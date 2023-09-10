Американское издание: В многосторонний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном могут включить российских оппозиционеров

Запад готовит многосторонний обмен с Россией заключенными, в списки на обмен могут быть включены и российские оппозиционеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.По данным американского издания, ссылающегося на несколько официальных чиновников из США и Европы, предпочитающих остаться анонимными, США могут потребовать от России обмена отбывающего срок в колонии Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). И Россия может на это пойти, поскольку желает вытащить из западных тюрем несколько российских граждан.В первую очередь, Москву интересует приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, обвиненный в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, являющегося гражданином Грузии. Немецкие власти в прошлом году выступили категорически против обмена Красикова, но на них могут надавить американцы, которые намерены вернуть в США обвиненных в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающих срок в России.Переговоры об обмене идут по закрытым каналам, стороны выдвигают различные предложения, в общем, идет "торг". Некоторые варианты, предложенные американцами, предусматривают включение в обменные списки и российских оппозиционеров, включая Навального*. Но это еще не окончательный вариант, возможно, что сойдутся на совсем других условиях.В США уже несколько раз открыто заявляли о ведущихся переговорах, в том числе это делал "сонный Джо". В одном из своих выступлений он упомянул о подготовке обмена Геншковича. Российская сторона настаивает на непубличности ведущихся переговоров.