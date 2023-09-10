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«Сдвинули на несколько недель»: США задерживают поставки танков M1 Abrams Украине

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«Сдвинули на несколько недель»: США задерживают поставки танков M1 Abrams Украине

США приняли решение продолжить обучение украинских экипажей для американских танков M1 Abrams, несмотря на то, что их подготовка завершилась еще в августе. Об этом сообщил представитель командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.


Украинские военнослужащие, обученные эксплуатации американских танков M1 Abrams, продолжают оставаться в Германии, где за них снова взялись военные инструкторы. Как утверждают в Пентагоне, подготовку продлили еще "на несколько недель" с целью "усовершенствования навыков" управления танками и их ремонта.

По словам Мартина О'Доннелла, подготовка будет длиться до тех пор, пока не будет завершено переоснащение предназначенных для Украины американских танков Abrams. Поставки первых десяти танков в сентябре не будет, США решили повременить с передачей техники Киеву после уничтожения британских Challenger 2 на Запорожском направлении. Пока речь идет о "нескольких неделях". Все это подается как самостоятельное решение Киева.

По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы

- заявил представитель командования армии США в Европе и Африке.

Первые десять танков Киев должен был получить в середине сентября, но теперь с уверенностью можно утверждать, что до осенней распутицы на Украину они уже точно не попадут, а значит не будут участвовать в провальном контрнаступлении. А там американцы еще чего-нибудь придумают.
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24 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:49
    +2
    Интересно что в себя включает это самое переоборудование абрашек?Они по по-любому попадут на поле убоя,или поле бойни-для них и их экипажей это будет уже несущественно.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:58
      +1
      Цитата: Бережливый
      Интересно что в себя включает это самое переоборудование абрашек?Они по по-любому попадут на поле убоя,или поле бойни-для них и их экипажей это будет уже несущественно.

      Дула пилят. Чтоб за елки не цеплялось
  2. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 18:50
    +3
    Зрада!
    Сливают украинцев в открытую и даже не краснеют.

    Правда до кастрюль сию инфу донесет лишь Бандера, при личной встрече.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:05
      +2
      Зрада!
      Сливают украинцев в открытую и даже не краснеют.

      Да ни кто их не сливает ,цель запада как можно больший урон нанести ВС РФ и ослабить Россию. Танки для этой цели подходят меньше нежели те же "Хаймерсы" с дальнобойными ракетами и янки делают упор на снаряды и ракеты.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:52
    +5
    Скорее всего действительно хотят просто опоздать на контрнаступление этого года чтобы не попасть в ситуацию как англичане.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:54
    +1
    до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы

    И что там америкосы переоборудуют?
    Поснимают все секретное?
    Боятся, что и абрамсы будут гореть как челенджеры и попадут к нам в качестве трофеев?
    Вот такие у хо хлов "друзья"!
    Своя то рубашка ближе к телу. laughing
    1. svan26
      svan26 Сегодня, 19:13
      0
      - "И что там америкосы переоборудуют?"
      Переведут таблички и сообщения компьютеров на понятный воякам язык! Не влезай! Не трогай! Не нажимай!
  5. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:06
    +1
    Хотят наверно чтобы Челленджеров побольше наколотили, чтобы абрашки их не обогнали в потерях. А то миф о лучшем в мире танке может пострадать.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:07
    0
    Ежику было понятно, что они усиленно настаивали на передаче натовских танков укровермахту, чтоб их там закономерно пожгли, и остался в мире только нигде толком не воевавший Абрам да леклерк. Теперь будут рассказывать, какой надежный абрам(последних модификаций, а то старые хуситы картонками жгли, ну да что вы - они старые, а теперь вон - не имеющие аналогов!) Это вам не Леоперд с Челленджером, да!
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 19:09
    +5
    Сдвиг на несколько недель это аккурат к дождичкам и непролазной грязюке. Похоже полосатые не хотят опозориться вслед за немчурой и наглами. Боюсь в ближайшей перспективе вна не будут называть детишек абрамами. Наглы то сами напросились, с ними все понятно, но так подставить немчуру - это конечно высший пилотаж. Мало того вторых наколошматили, сейчас ещё картонных 1А5 настругаем. ))))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:21
    +2
    Конфликт высокой интенсивности, применяется практически все, что есть в арсенала серьёзных стран...
    Уничтожает я любая техника попадающая на поле боя!
    Полосатики это знают и давно не питают иллюзий, что их абраши не будут гореть в первом же бою.
    Смысл оттягивать этот момент... да нет в этом никакого смысла и так их техники там сгорело не мало.
    Может быть у них какие то другие замыслы... вот только какие???
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 19:28
      +1
      Либо договорняк с нашими, что они не поставляют танки и АТМАКСы в обмен на что-то, например, не уничтожать мосты.

      Либо второй вариант: будут замораживать конфликт, а нашим скажут, мол, будете продолжать наступать, мы поставим абрамсы, ракеты и разрешим пулять, куда захотят. Тут главное не повестись, потому что много поставить они не смогут, Тайваню нужнее. А с Украины пора уже полосатым слезать, все сроки горят. Европа уже их и так, а Азия и Африка уплывают из под носа
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:05
        0
        Версии, предположения, считай гадание... время покажет, что и кем было задумано.
  9. 2я19
    2я19 Сегодня, 19:26
    0
    Второй Челленджер ещё не остыл, а они уже ищут способ спетлять с темы. Понимают, что кроме вреда, присутствие абрамов на украине им ничего не принесёт. Воюют не танки, воюют танковые дивизии... (@)
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:30
    +2
    Наступление провалилось из-за участия в нем Леопардов и Челленджеров: "Ничего личного, только бизнес".
  11. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:40
    +1
    Какой-то реально очень странный ленд-лиз ,мне в принципе ясно что движет США в инспирировании поставок, но в тоже время они должны осознавать, что такая гомеопатия как 31 танк не сделает погоды , а вот тень на плетень их оборонки и в целом помощи наведет изрядную.
  12. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 19:42
    +2
    Зажали Абрамс для парка, вот уж где черти звездонутополосатые
  13. mag nit
    mag nit Сегодня, 19:44
    -1
    Конечно рановато еще. Вот подморозит, - хрюклы греться будут у горящих Абрамов.
  14. agoran
    agoran Сегодня, 19:52
    0
    Хочу Абрамса в мои ручки., расковырять, пострелять. Но гадкие янки все поснимали и решили поставить пустую консервную банку.
  15. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:08
    -2
    амеры боятся опозориться как немчура и бритты и отправят абрашки в аккурат к окончанию активных боевых действий к поздней осени. ...дабы их показательно не сожгли.
  16. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:13
    +1
    Какое утонченное издевательство)

    Понятно, что 30 танков в войне такого масштаба роли не играют, и даже если их вообще не поставят, ВСУ этого особо и не заметят. Но вот так публично садистски "водить за нос" (выражаясь словами одного геостратега) - это уже не политика, это уже чисто для удовольствия.
  17. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 20:28
    0
    При всей номенклатуре поражающих танковых средств, танк тем не менее остаётся грозной силой именно в умелых руках. Америкосы посмотрели как ВСУ бездарно начали всирать дорогостоящие танки и по этому решили повременить.
  18. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:57
    0
    Видать фигово обучили. Местных после "леопардов" и "челленждеров" в абрашки силком не загонишь ни за какие коврижки. Придется свидомых учить настоящим образом. Да вряд ли им это интересно. laughing
  19. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 21:12
    0
    Всё это очень странно, поскольку в сети есть видео с эшелоном "Абрамсов", якобы уже по пути на Украину.