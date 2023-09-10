Противник продолжает попытки прорвать оборону российских войск в районе Работино, сосредоточив на этом направлении четыре десантно-штурмовые бригады и один десантно-штурмовой полк, не считая прочих подразделений. Киеву поставлена задача во что бы ни стало взять Токмак к ноябрю, иначе США начнут сливать Зеленского и все его окружение. Совсем другая ситуация на северном фланге фронта, там российская армия продолжает продвижение к Купянску широким фронтом, выдавливая ВСУ на вторую линию обороны, возведение которой идет ближе к Харькову. На остальных направлениях идут позиционные бои с переменным успехом.
Начнем с Запорожского направления, где ВСУ предприняли шесть попыток прорыва российской обороны в районе Работино, бросив в бой штурмовые группы из состава 65-й механизированной бригады. Все шесть попыток были отбиты нашими, кроме того, российская артиллерия и авиация отработали по подразделениям украинской армии в районах Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. Противник потерял до 80-и человек личного состава, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Акация», гаубицы М198, М119 и М777, «Мста-Б» и Д-20. В районе Широкое уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.
В районах Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ, в районе Лукашево на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
На Донецком ВСУ предприняли две попытки взять штурмом позиции российских войск в районах Водяное и Красногоровка, отправив в атаку штурмовые группы 53-й и 110-й механизированных бригад. В районах Клещеевка, Красное и Малоильиновка наши нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ. Зам сутки противник потерял по личному составу 260 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В районе Спорное и Серебрянка накрыты командно-наблюдательные пункты подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады ТРО и 15-го полка нацгвардии Украины.
На Южно-Донецком подразделения 37-й бригады морской пехоты атаковали в районе Новодонецкое, наши отразили одну атаку. В районах Никольское, Новомайорское и Угледар нанесены удары по позициям 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты. Общие потери ВСУ составили: свыше 130-и всушников, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б».
На Красно-Лиманском отражена одна атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоная Диброва. В районах Кузьмино и Червоная Диброва накрыты подразделения 12-й бригады специального назначения «Азов»* (признана террористической организацией и запрещена в России), 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Постарались российская авиация и артиллерия. Уничтожено свыше 50-и всушников, боевая бронированная машина, два пикапа, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Купянском направлении ВСУ попытались контратаковать в районе Куземовки, бросив в бой штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, наши отразили две атаки. О продвижении ничего не говорится, но оно идет, российские войска приближаются к Купянску. Сообщается о потерях ВСУ: 35-и убитых и раненых, танк, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика». В районе Волчанские Хутора уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-и украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
В акватории Черного моря в темное время суток морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-и военнослужащих.