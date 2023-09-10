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Telegram-канал: В ходе ночной атаки дронов-камикадзе уничтожен 20-й арсенал инженерных войск ВСУ в Киевской области

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Telegram-канал: В ходе ночной атаки дронов-камикадзе уничтожен 20-й арсенал инженерных войск ВСУ в Киевской области

Вооруженные силы Украины лишились 20-го арсенала инженерных войск, расположенного в бывшем Ракитянском районе Киева. В ночь с субботы на воскресенье по нему отработали российские дроны-камикадзе "Герань".


Украинская ПВО оказалась не такой эффективной, как заявляют в Киеве, в ночь на воскресенье несколько "Гераней" атаковали склады боеприпасов ВСУ, расположенные в Киевской области в районе поселка Ракитное. В результате ударов на объекте возникли масштабные возгорания, которые были зафиксированы спутником NASA.

Как сообщает ТГ-канал Милитарист со ссылкой на турок, результатом прилета российских дронов-камикадзе стало полное уничтожение 20-го арсенала инженерных войск ВСУ вместе с размещенной там западной военной помощью. Утверждается, что на данном арсенале ВСУ долгое время не размещали ничего, он стоял пустой из-за опасений ударов российских ракет или беспилотников, и только недавно туда завезли поставленные Западом боеприпасы. Возможно, что на складах находилась и часть поставленных США снарядов с обедненным ураном. Информация не подтверждена, но турки такое предположение высказывают.

Как только склады были заполнены, "вдруг" случились российские "Герани", которые были отправлены с конкретной целью уничтожения арсенала по заранее назначенным координатам. Как пишет ТГ-канал, наша разведка засекла активность на складах, это было подтверждено спутниковыми снимками, после чего был нанесен удар.

Когда спутник "Кондор" зафиксировал усиление военной активности, склад боеприпасов был атакован барражирующими боеприпасами

- пишет ТГ-канал.

Украинский Генштаб утверждает, что Россия запустила по Киеву и области 33 барражирующих боеприпаса, 26 из которых якобы сбила украинская ПВО. Следуя логике ВСУ, остальные семь успели нанести удары по самому Киеву, а потом атаковать арсенал.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:21
    +5
    Ох хорошо бы, чтоб было правдой. А то туркам верить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:46
      0
      10 сентября на воздух взлетел крупнейший арсенал ВСУ.
      О работе самостийных зенитчиков в Сумской области рассказали местные телеграм- каналы.Мониторинговые паблики незалежной пояснили сложность работы укро-ПВО маневрированием «Гераней», которые аккуратно обходили ЗРК, периодически засвечиваясь на экранах РЛС.В 0:30 10 сентября над Черниговской областью БПЛА-камикадзе разделились на три группы. Первая ушла севернее Киева, вторая повернула на юг в сторону Черкасс и Миргорода, а третья осталась нарезать круги на границе Сумской и Полтавской областей (севернее Миргорода), судя по всему, вызывая огонь укро-ПВО.Примерно в 1:01 первая группа «Гераней» начала отрабатывать цели.В 01:30 опять послышались взрывы в Киеве. Скорее всего, вторая группа «Гераней» развернулась по пути к Черкассам и вернулась «тайной тропой» в бандеровскую столицу.

      Стало известно об уничтожении 20-го арсенала инженерных войск ВСУ (в/ч А0543), расположенного рядом с селом Ольшаница в Ракитнянском районе Киевской области — крупнейшего склада укровермахта. Спутники НАСА зафиксировали более десяти источников возгорания на территории хранения боеприпасов после трех часов ночи. Это означает ликвидацию не менее десяти складов с БК, которые разделены между собой высоким земляным валом и находятся на расстоянии не менее 150 метров друг от друга.Эта информация согласуется с ночными сообщениями Повітряних Сил України, что группа «Гераней» облетела Киев с юга со стороны Белой Церкви (80 км по прямой). Судя по обсуждению на армейских чатах ВСУ, «арсенал такой монументальный, что с одного раза не уничтожить». По мнению «диванных экспертов», знакомых с Ракитнянским цейхгаузом, без наводчика здесь не обошлось.


      Неадекватное поведение Игната на Зе-ТВ можно объяснить еще и тем, что из Ракитнянского района Киевской области забрали на нужды Запорожского фронта по максимуму средства противовоздушной обороны, оставив в основном макеты ЗРК и РЛС. А ПВО размещалась так, чтобы оказаться на пути возможного полета русских ракет. Дескать, «информацию об этом слили русской разведке свои, возможно, даже охрана арсенала», поскольку «Герани» летели по самому безопасному маршруту.

      https://svpressa.ru/war21/article/386618/
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:24
    +5
    Вот что происходит когда дроноводы Гераней подходят к своей работе творчески - хвалёные Гепарды не " щмогли".В Рени и Измаиле тоже такое происходит когда подойти к работе творчески ,у меня подозрение что по Гепардам РЭБ работает.Ведут не прицельный огонь а заградительный.Румыны не дадут соврать,у них развлекуха когда на противоположном берегу бомбят.Да и Гепардов 52 штуки ,на всю Украину не хватит.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:30
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Румыны не дадут соврать,у них развлекуха когда на противоположном берегу бомбят.

      Да уже румыны вызвали к себе посла РФ по поводу обломков дрона. Подсуетились на всякий случай.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:32
      0
      tralflot1832 hi, там и не поймёшь, слишком много источников а версии две 1)Наши научились не стандартно атакавать и меняют тактики, 2)У Гепардов конкретные трудности с Б. К. слишком бездумно лупили в начале.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 20:41
        0
        Радиус поражения у гепарда очень маленький, впрочем как и у всей ствольной ПВО, и если 2е условные Герани будут лететь одна слева другая справа то при всем желании сбить обе не получится. физически не успеют сбить одну, а потом перевестись на другую.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:44
    +1
    Очередная хорошая работа российских иранских дронов Геран 2, Сахед 136 или как они сами себя хотят называть
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:10
    +1
    Как пишет ТГ-канал, наша разведка засекла активность на складах, это было подтверждено спутниковыми снимками

    Какой информированный ТГ-канал.
  5. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 21:16
    -4
    Что-то непонятно. А когда были уничтожены 19 предыдущих арсеналов, и сколько их там ещё, 300, 400, 500? Что понимается под арсеналом?
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 21:19
    -1
    которые были зафиксированы спутником NASA.

    А спутниками Роскосмоса что-то зафиксировать слабо?
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 21:59
    0
    Украинская ПВО оказалась не такой эффективной, как заявляют в Киеве


    А у нас во Пскове ПВО эффективной оказалась?