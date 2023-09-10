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Госсекретарь США: Украинские власти готовы к переговорам, но для танго нужны двое

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Госсекретарь США: Украинские власти готовы к переговорам, но для танго нужны двое

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетив несколько недель назад украинскую столицу и встретившись с главой киевского режима Зеленским, сегодня сделал заявление о якобы готовности Украины к переговорам.


По словам Блинкена, украинские власти готовы к переговорам, «но для танго нужны двое».

Глава Госдепа США:

Со стороны Владимира Путина мы не видим признаков интереса к дипломатии. Если он проявит к ней интерес, то, считаю, что украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы вступим сразу вслед за ними.

Таким образом, Блинкен с одной стороны, пытается объявить киевский режим самостоятельным, с другой стороны, сам же подчёркивает, как нужно в складывающейся ситуации действовать Киеву. Одновременно с этим глава американского внешнеполитического ведомства фактически открыто говорит, что США выставляют Киев вперёд себя, чтобы действовать против России руками украинцев.

Блинкен:

Все хотят завершения вооружённого конфликта, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые отражали бы суверенитет и территориальную целостность Украины.

А когда США поддержали Приштину, как это отражало суверенитет и территориальную целостность Сербии? Насколько это были справедливые и устойчивые условия?

Напомним, что ранее начальник объединённого комитета начальников штабов США генерал Милли назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления. По его словам, оно завершится в течение месяца-полутора, то есть до конца октября. В то же время глава ГУР Украины Буданов заявил, что холодное время года не станет помехой для продолжения «контрнаступа».
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17 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:52
    +4
    Вот именно. Для танго нужны двое, но под ногами путаются сша и еСС. Получается четверо и это не две пары, а один и ещё трое. winked
  2. Roust
    Roust Сегодня, 20:57
    +2
    Похоже на первые признаки будущей капитуляции государства, которого уже больше не будет.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 21:27
      0
      Я за мир, не хочется что бы вообще в принципе гибли люди. Но боюсь что мирные переговоры приведут лишь к передышке на несколько лет.
  3. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 21:00
    +2
    Глава Госдепа США:

    Со стороны Владимира Путина мы не видим признаков интереса к дипломатии. Если он проявит к ней интерес, то, считаю, что украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы вступим сразу вслед за ними.


    Действительно! Кто же поменяет законодательство Украины, запрещающее вести переговоры о мире с Россией? Вероятно для этого нужен третий. Только после этого может появиться окно для возможных переговоров России и Украины. Есть ли смысл в проведении переговоров с людьми неспособными, или не желающими договариваться ни о чём с Россией.
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 21:00
    +3
    Все хотят завершения вооружённого конфликта, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые отражали бы суверенитет и территориальную целостность Украины.

    А справедливые и устойчивые условия - это как раз и есть достижение цели СВО - денацификация, демилитаризация и наша победа.
    А "танго на двоих" укры с амерами уже давно танцуют, только задом на перед:
    глава американского внешнеполитического ведомства фактически открыто говорит, что США выставляют Киев вперёд себя, чтобы действовать против России руками украинцев.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:00
    +5
    Со стороны Владимира Путина мы не видим признаков интереса к дипломатии. Если он проявит к ней интерес, то, считаю, что украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы вступим сразу вслед за ними.
    . Клоуны, конечно, но все давно уже не смешно и говорить с кукуевским не о чем.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:10
    +5
    Неужели кто то верит в эти переговоры и обещания Украины, после « Минсков»? Или мы уничтожим Украину или Украина уничтожит- нас. Мы доиграемся в ,, братский народ».
  7. Юра
    Юра Сегодня, 21:11
    +1
    По словам Блинкена, украинские власти готовы к переговорам, «но для танго нужны двое».
    Для того нужно чтобы Зеленский вывесил белый флаг, означающий приглашение к переговорам, а Россия подумает начинать ли их в данный момент, Блинкен как и США и Европа в целом вообще неуместны здесь ни в каком качестве, а для начала Украина пусть изменит свою конституцию которая запрещает переговоры с Россией, а то пройдёт некоторое время и они объявят, что результаты переговоров недействительны и они им по боку, так как был нарушен основной закон Украины Конституция. Хотя сам я против переговоров пока не достигнуты все цели СВО.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:34
      +1
      Хотя сам я против переговоров пока не достигнуты все цели СВО.
      ...да ...по ходу коллективная империя лжи по истощилась с пакетами помощи хунте..и здорово споткнулась со своими пакетами санкций ..о переговорах затрещали во всех утюгах...то ли ещё будет
  8. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 21:20
    0
    Перефразируя героя фильма "С легким паром": Какая, все таки, гадость этот ваш Блин! Просто тошнотворная во всех своих проявлениях личность!
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:23
    -1
    А размытые цели "Очень Странной Военной операции" уже достигнуты? Прошло полтора года. И становится все чудесатей и чудесатей.
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 21:24
    0
    Какое танго , Зеля запретил себе переговоры с Россией и поэтому пляшет гопака am , а все вокруг стоят и думают , надолго его в таком ритме хватит...
  11. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 21:32
    +2
    У России должно быть только одно условие к началу переговоров с Укрорейхом: - Это полная и безоговорочная капитуляция по всей территория остатков Украины.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:40
      0
      с Укрорейхом: - Это полная и безоговорочная капитуляция по всей территория остатков Украины.
      ..к сожалению это не возможно...за 9 лет в нау такой беспредел ...что капитулировать сможет только верхушка...а остальных гуманоидов с оружием добивать
  12. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:38
    +1
    Для танго нужны двое,
    ...а для кислотной вечеринки этого мало...очень мало
  13. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 21:52
    -1
    Цитата: bandabas
    А размытые цели "Очень Странной Военной операции" уже достигнуты? Прошло полтора года. И становится все чудесатей и чудесатей.

    Они не размытые, а вполне конкретные. Это не дать Западу ввести войска НАТО на земли Украины и не дать им стать полновластными хозяевами Черного моря. Это почти прямой аналог Карибского кризиса. Они не стали терпеть заход СССР на Кубу, Россия не стала терпеть их заход на Украину.
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 21:56
    0
    Украина является американской марионеткой,
    а переговоры с марионетками не имеют смысла.