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Распроданные шедевры

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Распроданные шедевры
Боттичелли. «Поклонение Волхвов». Была, но сплыла!



Все чёрточки лица страдали,
Кривились, будто был он пьян.
– Что ж стало с ней?
– Её продали.
– Куда?
– Туда... за океан.
Мы продаём
И лес и кожи,
Но красоты нехватка в нас!
Василий Фёдоров «Проданная Венера», 1956 г.

История и культура. Не так давно на ВО вышло несколько статей о том, как во времена Горбачева-Ельцина распродавалось достояние страны. Порицались люди, «продававшие родину» оптом и в розницу, ну и понятно, что имело место массовое осуждение данного явления.

Но давайте подумаем, а чем еще может торговать любая страна, кроме… самой себя. Ведь мы как говорим – «родная земля», «родные леса», «родные поля» и т. д. Родные – производное от слова «Родина». Значит древесина из леса – это не что иное, как кусочек «родины», не так ли? И нефть, и газ из недр «родной земли» – то же самое, как и зерно, выращенное на «родных полях».

Даже танк, проданный за рубеж, или автомат Калашникова – являются некими «кусочками родины», ведь в них добытый на ее земле металл, уголь, в нем труд людей, съевших выращенный на ней хлеб. То есть «родину можно», оказывается, продавать, и даже можно и должно.

Речь, стало быть, идет не о том, что «нельзя» продавать, а лишь о том, чтобы не продешевить при продаже. Выгодно продал «кусочек родины» – молодец! Продешевил?! Наказать сукиного сына!

Правда, есть и ещё одно важное обстоятельство. К каким ресурсам относятся продаваемые части родины: возобновляемым или не возобновляемым. Лес может вырасти, и почему бы им не торговать? Главное – новые леса сажать. Зерно природа дает ежегодно, значит – это хороший товар. А вот нефть… выкаченная из недр сегодня, она завтра там уже не появится. То есть, продавая нефть, стоит хорошенько подумать, чтобы и не продешевить, и хотя бы что-то потомкам оставить.

Так же к не возобновляемым ресурсам страны относятся и произведения искусства, и различные накопленные нашими предками сокровища, имеющие ничтожную технологичную, но огромную общественную ценность.

То же самое относится и к картинам. Их не пьют, не едят, самолеты ими не заправляют, но вот шедевры живописи являются очень ценным достоянием страны. Их, разумеется, тоже можно продавать, как и всякое другое. Но здесь особенно важно не продешевить, потому что больше уже таких картин у страны не будет. Между тем только на одних туристах, которые будут приезжать смотреть на эти полотна, можно будет зарабатывать… веками, пока не истлеют!


Решение 1918 года о запрете на вывоз художественных ценностей из страны. Фотокопия текста из газеты «Известия»

И вот сегодня мы как раз и расскажем об одном таком эпизоде, связанном с продажей произведений искусства из нашего Эрмитажа в 1929–1934 гг.

Было заявлено, что нужны деньги на индустриализацию. И вот, чтобы их заработать, отобрали 2 880 картин, причем 350 из них были произведениями большой художественной ценности, а 59 – и вовсе шедеврами мирового значения. В Эрмитаже они находились ещё с самого его основания Екатериной Великой, но вот теперь решили их продать. Кое-какие из этих полотен покупателя не нашли, и они смогли вернуться в музей.

Вот только около 50 самых знаменитых шедевров – включая работы Яна Ван Эйка, Тициана, Рембрандта и Рафаэля, Россия потеряла навсегда. Картин Ван Эйка в Эрмитаже (да и в России) вообще не осталось, а из работ Рафаэля, Боттичелли и Перуджино сохранились лишь малоценные второстепенные произведения. Собрание картин Рембрандта из Эрмитажа, считавшееся богатейшим в мире, теперь уступило пальму первенства собраниям Амстердама и Нью-Йорка.

Подобная же судьба постигла коллекцию нидерландской и фламандской живописи, которые собирал и завещал Эрмитажу П. П. Семёнов-Тян-Шанский, а ещё шедевры Строгановского дворца, национализированные после Октябрьской революции. Как будто бы всего этого было мало, из Эрмитажа продавали за рубеж художественное серебро и бронзу, нумизматические коллекции и драгоценные эмали Византии.


Сортировка изъятых церковных ценностей в Гохране. Кстати, церковные ценности тоже уплыли «туда» – 60 % икон, циркулирующих на рынке продаж антиквариата, это от нас, из Советской России, проданные туда именно в 20–30-е годы!

Уже в наши дни сотрудники Эрмитажа расценивали все происходившее в то время как «трагедию и катастрофу», считали, что это была «непродуманная, зачастую неумелая, даже бессмысленная, а потому и плачевная по своим результатам деятельность». Что ж, давайте посмотрим, так ли это было на самом деле.

С самого начала революции, то есть уже в 1918 году, вывоз художественных ценностей за границу был запрещен, как… «расхищение народного достояния». Однако уже в первом десятилетии советской власти началась активная продажа на Запад национализированных произведений искусства, а также изъятых у буржуазии драгоценностей. Но все это был, в общем-то, рядовой антиквариат, который и продать-то было не жалко.


На первых порах западные коллекционеры скупали произведения искусства на аукционах, проходящих на территории Советской России

Но в феврале 1928 года от Эрмитажа и Русского музея потребовали список художественных произведений общей стоимостью 2 млн рублей для продажи их за границу. В Ленинграде для этого было создано специальное агентство «Антиквариат», подчиненное Наркомпросу. Эрмитаж должен был продать 250 картин по цене около 5 000 рублей за каждую, а ещё продать гравюры, оружие и даже предметы уникального скифского золота.

Причем занимались отбором картин не опытные профессионалы-искусствоведы, а люди от искусства очень далекие: особоуполномоченный Наркомторга и директор-распорядитель «Антиквариата» А. М. Гинзбург и Н. С. Ангарский. А разрешил все это Я. Э. Рудзутак. Соответственно был назначен и новый директор Эрмитажа Г. В. Лазарис, бывший чиновник Наркомата иностранных дел.

В итоге к 26 октября 1928 года Эрмитаж лишился 732 предметов общей стоимостью 1 миллион 400 тысяч рублей. А с 1 января по 7 июня 1929 года «Антиквариат» получил из Эрмитажа уже 1 221 предмет искусства на продажу. Их представили на берлинском и лондонском аукционах, и…

Аппетит пришел во время еды: уже в июле 1929 года за семь недель из Эрмитажа вывезли 5 521 предмет; 2 504 за 19 дней июня и за июль – 3 017, то есть много больше, чем практически за весь предыдущий год. И ведь продавали, как уже отмечалось, не только картины. Так, из отдела нумизматики Эрмитажа на Запад ушло 347 золотых и 17 платиновых монет, а из оружейного фонда кираса и шлем, а также полный комплект рыцарских доспехов, выполненный немецкими оружейниками XVI века. Как будто бы там своих доспехов не хватало? Так что можно себе представить, за какие гроши его удалось продать!


Галуст Гюльбенкян


Эндрю Меллон

Как это у нас часто бывало в прошлом, решили дело провернуть тайно. Однако информация о том, что «Советы продают Рембрандта», тут же разлетелась среди избранных западных торговцев предметами искусства.

И первым их покупателем стал Галуст Гюльбенкян, тот самый, что основал Iraq Petroleum Company, торговавший с Советской Россией ещё и нефтью. Он подготовил список, куда входили, например, такие картины, как «Юдифь» Джорджоне, «Возвращение блудного сына» Рембрандта и «Персей и Андромеда» Рубенса. Но сделка по продаже этих полотен не состоялась.

Но тут наступила Великая депрессия, и людям, даже очень богатым, стало не до картин. То есть время для продажи произведений искусства было выбрано крайне неудачно. Но ещё хуже стало то, что выброс «Антиквариатом» на рынок сразу стольких шедевров попросту перенасытил его и привел к… демпингу.

Тогда, в 1930 году решили сосредоточиться на шедеврах, так сказать, первого класса, так как уж они-то должны были гарантированно найти покупателя. Но главное – за них можно было запросить высокую цену, чтобы выполнить план по выручке валюты. Тут-то про Гюльбенкяна и вспомнили.

В итоге он купил 51 эрмитажный экспонат за сумму в 278 900 фунтов, но четыре картины уступил парижскому антиквару Натану Вильденштайну. В большинстве своем эти приобретения сегодня находятся в экспозиции музея в Лиссабоне, который был основан фондом Гюльбенкяна.


Тициан. «Венера перед зеркалом». Теперь – в Национальной галерее искусства, Вашингтон

И вот тут началось нечто очень забавное. В кавычках конечно, потому, что реально это была самая настоящая трагедия «Дуньки и Европы».

Продавцы посчитали, что продешевили, а вот Гюльбенкян посчитал действия советских агентов глупыми и непрофессиональными и даже пошел на то, чтобы написать письмо-меморандум непосредственно советскому руководству. В нем он писал: «Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основание для серьёзнейшего диагноза».

Получается, что этот капиталист больше заботился об имидже нашей страны, чем её тогдашние вожди. Главное для них была – валюта! А то, какими глазами на неё будут смотреть те же самые рабочие в Англии, Франции и США, а среди них было немало людей, довольно образованных и понимавших что к чему, им было, очевидно, безразлично.


Круг Веласкеса. Портрет папы Иннокентия Х. Около 1650. Теперь – в Национальной галерее искусства, Вашингтон

Но «свято место пусто не бывает». Нашло наше руководство другого компаньона, Фрэнсиса Маттисона – немецкого торговца произведениями искусства. Но прежде, чем с ним торговать, попросило его составить список тех картин из русских собраний, продавать которые нельзя из-за их культурной и художественной ценности. То есть закончили тем, с чего следовало начать!

Начал он этот список составлять, глянул, а некоторые полотна из его списка уже в Париже в коллекции у Гюльбенкяна. Тот пригласил его стать его агентом в отношениях с Россией, но Маттисон решил работать сам. Организовал консорциум совместно с компанией Colnaghi и Knoedlerand Company из Нью-Йорка, после чего в 1930–1931 гг. они вместе купили 21 картину, которые затем купил Эндрю Меллон – крупный американский банкир, государственный чиновник и коллекционер. Так появилась знаменитое собрание Меллона.

Через посредство Маттисона он купил «Благовещение» Яна Ван Эйка и «Мадонну Альба» Рафаэля, причём последняя обошлась в 1 166 400 долларов, что в те годы было самой большой суммой, отданной за живописное полотно. А всего к концу 1931 года он заплатил за картины из России 6 654 000 долларов.

И вот что важно: Меллон не оставил их своим потомкам, а завещал своё собрание правительству США. И после его смерти оно попало в Национальную галерею искусств в Вашингтоне.

Из письма Гюльбенкяна по поводу этих продаж, адресованного советскому руководству:

«В публике уже много говорят об этих продажах, которые, по моему мнению, наносят огромный ущерб Вашему престижу (особенно продажи г-ну Меллону, который очень на виду). Возможно, что в некоторых случаях в Америке Вам и удастся добиться более высоких цен, нежели предлагаемые мною. Однако невыгодность сделок, совершённых таким образом, настолько значительна с точки зрения престижа, пропаганды и огласки, что мне приходится лишь удивляться, что Вы всё же идёте на них».


Х. Аверкамп. «Сценка на льду». Была продана неизвестному покупателю, с 1967 года находится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. В Эрмитаже работ Аверкампа больше не осталось

Правда, сотрудникам Эрмитажа все же удалось спасти от продажи серебряную раку Александра Невского, сасанидское серебро (III–VII вв. н. э.), скифское золото и «Мадонну Бенуа» Леонардо да Винчи.

Наконец, 25 апреля 1931 года Политбюро решило создать список шедевров, которые продавать было нельзя. Так что в 1932 году со складов «Антиквариата» в Эрмитаж некоторые непроданные раритеты все-таки вернулись.

В этом же году в третий раз отстояли сасанидское серебро, и то только благодаря письму заместителя директора Эрмитажа Орбели самому Сталину. Тот ответил и в письме к Орбели упомянул Восток, дескать, не надо, продавать все. Но слово «Восток» прозвучало. И сотрудники Эрмитажа (хитростью Бог их явно не обидел!) начали записывать в «восточные» практически любые произведения искусства, где на той же картине был виден хотя бы краешек турецкого ковра.

Довольно долго информацию о распродаже шедевров удавалось сохранять в тайне, но 4 ноября 1933 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о приобретении музеем Метрополитен картин «Распятие» и «Страшный суд» Ван Эйка. Реакция на Западе на торговлю художественными ценностями была крайне негативной. Так, в газете «Сегодня» (правда, это была эмигрантская газета, но её все равно читали очень многие) была напечатана карикатура с выставленной на продажу картину Лоренцо Лотто «Супруги». Но только вместо двух супругов там были нарисованы Сталин и антиквар. «Мало платите!» – возмущается Сталин. «За краденое всегда платят половину», – отвечает антиквар.

Положение ведущего музея страны облегчил и состоявшийся в середине января 1933 года объединённый Пленум ЦК-ЦКК ВКП(б), на котором объявили о досрочном окончании первой пятилетки, на которую-то как раз и шли валютные средства от продажи экспонатов. К тому же в Германии к власти пришли нацисты, и немецкий рынок для антиквариата закрылся, к тому же и он сам (по причине непрофессионализма своих служащих) работал все хуже и хуже.

Наконец на заседании пленума ЦК-ЦКК ВКП(б) 15 ноября 1933 года было принято следующее решение:

«Об Эрмитаже.
Прекратить экспорт картин из Эрмитажа и других музеев без согласия комиссии в составе тт. Бубнова, Розенгольца, Стецкого и Ворошилова».

Кстати, Стецкого потом в 1938 году расстреляют…

Итог всей этой эпопеи был таков: доход от продажи коллекций Эрмитажа дал не более одного процента от валового дохода страны. Понятно, что заметного влияния на индустриализацию это не оказало, а вот ущерб культурному достоянию страны и международной репутации СССР был нанесен просто огромный.

Кто был её главным инициатором?

А вот кто – А. И. Микоян, глава Наркомата торговли с 1926 года. И на XV, XVI съездах ВКП(б) и партийных конференциях его наркомат очень критиковали за недостачу валютных поступлений. Вот он и решил вместе с директором «Антиквариата» Гинзбургом «залатать дырку».

В итоге через Наркомторг было продано за границу более шести тысяч тонн (!) культурных ценностей. И конечно, это сбило на них цену. А выручка составила менее 20 млн рублей – по три рубля за «килограмм Рембрандта».

Кстати, тот же Торгсин, не прикасаясь к сокровищам Эрмитажа, выдал на нужды индустриализации целых 287 млн рублей золотом. Больше всего на продаже эрмитажного антиквариата нажились немецкие антикварные фирмы, скупавшие его по дешевке, но втридорога затем перепродававшие.

А потом пришел Гитлер и все их ценности… конфисковал, после чего их стали распродавать уже фашисты, зарабатывая валюту в казну Третьего рейха.

Вот к чему приводит поспешность в принятии решений, отсутствие маркетинговых исследований торговых операций и изучения рынка, практика «простых решений» и самое главное – отсутствие культуры у руководителей страны, в широком смысле этого слова!
Автор:
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41 комментарий
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:30
    +6
    Не убедило в порочности мероприятия...Мало того, не понял, что вы хотели сказать этим:
    Причем занимались отбором картин не опытные профессионалы-искусствоведы, а люди от искусства очень далекие: особоуполномоченный Наркомторга и директор-распорядитель «Антиквариата» А. М. Гинзбург и Н. С. Ангарский.

    А куда бы мы делись без этой «маленькой, но шустрой нации», представителем которой и был Абрам Моисеевич Гинсбург...
    * * *
    Вячеслав Олегович! Что же было делать молодой Советской республике, если господа капиталисты не хотели покупать ничего, кроме художественных ценностей?
    С гораздо бóльшим интересом мы бы прочитали об исчезновении так называемого «золота партии» и странных самоубийствах функционеров от КПСС и КГБ того «горбачёво-ельцинского» времени...
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 04:56
      +3
      Цитата: ROSS 42
      А. М. Гинзбург и Н. С. Ангарский

      Интересно, эти местечковые искусствоведы наверняка руку приложили к конфискованным ценностям?
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:06
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Что же было делать молодой Советской республике, если господа капиталисты не хотели покупать ничего, кроме художественных ценностей?

      Без одного процента дохода, вырученного за эти ценности вполне можно было бы обойтись. Вы неправильно ставите вопрос: как раз покупали и много всего. Но 1% дался нам слишком дорогой ценой. Ценой шедевров, отнятых у будущего. Сейчас на одних экскурсиях китайцев в Эрмитаж мы зарабатываем в разы больше!
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:07
      +2
      Цитата: ROSS 42
      бóльшим интересом мы бы прочитали об исчезновении так называемого «золота партии» и странных самоубийствах функционеров от КПСС и КГБ того «горбачёво-ельцинского» времени..

      И где мне взять информацию? Укажите архив и код доступа!
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:40
    +10
    Картины продают на международных аукционах давным-давно. Но если это делает не советское правительство--это не считается чем-то ужасным. laughing

    Отсутствие культуры у какой страны? Саму страну - то распродали....
    Не в культуре здесь дело.

    Сейчас и преступники стали героями, а герои преступниками.

    Можно направить на Москву 20 тыс войско в тылу своей действующей армии 24 июня и стать всенародным любимцем.

    Можно разделить ночью в лесу белрвежья свою страну и расстрелять из танков Всероссийский съезд в октябре 1993--и т о же быть любимцем народа и после всего избираться в президенты.

    Белогвардейцы создавали армии на территориях, оккупированных Антантой или Германией--так они тоже русские народные герои....

    ВЫВОД.. В русской истории нет вообще ни одной однозначной личности. Всё в дерьме......

    Как-то Лев Толстой заметил М Горькому, что если бы Христос пришёл не в древнюю Иудею, а в русскую деревню, Его бы распинать не стали. Его бы засмеяли девки и вытолкали мужики....

    Предательство--естественное состояние души....... А итог неизбежен такой, что можно будет позавидовать предавшим Христа.
    А Вы говорите--картины....

    P.. S. Шпаковский советскую власть предал, при которой был преподом марксизма-и то ничего как бы.
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 04:58
      +1
      Подозреваю, что однозначных личностей нет и в мировой истории.

      Основателей мировых религий касаться не будем. Как и кумиров сотворять.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: иван2022
      советскую власть предал

      Иван! Вы случайно не тот Иван... о котором все русские народные сказки? Это не я ее предал, а она меня. Напрягите то, что у Вас внутри черепа и сообразите это. Нельзя предать то, что реально не существует! Не мы на кафедре истории КПСС вышли из партии, а партия вышла из нас.
  3. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 04:56
    +2
    Спасибо, Вячеслав Олегович!

    Начиная от эпиграфа. Кусочками стихи Василия Федорова попадаются. Нравятся. Задевают. А толком не читал.

    Масштабы распродажи ценностей из Эрмитажа представлял. Детали не знал.

    Вечный же вопрос - что в стране быть должно для жизни хорошей.

    «Достояние республики» сейчас вспомнилось. И «Морской волк».
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 05:13
    +4
    А почему среди торговавших этими шедеврами нет фамилий Иванов , Петров , Сидоров ? А Вы что , думаете если капиталисты победили бы СССР , то им в СССР в первую очередь для разграбления понадобились бы леса и нефть ? Нет . Первым делом они разграбили бы музеи , ну а потом не торопясь и за леса да алмазные месторождения взялись. Армия Наполеона в Москве грабила согласно субординации . Солдаты лавки и дома , а генералы богатства Церквей и дворцов . А поскольку молодому СССР время раскачиваться не было , то и продали западным капиталистам то , что те в первую очередь желали . Время для СССР было тяжелейшее , надо было продать своё , родное . Потому за такую грязную ,хотя и необходимую торговлю и не взялись Ивановы , Петровы да Сидоровы . Нашлись представители одной нации , очень к продаже чужого склонной ...
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:13
      +1
      Цитата: север 2
      нет фамилий Иванов , Петров , Сидоров ?

      Наверное потому, что революцию делали не они.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:28
      -2
      Цитата: север 2
      Нашлись представители одной нации , очень к продаже чужого склонной ...

      Да, но поверили им русские и грузин, не так ли. Сами мараться не захотели,да? Честь им и хвала. Вот Ворошилова поставили контролировать искусство - он несомненно был крупный специалист в этой области. И вроде бы русский?
  5. ee2100
    ee2100 Сегодня, 05:29
    +12
    Писал бы ВОШ про картинки из старых книг и не было бы злых комментариев.
    Но его не да нет и прорвёт и выдавливает он наружу такие опусы. Хочется желчной известности?
    Да, были в истории Советской России и такие деяния,которыми не гордятся.
    Но кто осудит мать продающую обручальные кольцо, чтобы накормить ребенка?
    Может надо осудить мать, которая приехала с ребенком в Ленинград в поисках новой выгодной партии и когда ребёнок заболевает вызывает свою мать, чтобы она за ним ухаживала,а сама продолжает крутить романы не в силах остановиться.
    Автор рассказывает а проданных шедеврах,но не упоминает куда были направлены выпученные деньги за них.
    Назвав директора Эрмитажа Г. В. Лазариса дипломатом,автор отчасти прав, он в тоже время и литератор. Может он не написал нетленник "трое из Энска", но тем не менее.
    Предшественник его на этом посту историк и искусствовед О.Ф. Вальдгауер .
    К нему какие претензии?
    Претензии к руководству СССР:
    "отсутствие культуры у руководителей страны, в широком смысле этого слова!"(с)
    Это вообще отдаёт зловонной либерасней.
    P.S. Шпаковскому нравиться именно такой около исторический садомазохизм.
    Да, наберёт ведро плевков и пусть ими умоется.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:16
      +1
      Цитата: ee2100
      Но кто осудит мать продающую обручальные кольцо, чтобы накормить ребенка?

      Вы, Александр, забываете, что продажа картин дала всего 1% процент дохода. Без него вполне можно было бы обойтись. Так что мать продала не последнее кольцо, а повиляла бедрами, легла под очередного мужика, и... накормила ребенка, да и сама поела. Вот так надо ставить вопрос!
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:26
      +1
      Цитата: ee2100
      именно такой около исторический садомазохизм.

      Это хорошо, что Вы так болезненно реагируете. Значит статья удалась!
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:32
      -1
      Цитата: ee2100
      Писал бы ВОШ про картинки из старых книг и не было бы злых комментариев.

      Александр! Ну что же Вы какой... беспамятливый. Писал же Вам, что и злые и незлые комментарии никакой роли здесь для меня не играют. Вот их количество - да, повышает инвестиционную привлекательность сайта. Так что "пилите, Шура, пилите!"
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:44
      -1
      Может надо осудить мать, которая приехала с ребенком в Ленинград в поисках новой выгодной партии и когда ребёнок заболевает вызывает свою мать, чтобы она за ним ухаживала,а сама продолжает крутить романы не в силах остановиться.
      Эта же самая мать, указывая на работяг, убедила ребёнка никогда не стать такими как они. И он не стал, предпочёл партийную карьеру. Но партия, уже к тому времени состоящая из таких как он, вскоре развалилась.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 09:11
        0
        Цитата: Авиатор_
        Эта же самая мать, указывая на работяг, убедила ребёнка никогда не стать такими как они.

        Сергей, подробно этом будет в ближайшей статье из цикла "Разные судьбы" Каждый родитель, Сергей, хочет лучшего своим детям не так ли? Причем в соответствии с экономической ситуацией в стране, ментальностью, социальной принадлежностью...
      2. kalibr
        kalibr Сегодня, 09:13
        0
        Цитата: Авиатор_
        И он не стал, предпочёл партийную карьеру.

        И опять Вы путаете... Не партийную. Преподавателя вуза. Работал лектора РК КПСС была, скажем так, почетной обязанностью образованного специалиста.
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:01
    +4
    Автор приравнял фашистов с коммунистами.Бог ему судья. Не думаю,что те картины,которые выставлены в наших музеях-это копии.И вот этот момент автор специально упустил.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:17
      -2
      Цитата: Николай Малюгин
      Автор приравнял фашистов с коммунистами.Бог ему судья

      Не надо, Николай, пить с утра. Тогда будете читать то, что есть, а не то, что видится спьяну.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: Николай Малюгин
      И вот этот момент автор специально упустил.

      А что у нас в каком-то музее висит "Венера" Рембрандта?
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:37
    +6
    Интересно, сколько должно пройти времени, когда начнут рассказывать про торговлю 90х, нулевых?..
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:17
      +2
      Оно и сейчас видно, что правды нет и не будет,Россия,продана,остался труд за две копейки.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:42
        +1
        Цитата: parusnik
        труд за две копейки.

        Нет, Алексей, не за две! У нас в Пензе на швейных предприятиях нарезальщица молний получает 50 тыс., а швеи по 70 и больше, и требуются - висят объявления, ИТ-специалисты получают по 150 тыс., а то видел объявление - нужны маляры под порошковые окраски - 75 тыс. Тоже неплохо. Для Пензы очень даже. У менеджеров правда, установка 30, но верхняя планка обычно не ограничена, что их стимулирует...
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:22
      +2
      Цитата: Гардамир
      когда начнут рассказывать про торговлю 90х, нулевых?..

      Хороший вопрос. И на него можно ответить достаточно точно. Срок сдачи документов в архив из текущего архива - 10 лет. Там они проходят неспешную (работников мало) сортировку по разделам. То есть это еще 10 лет как минимум. Вот и считайте... Но материалы по внешней торговле все идут под грифом. сов.секретно. Так что доступ ним и через 50 лет может быть закрыт. Засекречен ряд материалов по ВОВ до 2045 года, то есть на 100 лет. Нет доступа к архиву Гитлера, а он хранится у нас. Засекречена переписка Сталина с нашим первым патриархом, но рассекречена с Черчиллем!!! Вот и думайте, когда на основе архивных материалов кто-то напишет о торговле 90-ых. Уж точно не я...
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:15
    +4
    Вячеслав Олегович! А чем еще перед Вами большевики провинились? Рассказывайте.Одно интересно,что ж Вас в ряды строителей коммунизма потянуло?В октябрята принимали,клялись,в пионеры принимали клялись,в комсомол, в партию ,давали торжественное обещание быть в первых рядах или Вы пальцы крестиком,за спиной держали,во время своих клятв и обещаний?Что это понарошку? И сколько Вас таких было начиная с 20-х годов до развала СССР? smile
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:53
      +1
      Цитата: parusnik
      Рассказывайте.

      Разве я не писал, Алексей? Уж по-моему на эту тему написал много. Семья коммунистов -дед, мать... Всегда говорили, что там лучшие. А я плохим себя не считал. Знал, что лучше многих.И почему Вы думаете, что я во все это не верил? С чего бы? Вот Вы головой подумайте... И цель - учеба в аспирантуре, и быть как мама, преподавателем вуза. Естественно, что членство в партии подразумевалось как-то само собой. И тут предлагают в партию в деревне. По разнорядке! И предупреждают - другого шанса не будет. И бы я.... отказываться, не так ли? А потом была кафедра истории КПСС и аспиратура. И Вы что думаете, я там антисоветские анекдоты студентам рассказывал? Недолго бы это продолжилось. Так что отрабатывал честно. И вот это-то мне и не нравится: мы все и я и мои коллеги работали честно. Были в первых рядах. И развалилось все без нас! Король оказался голым. Вот этим большевики и провинились. Молились голому королю и заставляли других молиться. Но узнать все это удалось лишь после 1991 года. Нет информации, нет знания, нет знания, приходится доверять тому, что дают. И опять же о каких "крестиках" в этом случае может идти речь? Веришь всему, что говорят и пишут в газетах... Вы же тоже верили, не так ли? Так что на будущее подумайте, прежде чем задавать подобные вопросы.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 08:39
        +1
        И тут предлагают в партию в деревне. По разнорядке!
        Слово "разнарядка" пишется через А. Проверочное слово - наряд (на работу). Для "интеллигента в 4 поколении" как-то жидко получается. На уровне пивоваров - жестянщиков.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:15
          0
          Цитата: Авиатор_
          Слово "разнарядка" пишется через А

          Не надо мелких булавочных уколов, Сергей. Какое это имеет значение? Даже когда я допускаю ошибки в текстах книг, корректоры их исправляют. А здесь пишешь быстро, а корректоров нет...
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:56
      +3
      Цитата: parusnik
      И сколько Вас таких было начиная с 20-х годов до развала СССР?

      Ну, о том что СССР приговорен мой научный руководитель профессор, бывший секретарь ЦК КПСС Молдавии сказал мне весной 1988 года. Что критический год - 1995. Но мне как-то не верилось...
  9. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:55
    +3
    Очень неоднозначная статья.
    Хотелось бы напомнить автору, что подавляющая часть предметов из коллекции Метрополитен-музея тоже была куплена в свое время за сущие копейки, в сравнении с их реальной стоимостью. Как и российская коллекция импрессионистов, считающаяся одной из лучших в мире.
    Можно измерить искуство деньгами?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:02
      +2
      Цитата: 3x3zsave
      Можно измерить искуство деньгами?

      Это Вы меня спрашиваете, Антон, или это риторический вопрос?
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:03
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      Хотелось бы напомнить автору, что подавляющая часть предметов из коллекции Метрополитен-музея тоже была куплена в свое время за сущие копейки, в сравнении с их реальной стоимостью.

      Что говорит об уме покупавших!
  10. Толстый
    Толстый Сегодня, 08:07
    +4
    hi Вячеслав Олегович. Императрица Мария Федоровна с дочерью и зятем в апреле 1919 года на борту британского линкора "Мальборо" эвакуирована в Великобританию, к своему племяннику королю Георгу V, а оттуда вскоре переехала в родную Данию, где королём был её другой племянник Кристиан X... Императрице удалось прихватить с собой заметную часть коллекции великолепных украшений. После смерти Марии Федоровны великая княгиня Ксения Александровна, переехав в Британию продала коллекцию Виндзорам по дешевке за право поживать в коттедже Фрогмор-хаус неподалёку от Виндзорского замка... Почему тогда белоэмигранты и высококультурные рабочие Франции и Великобритании не обратили на сделку с достоянием Российской короны и Русского Народа должного внимания и не осудили "единственную наследницу" (Ольге Александровне не перепало ни пенни, хотя Императрица завещала коллекцию обеим дочерям в равной степени)
    Вот! И эта, вполне образованная "патриотка" наследия не сохранила, не устояла... (Уж очень деньги нужны были) А Ольга прожила жизнь скромно и достойно без претензии на национальное сокровище.
    А мы только большевиков пинаем, мол "некультурные"... request
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: Толстый
      достоянием Российской короны

      Достоянием Российской короны торговала коронованная особа.
      1. Толстый
        Толстый Сегодня, 08:30
        +1
        Это Мария Федоровна - коронованная особа. А Ксению Александровну кто короновал?
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 08:08
    +3
    Цитата: kalibr
    Цитата: север 2
    Нашлись представители одной нации , очень к продаже чужого склонной ...

    Да, но поверили им русские и грузин, не так ли. Сами мараться не захотели,да? Честь им и хвала. Вот Ворошилова поставили контролировать искусство - он несомненно был крупный специалист в этой области. И вроде бы русский?

    Милых и красивых кроликов тоже режут не министр мясной промышленности , а добровольные люди -специалисты в этом деле ,которым не противно это делать. А посему , не Ворошилов занимался продажей , а те кто продать чужое склоны были всегда . Ну им это непротивно , как и тем в мясо комбинате.
  12. ee2100
    ee2100 Сегодня, 08:19
    +4
    На 8 часов 10 минут из 30 комментариев 16 автора.
    Прекрасная работа специалиста PR менеджера
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: ee2100
      Прекрасная работа специалиста PR менеджера

      "Ты сказал!" - фраза из Библии
  13. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 08:39
    +3
    И первым их покупателем стал Галуст Гюльбенкян, тот самый, что основал Iraq Petroleum Company, торговавший с Советской Россией ещё и нефтью. Он подготовил список, куда входили, например, такие картины, как «Юдифь» Джорджоне, «Возвращение блудного сына» Рембрандта и «Персей и Андромеда» Рубенса. Но сделка по продаже этих полотен не состоялась.

    Основал он в 1912 году Turkish Petroleum Company, которую в 1929 переименовали в Iraq Petroleum Company. К этому времени Гульбенкян сколотил огромное состояние и стал известным коллекционером произведений исскуства.
    Первые три картины из Эрмитажа Гульбенкян купил в 1929 году - две картины Робера и картину Баутса.
    А Джорджоне, Реммбранта и Рубенса он купить не успел. Представители СССР обратились к владельцу берлинской картинной галереи Galerie Matthiesen, известному европейскому арт-дилеру Францу Катценштейну с просьбой составить список ста произведений искусства из музеев СССР, которые не подлежат продаже. Вышеперечисленные картины были в этом списке. Вот так немецкий еврей спас от продажи уникальные картины.
  14. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 08:59
    +1
    Такая забавная статья. Автор проводит параллели между грабежом государства российского в 90-е и далее и событиями 30-х годов. Этим пытается оправдать распродажу по дешевке российского потенциала доставшегося в наследство от СССР. Мол вон большевики так же продавали и торговали народным достоянием. Несоответствие в том что вся выручка от продажи антиквариата при СССР шла на нужды общества. В 90-е какой-то "разоблачитель" войдя в раж привел список что приобреталось за проданные произведения. Фабрики, производственные линии, оборудование, аппаратура и т.д. Российские же буржуи, доходы полученные от разорения экономики положили себе в карман. В том числе и производства созданного за счет продажи Тициана и Рафаэля. Так что автор вроде и все правильно написал но как в том анекдоте - есть нюанс.