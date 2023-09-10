«Сдвинули на несколько недель»: США задерживают поставки танков M1 Abrams Украине

По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы

США приняли решение продолжить обучение украинских экипажей для американских танков M1 Abrams, несмотря на то, что их подготовка завершилась еще в августе. Об этом сообщил представитель командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.Украинские военнослужащие, обученные эксплуатации американских танков M1 Abrams, продолжают оставаться в Германии, где за них снова взялись военные инструкторы. Как утверждают в Пентагоне, подготовку продлили еще "на несколько недель" с целью "усовершенствования навыков" управления танками и их ремонта.По словам Мартина О'Доннелла, подготовка будет длиться до тех пор, пока не будет завершено переоснащение предназначенных для Украины американских танков Abrams. Поставки первых десяти танков в сентябре не будет, США решили повременить с передачей техники Киеву после уничтожения британских Challenger 2 на Запорожском направлении. Пока речь идет о "нескольких неделях". Все это подается как самостоятельное решение Киева.- заявил представитель командования армии США в Европе и Африке.Первые десять танков Киев должен был получить в середине сентября, но теперь с уверенностью можно утверждать, что до осенней распутицы на Украину они уже точно не попадут, а значит не будут участвовать в провальном контрнаступлении. А там американцы еще чего-нибудь придумают.