставленном маршалом артиллерии Н. Н. Вороновым 15 сентября 1943 года, говорилось, что в составе артиллерии Воронежского фронта имелось два артиллерийских полка большой мощности, вооруженных 88-мм зенитками, которые в первую очередь предназначались для противодействия немецкой бронетехнике и контрбатарейной борьбы.
После перехода РККА к масштабным наступательным действиям удалось захватить несколько сотен 88-мм зенитных орудий и большое количество боеприпасов для них.
Впоследствии трофейные 88-мм зенитки передавались союзникам, и какое-то количество орудий находось на хранении в СССР до начала 1960-х.
В годы Второй мировой 88-мм зенитные орудия немецкого производства имелись в вооруженных силах Болгарии, Венгрии, Румынии и Испании. В послевоенное время в Болгарии и Румынии Flak 18/36 служили до середины 1950-х. В Испании их вывели в резерв во второй половине 1960-х.
В 1943–1944 годах Финляндия получила 90 пушек 8,8 cm FlaK 37, которые поставлялись в двух вариантах, первая партия включала в себя 18 зениток на колёсном лафете, ещё 72 пушки, поставленные в июне 1944 года, предназначались для монтажа на стационарных бетонированных основаниях. Одновременно с первой партией Flak 37 Германия передала шесть радиолокаторов управления огнём FuMG 62 Wurtzberg 39.
Финское орудие 8,8 cm FlaK 37 в музее зенитной артиллерии Туусула
88-мм зенитки служили в ПВО Финляндии до 1977 года, после чего их перевели в береговую оборону. Финские вооруженные силы окончательно расстались с 88-мм пушками в конце 1990-х.
Весной 1945 года трофейными немецкими 88-мм пушками вооружили вновь сформированные французские 401-й и 403-й зенитно-артиллерийские полки. В связи с отсутствием штатных немецких ПУАЗО, для руководства зенитным огнём применяли британские радиолокационные системы GL Mk. II и GL Mk. III. Немецкие зенитки оставались на вооружении до 1953 года, после чего использовались в учебных целях ещё 5 лет.
Несколько десятков 88-мм зениток было стационарно установлено на противодесантных укреплениях в Норвегии и Дании. Последние орудия сняли с вооружения в начале 1990-х.
В послевоенное время Югославская народная армия эксплуатировала около 80 зенитных пушек 8,8 cm FlaK 18/36.
Югославские 88-мм зенитные орудия FlaK 36 с тягачами советского производства Я-12
Активная служба германских зениток продолжалась до начала 1970-х, после чего их разместили на побережье Адриатического моря в качестве орудий береговой артиллерии. После распада Югославии 88-мм зенитные пушки немецкого производства применялись для обстрела наземных целей в ходе сербско-хорватского вооруженного конфликта.
В мае 1945 года на территории Чехословакии имелось до 200 тяжелых зенитных орудий: 88-мм Flak 36/37 и Flak 41. Большая их часть в первые послевоенные годы была предложена иностранным покупателям, но несколько батарей, оснащённых 8,8 сm Flak 41, продолжали службу до 1963 года.
Зенитное орудие 8,8 сm Flak 41 в чешском Военно-техническом музее Лешаны
В конце 1950-х Советский Союз вместе с другим трофейным немецким оружием, взятым с хранения, безвозмездно передал Демократической Республике Вьетнам несколько десятков 88-мм зенитных пушек. Эти орудия участвовали в отражении первых налётов американской авиации, но из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов и запасных частей впоследствии были быстро вытеснены 85-мм и 100-мм зенитками советского производства.
Зенитные орудия калибра 105-мм
В первой половине 1938 года на вооружение поступило 105-мм зенитное орудие 10,5 cm Flak 38, созданное специалистами концерна Rheinmetall-Borsig AG. До начала Второй мировой «Ренметалл» успел поставить в войска 64 таких зенитных пушек.
10,5 cm Flak 38 в транспортном положении
Внешне 105-мм зенитка была похожа на увеличенную в размерах 88-мм пушку Flak 36. Однако эти артиллерийские системы имели существенные конструктивные отличия.
Изначально орудие 10,5 cm Flak 38 проектировалось для использования в составе зенитной батареи, имеющей автоматизированное управление зенитной стрельбой. Наведение 105-мм зенитных орудий осуществлялось электрогидравлическими приводами. Четырехорудийная батарея Flak 38 комплектовалась генератором постоянного тока мощностью 24 кВт, который вращался бензиновым двигателем. Генератор подавал питание к электромоторам, установленным на пушках. На каждом орудии было по четыре электромотора: вертикального наведения, горизонтального наведения, досылателя и автоматического установщика взрывателя.
105-мм орудие весило вдвое больше, чем 88-мм зенитка, в боевом положении – 10 240 кг, в походном – 14 600 кг. Для транспортировки также использовался транспортёр с двумя подкатными одноосными тележками.
При переводе в боевое положение орудие 10,5 cm Flak 38 опиралось на грунт лафетом с крестообразными опорами, что позволяло вести круговой обстрел с углами возвышения от −3° до +85°. Расчёт из 11 человек переводил орудие из походного в боевое положение за 15 минут.
Орудие 10,5 cm Flak 38 имело хорошую баллистику. Осколочный снаряд массой 15,1 кг покидал ствол длиной 63 калибра со скоростью 880 м/с. Досягаемость по высоте составляла 12 800 м. При разрыве снаряда, содержавшего 1,53 кг тротила, образовывалось около 700 убойных осколков, уверенная зона поражения воздушных целей достигала 15 м. Скорострельность для такого калибра была высокой – до 15 выстр./мин.
При дальности стрельбы, сравнимой с 8,8 сm Flak 41, 105-мм орудие имело лучшую эффективность. Так как 105-мм снаряд при разрыве формировал осколочное поле большей площади, средний расход снарядов на один сбитый самолёт для FlaK 39 составлял 6 000 единиц, а для FlaK 41 – 8 500 единиц.
Достаточно высокая результативность огня немецких зениток во многом объяснялась тем, что для управления ими использовались самые совершенные германские радиолокационные и оптические системы. Предварительное обнаружение воздушных целей возлагалось на радиолокаторы семейства Freya.
Обзорная РЛС FuMG 450 Freya
Чаще всего это были станции типа FuMG 450, работавшие на частоте 125 МГц. В большинстве случаев такие радиолокаторы с дальностью обнаружения более 100 км располагались на удалении 40–50 км от зенитных батарей.
Выдаваемые радиолокатором данные об азимуте на цель и углу места цели обрабатывались вычислительным центром. После чего определялись курс и скорость полета вражеских бомбардировщиков. По визуально наблюдаем целям данные для стрельбы выдавали оптические счётно-решающие приборы.
В ночное время руководство прицельной стрельбой осуществлялось радиолокаторами семейства Würzburg. Эти радары с параболической антенной после взятия цели на сопровождение обеспечивали достаточно точное измерение дальности, высоты и скорости полета цели. Самым совершенным из выпускаемых серийно являлся радар FuMG 65E Würzburg-Riese. Он имел антенну диаметром 7,4 м и передатчик с импульсной мощностью 160 Квт, обеспечивающей дальность действия более 60 км.
Помимо буксируемого варианта, 105-мм зенитные пушки монтировались на железнодорожные платформы и на стационарных позициях. Несколько десятков 105-мм зениток было развернуто в укреплениях Атлантического вала, где они, помимо противодействия вражеской авиации, должны были вести огонь по кораблям и осуществлять противодесантную оборону.
В 1940 году в зенитные батареи люфтваффе начали поступать 105-мм орудия 10,5 cm Flak 39, оснащённые электроприводом с двигателями переменного тока промышленной частоты, что позволяло обходиться без специального электрогенератора и подключаться к городским электросетям. Также Flak 39 отличалась от предыдущей модели конструкцией ствола и лафета. Ствол Flak 39 выполнили составным, что позволяло менять не весь ствол, а только его отдельные наиболее изношенные части. Для руководства стрельбой зенитной батареи Flak 39 использовалась система наведения, отработанная на 8,8 сm Flak 37.
До февраля 1945 года немецкая промышленность смогла выпустить около 4 200 зенитных орудий FlaK 38/39. Ввиду значительной массы и сложного устройства 105-мм зенитки в основном использовались в зенитных частях люфтваффе, не получив большого распространения в вермахте.
В августе 1944 года на вооружении зенитных частей люфтваффе имелось 2 018 пушек FlaK 38/39. Из этого количества 1 025 – в буксируемом варианте, 116 – смонтировано на железнодорожных платформах, 877 – на стационарных позициях.
Помимо сухопутного использования, артиллерийская часть FlaK 38/39 применялась в составе спаренной 105-мм морской универсальной установки 10,5 cm SK C/33. В установках раннего выпуска эксплуатировались стволы, аналогичные FlaK 38, а в поздних – FlaK 39.
Универсальная спаренная 105-мм морская артиллерийская установка 10,5 cm SK C/33
Установка 10,5 cm SK C/33 весила около 27 тонн и могла сделать в минуту до 18 прицельных выстрелов. Для компенсации качки корабля она оснащалась электромеханическим стабилизатором.
Спаренные 105-мм установки входили в состав вооружения тяжёлых крейсеров типа Deutschland и Admiral Hipper, линейных крейсеров типа Scharnhorst, линейных кораблей типа Bismarck. Также их предполагалось устанавливать на единственном немецком авианосце Graf Zeppelin. Некоторое количество 105-мм «спаро» разместили в окрестностях военно-морских баз, и они также участвовали в отражении вражеских налётов.
Знакомство советских специалистов с 105-мм орудиями Flak 38 произошло в 1940 году, после того как четыре орудия, закупленные в Германии, были доставлены на артиллерийский зенитный полигон под Евпаторией и прошли всесторонние испытания.
Германские 105-мм зенитки тестировались совместно с советскими 100-мм орудиями Л-6 и 73-К. Баллистические характеристики немецкой и советских артиллерийских систем были близкими, но по точности стрельбы 105-мм орудие имело существеннее превосходство.
Кроме того, немецкие 105-мм снаряды имели большее поражающее действие, давая при разрыве в два раза больше убойных осколков. По живучести ствола и надёжности Flak 38 превзошла наши 100-мм зенитные пушки. С учётом сложности копирования германского орудия, для серийного производства была рекомендована 100-мм зенитка 73-К, которую, впрочем, до начала Великой Отечественной так и не сумели довести до приемлемого состояния.
В связи с тем, что основная часть 10,5 cm FlaK 38/39 защищала объекты на территории Третьего рейха, до 1944 года наши войска не захватывали исправные 105-мм зенитные орудия. Большое количество трофейных крупнокалиберных зениток и боеприпасов к ним было получено на завершающем этапе войны.
В первое послевоенное десятилетие 105-мм зенитные орудия немецкого производства, прошедшие восстановительный ремонт, стояли на вооружении войск ПВО СССР. Вместо германских приборов управления зенитным огнём совместно с трофейными тяжелыми зенитками использовались советские ПУАЗО-4.
Согласно американским данным, 105-мм зенитные орудия, обслуживаемые советскими расчётами, применялись против американских тяжелых бомбардировщиков Boeing B-29 Superfortress в ходе войны на Корейском полуострове. В середине 1950-х трофейные 105-мм зенитные пушки были вытеснены в Советской Армии 100-мм орудиями КС-19 отечественного производства.
Единственным государством, где до 1963 года стояли на вооружении 105-мм зенитки Flak 39, была Чехословакия. Вместе с германскими зенитными орудиями эксплуатировались трофейные обзорные РЛС семейства Freya: FuMG-44 и FuMG-480. Для точного определения параметров цели и выработки данных для стрельбы использовались радары FuMG-65 Würzburg D.
Антенный пост немецкой РЛС FuMG-65 в экспозиции чешского музея Лешаны
Списание 88-мм и 105-мм немецких зениток в Чехословакии произошло после постановки на боевое дежурство ЗРК советского производства СА-75М «Двина».
Некоторое количество 105-мм зенитных орудий, развёрнутых вдоль Атлантического побережья, было оставлено немцами во Франции, Норвегии и Нидерландах.
105-мм зенитное орудие, брошенное во Франции
В послевоенное время 105-мм немецкие зенитки стояли на вооружении французских, датских, норвежских и югославских частей береговой обороны. Отсутствие приборов управления зенитным огнём во многом обесценивало их противовоздушный потенциал и позволяло вести только заградительный зенитный огонь.
Универсальные морские артиллерийские установки 10,5 cm SK C/33 были использованы ВМС Франции для перевооружения переданных в счёт репараций двух итальянских лёгких крейсеров типа Capitani Romani. В ходе модернизации бывших лёгких итальянских крейсеров 135-мм башенные артиллерийские установки 135 mm/45 OTO/Ansaldo Mod.1938 заменили трофейными 105-мм германскими орудиями. Три 105-мм «спарки» установили вместо башен № 1, 3 и 4. Вместо башни № 2 cмонтировали спаренный 57-мм зенитный автомат.
В ВМС Франции итальянские крейсера стали эскадренными миноносцами. Активная служба эсминцев Chateauerenault и Guichen продолжалась до начала 1960-х.
Зенитные орудия калибра 128-мм
Самыми мощными немецкими серийными зенитными орудиями являлись 12,8 сm Flak 40 и 12,8 cm Flakzwilling 42. Концерн Rheinmetall-Borsig AG приступил к разработке 128-мм зенитки в 1936 году. На начальном этапе темпы работ были невысокими, но они резко ускорились после налётов британских бомбардировщиков.
В рамках концепции, предусматривающей эксплуатацию крупнокалиберных зениток в полевых подразделениях, 128-мм орудие проектировали в мобильном варианте, и для перевозки орудия планировали использовать две одноосные подкатные тележки.
Однако при весе зенитной установки в боевом положении более 12 т, её транспортировка оказалась возможна только на очень короткие расстояния. Нагрузка на тележки была чрезмерной, и орудие можно было буксировать со скоростью не более 12 км/ч только по дорогам с твёрдым покрытием. В связи с этим инженеры предложили снимать ствол и перевозить его на отдельном прицепе. Но в ходе испытаний прототипа выяснилось, что такая разборка оказалась нецелесообразной – установка все равно оставалась слишком тяжелой.
В результате для перевозки не разобранного орудия был разработан специальный четырехосный транспортер.
Зенитное орудие 12,8 сm Flak 40 на четырёхосном транспортёре
Во время войсковых испытаний шести 128-мм зениток, проведённых во второй половине 1941 года, выяснилось, что при массе в транспортном положении более 17 т эти орудия совершенно не пригодны для использования в полевых условиях. В результате заказ на буксируемые зенитные установки аннулировали, и приоритет отдали зениткам, размещаемым стационарно.
128-мм зенитные орудия устанавливались на бетонированные площадки башен ПВО и специальные металлические помосты. Для повышения мобильности зенитных батарей орудия Flak 40 монтировали на железнодорожные платформы.
Зенитное орудие 12,8 сm Flak 40 на железнодорожной платформе
128-мм зенитное орудие Flak 40 обладало впечатляющими возможностями. При длине ствола 7 835 мм осколочный снаряд массой 26 кг разгонялся до 880 м/с и мог достичь высоты более 14 000 м. Но из-за конструктивных особенностей взрывателей снарядов потолок не превышал 12 800 м. Углы вертикальной наводки: от –3° до +87°. Скорострельность – до 12 выстр./мин.
Механизмы наведения, подачи и досылки боеприпаса, а также установки взрывателя приводились в действие электродвигателями переменного тока напряжением 115 В. Каждой зенитной батарее в составе четырёх орудий придавался бензиновый энергогенератор мощностью 60 кВт.
Осколочный снаряд, содержавший 3,3 кг тротила, при подрыве образовывал осколочное поле с радиусом поражения около 20 м. Помимо обычных осколочных снарядов, для 128-мм зениток была выпущена небольшая партия активно-реактивных снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. Также предпринимались попытки создания радиовзрывателей, которые обеспечивали неконтактный подрыв снаряда, когда расстояние между ним и целью оказывалось минимальным, в результате чего резко увеличивалась вероятность поражения.
Впрочем, и с обычными осколочными снарядами, оснащёнными дистанционными взрывателями, эффективность стрельбы 128-мм зенитных орудий была выше, чем у других германских зенитных пушек. Так, на один сбитый вражеский бомбардировщик в среднем расходовалось 3 000 128-мм снарядов. 88-мм зенитки Flak 36 для получения того же результата в среднем выстреливали 16 000 снарядов.
Серийное производство 128-мм зенитных пушек началось в 1942 году. С учётом того, что артиллерийская система 12,8 сm Flak 40 являлась достаточно сложной и дорогой в производстве, этих орудий выпустили значительно меньше, чем 105-мм зениток.
Орудия 12,8 сm Flak 40 направлялись для защиты важнейших административно-промышленных центров. В августе 1944 года на вооружении зенитно-артиллерийских подразделений люфтваффе насчитывалось 449 зениток калибра 128-мм, из них 242 – стационарные установки, 201 – в составе железнодорожных батарей и 6 – буксируемых орудий. Максимальное количество 12,8 сm Flak 40 было развёрнуто в январе 1945 года, когда в строю их насчитывалось 570 единиц.
Ввод в строй мощных и дальнобойных 128-мм зенитных орудий существенно повысил возможности системы ПВО Германии. Однако немецкое командование, ожидая увеличения интенсивности налётов авиации союзников, требовало создания ещё более дальнобойных и мощных зениток.
Во второй половине 1942 года началась разработка 128-мм орудия с увеличенным объёмом зарядной каморы и удлинённым стволом. Эта зенитка, известная как Gerat 45, по сравнению с 12,8 сm Flak 40 должна была иметь дальность и потолок, увеличенные на 15–20 %. Однако резкий рост начальной скорости снаряда привел к ускоренному износу канала ствола, а возросшая отдача потребовала усиления конструкции орудия.
Доводка Gerat 45 затянулась, и до окончания боевых действий запустить новую 128-мм зенитку в серийное производство не получилось. Та же участь постигла 150-мм (Gerat 50) и 240-мм зенитные орудия (Gerat 80/85), разрабатываемые концернами Friedrich Krupp AG и Rheinmetall-Borsig AG.
Более жизнеспособной оказалась идея создания на базе 12,8 сm Flak 40 спаренной зенитной установки. Двуствольная зенитка при тех же показателях дальности и досягаемости по высоте давала возможность существенно нарастить плотность огня. В середине 1942 года на заводе фирмы Hannoversche Maschinenbau AG в Ганновере началась сборка 128-мм спаренных зенитных артиллерийских установок Gerat 44, получивших после принятия на вооружение обозначение 12,8 cm Flakzwilling 40.
Спаренная зенитная установка 12,8 cm Flakzwilling 40 на огневой позиции
Два 128-мм ствола располагались в горизонтальной плоскости и имели механизмы заряжания, развернутые в противоположные стороны. Масса установки в боевом положении превышала 27 т. Для неё был использован лафет от опытного 150-мм зенитного орудия Gerat 50. Транспортировка установки осуществлялась в частично разобранном виде (со снятыми стволами) на двух двухосных тележках или специальных платформах.
Благодаря использованию автоматизированного зарядного устройства, суммарная скорострельность достигала 28 выстр./мин. Зенитную установку обслуживал расчёт из 22 человек.
В связи с большим весом спаренные 128-мм зенитные установки развёртывались только на стационарных позициях. Большую часть 12,8 cm Flakzwilling 40 разместили на верхних площадках зенитных башен, возвёдённых для защиты крупных немецких городов. В состав зенитной батареи входили четыре спаренные установки, что позволяло создать на пути самолетов противника внушительный огневой заслон.
В связи с перегруженностью немецкой промышленности, высокой стоимостью и металлоёмкостью темпы выпуска 128-мм «спарок» были невысокими. К 1 января 1943 года удалось выпустить 10 установок. За весь 1943 год было построено 8 установок. Всего до февраля 1945 года поставлено 34 зенитные установки 12,8 cm Flakzwilling 40.
Для вооружения крупных боевых кораблей на базе 12,8 cm Flakzwilling 40 была создана башенная установка КМ40. Хотя до капитуляции Германии ни на один немецкий корабль такие 128-мм системы установить не успели, несколько башен KM40 защищали крупные порты Германии.
Советские и западные специалисты тщательно изучили конструкцию трофейных 128-мм орудий 12,8 сm Flak 40 и 12,8 cm Flakzwilling 40 и испытали их на полигонах.
Американцы доставили одну установку 12,8 cm Flakzwilling 40 на Абердинский испытательный полигон в штате Мэриленд, где в 1946 году из неё сделали несколько десятков выстрелов.
Спаренная зенитная установка 12,8 cm Flakzwilling 40 в музейной экспозиции Абердинского испытательного полигона
Знакомство с немецкими 128-мм зенитками в значительной мере облегчило процесс создания советского 130-мм зенитного орудия КС-30. Впрочем, советское орудие не копировало 12,8 сm Flak 40 и отличалось от него конструктивно.
Ряд источников утверждает, что в первые послевоенные годы небольшое количество трофейных 12,8 сm Flak 40 было развёрнуто под Москвой, но насколько это соответствует действительности, выяснить не удалось.
В любом случае, уже во второй половине 1950-х позиции крупнокалиберной зенитной артиллерии очень сильно потеснили ЗРК, а в начале 1960-х все зенитки в СССР передали в войсковую ПВО или вывели на хранение.
Продолжение следует...