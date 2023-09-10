В Киеве сообщили о получении первой партии американского ядерного топлива для блоков Ровенской АЭС

Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами

Украина намерена полностью заменить российское ядерное топливо на своих атомных станциях на американское, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.Украинский "Энергоатом" получил первую партию американского ядерного топлива для загрузки в реакторы Ровенской АЭС, которая единственная на Украине имеет энергоблоки на базе первых реакторов серии ВВЭР-440. Атомная станция находится в Ровенской области в районе города Вараш (до 2016 года - Кузнецовск). Как заявили в украинской компании, топливо для АЭС изготовлено американской компанией Westinghouse.- заявил Галущенко.Ранее эти реакторы работали только со сборками российского производства, хотя Ровенская АЭС уже получала американские сборки, но только для реактора типа ВВЭР-1000Как ранее сообщалось, Украина заключила договоры с рядом западных стран, чтобы окончательно избавиться от российского ядерного топлива и заменить его западным. Кроме того, Киев намерен самостоятельно производить ядерное топливо, чтобы на украинских станциях вообще не было ничего российского. Однако необходимых высокотехнологических мощностей у Украины нет, поэтому закупаются сборки Westinghouse, которые собирают в Швеции.В то же время, как заявляют в "Энергоатоме", компания уже начала производить составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000, далее в планах приступить также к производству частей ВВЭР-440. Естественно, все это делается не в одиночку, а с участием американцев, которые готовы полностью вытеснить Россию из атомной сферы Украины.