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В Сети появились кадры испытания китайского клона иранского дрона-камикадзе Shahed-136

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В Сети появились кадры испытания китайского клона иранского дрона-камикадзе Shahed-136

В Сети появились кадры испытаний китайского дрона-камикадзе Sunflower-200 (Подсолнух), являющегося полной копией иранского беспилотника Shahed-136. Ролики распространяют российские ресурсы.


Китай имеет давние связи с Ираном, сообщалось, что Пекин якобы закупил у Тегерана очень большое количество ударных беспилотников, в том числе и дронов-камикадзе. Однако, в Китае это не подтверждают, но копию иранского Shahed-136 уже показали, причем официально. Китайский барражирующий боеприпас под названием Sunflower-200 был представлен на проходившей в Подмосковье международной выставке "Армия-2023".

Показанный китайцами беспилотник представляет собой почти точную копию иранского, отличие только в стартовой массе, которая у китайского дрона заявлена в 175 кг, тогда как иранский гораздо тяжелее - 245 кг. Остальные параметры очень схожи: боевая часть массой 40 кг, дальность полета - 1500 - 2000 км, скорость - 160 - 220 км/час, нахождение в воздухе - до 12 часов. Длина дрона – 3,2 метра, размах крыльев – 2,5 метра. По внутренней начинке сведений нет.


На китайских ресурсах новый беспилотник позиционируется как недорогой барражирующий боеприпас, способный поражать стационарные цели на большой дальности.

Как следует из видео, китайский дрон стартует с помощью реактивного ускорителя с небольшой катапульты с уже включенным основным двигателем. Кстати, китайский двигатель тоже издает характерное жужжание, за которое российские "Герани" получили от украинских военных прозвище "шахид-мопед". Иранские Shahed-136 и российские "Герани" стартуют аналогично.

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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:30
    +5
    Рабочая модель, раз китайцы за копирование принялись.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:40
      +7
      Цитата: Ропот 55
      Рабочая модель, раз китайцы за копирование принялис

      Опробованная в боях и безотказная модель. Спаисбо иранцам.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 19:50
        +4
        удачная очень концепция, крайне дешевого и довольно точного и мощного оружия
  2. костя1
    костя1 Сегодня, 19:31
    -7
    Типа китайцы изделие темных персов копируют?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 20:29
      0
      Не совсем. Все копируют Израильский Хароп/Гарпию, Особенно хорошо она показала в войне за Карабах 2020. Всем адекватам было понятно что за подобным будущее еще на опыте их использования в войнах с Арабами и Хизбаллой.
  3. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 19:46
    0
    Китайский ксерокс включился в работу, вот на делают дешовых и подкосят иранцам продажи дешёвыми дронами
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:58
    +1
    Одни матрасы по прежнему рассказывают про не имеющие аналогов роевые дроны, которые "вот прям совсем скоро полетят"))) Ну тупы-ые...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:07
      0
      Bingo hi, так у них вон 35 который F(сырой) а раскупается, Замволт разрекламированный, роботы собачки.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:15
        0
        hi
        Раскупается - не спорю. Но все указаное сделано под такой большой шапкой сверху - никогда не применять в боевых действиях!!!
        Я так начинаю подозревать, что если на них все-таки решат пойти войной мексиканцы - то с таким вооружением, что сейчас в США... Будет провинция Северная Мексика
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:16
    +1
    Война показала недальновидность наших военных чинов в подходе к дронам-камикадзе.Если бы не персы,то ещё неизвестно сколько времени сами бы свои дроны сооружали?
    1. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 21:35
      0
      Война показала прежде всего ошибочность концепции "делай как в США". Внезапно оказалось что все широко разрекламированные и во все стороны продвигаемые оружейные и военные концепции идущие из США и послушно принимаемые Европой не состоятельны, либо состоятельны только в войне с бородатыми в тапках. В том числе ставка на большие дорогие многоразовые ударные и разведывательные БПЛА. В России шла разработка своих дронов-камикадзе, но шла она в рамках других оружейных систем, итогом стала ракета "Изделие 305". У нас сейчас во многом повторяется ситуация ВОВ. Если в Германии был большой массив готовых технических решений применяемых в гражданском машиностроении, то в СССР практически любой узел или агрегат приходилось разрабатывать и осваивать в производстве с нуля. Часто создавая для него производство. Сейчас та же история. В России нет готовых узлов и агрегатов для малых БПЛА или пригодных для малых БПЛА. Я считаю ошибочной концепцию развития беспилотной авиации в России, но всё-таки понимаю, что в современных условиях в России проще создать БПЛА "Охотник" чем серийный квадрокоптер-наблюдатель.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 20:22
    0
    Шахед (Герань) это боеприпас не барражирующий, а программируемый по координатам цели. Барражирующий, это когда управляется оператором в режиме FPV.
    Как Ланцет или Свичблэйд.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 22:07
      0
      Китайцы могли в смысле электроники что угодно напихать. Любой самый дешевый смартфон это сразу и компьютер управления, и камера, и GPS, и устройство высокоскоростной связи - чтобы купить SIM-карты той территории, где применяешь, суперагент 007 не нужен, хватит и "серой мышки" из посольства третьей страны, согласившейся за недорого и без особого риска подработать "на стороне", а дальше через интернет на никому не известный сервер. А уж дешевые смартфоны китайцы делать научились. А дальше это вопрос программирования, сродни игровому, может даже на одном из популярных игровых движков можно сделать. И будут мальчики-очкарики играть через интернет в увлекательную игру "найти и уничтожить".