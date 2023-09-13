Когда размер имеет значение: УМПК на ФАБ повышенного могущества

Одним из наиболее эффективных комплексов вооружений, применяемых в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, являются унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), устанавливаемые на обычные свободнопадающие фугасные авиабомбы (ФАБ).
Оружие этого типа существует уже достаточно давно, в частности, в США в 1997 году была завершена разработка комплекта JDAM (Joint Direct Attack Munition), предназначенного для установки на свободнопадающие авиабомбы, состоящего из комплекта небольших раскладывающихся крыльев, увеличивающих дальность планирования авиабомбы, а также хвостового модуля, включающего инерциальную и спутниковую систему навигации, приводы и управляющие поверхности. Комплект JDAM и другие аналогичные комплексы ранее были рассмотрены в статье «Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения».
Установка комплектов JDAM на неуправляемые авиабомбы
Изначально российские УМПК были предназначены для авиабомб массой 500 килограмм. При этом звучала критика, что в первую очередь необходима разработка УМПК для ФАБ меньших «калибров», например, ФАБ-250 массой 250 килограмм. В качестве аргумента высказывалось предположение о том, что самолёты тактической авиации смогут за один вылет взять больше ФАБ меньшего калибра с УМПК и применить их сразу по нескольким целям.
Однако при рассмотрении того, на каких боеприпасах следует применять УМПК, необходимо учитывать и ряд других факторов.
УМПК на авиабомбе ФАБ-500
Ограничительные факторы
Ключевым отличием управляемого боеприпаса от неуправляемого, как бы банально это ни звучало, является наличие системы управления/наведения, то есть некоего высокотехнологичного модуля, который, собственно, и гарантирует необходимую точность наведения. Именно эта составляющая обеспечивает повышенную стоимость и ограниченное количество производимых высокоточных боеприпасов.
Если мы говорим о планирующих авиабомбах, наводящихся по сигналам глобальной спутниковой навигационной системы (ГЛОНАСС), то их «умная» начинка будет сопоставимой по своим характеристикам, что для боеприпасов массой 100 килограмм, что для боеприпасов массой 9 тонн. Понятно, что будут отличаться рули управления и их приводы, источник электропитания и ряд других компонентов, но самое главное – система наведения, обеспечивающая определение координат по сигналам ГЛОНАСС, будет везде практически одинаковой.
«Комета» – помехозащищённый приёмник сигналов ГЛОНАСС
Таким образом – у нас всегда будет ограниченное количество УМПК, вне зависимости от того, на боеприпас какого калибра они будут установлены. Более того – именно количество УМПК, а не число неуправляемых боеприпасов, на которые они могут быть установлены, будет являться ограничительным фактором.
Ещё один фактор – эффективность поражения.
В статье «Ударом на удар: кассетные БЧ на высокоточном оружии большой дальности» мы уже говорили о том, что в большинстве случаев несколько боеприпасов обеспечивают большую площадь поражения при одинаковой массе с одним боеприпасом большего могущества, разумеется, если речь не идёт об уничтожении какого-то сильно защищённого объекта. К примеру, радиус поражения немецкой кассетной авиабомбы АВ 250-3 времён Второй мировой войны в десять раз превосходил зону поражения моноблочной авиабомбы массой 250 килограмм (300 метров против 30 метров).
Нет сомнений в том, что 6 ФАБ-500 с УМПК в большинстве сценариев нанесут противнику больший урон, чем 1 ФАБ-3000 с УМПК. Однако нет сомнений и в том, что 6 ФАБ-3000 с УМПК явно нанесут противнику больший урон, чем 6 ФАБ-500 с УМПК.
Таким образом, при прочих равных целесообразность применения УМПК на боеприпасах большего калибра явно выше, чем на боеприпасах меньшего калибра.
Слева направо: ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-5000, ФАБ-9000
Так что: разрабатываем УПМК для ФАБ-9000 и используем только их?
Нет, так не получится, поскольку существуют и другие ограничения. К примеру, в некоторых случаях боеприпас повышенного могущества может быть опасно избыточен, например, когда мы хотим поразить какой-то объект в центре города. В этом случае мощности ФАБ-500 может быть вполне достаточно, тогда как ФАБ-9000 не просто уничтожит цель, но и сложит несколько высотных жилых зданий рядом, что приведёт к неоправданной гибели мирных жителей – мы же не США с союзниками, которые стирали в пыль города, и не украинцы, которые лупят даже по своим согражданам.
Но куда более значимым является иной фактор – ограниченные возможности самолётов Российских Военно-воздушных сил (ВВС) по доставке боеприпасов того или иного типа.
ФАБ-9000
К примеру, условно, за одни сутки ВВС РФ могут доставить к противнику 20 ФАБ-9000 или 40 ФАБ-5000, или 60 ФАБ-3000, или 1 360 ФАБ-1500, или 4 080 ФАБ-5000, или 11 160 ФАБ-250. Повторюсь, цифры и их соотношения являются вымышленными. Понятно, что такие боеприпасы, как ФАБ-3000, ФАБ-5000 и ФАБ-9000, могут применять только самолёты дальней или стратегической авиации, тогда как, начиная с ФАБ-1500, подключаются самолёты тактической авиации, а ФАБ-250 потенциально смогут нести ещё и некоторые перспективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Если же говорить о применении УМПК на ФАБ-9000, ФАБ-5000 или ФАБ-3000, то здесь большое значение будет играть дальность, с которой эти боеприпасы можно будет применять. Одно дело – какие-нибудь 50 километров, на которых стратегический бомбардировщик-ракетоносец может быть легко поражён зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) большой дальности, типа американского ЗРК Patriot, другое дело – 150 километров – на такой дальности сброса носитель будет в значительно большей безопасности.
Применять боеприпасы типа ФАБ-9000, ФАБ-5000 или ФАБ-3000 с самолётов дальней и стратегической авиации можно только при условии обеспечения безопасности носителя в зоне сброса
Появятся ли авиабомбы крупного калибра в зоне СВО?
О создании УМПК для ФАБ-9000 информации пока нет, однако о том, что ВС РФ могут применить на Украине ФАБ-5000 в ФАБ-3000 в высокоточном варианте, неподтверждённая информация проскакивала ещё в апреле 2023 года. Можно предположить, что это вполне реально, особенно на фоне уже достоверной информации о том, что в зоне СВО стали применяться ФАБ-1500 с УМПК.
Распределение УМПК между авиабомбами различного калибра
Общая логика распределения ограниченного количества УМПК между авиационными боеприпасами будет выглядеть примерно так: вначале УМПК получают боеприпасы максимального могущества, типа ФАБ-9000, ФАБ-5000, ФАБ-3000, которые мы можем применить с учётом вышеуказанных ограничений, затем наступает черёд ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250, вплоть до ФАБ-100 или даже ещё более компактных боеприпасов, которые можно будет применять даже с небольших БПЛА.
Условное распределение УМПК между авиабомбами по возрастанию их калибра
Проще говоря, вначале УМПК должны получать боеприпасы максимального могущества, такие, например, как ФАБ-9000, в том количестве, которое мы можем применить без риска для носителя. Затем эта же логика распространяется на следующий боеприпас – ФАБ-5000, потом на ФАБ-3000 и так далее. Наверное, где-то на ФАБ-500 УМПК у нас закончатся, поскольку у ВВС РФ, скорее всего, имеется более чем достаточно ФАБ-500 и носителей, способных их применять.
Что же: тогда ФАБ-250 вообще УМПК не должны получить?
Нет, вероятно, здесь будет играть роль ещё один фактор – количество боеприпасов, которые авиационный носитель может применить за один вылет.
Тем не менее при прочих равных боеприпасы повышенного могущества всегда смогут нанести противнику больший урон, чем боеприпасы меньшего калибра, что логично. А это значит, что если мы, условно, можем тратить 50 УМПК в сутки, а самолёты ВВС потенциально могут отправить к противнику в эти же сутки 500 боеприпасов различного могущества, то целесообразность размещения УМПК видится всё-таки на боеприпасах большего калибра.
Иными словами, как мы уже говорили выше, ограничителем будет выступать не количество носителей, а количество УМПК.
Выводы
Применение УМПК на авиабомбах повышенного могущества – это весьма перспективное направление развития управляемых авиационных вооружений ВВС РФ. Оснащённые модулями планирования и коррекции ФАБ-9000, ФАБ-5000, ФАБ-3000 смогут складывать огромные заводские цеха, разрушать портовые сооружения, разбирать железнодорожные станции, превращать в пыль склады техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и многое другое.
ФАБ-5000М-54
Основными факторами, ограничивающими применение УМПК на авиабомбах типа ФАБ-9000, ФАБ-5000, ФАБ-3000, будет количество носителей, которые смогут их применять, а также дальность сброса, определяющая выживание самолёта-носителя в условиях противодействия противовоздушной обороны (ПВО) противника.