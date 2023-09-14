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Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

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Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

Западные партнёры Киева продолжают плодить танковую разносортицу в украинских вооружённых силах. Сначала были британские «Челленджеры» и немецкие «Леопарды», а теперь дошла очередь и до американских «Абрамсов», первые партии которых пересекут польско-украинскую границу уже в сентябре.


Прошедшие модернизацию и капитальный ремонт, эти машины привезут в боекомплектах бронебойные снаряды из сплава на основе обеднённого урана для борьбы с российской бронетехникой.

Зачем вольфрам, когда есть уран?


Ранее мы уже писали о том, что предназначенные для Киева танки М1А1 «Абрамс» значительно отличаются от базовой версии образца 1985 года, что подтвердили представители американской военной администрации. Возможно, речь о снятых с вооружения M1A1FEP Корпуса морской пехоты, либо получивших часть улучшений по программе «Ситуационной осведомлённости» (аналог FEP для морпехов).

Урановой брони и оборудования для «коннекта» с автоматизированной системой управления войсками там не будет. Тем не менее тотальный капитальный ремонт всех узлов и агрегатов, информационно-диагностическая аппаратура, тепловизионные прицелы второго поколения, а также современные средства связи и спутниковой навигации явно войдут в обязательный комплект американских подарков. Как и программно-аппаратная модернизация системы управления огнём, включающая возможность использования современных танковых снарядов.

Один из танков М1А1, на котором обучались украинские военные
Один из танков М1А1, на котором обучались украинские военные

С последними наши заокеанские заклятые коллеги мудрить не стали и прямо заявили, что в боекомплекте «Абрамсов» окажутся оперённые бронебойные подкалиберные снаряды из сплава на основе обеднённого урана (ОУ). Как и их собратья из вольфрама, они в первую очередь предназначены для поражения бронированной техники, но также вполне подходят для стрельбы по мощным укреплениям и сооружениям, которые не по зубам осколочно-фугасным боеприпасам.

Существует мнение, что вагоны с урановыми бронебойными снарядами, посланные Киеву, несут вполне определённую цель. Дескать, проникающая способность этих «бронебоев» превышает таковую у вольфрамовых, что и является основанием для поставок с целью более эффективного поражения российских танков с динамической защитой. И некоторая доля правды в этом есть.


Однако есть здесь ещё один нюанс, который заключается в том, что бронебойных снарядов из вольфрама у американцев в достаточном количестве просто нет. В этом плане ситуация схожа с передачей «Челленджеров 2», когда у британцев не нашлось под рукой ничего, кроме урановых «ломов», которыми они и снабдили свои танки перед поездкой на Украину.

В данном случае даже искать нечего, поскольку США для собственных танков этого типа почти сорок лет производят исключительно урановые оперённые бронебойные подкалиберные снаряды. Причиной тому стала относительная дешевизна сырья – обеднённый уран является отходом атомной промышленности – и сравнительно высокие характеристики бронепробиваемости, отличающиеся от вольфрама на 5-15%.

Как итог: моделей американских боеприпасов из ОУ для 120-мм пушек «Абрамса», начиная с 1984 года, наплодили аж пять – от М829 до М829А4. А вот вольфрамовых для внутреннего потребления в товарных количествах – ни одной.

Исключением могут служить только экспортные боеприпасы. Напомним, до начала специальной военной операции США с ураном весьма осторожничали и продавали «Абрамсы» не только без брони с урановым наполнителем, но и со специально разработанными бронебойными снарядами из вольфрама серии KE-W (KE-W A1, KE-W A2), выступающими в роли более-менее схожего по характеристикам бронепробиваемости аналога своих визави из опасного металла.

Тем не менее эти изделия изготавливают исключительно ограниченными партиями и только по требованию иностранного заказчика, либо по условиям договора материально-технического снабжения вместе с поставленными танками. А учитывая, что только из-за одного Тайваня, активно вооружающегося американскими боевыми машинами, производственные мощности загружены основательно, то оперативно достать такие снаряды для Украины можно только со складов других стран, имеющих в строю «Абрамсы», с соответствующим разрешением владельцев на это.

Проворачивать такие операции, выпрашивая согласие на непрямое вовлечение в конфликт, когда на собственных складах полным-полно урановых снарядов, как видим, никто не намерен. Тем более что британцы с такими боеприпасами уже проторили дорожку без каких-либо последствий для себя. Так что рассчитывать на иной ассортимент в боеукладках «Абрамсов» не приходилось ещё с первого анонса о поставке танков на фронт.

Что могут дать?


Что за модель урановых подкалиберных снарядов оказалась в пакете военной помощи Украине со стороны США – вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. И не только потому, что конкретная классификация боеприпасов не указывается в официальных документах для публичного ознакомления, но и по причине большого числа их модификаций.

Впрочем, некоторые выводы сделать возможно.

Вся серия американских урановых 120-мм подкалиберных снарядов. М829, принятый на вооружение в 1984 году, был полностью выведен с хранения к концу 90-х годов. М829А1 и М829А2 постепенно подвергаются утилизации с 2014 года. М829А3 является основным снарядом на данный момент. М829А4 находится в стадии поступления в войска
Вся серия американских урановых 120-мм подкалиберных снарядов. М829, принятый на вооружение в 1984 году, был полностью выведен с хранения к концу 90-х годов. М829А1 и М829А2 постепенно подвергаются утилизации с 2014 года. М829А3 является основным снарядом на данный момент. М829А4 находится в стадии поступления в войска

Совершенно точно можно сказать, что Украине не достанутся новейшие снаряды М829А4. Несмотря на то, что их производство началось в 2015 году, полностью перевооружить ими американские танки ещё не успели. При этом фактически эксклюзивным «пользователем» этих боеприпасов являются машины, модифицированные под стандарт M1A2 SEP v.3 армии США. Поэтому выбирать будут из предыдущих моделей, которые есть под рукой и в нужном количестве, дабы не сорвать пополнение собственных запасов.

Из условного старья теоретически шансы попасть на Украину есть как у М829А1, принятого на вооружение в 1988 году и успевшего поучаствовать в «Буре в пустыне», так и у М829А2, нашедшего своё пристанище в боекомплектах «Абрамсов» в 1994 году. Оба имеют весьма высокие показатели проникающей способности по стальной броне – 650 мм и 700 мм соответственно, что выгодно отличает их от той советской рухляди с кратно меньшей пробиваемостью, которое используют украинские военные в танках типа Т-64,Т-72 и Т-80.


Однако почти десять лет назад американцы начали широкомасштабную программу изъятия этих снарядов с хранения с последующей утилизацией, включавшей переработку более 70 000 единиц. Поэтому точное количество оставшихся в живых раритетов на данный момент неизвестно.

Так что с наибольшей вероятностью совершить путешествие на Украину получится у М829А3.

Унитарный выстрел с 120-мм подкалиберным снарядом М829А3
Унитарный выстрел с 120-мм подкалиберным снарядом М829А3

В арсенале американских танков он появился ещё в 2003 году и на сегодняшний день является самым многочисленным оперённым подкалиберным снарядом калибра 120-мм в войсках, что делает его наиболее привлекательным кандидатом на быструю отправку за океан. Причём, будучи доступным для поставок, М829А3 – это ещё и один из самых мощных боеприпасов данного типа в США.

Во-первых, дело в его высокой бронепробиваемости, которую наш НИИ Стали, например, оценивает вообще в 800 миллиметров стальной брони средней твёрдости с дистанции двух километров. Хотя реальные результаты могут оказаться несколько скромнее указанных отечественными инженерами цифр, показатели более чем впечатляющие.

«Поплохеть» от них может как многим западным танкам при обстреле в лоб, так и советским. Например, те же Т-64БВ, которые массово применяются вооружёнными силами Украины, имеют стойкость лобовой проекции корпуса от подкалиберных снарядов в районе 500 миллиметров, что практически на 50 % меньше реальной проникающей способности «американца». Причём поздние советские модификации Т-72 и Т-80, несмотря на серьёзную доработку брони, гарантированную защиту от этого снаряда тоже дать не могут.

Во-вторых, в ходе разработки М829А3 особое внимание уделялось возможности преодоления универсальной динамической защиты, ярким представителем которой является советский/российский «Контакт-5», без значительной потери бронепробиваемости. Это обеспечивается за счёт внедрения стального наконечника длиной более 10 сантиметров в носовой части снаряда перед урановым сердечником.

Устройство М829А3 из американского патента. 30 - ведущее устройство, 32 - цельнокорпусный урановый сердечник, 34 - стальной наконечник, 38 - место крепления стального наконечника к урановому стержню
Устройство М829А3 из американского патента. 30 – ведущее устройство, 32 – цельнокорпусный урановый сердечник, 34 – стальной наконечник, 38 – место крепления стального наконечника к урановому стержню

В момент удара об элемент динамической защиты и его детонации наконечник принимает на себя основное воздействие метаемых взрывом пластин и, деформируясь и отделяясь от активной части снаряда, даёт возможность урановому бронебойному элементу внедриться в основную броню танка. По разным оценкам, такая конструкция М829А3 позволяет сохранить пробиваемость в пределах 650-700 мм после преодоления «реактивной» брони типа «Контакт-5».

Размеры активной части снаряда М829А3. Длина выстрела - 982 мм, масса - 22.3 кг, масса пороха - 8.1 кг. Масса снаряда - 10 кг, начальная скорость - 1555 метров в секунду
Размеры активной части снаряда М829А3. Длина выстрела – 982 мм, масса – 22,3 кг, масса пороха – 8,1 кг. Масса снаряда – 10 кг, начальная скорость – 1 555 метров в секунду

Бесспорно, в распоряжении наших военных имеются Т-90М и Т-80БВМ, которые получили динамическую защиту «Реликт», специально разработанную для противодействия такого рода боеприпасам. Но большая часть наших танков, включая Т-72Б3, как раз «Контактом-5» и оснащена, не говоря о более древнем противокумулятивном «Контакте», тоже весьма ходовым в зоне СВО. Исходя из чего, украинский «Абрамс» в прямом боестолкновении может стать серьёзным и весьма опасным противником для данных машин, и это нужно учитывать.

Другой вопрос, что сами прямые боестолкновения танков в зоне специальной военной операции на Украине стали довольно редким явлением уже спустя месяц-два после её начала. Всё же основными средствами борьбы с бронёй стали мины, дроны, артиллерия и противотанковые ракетные комплексы различного базирования.

Эту тенденцию красноречиво иллюстрирует украинский «контрнаступ», в котором своими горящими остовами уже успела отметиться западная бронетехника, чью судьбу, возможно, повторят и «Абрамсы». Тем не менее танк, оснащённый хорошими тепловизионными прицелами, автоматизированной системой управления огнём и могущественными снарядами в боекомплекте – это не та штука, к которой можно относиться легкомысленно. При случае может огрызнуться так, что не спасёт и динамическая защита.
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Использованы фотографии:
dzen.ru / google.com / thedrive.com
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37 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:45
    -2
    Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте
    А это можно считать применением ЯО ?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 05:17
      +5
      Это очередная озабоченность и грозное сопение. И ничего больше.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 05:33
      -2
      Цитата: Uncle Lee
      А это можно считать применением ЯО ?

      Россия то такие снаряды с начала конфликта применяет. Другое дело что мало их у нас и танк с танком в бою встречается крайне редко.
      1. Эдуард Перов
        Эдуард Перов Сегодня, 05:59
        +2
        Россия то такие снаряды с начала конфликта применяет.


        Приведите хоть одно фото- или видеодоказательство этого утверждения smile
        Или по факту их бумажного наличия в общей номенклатуре для 125-мм орудия ориентируетесь? Так можно и до "ворона" дойти, с которым, будь он в реальном бк, танкисты по пехоте стреляли не фугасными снарядами.
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 07:22
          0
          Истерия со снарядами оснащенными урановыми сердечниками поднята необразованными и глупыми руководителями МО.
          Появление обедненного урана у американцев связана с тем что большую часть вольфрама в мире производит Норильский Никель и потому, пока этот комбинат принадлежал СССР вольфрам был малодоступен американцам. Но все изменилось при Ельцине, позволившем присвоить себе НорНикель олигарху Потанину, и теперь уже при Путине олигарх Потанин исправно снабжает страны НАТО необходимым им стратегическим сырьем, включая вольфрам, палладий и никель и против Потанина никаких санкций естественно нет. Потанин с радостью помогает американцам и находится под защитой олигархического строя во главе с Путиным. Поэтому у американцев стали появляться снаряды с наконечником из вольфрама.
          Впрочем этот факт мало кого беспокоит в современной России, ведь никого не беспокоит факт поставки Лукойлом олигархом Алекперовым нефтепродуктов ВСУ. Алекперов может гордится тем что наверное половина танков и самолетов убивающая наших граждан заправляется топливом сделанным Лукойлом и добытым в России.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 05:33
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте
      А это можно считать применением ЯО ?

      С чего бы это? В РФ тоже есть снаряды с обедненым ураном.
    4. Escariot
      Escariot Сегодня, 05:44
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте
      А это можно считать применением ЯО ?

      Нет. ЯО используется цепную реакцию деления атомных ядер, а снаряды используют кинетическую энергию
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 06:05
        0
        Т.е. Вы считаете, что кто-то запрещает нашим танкистам применять эти снаряды?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 06:24
          +1
          Цитата: ism_ek
          Т.е. Вы считаете, что кто-то запрещает нашим танкистам применять эти снаряды?

          Просто в РФ их гораздо меньше.
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 04:58
    +8
    еще посидим в "активной обороне" и на украине появится западное тактическое ЯО.. шойгу, я так понимаю, дожидается именно этого... после ухода Вагнера успехи ВС РФ весьма малозначительны.. после Бахмута не только вперед ни на метр не продвинулись, но вопрос стоит как бы захваченное не потерять... про донецкое направление наверное уже вообще лучше не вспоминать...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 05:36
      -2
      Цитата: Krilion
      еще посидим в "активной обороне" и на украине появится западное тактическое ЯО.. шойгу, я так понимаю, дожидается именно этого... после ухода Вагнера успехи ВС РФ весьма малозначительны.. после Бахмута не только вперед ни на метр не продвинулись, но вопрос стоит как бы захваченное не потерять... про донецкое направление наверное уже вообще лучше не вспоминать...

      При чем здесь пацифизм? Вы мне кажется живите в прилдуманом мире, где СВ ВС РФ превосходят ВСУ. А это не так. Они где то равны, но у ВСУ гораздо меньше рычаг логистики.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 05:57
        -1
        А сказки про 2-ю чего-то там в мире мы тоже сами придумали???
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 06:26
          +2
          Цитата: Николай310
          А сказки про 2-ю чего-то там в мире мы тоже сами придумали???

          Мы все сами создаем пропаганду для внутреннего потребления в каждой стране.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 06:05
        +1
        Рычаг логистики, говорите... Так почему же стоят мосты через Днепр? Почему функционирует железная дорога?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 06:27
          0
          Цитата: Борис Сергеев
          Рычаг логистики, говорите... Так почему же стоят мосты через Днепр? Почему функционирует железная дорога?

          Ну ж/д функционировала и под непрерывным бомбежками в Британии. А мосты видимо оказались слишком сложной целью для ВКС.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 06:41
            +2
            Назовите хоть один пример бомбежки ж/д на Украине, где имеются и инфраструктурные объекты, без которых дорога встанет. И почему-то, Крымский мост, как и Антоновский не оказался такой уж сложной целью для ВСУ. Впрочем, желающие ищут возможности, нежелающие- причины.
            1. Escariot
              Escariot Сегодня, 06:58
              +1
              Цитата: Борис Сергеев
              Назовите хоть один пример бомбежки ж/д на Украине, где имеются и инфраструктурные объекты, без которых дорога встанет. И почему-то, Крымский мост, как и Антоновский не оказался такой уж сложной целью для ВСУ. Впрочем, желающие ищут возможности, нежелающие- причины.

              Мост в Затоке. Прошлой весной раза 4 атаковали Калибрами. Потом осенью ударили с помощью катерами-камикадзе. Ну и летом была очередная попытка атаки крылатыми ракетами. Пациент скорее жив чем мертв.
              Ещё была атака на мост в Николаеве. Тот опять же устоял.
              Так же можно вспомнить про атаку на туннель в львовской области. Вроде там пара Калибров засветилось. Отбили штукатурку с портала. На следующий день движение возобновили.
              Антоновский Мост был в 300 метрах от линии фронта, наверное это неким образом сказалось на точности попадания.
              1. Борис Сергеев
                Борис Сергеев Сегодня, 07:07
                +1
                В скольких же метрах от линии фронта был Крымский мост? И по Антоновскому ВСУ били и били, пока Суровикин - с одобрения Шойгу - не поднял руки. Теперь же, получив в подарок целый город, даже за остатки Антоновского на ЛЕВОМ берегу ВСУ держатся зубами.
                1. Escariot
                  Escariot Сегодня, 07:16
                  +1
                  Цитата: Борис Сергеев
                  В скольких же метрах от линии фронта был Крымский мост? И по Антоновскому ВСУ били и били, пока Суровикин - с одобрения Шойгу - не поднял руки. Теперь же, получив в подарок целый город, даже за остатки Антоновского на ЛЕВОМ берегу ВСУ держатся зубами.

                  Крымский мост атаковали морскими дронами. Под ним есть морской трафик. Бонами нельзя его перегородить. А вот под мостом в Затоке вряд-ли есть большой морской трафик, боновые заграждения защищают. Как и бухту в Севастополе.
                  Антоновский Мост атаковали Хаймарсами. Вы собираетесь у США ракеты GMRLS купить?
                  Чонгарский мост атаковали Шадоу Штормы. Вы предлагаете у Великобритании их закупить?
                  1. Борис Сергеев
                    Борис Сергеев Сегодня, 07:31
                    -1
                    "Дядя, вы-?" Или вы хотите сказать, что у "второй армии мира" нет аналогов "Штормов"? Или нет возможности действовать с помощью сил спецназа, для этого и предназначенных. Почему-то, украинским ДРГ удается взрывать даже наши стратегические самолёты, находящиеся в глубоком тылу, диверсии же на железных дорогах происходят ежедневно.
  3. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 05:15
    +8
    Привет пацифистам из Кремля и Минобороны. Сутки прошли, и где обещанные министром обороны удары возмездия, что он почти два месяца назад анонсировал, предупреждая противника от ударов по Крыму. И что? Видимо спит, или не помнит грозного своего сопения и сведенных бровей. К сожалению наши правители оказались беззубыми бумажными типа тиграми. Неспособными даже немного заглянуть за горизонт. И трясущиеся над своим положением. Даже в ущерб стране, где живут.
    1. Traktoris
      Traktoris Сегодня, 05:54
      -5
      Только идиоты на войне, отвечают не медленным ударом на удар! Умные думают, ищут "подходящую" цель а уж потом её "выносят"! Для тех, кто любит сорить словесный поносом, пример из истории: - "крутые америкосы, после того как помахали кулаками, (после взрыва башен близнецов) ДЕСЯТЬ ЛЕТ искали Усаму.
      Так, что как сказал герой фильма (Кавказская пленница)".. торопиться не надо"!
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 06:02
        +3
        Усама Бен Ладен прятался в горах в трудно доступной местности...В.А.Зеленский бродит то по Изюму,то по Херсону...ну совсем одно и тоже...кроме того,укровские мосты,станции смены колесных пар,другие объекты инфраструктуры просто не в состоянии "прятаться"...но у тех,у кого в генштабе не дураки,время работает на Россию и прочего бреда(хорошо хоть спустя 1,5 года СВО их количество стремится к нулю) всегда есть какие-то примитивные отмазки,что они кого-то там "вычисляют"
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 06:13
        +4
        Вот оно что! Умные ищут подходящую цель - Усаму, например! Не напомните, когда был удар по куполу Кремля? Подходящую цель после этого так и не нашли, хотя тот же Зеленский постоянно вертится на передовой. До этого был удар по базе стратегической авиации в Энгельсе, что согласно Ядерной доктрине РФ, предполагает использование ядерного оружия в качестве ответа. Только никакого ответа не было. До этого...впрочем, перечисления утомят. И грозных предупреждений в связи с этими ударами было высыпано немало. Помимо Шойгу, Медведев обещал устроить "судный день", "очень быстрый и тяжёлый" в случае удара по Крыму, ещё в прошлом году обещал. Пока всё это выглядит как словесный понос.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:48
    0
    Эту тенденцию красноречиво иллюстрирует украинский «контрнаступ», в котором своими горящими остовами уже успела отметиться западная бронетехника, чью судьбу, возможно, повторят и «Абрамсы».

    Тенденция, когда идут убеждения о том, что обеднённый уран - это не так и страшно, а вот ТЯО - это совершенно иная ситуация, будет продолжаться, пока длится тактика выжидания.
    Почему до сих пор не разрушена транспортная инфраструктура в Западной Украине?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:05
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Почему до сих пор не разрушена транспортная инфраструктура в Западной Украине?


      Ну как сказал очередной в #генштабенедураки# умные думают и ищут.а у нас,видимо,там ОООООООчень умные,которые еще лет 5 будут думать и лет 15 искать...
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 05:57
    +3
    Интересно получается: вольфрам для танковых ломов стоит дорого, а вот запихать в ракету M30A1 180000 вольфрамовых шариков - это нифига не дорого.
    На самом деле Урановый лом гораздо лучше подходит для танков чем Вольфрамовый, ибо у него большее бронепробитие из-за большей поперечной нагрузки (уран тупо тяжелее) и свойств материала (в процессе пробития брони происходит самозатачивание лома), а так же большее заброневое действие из-за его пирофорности (урановая пыль и крошки отлично горят на открытом воздухе, что создаёт очаги возгорания в танке). Ну а то, что уран дешевле - это только приятный бонус и не более того.
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:27
    +1
    Тут ещё сообщения, что США рекордными темпами закупают уран в РФ, а РФ рекордными темпами его продаёт. Как же этот уран дальше используется?
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:54
      +1
      Это разные ураны. wink
      Мы продаём энергетический. Там около 5% урана 238.
      А в снарядах используется уран с ураном 238 менее 0,1%.
      Этот обеднённый уран остаётся у нас в виде отходов. И сейчас его планируют использовать для новых реакторов, что позволит увеличить запасы энергетического урана на планете на сотню другую лет. Такого никто, кроме нас, пока не может.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 07:11
        0
        Цитата: Б-15
        Мы продаём энергетический. Там около 5% урана 238.

        Вы ошибаетесь. В сборках ТВЭЛ около 5% изотопа урана 235, именно он "горит" в активной зоне реактора.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 07:36
        0
        В свое время Рогозин насмехался над американцами, закупающими в России ракетные двигатели - на батутах будете в космос взлетать- только после февраля 2022 года выяснилось, что спутниковая группировка США на порядок превосходит российскую. Не спутники ли США, запущенные российскими двигателями, ракеты ВСУ на нас сейчас и наводят?
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:01
      +1
      Цитата: Борис Сергеев
      Тут ещё сообщения, что США рекордными темпами закупают уран в РФ, а РФ рекордными темпами его продаёт. Как же этот уран дальше используется?

      Закупают либо природный либо обогащенный. Обедненного урана у всех ядерных держав как у дурака фантиков. На оружейный или энергетический уран идёт только 2% от добытого урана, а все остальное - ненужный шлак, который и придумали переплавить на танковые ломы.
  7. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:32
    +1
    Мне вот одно интересно, почему по этому поводу молчит Конашенко, где наш бравый говорунчик? А так наверное уже бы пожгли все Абрамсы, да сказать об этом некому.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:41
    0
    Цитата: Русский ватник
    Это очередная озабоченность и грозное сопение. И ничего больше

    Вы забыли про надувание щёк!
  9. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 06:45
    -1
    Может вь----м по ним, мы опять, как июнь 41-го, вот пуля пролетела ...
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:45
    +1
    Цитата: Николай310
    сказки про 2-ю чего-то там в мире мы тоже сами придумали???

    А как же? Народу нравится верить всякой ахинее (вредной и лживой ахинее), за доказательством ходить далеко не надо - зайдите в раздел новости.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 06:46
    0
    Очень желательно расхренячить эти снаряды еще до их прибытия в зону СВО. Вряд ли их будут везти самолетами прямо в Киев.