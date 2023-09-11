Король Великобритании Карл III поздравил народ КНДР с 75-й годовщиной государственности и пожелал народу республики светлого будущего и развития.

Применяющая максимальное количество санкционных пакетов наряду с США Великобритания оказалась в списке тех стран, чьи лидеры направили поздравление в адрес Пхеньяна с 75-й годовщиной основания КНДР.По сообщению средства массовой информации Северной Кореи, поздравительная телеграмма от имени британского монарха Карла III поступила на имя главы КНДР Ким Чен Ына на днях.Из сообщения:Напомним, что ранее с годовщиной основания КНДР Ким Чен Ына поздравил российский президент Владимир Путин.Западные эксперты, комментируя направленное от имени британского короля главе КНДР поздравление, представляют собственные версии того, с чем это может быть связано. Среди прочего выдвигается версия, согласно которой это может быть сигналом уже для властей Украины относительно того, что рано или поздно западные страны признают фактический раздел той территории Украины, которая существовала после распада СССР. В среде политических элит стран Запада обсуждается возможность «заморозки» конфликта по «фактической линии контроля» с последующими «политико-дипломатическими решениями». При этом та же Британия не признала выборы в новых регионах Российской Федерации.