Прицепы Гитлера в Москве

Leichter Pontonwagen (Pf. 15). Немецкая тяжелая повозка для четырех полупонтонов. Фото автора
Лодки с колесами
Выставка «Моторы войны» Вячеслава Лена, что на Рогожском валу в Москве, знаменита уникальными экспонатами, способными к самостоятельному движению. Убедиться в этом можно на еженедельных динамических показах, в ходе которых тщательно отреставрированные образцы военной техники раскатывают по двору музея. Например, в минувший День танкиста на Рогожском валу сразу пять боевых машин демонстрировали свои ходовые качества – Т-34-76, Т-60, Т-26, М3А3 и СУ-76.
не менее важное место в экспозиции занимают изделия, не способные к самостоятельному перемещению. Речь о гужевых повозках, телегах и прицепах. О первых двух шла речь в материале «Телеги Гитлера в Москве». Настало время рассказать о прицепах вермахта, хранящихся в экспозиции «Моторов войны».
В экспозиции «Моторов войны» представлены сразу два образца прекрасно восстановленных прицепов понтонного парка Bruckengerat С. Фото автора
Как уже неоднократно упоминалось, армия фашисткой Германии только в художественных фильмах была насквозь моторизованная. На самом деле главной движущей силой вермахта выступала лошадь. А имеющиеся грузовые транспортные средства старались грузить максимально, в том числе снабжая прицепами.
По-настоящему уникальными экспонатами «Моторов войны» считаются понтонные прицепы Leichter Pontonwagen (Pf. 15). Пара здоровых махин с четырьмя колесами и перевернутыми лодками встречают гостей музея около одного из дальних витражей. Лодки на самом деле являются полупонтонами, которые немцы изготавливали либо из дерева, либо из металла.
В экспозиции представлены прицепы из состава понтонного парка Bruckengerat С, который является продуктом эволюции Bruckengerat А. Парк с индексом А достался фашистам еще от кайзеровской Германии и проектировался под конную тягу.
Понятно, что концепция блицкрига, хотя и предусматривала массу лошадей, но таскать многотонные парки бедные животные были не в состоянии. Поэтому появился парк Bruckengerat С со сцепными устройствами. Хотя в названии каждого понтона и присутствует «лёгкий», все очень относительно – в полевых условиях таскать 4,7-тонные прицепы приходилось полугусеничных тягачом.
Хотя прицеп и считался формально легким, буксировать его приходилось тяжелой техникой – на данном фото полугусеничным транспортером Sd. Kfz. 7. Фото – Юрий Пашолок
Например, Sd. Kfz. 7. В свое время для большей аутентичности в парке «Патриот» Leichter Pontonwagen прицепили именно к такому агрегату. Но в экспозиции «Моторы войны» изделия лишены буксировщиков.
Всего в парке Bruckengerat С насчитывали двадцать таких прицепов с полупонтонами и еще столько же Leichter Bockwagen (Pf. 14). Последние представляли собой «легкие фургоны поддержки» для перевозки оснастки понтонных парков. В основном с помощью Bruckengerat С водные преграды преодолевала пехота и легкая техника до 6 тонн. С ростом массы боевых машин вермахта легкие понтонные парки оказались ненужными и к середине войны почти исчезли. Представленные в экспозиции образцы датируются 1941 годом.
Прицеп для связистов и не только
Вермахт жил роскошно. И прицепное хозяйство это лишний раз доказывает.
На очереди тяжелый прицеп-генератор Maschinensatz Sd. Ah. 24 образца 1941 года. Полное наименование умопомрачительное – schwerer Maschinensatz A als Anhänger (1 achs.) fahrbar. Maschinensatz A (Sd.Ah.24). Изделие крайне полезное на войне, позволявшее пользоваться электричеством в 220 или 360 вольт силой тока до 25 ампер.
Эксплуатантами обычно выступали либо связисты, либо инженерные подразделения вермахта. На одноосной раме прицепа размещался четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 16 л. с. Снаряженная масса агрегата достигала двух тонн, отчего возить его приходилось тяжелыми грузовиками. Например, радийным фургоном Krupp L3 Kfz. 72. Изюминкой экспоната в «Моторах войны» является его нетронутый реставраторами вид – машина достаточно хорошо сохранилась для своих лет.
Тяжелый прицеп-генератор Maschinensatz Sd. Ah. 24 образца 1941 года. Фото автора
Архивное фото с примером буксировки одноосного прицепа-генератора радийным фургоном Krupp L3 Kfz. 72
Летом 2023 года в музее прописался еще один фашистский прицеп. На этот раз легкий Anhänger (1 achs ) für Feldfernkabel для нужд связистов. Предназначался он для перевозки четырех барабанов с полевым кабелем, а также укладочной тележки Verlegewagen.
Тележка была рассчитана на одну немецкую человеческую тягловую силу и базировалась на велосипедных колесах. При этом и сам прицеп можно было использовать для прокладки телефонной линии – для этого скорость движения ограничивали 10 км/ч и выдвигали барабан на внешнюю раму. Прицеп из экспозиции единственный в своем роде восстановлен до музейного состояния и в ближайшей перспективе получит недостающие барабаны для телефонного кабеля.
Anhänger (1 achs) für Feldfernkabel для связистов после тщательной реставрации. Фото – «Моторы войны»
Прицеп для связистов вермахта в мастерской Вячеслава Лена
Munitionskasten auf Sonderanhänger 51 (Sd. Ah. 51) для перевозки 20-мм снарядов к зенитному орудию. Фото автора
Он же на динамическом показе музея. Фото – «Моторы войны»
Следующий прицеп использовался немцами для перевозки и хранения боеприпасов к знаменитым 20-мм зениткам Flak 30 и 38.
Полное имя агрегата 2 cm Munitionskasten auf Sonderanhänger 51 (Sd. Ah. 51), и в качестве дополнительной нагрузки тележка могла перевозить запчасти к орудию. Интересно, что на раму прицепа с небольшими доработками можно было крепить зенитный прожектор диаметром 60 см. По официальной информации музея, прицеп
«принадлежал 2-му батальону 26-го зенитного полка вермахта. Во время наступательной операции на Москву, был прикомандирован к 10-й танковой дивизии. Восстановление прицепа заняло 2 года».
История формируется в сознании по фрагментам. Изучение малоизвестных эпизодов ушедшей войны, в том числе технических подробностей, расширяет картину миру.
Скромная, но эксклюзивная коллекция немецких прицепов в музее «Моторы войны» позволяет ближе понять техническую культуру того времени.