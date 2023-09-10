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Американское издание: В многосторонний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном могут включить российских оппозиционеров

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Американское издание: В многосторонний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном могут включить российских оппозиционеров

Запад готовит многосторонний обмен с Россией заключенными, в списки на обмен могут быть включены и российские оппозиционеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


По данным американского издания, ссылающегося на несколько официальных чиновников из США и Европы, предпочитающих остаться анонимными, США могут потребовать от России обмена отбывающего срок в колонии Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). И Россия может на это пойти, поскольку желает вытащить из западных тюрем несколько российских граждан.

В первую очередь, Москву интересует приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, обвиненный в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, являющегося гражданином Грузии. Немецкие власти в прошлом году выступили категорически против обмена Красикова, но на них могут надавить американцы, которые намерены вернуть в США обвиненных в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающих срок в России.

Переговоры об обмене идут по закрытым каналам, стороны выдвигают различные предложения, в общем, идет "торг". Некоторые варианты, предложенные американцами, предусматривают включение в обменные списки и российских оппозиционеров, включая Навального*. Но это еще не окончательный вариант, возможно, что сойдутся на совсем других условиях.

В США уже несколько раз открыто заявляли о ведущихся переговорах, в том числе это делал "сонный Джо". В одном из своих выступлений он упомянул о подготовке обмена Геншковича. Российская сторона настаивает на непубличности ведущихся переговоров.
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19 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:00
    +8
    Пусть включают, но только с автоматическим лишением российского гражданства, чтобы и духу их здесь больше не было.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:15
      +4
      Цитата: Аль Манах
      Пусть включают, но только с автоматическим лишением российского гражданства, чтобы и духу их здесь больше не было.

      Да. Без Навального воздух точно будет чище.
      1. Комментарий был удален.
    2. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 21:24
      +7
      Ну как сказать. Первым же делом данный персонаж будет ездить по всему миру и давать интервью о "кровавом режиме". Плюс мы покажем то, что США всегда смогут вытащить своих сторонников. А такого быть не должно.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:55
        -3
        laughing Кому он интересен во всем мире - и много ли ездит по миру Чулпан Хаматова или прочие деятели Йэху Мацы? Вне России они никому не нужны, его порог - кричать в Макдональдсе свободная касса.
        Как пример - назовите, кто из дурачков из этого же фонда Канального - ездит "по всему миру с лекциями"? Да кому они сдались?!
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 22:03
          0
          С лекциями ездит Милов. Певчих получила Оскара. Но я сомневаюсь, что если Навальному предложат обмен, он согласится. У него однажды уже была возможность остаться за границей.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:04
    +6
    обмен "оппозиционеров" по сути это признание их агентами американских интересов, лишение гражданства вечный запрет на въезд в Россию даже в виде тушки для захоронения
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:06
    +3
    Зачем кому то нужен отработанный материал?
    "видные оппозицыонЭры"... кому они видны, почему они видны?
    Своих, нужно возвращать, вот только на кого их менять то?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:21
      +1
      Цитата: rocket757
      Зачем кому то нужен отработанный материал?

      hi
      Если от отработанного материала отказываются, то в этом случае он может быть полезен другой стороне, как обиженный.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 21:59
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: rocket757
        Зачем кому то нужен отработанный материал?

        hi
        Если от отработанного материала отказываются, то в этом случае он может быть полезен другой стороне, как обиженный.

        Представляю визги навальных и волковых если его не захотят принимать на западе.
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 21:16
    0
    Пусть забирают свое дерьмо и содержат сами.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:19
    -1
    Думаю, что нельзя его отдавать.
    Его просто начнут раскручивать, как Ленина перед революцией.
    Сейчас смерикосы на Навального сразу ставку и сделают.
    А после выборов его ещё и президентом признают.
    Пусть сидит...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:01
      +2
      Цитата: Федор Рашкин
      Думаю, что нельзя его отдавать.
      Его просто начнут раскручивать, как Ленина перед революцией.
      Сейчас смерикосы на Навального сразу ставку и сделают.
      А после выборов его ещё и президентом признают.
      Пусть сидит...

      Весь смысл раскрутки, что бы за раскрученным пошли массы именно в России. А, на западе какой от них толк?
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 22:05
      +1
      Сравнивать Ленина с Навальным, все равно что сравнивать образованного умного человека с обезьяной. Надо быть идиотом, чтобы поверить и пойти за Навальным.
  6. ALARI
    ALARI Сегодня, 21:20
    0
    А системную оппозицию тоже будем обменивать? Они же тоже "видные оппозицыонЭры". Короче враги повсюду, даже в правительстве либералы( не помяни к ночи) засели.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:03
      +1
      Цитата: ALARI
      Короче враги повсюду, даже в правительстве либералы( не помяни к ночи) засели.

      Тлетворное влияние запада winked
  7. lelik613
    lelik613 Сегодня, 21:27
    -1
    Предателей, изменников, коллаборантов обменивать нельзя по умолчанию и экстрадировать только в Могилевскую губернию. Много приобрели от выпущенных: Ходорковского, Литвиненко, Скрипаля?
  8. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 21:35
    +1
    Матрасников можно обменять на наших ( толку их тут держать?), особенно, если - пожизненное. За своих нужно биться. Только Алёша пусть сидит ( а то - требуют они! ). У нас есть другой "Алёша" - вполне хватает.
  9. al3x
    al3x Сегодня, 21:45
    +1
    Не отдадут. Такой козёл отпущения самим нужен. Идеальный кандидат, на которого свалить можно всё, что угодно.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:06
    0
    нельзя этого клоуна отдавать им ! а то будет изабугра гнать на РФ ! стати навал в всу состоит или в гур или сбу ??? или цру или анб ????? или ми6 ?????? так какова фига должны менять его ???????? да и нельзя таких людей менять и подобе его а то тут нагадил а его поменяли типа своих они не бросают ?