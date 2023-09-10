Со стороны Владимира Путина мы не видим признаков интереса к дипломатии. Если он проявит к ней интерес, то, считаю, что украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы вступим сразу вслед за ними.

Все хотят завершения вооружённого конфликта, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые отражали бы суверенитет и территориальную целостность Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетив несколько недель назад украинскую столицу и встретившись с главой киевского режима Зеленским, сегодня сделал заявление о якобы готовности Украины к переговорам.По словам Блинкена, украинские власти готовы к переговорам, «но для танго нужны двое».Глава Госдепа США:Таким образом, Блинкен с одной стороны, пытается объявить киевский режим самостоятельным, с другой стороны, сам же подчёркивает, как нужно в складывающейся ситуации действовать Киеву. Одновременно с этим глава американского внешнеполитического ведомства фактически открыто говорит, что США выставляют Киев вперёд себя, чтобы действовать против России руками украинцев.Блинкен:А когда США поддержали Приштину, как это отражало суверенитет и территориальную целостность Сербии? Насколько это были справедливые и устойчивые условия?Напомним, что ранее начальник объединённого комитета начальников штабов США генерал Милли назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления. По его словам, оно завершится в течение месяца-полутора, то есть до конца октября. В то же время глава ГУР Украины Буданов заявил, что холодное время года не станет помехой для продолжения «контрнаступа».