Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление пока рано считать проваленным, оно будет продолжаться еще какое-то время, после чего уже можно будет подводить итоги. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.
Американский генерал в интервью британским СМИ снова повторил свою мантру о том, что контрнаступление ВСУ все еще продолжается и его не нужно называть проваленным. Тем более, что украинская армия "уверенными темпами" продвигается вперед и "преодолевает" российскую линию обороны. Вероятней всего, Милли ориентируется на заявления официального Киева, где ВСУ уже ту самую линию "прорвали" и скоро возьмут Токмак. Если говорить про "уверенные темпы", то они действительно существуют, ими ВСУ кладут личный состав в "мясных штурмах".
Генерал отводит на продолжение контрнаступления еще месяц-полтора, именно столько ВСУ "будут продвигаться вперед". А вот дальше им станет труднее из-за непогоды. Также Милли признал, что наступление украинской армии идет гораздо медленнее, чем ожидали в Вашингтоне. По планам американских военных, ВСУ должны были с наскока прорвать оборону российской армии, взять Токмак, выйти к Мелитополю и Мариуполю, а также перерезать сухопутный путь в Крым. Вместо этого они четвертый месяц не могут взять Работино, хотя на словах они его контролируют уже давно.
Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды (...) После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет. Однако прямо сейчас еще слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет
- заявил генерал.
Ранее глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ не закончится с наступлением ненастья и холодов, украинская армия все равно будет "идти вперед". Хорошо делать прогнозы, сидя в мягком кресле в теплом кабинете.