А. Н. Косыгин и Чжоу Эньлай: трудный путь к диалогу

На пороге ядерного апокалипсиса

Масло в огонь

Неоправданный оптимизм Чжоу Эньлая

Косыгин в поисках компромисса

В Москве внимательно следят за тем, что творится у стен посольства (фактическая его осада хунвейбинами – Прим. авт.), у нас есть все, чтобы вас защитить.

Попытки говорить – подчеркивалось в одном из заявлений – с Советским Союзом, с советским народом языком оружия встретят твердый отпор.

Мы дадим вам ответ, просим вас успокоиться и не торопиться.

От идеологических противоречий к геополитическим

Гончаров С., Усов В. Переговоры А. Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в Пекинском аэропорту // Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 5,

а также воспоминания А. И. Елизаветина.