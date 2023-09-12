Распроданные шедевры



Боттичелли. «Поклонение Волхвов». Была, но сплыла!

Все чёрточки лица страдали,

Кривились, будто был он пьян.

– Что ж стало с ней?

– Её продали.

– Куда?

– Туда... за океан.

Мы продаём

И лес и кожи,

Но красоты нехватка в нас!

Василий Фёдоров «Проданная Венера», 1956 г.



Решение 1918 года о запрете на вывоз художественных ценностей из страны. Фотокопия текста из газеты «Известия»



Сортировка изъятых церковных ценностей в Гохране. Кстати, церковные ценности тоже уплыли «туда» – 60 % икон, циркулирующих на рынке продаж антиквариата, это от нас, из Советской России, проданные туда именно в 20–30-е годы!



На первых порах западные коллекционеры скупали произведения искусства на аукционах, проходящих на территории Советской России



Галуст Гюльбенкян



Эндрю Меллон



Тициан. «Венера перед зеркалом». Теперь – в Национальной галерее искусства, Вашингтон



Круг Веласкеса. Портрет папы Иннокентия Х. Около 1650. Теперь – в Национальной галерее искусства, Вашингтон

«В публике уже много говорят об этих продажах, которые, по моему мнению, наносят огромный ущерб Вашему престижу (особенно продажи г-ну Меллону, который очень на виду). Возможно, что в некоторых случаях в Америке Вам и удастся добиться более высоких цен, нежели предлагаемые мною. Однако невыгодность сделок, совершённых таким образом, настолько значительна с точки зрения престижа, пропаганды и огласки, что мне приходится лишь удивляться, что Вы всё же идёте на них».



Х. Аверкамп. «Сценка на льду». Была продана неизвестному покупателю, с 1967 года находится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. В Эрмитаже работ Аверкампа больше не осталось

«Об Эрмитаже.

Прекратить экспорт картин из Эрмитажа и других музеев без согласия комиссии в составе тт. Бубнова, Розенгольца, Стецкого и Ворошилова».