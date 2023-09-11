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Западные эксперты считают поздравительную телеграмму Карла III на имя Ким Чен Ына сигналом для властей Украины

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Западные эксперты считают поздравительную телеграмму Карла III на имя Ким Чен Ына сигналом для властей Украины

Применяющая максимальное количество санкционных пакетов наряду с США Великобритания оказалась в списке тех стран, чьи лидеры направили поздравление в адрес Пхеньяна с 75-й годовщиной основания КНДР.


По сообщению средства массовой информации Северной Кореи, поздравительная телеграмма от имени британского монарха Карла III поступила на имя главы КНДР Ким Чен Ына на днях.

Из сообщения:

Король Великобритании Карл III поздравил народ КНДР с 75-й годовщиной государственности и пожелал народу республики светлого будущего и развития.

Напомним, что ранее с годовщиной основания КНДР Ким Чен Ына поздравил российский президент Владимир Путин.

Западные эксперты, комментируя направленное от имени британского короля главе КНДР поздравление, представляют собственные версии того, с чем это может быть связано. Среди прочего выдвигается версия, согласно которой это может быть сигналом уже для властей Украины относительно того, что рано или поздно западные страны признают фактический раздел той территории Украины, которая существовала после распада СССР. В среде политических элит стран Запада обсуждается возможность «заморозки» конфликта по «фактической линии контроля» с последующими «политико-дипломатическими решениями». При этом та же Британия не признала выборы в новых регионах Российской Федерации.
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:20
    +9
    При этом та же Британия не признала выборы в новых регионах Российской Федерации.
    Нам не должно быть дела до признаний-непризнаний Запада наших действий в зоне нашего влияния! angry Точнее, нашего дома.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:37
      +4
      При этом та же Британия не признала выборы в новых регионах Российской Федерации.

      Да хрен бы на неё и её Карла. В России тоже не признают GB «великой», хотя бы на уровне автора статьи и меня...
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:26
    +4
    Западные эксперты, комментируя направленное от имени британского короля главе КНДР поздравление, представляют собственные версии того, с чем это может быть связано

    Это поздравление свидетельствует о двух вещах:
    1. Английский юмор еще существует
    2. Король Карл III подписывает бумаги "не глядя".
    wassat fool
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:27
    +1
    Блинкин сообщил , что свидоукраЫна готова к переговорам , если Россия начнет первой диалог о мирных переговорах ... Детали не уточняются ..... Начинает складываться пазл ...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 06:34
      +1
      Не надо обольщаться. Это все « проба грунта». Американцы без перспектив для себя, ничего не делают. У них же нет « братских партий и братских народов». Поэтому и мощная держава. У Америки все подчинено выгоде политической и экономической. И это- правильно.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
      0

      30 вис (Юрий)
      Сегодня, 06:27
      НОВЫЙ
      +1
      Блинкин сообщил , что свидоукраЫна готова к переговорам ...
      Юрий, пробегал, некогда глянуть. Подскажите откуда инфа? Привет, и низкий поклон Городу-Герою Севастополю!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:28
    +3
    Это напоминание Зе со К°: со времен, когда иудеи предали Господа Нашего Иисуса Христа, предают близкие тебе, предадут и их. И ещё: враги не предают...
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:33
    +2
    Северная Корея проявляет жесткость и последовательность в своей внешней политике, а не бесхребетность. Ее и уважают пусть и недолюбливают.
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 08:48
    0
    В Северной Корее спустили на воду подводную лодку, способную нести ракеты с ядерными боеголовками. Хочешь, не хочешь, а уважать КНДР теперь придется.
  7. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 09:13
    0
    Западные эксперты, комментируя направленное от имени британского короля главе КНДР поздравление, представляют собственные версии того, с чем это может быть связано.

    Конечно, после разговоров Бхарата о "сатисфакциях за время колониализации", которые были на саммите 20-ки, теперь друзья в азии (да еще и с ядерным оружием) стали очень необходимы бритам. Сразу расшаркиваться начали.
  8. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 10:24
    0
    Дипломатический этикет никто не отменял. Если одно государство имеет дипотношения с другим, то они ДОЛЖНЫ по этикету поздравлять друг друга с государственными праздниками. Не нравится лидер - можно поздравить народ. Карл поздравил народ (население, людей) с государственным праздником и только. Не поздравить можно по этикету только того, с кем воюешь. Запад нарушал и нарушает дипэтикет только в отношении стран, которых он ни в грош не ставит или в которых он желает устроить переворот. Так что поздравление Карла это всего лишь признание того, что КНДР не пустое место, а страна, которую уважают (в понятиях Запада - боятся).