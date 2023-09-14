Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

Западные партнёры Киева продолжают плодить танковую разносортицу в украинских вооружённых силах. Сначала были британские «Челленджеры» и немецкие «Леопарды», а теперь дошла очередь и до американских «Абрамсов», первые партии которых пересекут польско-украинскую границу уже в сентябре.
Прошедшие модернизацию и капитальный ремонт, эти машины привезут в боекомплектах бронебойные снаряды из сплава на основе обеднённого урана для борьбы с российской бронетехникой.
Зачем вольфрам, когда есть уран?
Ранее мы уже писали о том, что предназначенные для Киева танки М1А1 «Абрамс» значительно отличаются от базовой версии образца 1985 года, что подтвердили представители американской военной администрации. Возможно, речь о снятых с вооружения M1A1FEP Корпуса морской пехоты, либо получивших часть улучшений по программе «Ситуационной осведомлённости» (аналог FEP для морпехов).
Урановой брони и оборудования для «коннекта» с автоматизированной системой управления войсками там не будет. Тем не менее тотальный капитальный ремонт всех узлов и агрегатов, информационно-диагностическая аппаратура, тепловизионные прицелы второго поколения, а также современные средства связи и спутниковой навигации явно войдут в обязательный комплект американских подарков. Как и программно-аппаратная модернизация системы управления огнём, включающая возможность использования современных танковых снарядов.
Один из танков М1А1, на котором обучались украинские военные
С последними наши заокеанские заклятые коллеги мудрить не стали и прямо заявили, что в боекомплекте «Абрамсов» окажутся оперённые бронебойные подкалиберные снаряды из сплава на основе обеднённого урана (ОУ). Как и их собратья из вольфрама, они в первую очередь предназначены для поражения бронированной техники, но также вполне подходят для стрельбы по мощным укреплениям и сооружениям, которые не по зубам осколочно-фугасным боеприпасам.
Существует мнение, что вагоны с урановыми бронебойными снарядами, посланные Киеву, несут вполне определённую цель. Дескать, проникающая способность этих «бронебоев» превышает таковую у вольфрамовых, что и является основанием для поставок с целью более эффективного поражения российских танков с динамической защитой. И некоторая доля правды в этом есть.
Однако есть здесь ещё один нюанс, который заключается в том, что бронебойных снарядов из вольфрама у американцев в достаточном количестве просто нет. В этом плане ситуация схожа с передачей «Челленджеров 2», когда у британцев не нашлось под рукой ничего, кроме урановых «ломов», которыми они и снабдили свои танки перед поездкой на Украину.
В данном случае даже искать нечего, поскольку США для собственных танков этого типа почти сорок лет производят исключительно урановые оперённые бронебойные подкалиберные снаряды. Причиной тому стала относительная дешевизна сырья – обеднённый уран является отходом атомной промышленности – и сравнительно высокие характеристики бронепробиваемости, отличающиеся от вольфрама на 5-15%.
Как итог: моделей американских боеприпасов из ОУ для 120-мм пушек «Абрамса», начиная с 1984 года, наплодили аж пять – от М829 до М829А4. А вот вольфрамовых для внутреннего потребления в товарных количествах – ни одной.
Исключением могут служить только экспортные боеприпасы. Напомним, до начала специальной военной операции США с ураном весьма осторожничали и продавали «Абрамсы» не только без брони с урановым наполнителем, но и со специально разработанными бронебойными снарядами из вольфрама серии KE-W (KE-W A1, KE-W A2), выступающими в роли более-менее схожего по характеристикам бронепробиваемости аналога своих визави из опасного металла.
Тем не менее эти изделия изготавливают исключительно ограниченными партиями и только по требованию иностранного заказчика, либо по условиям договора материально-технического снабжения вместе с поставленными танками. А учитывая, что только из-за одного Тайваня, активно вооружающегося американскими боевыми машинами, производственные мощности загружены основательно, то оперативно достать такие снаряды для Украины можно только со складов других стран, имеющих в строю «Абрамсы», с соответствующим разрешением владельцев на это.
Проворачивать такие операции, выпрашивая согласие на непрямое вовлечение в конфликт, когда на собственных складах полным-полно урановых снарядов, как видим, никто не намерен. Тем более что британцы с такими боеприпасами уже проторили дорожку без каких-либо последствий для себя. Так что рассчитывать на иной ассортимент в боеукладках «Абрамсов» не приходилось ещё с первого анонса о поставке танков на фронт.
Что могут дать?
Что за модель урановых подкалиберных снарядов оказалась в пакете военной помощи Украине со стороны США – вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. И не только потому, что конкретная классификация боеприпасов не указывается в официальных документах для публичного ознакомления, но и по причине большого числа их модификаций.
Впрочем, некоторые выводы сделать возможно.
Вся серия американских урановых 120-мм подкалиберных снарядов. М829, принятый на вооружение в 1984 году, был полностью выведен с хранения к концу 90-х годов. М829А1 и М829А2 постепенно подвергаются утилизации с 2014 года. М829А3 является основным снарядом на данный момент. М829А4 находится в стадии поступления в войска
Совершенно точно можно сказать, что Украине не достанутся новейшие снаряды М829А4. Несмотря на то, что их производство началось в 2015 году, полностью перевооружить ими американские танки ещё не успели. При этом фактически эксклюзивным «пользователем» этих боеприпасов являются машины, модифицированные под стандарт M1A2 SEP v.3 армии США. Поэтому выбирать будут из предыдущих моделей, которые есть под рукой и в нужном количестве, дабы не сорвать пополнение собственных запасов.
Из условного старья теоретически шансы попасть на Украину есть как у М829А1, принятого на вооружение в 1988 году и успевшего поучаствовать в «Буре в пустыне», так и у М829А2, нашедшего своё пристанище в боекомплектах «Абрамсов» в 1994 году. Оба имеют весьма высокие показатели проникающей способности по стальной броне – 650 мм и 700 мм соответственно, что выгодно отличает их от той советской рухляди с кратно меньшей пробиваемостью, которое используют украинские военные в танках типа Т-64,Т-72 и Т-80.
Однако почти десять лет назад американцы начали широкомасштабную программу изъятия этих снарядов с хранения с последующей утилизацией, включавшей переработку более 70 000 единиц. Поэтому точное количество оставшихся в живых раритетов на данный момент неизвестно.
Так что с наибольшей вероятностью совершить путешествие на Украину получится у М829А3.
Унитарный выстрел с 120-мм подкалиберным снарядом М829А3
В арсенале американских танков он появился ещё в 2003 году и на сегодняшний день является самым многочисленным оперённым подкалиберным снарядом калибра 120-мм в войсках, что делает его наиболее привлекательным кандидатом на быструю отправку за океан. Причём, будучи доступным для поставок, М829А3 – это ещё и один из самых мощных боеприпасов данного типа в США.
Во-первых, дело в его высокой бронепробиваемости, которую наш НИИ Стали, например, оценивает вообще в 800 миллиметров стальной брони средней твёрдости с дистанции двух километров. Хотя реальные результаты могут оказаться несколько скромнее указанных отечественными инженерами цифр, показатели более чем впечатляющие.
«Поплохеть» от них может как многим западным танкам при обстреле в лоб, так и советским. Например, те же Т-64БВ, которые массово применяются вооружёнными силами Украины, имеют стойкость лобовой проекции корпуса от подкалиберных снарядов в районе 500 миллиметров, что практически на 50 % меньше реальной проникающей способности «американца». Причём поздние советские модификации Т-72 и Т-80, несмотря на серьёзную доработку брони, гарантированную защиту от этого снаряда тоже дать не могут.
Во-вторых, в ходе разработки М829А3 особое внимание уделялось возможности преодоления универсальной динамической защиты, ярким представителем которой является советский/российский «Контакт-5», без значительной потери бронепробиваемости. Это обеспечивается за счёт внедрения стального наконечника длиной более 10 сантиметров в носовой части снаряда перед урановым сердечником.
Устройство М829А3 из американского патента. 30 – ведущее устройство, 32 – цельнокорпусный урановый сердечник, 34 – стальной наконечник, 38 – место крепления стального наконечника к урановому стержню
В момент удара об элемент динамической защиты и его детонации наконечник принимает на себя основное воздействие метаемых взрывом пластин и, деформируясь и отделяясь от активной части снаряда, даёт возможность урановому бронебойному элементу внедриться в основную броню танка. По разным оценкам, такая конструкция М829А3 позволяет сохранить пробиваемость в пределах 650-700 мм после преодоления «реактивной» брони типа «Контакт-5».
Размеры активной части снаряда М829А3. Длина выстрела – 982 мм, масса – 22,3 кг, масса пороха – 8,1 кг. Масса снаряда – 10 кг, начальная скорость – 1 555 метров в секунду
Бесспорно, в распоряжении наших военных имеются Т-90М и Т-80БВМ, которые получили динамическую защиту «Реликт», специально разработанную для противодействия такого рода боеприпасам. Но большая часть наших танков, включая Т-72Б3, как раз «Контактом-5» и оснащена, не говоря о более древнем противокумулятивном «Контакте», тоже весьма ходовым в зоне СВО. Исходя из чего, украинский «Абрамс» в прямом боестолкновении может стать серьёзным и весьма опасным противником для данных машин, и это нужно учитывать.
Другой вопрос, что сами прямые боестолкновения танков в зоне специальной военной операции на Украине стали довольно редким явлением уже спустя месяц-два после её начала. Всё же основными средствами борьбы с бронёй стали мины, дроны, артиллерия и противотанковые ракетные комплексы различного базирования.
Эту тенденцию красноречиво иллюстрирует украинский «контрнаступ», в котором своими горящими остовами уже успела отметиться западная бронетехника, чью судьбу, возможно, повторят и «Абрамсы». Тем не менее танк, оснащённый хорошими тепловизионными прицелами, автоматизированной системой управления огнём и могущественными снарядами в боекомплекте – это не та штука, к которой можно относиться легкомысленно. При случае может огрызнуться так, что не спасёт и динамическая защита.