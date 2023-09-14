Скоро на Украину прибудут «Абрамсы» с ураном в боекомплекте: другого и ожидать не стоило

Вся серия американских урановых 120-мм подкалиберных снарядов. М829, принятый на вооружение в 1984 году, был полностью выведен с хранения к концу 90-х годов. М829А1 и М829А2 постепенно подвергаются утилизации с 2014 года. М829А3 является основным снарядом на данный момент. М829А4 находится в стадии поступления в войска