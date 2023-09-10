Вооруженные силы Украины лишились 20-го арсенала инженерных войск, расположенного в бывшем Ракитянском районе Киева. В ночь с субботы на воскресенье по нему отработали российские дроны-камикадзе "Герань".
Украинская ПВО оказалась не такой эффективной, как заявляют в Киеве, в ночь на воскресенье несколько "Гераней" атаковали склады боеприпасов ВСУ, расположенные в Киевской области в районе поселка Ракитное. В результате ударов на объекте возникли масштабные возгорания, которые были зафиксированы спутником NASA.
Как сообщает ТГ-канал Милитарист со ссылкой на турок, результатом прилета российских дронов-камикадзе стало полное уничтожение 20-го арсенала инженерных войск ВСУ вместе с размещенной там западной военной помощью. Утверждается, что на данном арсенале ВСУ долгое время не размещали ничего, он стоял пустой из-за опасений ударов российских ракет или беспилотников, и только недавно туда завезли поставленные Западом боеприпасы. Возможно, что на складах находилась и часть поставленных США снарядов с обедненным ураном. Информация не подтверждена, но турки такое предположение высказывают.
Как только склады были заполнены, "вдруг" случились российские "Герани", которые были отправлены с конкретной целью уничтожения арсенала по заранее назначенным координатам. Как пишет ТГ-канал, наша разведка засекла активность на складах, это было подтверждено спутниковыми снимками, после чего был нанесен удар.
Когда спутник "Кондор" зафиксировал усиление военной активности, склад боеприпасов был атакован барражирующими боеприпасами
- пишет ТГ-канал.
Украинский Генштаб утверждает, что Россия запустила по Киеву и области 33 барражирующих боеприпаса, 26 из которых якобы сбила украинская ПВО. Следуя логике ВСУ, остальные семь успели нанести удары по самому Киеву, а потом атаковать арсенал.