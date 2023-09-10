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Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

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Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление пока рано считать проваленным, оно будет продолжаться еще какое-то время, после чего уже можно будет подводить итоги. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.


Американский генерал в интервью британским СМИ снова повторил свою мантру о том, что контрнаступление ВСУ все еще продолжается и его не нужно называть проваленным. Тем более, что украинская армия "уверенными темпами" продвигается вперед и "преодолевает" российскую линию обороны. Вероятней всего, Милли ориентируется на заявления официального Киева, где ВСУ уже ту самую линию "прорвали" и скоро возьмут Токмак. Если говорить про "уверенные темпы", то они действительно существуют, ими ВСУ кладут личный состав в "мясных штурмах".

Генерал отводит на продолжение контрнаступления еще месяц-полтора, именно столько ВСУ "будут продвигаться вперед". А вот дальше им станет труднее из-за непогоды. Также Милли признал, что наступление украинской армии идет гораздо медленнее, чем ожидали в Вашингтоне. По планам американских военных, ВСУ должны были с наскока прорвать оборону российской армии, взять Токмак, выйти к Мелитополю и Мариуполю, а также перерезать сухопутный путь в Крым. Вместо этого они четвертый месяц не могут взять Работино, хотя на словах они его контролируют уже давно.

Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды (...) После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет. Однако прямо сейчас еще слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет

- заявил генерал.

Ранее глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ не закончится с наступлением ненастья и холодов, украинская армия все равно будет "идти вперед". Хорошо делать прогнозы, сидя в мягком кресле в теплом кабинете.
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37 комментариев
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:48
    +1
    Буданову наверное выговор обьявят лезет со своими прогнозами вперед хозяина.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:58
      +4
      Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды (...) После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет. Однако прямо сейчас еще слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет
      Вот это более здравый взгляд, чем бред Буданова. И зимой тоже ВСУ не смогут проводить активное наступление. Они и сейчас наступают от посадки к посадке. А зимой без зеленки, при работе дронов с теплаками это будет мясорубка.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:02
      +11
      -рано считать проваленным, оно будет продолжаться еще какое-то время, после чего уже можно будет подводить итоги.
      Скачет ковбой по прерии. Встречает племя индейцев.
      — Ну, — думает, — конец!
      — Нет, не конец, — говорит внутренний голос. — Слезь с коня.
      Слез.
      — Подойди к вождю.
      Подошёл.
      — Плюнь ему в лицо.
      Плюнул.
      — Вот теперь точно — конец.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Загребун
      Глава вс США говорит о сроках наступления. Бейте по штабам, как было заявлено.

      Американцы похожи на того ковбоя из анекдота со спиленной мушкой...
      Можно разок-другой забежать в салун с кольтом и расстрелять все бутылки и окна.
      Но потом, когда придет время, наступит расплата! Не слушают они добрые советы не гадить в чужих домах... И врагов у них все больше, а друзей все меньше - пропорционально убыванию гегемонии и могущества. hi
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 19:44
        +1
        *И врагов у них все больше, а друзей все меньше - пропорционально убыванию гегемонии и могущества*.
        как это..Армения же в корешах у них теперь. Еще один друг. До этого финны со шведами.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 20:22
          +1
          По планам американских военных, ВСУ должны были с наскока прорвать оборону российской армии, ...

          Похоже, winked когда американские военные составляли планы наскока, у них консультантом был - руководитель кружка народного укро-танца "Гопак" fellow
          1. котик-русич
            котик-русич Сегодня, 20:45
            -3
            Цитата: Ясная

            Похоже, winked когда американские военные составляли планы наскока, у них консультантом был - руководитель кружка народного укро-танца "Гопак" fellow
            В России "Гопак" = танец
            На украине "Гопак" = боевое искусство...
            fellow
            1. nik-mazur
              nik-mazur Сегодня, 21:16
              +2
              Цитата: котик-русич
              На украине "Гопак" = боевое искусство

              Шаровары с кроссовками дают плюс пятьдесят к силе и харизме. А сине-жёлтые плюс сто...
  2. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:54
    +2
    Глава вс США говорит о сроках наступления. Бейте по штабам, как было заявлено.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:00
    +3
    Ну, судя по тупости заявления, Марке Мили можно уже баллотироваться в президенты США. Или Украины - там на таких спрос.
    Хотя он-то как раз эти не удивил, "Киев за три дня" - это ведь тоже его слова))) Гений военной аналитики
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:20
    +1
    Такие прогнозы как гадание на... да на чем угодно, все зависит от фантазии гадающего.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Такие прогнозы как гадание на... да на чем угодно, все зависит от фантазии гадающего.

      Фантазии у США давно закончились yes
      Сейчас, они только нэзалежную "ломают через колено" и "гнут на холодную".
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:20
    +2
    Интересно украинцы кочатся раньше у них в наступлении или гегемония залужных утратится раньше "конца украинского наступления уверенными темпами"
  6. Комментарий был удален.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:23
    +2
    они бы определились кто у них главный, а то как то странно все это выглядит
    1. ulembeck
      ulembeck Сегодня, 18:49
      +2
      Цитата: Василенко Владимир
      они бы определились кто у них главный, а то как то странно все это выглядит


      Там нет одного главного. Как я понимаю, в коллективе, кто принимает решения: Блинкен, Салливан, Нулланд, Милли, Остин, Бёрнс, пара спикеров парламента. Ну, может, ещё кого не назвал.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:14
        +1
        Я думаю главный у них окружение байдена. Сам байден, скорее так... Чтобы было кем рулить
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:29
        +1
        Цитата: ulembeck
        Ну, может, ещё кого не назвал.

        А, обезьянка... с трибуны глазками хлоп, хлоп lol (Карин Жан-Пьериха)
        1. ulembeck
          ulembeck Сегодня, 21:39
          0
          Для прессы их озвучивает. Не думаю, чтобы она там что-то решала.
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 21:14
        0
        Цитата: ulembeck
        Цитата: Василенко Владимир
        они бы определились кто у них главный, а то как то странно все это выглядит


        Там нет одного главного. Как я понимаю, в коллективе, кто принимает решения: Блинкен, Салливан, Нулланд, Милли, Остин, Бёрнс, пара спикеров парламента. Ну, может, ещё кого не назвал.

        Милли в этой компании лишний т.к. он не инициатор, а исполнитель тех решений которые принимают остальные кренделя из перечисленной вами компании.
        Ему задачу поставили и он с шоблой начальников штабов напланировал то, что бандерлоги сейчас пытаются безуспешно реализовать, а посему признать провал Милли не может т.к. тем самым распишется в некомпетентности возглавляемой им структуры и уже в который раз талдычит про то, что выводы делать рано. Однако рано, или поздно, но матрасам придётся признать своё украинское фиаско, а бандерлогам поражение и бессмысленные потери сотен тысяч в/сл во имя недопрезидента Зелепуки и его патрона Байдена.
  8. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 18:28
    +3
    После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет.


    Если б там зима как зима была, а то рыхлый снежок с жижей. Все равно двигаться затруднительно. А если и подмерзнет, то в любой момент оттепель.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:03
      +2
      Цитата: Бывший солдат
      Милли: Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет.

      Милли, открою тебе страшную тайну, после зимних холодов все идёт к... весне. yes
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:29
    -1
    У нас тоже все планировали, наскоком всякие « экспЭрды» Подоляки, которые даже срочную не служили. В марте 2022 Подоляка даже Киев ,, окружал и штурмовал танковыми клиньями» начитавшись видимо, Гудариана.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:56
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      У нас тоже все планировали, наскоком всякие « экспЭрды» Подоляки, которые даже срочную не служили

      Чёта я не очень понял, вы уровень неслужившего в армии «экспЭрда» приравниваете к американскому генералу армии и главе комитета начальников штабов США? Или наоборот, уровень американского генерала к неслужившему «экпэрДу»?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 19:29
        0
        Читайте внимательно и все станет понятно.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 21:13
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Читайте внимательно

          И вам того же. А помимо внимательного чтения, попробуйте ещё вникать в контекст – это очень увлекательно...
  10. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 18:32
    +2
    Да ну не верю! Имея самую большую спутниковую систему контроля они не видеть где происходят боевые действия. Все янки понимают и видят. Они просто хотят уничтожить славян как нацию.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: tralmaster
      Они просто хотят уничтожить славян как нацию.

      А, оказывается, что славян уничтожить не так-то просто.
  11. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:47
    +3
    Я просто хотел напомнить Милли, что это не Нормандия 1944 года, где англо-американцы для продвижения использовали массированные бомбардировки на площади в несколько квадратных километров, здесь у украинцев практически нет преимущества в воздухе, так что как хороший офицер Милли должен меньше занимайтесь пропагандой! В качестве примера хотелось упомянуть операцию «Кобра» июля 1944 года: более 2000 бомбардировщиков с около 4000 тонн бомб на площади длиной 7 километров и шириной 3 километра, покрывающей площадь около 20 квадратных километров. Или операция «Мартлет» в июне 1944 года, где произошло почти то же самое.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:53
      0
      Цитата: Semovente7534
      Я просто хотел напомнить Милли, что это не Нормандия 1944 года,
      В качестве примера хотелось упомянуть операцию «Кобра» июля 1944 года: более 2000 бомбардировщиков с около 4000 тонн бомб на площади длиной 7 километров и шириной 3 километра, покрывающей площадь около 20 квадратных километров. Или операция «Мартлет» в июне 1944 года, где произошло почти то же самое.
      Милли так же может вспомнить и такую операцию в 1944г...
      hi
  12. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:56
    +1
    ""Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет.""

    И если всё пойдет не по плану, то кинут Зелю на голые камни и оставят Украину один на один с Россией воевать? От этих союзничков можно всякого ожидать...
  13. костя1
    костя1 Сегодня, 19:08
    +1
    Два с лишним месяца контрнаступают-без малейших результатов-и все еще продолжают на что то-надеяться
  14. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:12
    +1
    Цитата: Уарабей
    ""Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет.""

    Перед тем как наступят холода придут дожди.И всякая деятельность на фронте закончится. Грязюка действует НА ВСЕХ.Может авиация еще полетает ,да дроны ,КР и пр. Все будут ждать весны пока подсохнут дороги. hi
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:27
    +4
    Честно говоря, осточертели все эти тупые рожи из-за бугра...
    Мне просто любопытно, какие выражения были бы на этих рожах (лицами назвать - рука не поднимается), если бы Россия стала проводить аналогичные действия на территории Мексики...
    Обнаглевшие, охамевшие в край нелюди, пытающиеся показать нам свой, единственно правильный путь развития, при котором нам места на планете не уготовано...
    * * *
    Всё-таки, надо дать ему коленом под зад...Надо!
  16. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 19:51
    0
    Буданов в данном случае прав, чем пехоте мешают холода? Наловят новых тарасиков и вперед, на мины
  17. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 19:51
    +1
    О, прогнозы от Марка "Киев за три дня" Милли.

    Впрочем, я все же не думаю, что он настолько глуп. Никакой украинской победы в летней кампании американцы и не планировали, поэтому и не дали ни авиации, ни дальнобойных ракет, ни танков, ни даже средств дистанционного разминирования. Наступать отправили как в анекдоте:

    - Патронов нет!
    - Но вы же коммунист!
  18. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:54
    0
    Я бы не воспринимал эти заявления как шутку, хотя они явно тенденциозны в пользу Украины. Если Россия продвинет ограниченные достижения Украины на север, наступление полностью провалится и продлится очень короткое время.
  19. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 21:06
    0
    Цитата: Bingo
    Ну, судя по тупости заявления, Марке Мили можно уже баллотироваться в президенты США. Или Украины - там на таких спрос.
    Хотя он-то как раз эти не удивил, "Киев за три дня" - это ведь тоже его слова))) Гений военной аналитики

    Зато теперь эти "три дня" уже полтора года фигурируют в качестве заголовка рубрики "Вторжение России в Украину. Онлайн" на одном из популярных новостных сайтов Украины.
    "Путин начал полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Не сумев "взять Киев за три дня", он сконцетрировался на захвате Донбасса и южных областей Украины. "
    ПыСы: только сейчас обратил внимание, что все эти полтора года в рубрике "висит" ошибка в слове "сконцетрировался " )