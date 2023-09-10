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Британская разведка сообщила о создании вокруг Токмака мощной системы обороны с обширными минными полями

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Британская разведка сообщила о создании вокруг Токмака мощной системы обороны с обширными минными полями

Шансы ВСУ выполнить поставленную США задачу и взять Токмак с каждым днем становятся все меньше и меньше, Россия создает новые линии обороны с обширными минными полями. Такие данные Генштаб ВСУ получил от британской разведки.


Украинская армия, наступающая уже четвертый месяц, все еще не преодолела и первой линии российской обороны, сумев только выйти к ней в районе Работино-Вербовое. Почему-то в Киеве уверены в том, что прорвав первую линию, дальше ВСУ свободно смогут продвигаться чуть ли не до самого Азовского моря, по крайней мере, до Токмака точно. Но это не так, между городом и первой линией обороны находятся еще две, причем российская армия продолжает укрепляться.

По данным британской разведки, вокруг Токмака создана трехярусная система обороны с подземными ярусами и обширными минными полями. Утверждается, что российские войска сделали выводы из контрнаступления ВСУ, увеличив глубину минных полей с 500 метров до 2-3 км на основных направлениях возможных ударов. Причем теперь противотанковые минные поля еще и "засеиваются" противопехотными минами, что должно помешать украинским саперам вручную проделывать в них проходы, а различная техника легко уничтожается артиллерией и авиацией, что и было доказано под Ореховом.

Российская армия начала массово использовать противопехотные мины, чтобы не позволить ВСУ использовать новую тактику, когда отряды пехоты отправляют вперед для очистки маршрутов

- говорится в отчете.

Ранее украинские ресурсы сообщали, что США дали Киеву время до ноября этого года взять Токмак любыми способам, чтобы сохранить объемы военной помощи. В ином случае Вашингтон начнет сливать Зеленского вместе с его планами.
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2 комментария
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:01
    +3
    Инженерные войска в очередной раз доказали , что они становой хребет армии. drinks
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:20
      0
      Царица полей и Бог войны - это основа во всех войнах и даже в наше электронноцифровое время.