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В Киеве сообщили о получении первой партии американского ядерного топлива для блоков Ровенской АЭС

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В Киеве сообщили о получении первой партии американского ядерного топлива для блоков Ровенской АЭС

Украина намерена полностью заменить российское ядерное топливо на своих атомных станциях на американское, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.


Украинский "Энергоатом" получил первую партию американского ядерного топлива для загрузки в реакторы Ровенской АЭС, которая единственная на Украине имеет энергоблоки на базе первых реакторов серии ВВЭР-440. Атомная станция находится в Ровенской области в районе города Вараш (до 2016 года - Кузнецовск). Как заявили в украинской компании, топливо для АЭС изготовлено американской компанией Westinghouse.

Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами

- заявил Галущенко.

Ранее эти реакторы работали только со сборками российского производства, хотя Ровенская АЭС уже получала американские сборки, но только для реактора типа ВВЭР-1000

Как ранее сообщалось, Украина заключила договоры с рядом западных стран, чтобы окончательно избавиться от российского ядерного топлива и заменить его западным. Кроме того, Киев намерен самостоятельно производить ядерное топливо, чтобы на украинских станциях вообще не было ничего российского. Однако необходимых высокотехнологических мощностей у Украины нет, поэтому закупаются сборки Westinghouse, которые собирают в Швеции.

В то же время, как заявляют в "Энергоатоме", компания уже начала производить составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000, далее в планах приступить также к производству частей ВВЭР-440. Естественно, все это делается не в одиночку, а с участием американцев, которые готовы полностью вытеснить Россию из атомной сферы Украины.
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58 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:24
    -3
    Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов.
    - заявил Галущенко.

    400 ректоров? Это Галущенко выжил из ума, или журналист?

    З.Ы. Ага! Нашёл оригинал теста в укроСМИ.
    "Україна вперше завантажила ядерне паливо Westinghouse у реактор ВВЕР-440 одного зі своїх блоків АЕС."
    Десятки российских СМИ перепечатали про 440-реакторов.)))
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 17:33
      +5
      У звёздно-полосатых топливные сборки несовместимы с советскими реакторами: всё это может очень плохо закончиться. ВВЭР-440 - советский водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:46
        -2
        Цитата: Николай Иванов_5
        У звёздно-полосатых топливные сборки несовместимы с советскими реакторами: всё это может очень плохо закончиться.

        Никаких проблем произвести совместимые, как мы делаем для американских реакторов.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 20:11
          0
          Ещё какие проблемы. Ибо ТВЭЛы каждого изготовителя - заточенны под совершенно определённые условия. Каковые надо знать досконально, ибо сборки - работают в крайне тяжёлых по всем параметрам условиях. Это - реальный хай-тек. Иначе - его бы клепали все кому не лень. Но ведь нет - это умеют делать считанные по пальцам одной руки страны на планете..
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 21:19
          0
          Не пытайтесь пошатнуть фактами веру многих в неумение матрасников изменять модели стержней. Некоторые тут вообще уверены, что Westinghouse давно обанкротилась и уже давно не существует. Отдельные также ждут, когда же уже американские стержни застрянут в советских реакторах Украдины. Впрочем, всё это из той же области, что и вера в грядущее поголовное замерзание братского народа каждой зимой - с такой же степенью вероятности.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 21:54
            0
            Глупости не пишите? Дело не в неумении, а в том, что это не игрушки. И каждое изменение даже в собственной сборке - это долгие и очень дорогие испытания. Что уж говорить о попытке изготовления контрафакта с нуля. И кстати - они уже таки застревали, история с Темелином вам в помощь. Не зря чехи оттуда вестингаузов бушлатом погнали, ой не зря.
          2. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:56
            0
            всё это из той же области, что и вера в грядущее поголовное замерзание братского народа каждой зимой
            ...дык остались выживальщики и прикормушечники, около 300-х стам тыр вообще тепло противопоказано, а де 12 миллионов свинорылов ..за бугром попу греют..ещё у нас пяток мультей...так и греются....
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:56
        +1
        Кто знаком с эксплуатацией ВВЭР- 440.Вопрос : При перезарядке касет с ТВЭЛами ,реактор сверху заливают 5 метровым слоем воды ? Для уменьшения воздействия излучения.Или это " Вика" сбрендила? recourse
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 18:12
          +1
          Отработку заливают. В бассейн выдержки помещая отработавшие свое ТВЭЛы. А про заливку реактора... Педивикия такая педивикия
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:43
          +4
          Вообще это все производят под слоем воды.Выгружают отработавшие,загружают новые.Вода необходима для теплоотвода и биологической защиты.Реактор при этом останавливают.Это для ВВЭРов.Для РБМК можно на ходу перегружать,переставлять местами сборки,там есть загрузочно-перегрузочная машина
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:37
        +1
        С чего Вы это взяли?Скопировали ТВЭЛ этого реактора,"таблетки"оксида урана тоже.В чем проблема?Тут вопрос в авторских правах,да и кто это все соблюдает?Реактоы эти скоро закончат свой жизненный цикл,наши проектанты и "Росатом"продлевать цикл не будет только и всего
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:01
          +4
          Ну скопируйте ТВЭЛ, если у нас например давно применяется технология сверхтекучих порошков для работы с топливным ураном... Помнится переработку оружейного плутония они тоже "скопировали", по договору имея полный доступ к нашей - и все. У нас есть технология, у них - так и нет, пришлось США из договора выходить, именно из-за технологической отсталости - сделать не в состоянии! До сих пор, кстати. Они в области ядерной энергетики - в каменном веке давно, даже собственную отработку вынуждены таскать сперва во Францию, потом обратно в США и захоранивать, потому как работать с ней - просто не умеют
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 19:41
            +1
            Рассуждение про "технологическую отсталость в ядерной сфере США"?? belay Ну,да ладно.Веруйте.Кстати,на ВО на эту тему был цикл статей.
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 20:15
          +2
          В чем проблема?

          В том, что сборка - должна поддерживать всё время работы совершенно определённые параметры. Чуть изменил скажем сплав оболочки - её скрутило винтом как на Темелине и молись Богу, чтобы её удалось вытащить. Или треснула и разгерметизировалась. Али ещё какая пакость приключилась. Чтобы сделать аналог - надо очень много денег, очень много усилий и очень-очень много испытаний. Атом - это не шутки, тут халтурный контрафакт не воткнёшь..
      4. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:41
        0
        Цитата: Николай Иванов_5
        У звёздно-полосатых топливные сборки несовместимы с советскими реакторами: всё это может очень плохо закончиться. ВВЭР-440 - советский водо-водяной энергетический реактор мощностью 440 МВт.

        Тоже хотел спросить.
        А чем эта замена может закончиться?
        В статье об этом ни слова!! Одна "вода"!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:47
          +2
          Реактор продолжит работать.Вот чем закончится.Это уже было проведено несколько лет назад. yesЕсли система циркуляции теплоносителя работает надежно,то этот тип реактора вполне работоспособен на вестингаузских сборках.Треш на Фукусиме (а там реакторы похожие,американского производства)случился из за масштабного катаклизма-отключения электроснабжения собственных нужд,затопления помещений станции.Ну,а дальше все лавинообразно
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 19:37
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            Реактор продолжит работать.

            Скручиванием в штопор четырехугольной сборки в шестиугольной дырке и там ее застреванием. То есть невозможностью управлять скоростью реакции, а это потенциально ведет к новому Чернобылю. НИХРЕНА не продолжит работать пока эту перекореженую сборку не вытащат непонятно как - и такие аварии уже массово происходили из-за загрузки американского топлива на советские реакторы, и в лучшем случае - останов и месяц или больше ничего не работает
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:56
              0
              Скручиванием в штопор четырехугольной сборки в шестиугольной дырке и там ее застреванием. То есть невозможностью управлять скоростью реакции,
              ...управляется с помощью борных стержней и в крайняк для полной остановки АЗ-решёткой
          2. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:49
            0
            )случился из за масштабного катаклизма-отключения электроснабжения собственных нужд,затопления помещений станции.
            .....заметь .затопление подвальных помещений где стояли все дизель генераторы, насосы и всё прчее стояло на верхних , в незатопленных помещениях и нуждались в резервном питании...этим бы айтишникам-идиотам...подключить бы внешнее питание и всё..аварии не было б...но эти дэги предпочли свалить со станции и оставить тупо лить на 4 реактор воду сверху 50 упоротых самураев, не знаю как их назвать , кайтманов, камикадзе..то есть людей абсолютно лишённых права на борьбу за свою никчемную жизнь...ну и получилось то что получилось...вроде грамотные, а правильного пути не увидели
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 20:17
          -1
          А чем эта замена может закончиться?

          Например тем, что сборку поведёт с нарушением геометрии и она тупо застрянет. И это - только один из возможных пакостных вариантов..
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:37
      -1
      -сообщили о получении первой партии американского ядерного топлива .
      Не удивлюсь,если из РОССИЙСКОГО урана.
      Чехи уже пытались втиснуть квадратный твзл янкесов в советский/российский "шестигранник"...
    3. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 19:31
      0
      "Для ЧетырестоСороковых реаторов".
      Что не так?
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:48
      +1
      400 ректоров? Это Галущенко выжил из ума, или журналист?
      ..ну так называют ВВЭР-440в чём проблема!!!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:25
    0
    Если они это делают, значит уверены, что находятся в безопасности. Договорняк?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:26
      0
      А кто по вашему будет по станции бить это же безумие и себе вредить.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:27
    +10
    Сделано из наших поставок в США...Это трэш
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:28
      +4
      А в чём новость? Они уже давно его заменяют. Или писать о всяких зрадах уже не получается?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:37
        +3
        Цитата: lis-ik
        Они уже давно его заменяют.

        Н да, автор припозднился с американской сборкой, хотя на Ровенской АЭС, такого не было.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:30
    +2
    Ну раньше были эксперементы, там если не ошибаюсь 50/50 было по результатам, сейчас скорее всего довели до ума и сделали полностью совместимыми, хотя время покажет, будут аварии узнаем в предверии отопительного сезона косяк на АЭС не прикроеш.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:32
      +3
      На той же самой ЗАЭС меняли,когда она была ещё под хохл.лами,сейчас я думаю вряд ли переменили,чревато это,но ведь работает. Портал стал совсем никакой, да и комментаторы из старых и авторитетных ушли.глядя на обилие не.......Это ни к Вам.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:33
    0
    Даже вражеские специалисты на себе эксперименты не проводят.
    Если враг , то о нём не успеют и посудачить.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:38
    -1
    Теперь пора выключать ее, на американском топливе работать опасно.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 19:55
      +1
      Теперь пора выключать ее, на американском топливе работать опасно.
      ...ну во первых не столь опасно сколь дорого..сборки производятся из обогащенного урана выше Российского..так что правильная эксплуатация позволяет это топливо использовать...но это весьма дорого..и очень дорого...и так как у нищей хунты валюты нет от слова совсем..то расплачиваться будет налогоплательщик как сша так и японии...и второй оооочень важный вопрос....а куда будет деваться отработанное топливо...ведь в РФ он не вхож для переработки
  7. kot423
    kot423 Сегодня, 17:39
    +1
    Цитата: Румaтa
    400 ректоров

    Просто написано коряво, для четыреста сороковых реакторов. Т.е. запихали эрзац сборки в ВВЭР 440. drinks
  8. KCA
    KCA Сегодня, 17:43
    -1
    Какие-то дешёвые понты, заказывать чужие сборки у американской компании-банкрота, да ещё у США не очень хорошо с U235? Похоже ххлам мало ЧАЭС, решили все свои АЭС разрушить?
  9. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:47
    +1
    2012 году на на Южно-Украинской АЭС уже была нештатная ситуация из-за американского топлива, а до этого в 2004 г. на АЭС Темелин (Чехия).
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:50
    -1
    Это хорошо, что в Ровенскую, до нас облако не дойдет.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      до нас облако не дойдет.

      все будет зависеть от ветра, может достаться и белорусам, и калининградской области, и донбассу
    2. Наган
      Наган Сегодня, 21:43
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Это хорошо, что в Ровенскую, до нас облако не дойдет.

      А это уж как ветер дунет, чернобыльское облако дошло аж до Скандинавии.
      Образчик черного юмора 1986:
      "Отсель грозить мы будем шведу,
      Здесь будет город заражен".
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:53
    0
    А кто там рядом, поляки вроде? Надо бы валить в Англию.
  12. kot423
    kot423 Сегодня, 17:53
    +2
    Цитата: BlackMokona
    Никаких проблем произвести совместимые,

    Проблема не в том, чтобы сделать круглые/шестигранные стержни, а в том, что технология проката стержней для таблеток - полосатым не по зубам, поэтому их стержни корежит от нагрева = аварийная ситуация.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:02
    +2
    Начинаем отсчет, как скоро после загрузки этого топлива пойдут сообщения о "плановой остановке для ремонта")))
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:28
      0
      Начинаем отсчет, как скоро после загрузки этого топлива пойдут сообщения о "плановой остановке для ремонта")))
      ....в прошлом это регулярное явление было для советских реакторов на американских ТВС...ещё до захвата ВС РФ Запорожской АЭС...там регулярные остановки были...но вуалировалось тем что то турбогенераторы погорели, то сепараторы водорода вышли из строя...то ксеноновые трубки вышли из строя...короче чехарда была такая неспокойная ..не заставит себя долго ждать
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:03
    +2
    Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами

    - заявил Галущенко.
    Неудивлюсь что сборки изготовлены с применением урана обогащённого на территории Росийской Федерации feel
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 18:11
      +1
      Не удивлюсь что сборки изготовлены с применением урана обогащённого на территории Росийской Федерации

      Скорее всего, хотя какое это имеет значение?
    2. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 19:33
      +2
      06:03 24.08.2023(обновлено: 10:15 24.08.2023)
      США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей
      Расчет РИА Новости: США в 2,2 раза нарастили закупку урана у России в 2023 году

      https://ria.ru/20230824/uran-1891881128.html

      Не куколды, просто рыночек так порешал...
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:16
    +2
    опять кувалдой забивать будут?
    p.s. да нормальный у меня размер
  16. Комментарий был удален.
  17. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 18:59
    0
    Все это добром не кончится. Там где полосатые влезли, то жди какой нибудь гадости. Кто знает, а не инвестируют ли они в ядерную катастрофу таким образом в долгосрочной перспективе?
  18. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 19:02
    0
    Не получится отказаться от русского ядерного топлива, так как его сами американцы закупают.
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 20:14
      0
      Я бы тут не разделил ваш оптимизм. Учитывая позиции Казахстана по СВО и его сближение с Западом , нет гарантий что наша значительная или даже подавляющая доля в пр-ве топлив сохранится таковой в обозримом будущем. Сам уран хоть и конечный ресурс, в достаточной степени распространен вне нашей юрисдикции , а ренессанс "зеленых технологий" и в особенности АЭС-тематики способствует ренессансу собственной добычи и переработки на западе, подобно тому ,как они вцепились в сланцевый газ .
  19. костя1
    костя1 Сегодня, 19:29
    0
    А это, вообще, возможно-заменить россиийское топливо на мериканское?
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 20:10
      0
      Это в принципе не является проблемой , к тех.процессу на АЭС прилагаются требования по обогащению урана ,требования к замедлителям и смеси , старые ТВЭЛы это просто трубки из сплава ,скопировать который не является проблемой. Даже если сами американцы используют несколько иные % обогащения и смеси с замедлителем , у них есть модели того, как это способствует разрушению стержней ТВЭЛов ,т.е на сколько хватает их сборок в опред.условиях они могут рассчитать, если это отличные от наших сборки.
      Надо понимать что Заокеанские тоже не кромешные идиоты , там много лет дымят АЭС и плавают АПЛ, у них вполне себе годная промышленность способная работать по полному циклу ,моделировать и копировать его.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:13
      0
      А это, вообще, возможно-заменить россиийское топливо на мериканское?
      можно, только тепловые параметры разные..если на пальцах то кипятить в трёх литровой банке кипятильником полтора киловатта или шести киловаттным...у операторов семь потов сходят удерживать мощность...и то нештатка за нештатной...ну пожелаем шумерам 235 под килем
  20. kot423
    kot423 Сегодня, 20:02
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Скопировали ТВЭЛ этого реактора,

    Да не могут полосатые сборку скопировать... У них по умолчанию реакторы на низко/средне обогащённой уране работают, наши на высоко. Нагрев больше, технология проката стержней под таблетки уникальна, погуглите. Там гемора с производством и составом металла выше крыши. Поэтому и застревают полосатовские стержни, их тупо крючит от нагрева.
  21. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:05
    0
    Смачный плевок в лицо адептам "пропащего американского атома". Живут и производят так, что другим хватает.
    Также те ,кто считает что "с чужими сборками быть беде" - совсем плохо понимают в вопросе. Сборки ведь не в домашней плавильне делаются , а любая АЭС работает в определенном диапазоне, достаточно точно обозначенном в правилах ее эксплуатации. Любая сторона ,способная производить изделия ,соответствующие работе внутри этих диапазонов - может их производить , благо ТВЭЛы это не лопатки для реактивных истребителей , а по сути своей есть нашпигованные прессованным и замедлителем рад.топливом трубки опред.диаметра из опред.справа.
    Та часть публики, которая полагает, что американцы или кто-то еще не способны доподлинно скопировать сплав или соблюсти технологию прессовки таблеток с замедлителем - это глубоко оторванные от реальности люди,не понимающие уровня американской металлургии или считающих,что сборка это нечто запредельно технологически изощренное. Таки нет, это не чип и не LCD экран даже.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 20:24
      +1
      вопрос не в том: можно ли скопировать, или нет. Главный вопрос - в экономической целесообразности.

      И здесь всё ясно: США придётся содержать АЭС Украины, производя топливные сборки по диким ценам (т.к. технологии сборок для западных и российских АЭС отличаются), а также утилизируя ядерные отходы. Что - отлично для Российской Федерации.

      В минусе для нас - вопросы ядерной безопасности, т.к. к американским ядерным сборкам есть вопросы, чреватые в итоге катастрофами.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 20:43
        +1
        Вы должны понимать один из главных законов бизнеса - крупные партии всегда дешевле малых партий. Когда Илон Маск занялся ракетами все тоже щелкали клювами на тему того, что ничего у него не выгорит - аппелируя малой ценой за выведения "Протонами". Однако сейчас мы имеем что имеем - и это весьма хороший урок ,показывающий что случается когда у потенц.противника есть возможность отжать долю рынка. Написанное вами в целом верно когда мы монополист - но санкции никуда не денутся, а вот на западном бизнесе или производителях санкций нет. И если украинский опыт американских атомщиков будет удачным - я полагаю вы понимаете ,что они используют этот успех в интересах отжатия нашей доли рынка. Низкая,конкурентная цена наших сборок в данном случае может не сыграть никакой роли вообще - потому что эту разницу можно и изменить в невыгодную для нас сторону ,используя те же санкционные инструменты .

        Понимаете,есть точка зрения окуренного ладаном патриота, для которого чудо все что с моторчиком и красной звездой , а есть ,увы, реальность -в которой очень немногое из того, что мы производим действительно не имеет аналогов.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 21:50
      0
      В зависимости от того, кому Волынь отойдет при распаде 404, возможны варианты.
      Если к пшeкaм, то их американские сборки вполне устроят.
      А если к РФ или РБ, что называется, возможны варианты.