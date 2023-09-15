«Был Кудеяр-атаман»

Кудеяр на стилизованном под лубок рисунке А. Ножкина
В настоящее время о Кудеяре многие знают лишь благодаря Н. А. Некрасову, который включил рассказ об этом разбойнике в хрестоматийную поэму «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир»). Между тем легенды и предания, рассказывающие о «подвигах» этого атамана, были популярны ещё и в начале конце XX века. Во многих российских губерниях показывали места, якобы, связанные с ним.
Местом рождения Кудеяра предания часто называют Белёв и его окрестности (в настоящее время – районный центр в Тульской области). А Кудеяровы горы есть в Саратовской, Рязанской, Тульской, Орловской и Воронежской областях. Ещё больше (около ста) урочищ и «Городков» с таким названием.
Более любимы народом были разве что предания и песни о Степане Разине. Кстати, самой известной и до сих пор очень популярной песней о Разине является «Казачья притча», записанная через 200 лет после его казни – в 1880-х гг. от «75-летнего старика-казака»:
«Ой, налетели ветры злые
Да с восточной стороны,
Да сорвали темну шапку
Ой, да с моей буйной головы.
А есаул догадлив был,
Он сумел сон мой разгадать.
Ой, пропадет, он говорил,
Твоя буйна голова».
Да с восточной стороны,
Да сорвали темну шапку
Ой, да с моей буйной головы.
А есаул догадлив был,
Он сумел сон мой разгадать.
Ой, пропадет, он говорил,
Твоя буйна голова».
Являясь реальным историческим лицом, о жизни и судьбе которого мы знаем из многих вполне достоверных источников, в народной памяти Разин остался не только лихим атаманом, но и заступником от произвола бояр и царских воевод. И Александр Дюма, услышав во время поездки по России рассказы о знаменитом атамане, в своих записках назвал его «настоящим легендарным героем, как Робин Гуд».
Щербаков Б. В. Степан Разин в центре картины «Суд народный»
Несмотря, на всё старания властей, народ помнил и ждал Разина. Историку Н. Костомарову старик, помнивший Пугачева, сказал:
«Стенька жив и придет снова как орудие божьего гнева… Он придет, непременно придет. Ему нельзя не придти. Перед судным днем придет».
Легенды утверждали, что в ожидании своего часа Степан Разин томится в одном из шиханов – так называются одиноко стоящие холмы или небольшие горы в Приволжье, Предуралье и Зауралье.
На снимке – башкирский шихан Юрактау:
В отличие от Степана Разина, Кудеяр выглядит чисто фольклорным персонажем. Его личность достоверно идентифицировать так и не удалось. Но один исторический документ, датированный 1640 годом, позволяет определить время его разбойничьих «подвигов». Тульский воевода доносит Алексею Михайловичу:
«Сказывали давно старые люди, лет сорок назад, про атамана Кудеяра и его разбойников, которые грабили много и убивали».
То есть разбойничал этот атаман, вероятно, во второй половине XVI века.
На Кудеяра были перенесены некоторые черты Степана Разина. Например, Разина народная молва объявила чародеем: он якобы «чертями повелевал», «такое слово знал, что ядра и пули от него отскакивали» и «взять его никаким войском нельзя было». И некоторые легенды о Кудеяре объясняют удачу этого атамана колдовскими способностями. С именем Разина связаны многочисленные легенды о зачарованных кладах – и о Кудеяре рассказывали похожие истории.
Но в народных преданиях Кудеяр все же обычно предстаёт не народным защитником, а обычным удачливым (и весьма жестоким) разбойником. Лишь иногда он вдруг приобретает черты Робин Гуда – грабит и убивает помещиков и бояр, а добычей делится с бедняками. А старообрядцы и вовсе называли Кудеяра «защитником веры».
В Соловецком монастыре рассказывали, что состарившийся разбойник принял здесь постриг и стал иноком. На несохранившемся кладбище этого монастыря, якобы видели плиту с надписью: «Инок Питирим, бывший Кудеяр, похоронен здесь». Но в Севском уезде Орловской губернии записано предание, из которого следует, что Кудеяр был не человеком, а духом, охраняющим заговоренные клады («кладовиком»).
Записаны предания, где Кудеяр оказывается опальным боярином, скрывающимся в лесу от царского гнева. В Рязанской и Воронежской губерниях Кудеяра часто называли бывшим опричником.
Но особенно популярны были рассказы о раскаянии этого разбойника и Божьем прощении, которое он получил, убив еще более страшного человека. Это как раз та «легенда о двух великих грешниках», которую включил в свою знаменитую поэму Николай Некрасов.
Высказано любопытное предположение, что популярности Кудеяра весьма способствовали вороватые царские чиновники, которые все недостачи списывали на грабежи этого «вездесущего неуловимого и непобедимого» атамана, справиться с которым не было никакой возможности.
Исследователи до сих пор спорят об имени этого разбойника.
Наиболее популярна версия, согласно которой это имя было образовано от татарского Кудояр или Худояр. По крайней мере, в летописях говорится о мурзах, носящих такое имя. А некоторые считают, что это татарское имя стало нарицательным для сборщиков податей, которые атаман Кудеяр тоже «собирал» – пусть и не официально.
По другой версии, Кудеяр – это одновременно имя и прозвище: Кудин Ярый (Кудин в данном случае – форма церковного имени Акиндин).
Есть и более экзотическая версия, согласно которой имя Кудеяр имеет персидское происхождение: от Xudāyār – «Любимый Богом».
А некоторые считают, что Кудеяр – это прозвище, означающее «кудесник» или «колдун».
Несмотря на скудость достоверных источников, были предприняты и попытки найти прототип этого популярного героя.
Гипотезы оказались очень смелыми и неожиданными, так как в ряде случаев этому разбойнику попытались приписать очень высокое происхождение. Удивления это все же не вызывает, так как до сих пор очень многие люди верят в исключительность «благородного происхождения», хотя понятно, что родившиеся в близкородственных браках (как правило, с двоюродными сестрами либо племянницами) представители вырождающихся древних родов и династий могли скорее ухудшить «породу», нежели улучшить ее.
Тем не менее рассмотрим некоторые из этих версий.
Царевич?
Легенда, записанная в саратовском селе Лох в 1919 году, гласит, что Кудеяр был младшим братом Ивана Грозного. Получив пророчество о том, что повзрослевший родственник лишит его престола, царь якобы приказал слугам Ивану и Симу убить ребёнка, но те вместо с ним бежали к турецкому султану. Здесь царевич был обращен в ислам и получил имя Кудеяр.
Удивительным образом эта версия перекликается со свидетельством Сигизмунда фон Герберштейна, который также пишет об исчезнувшем брате Ивана Грозного в своих «Записках о Московии» – правда, о старшем, рождённом первой женой Василия III Соломонией Сабуровой:
«Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребёнка, а когда он облечется в величие своё, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко».
Соломонию Сабурову, родственницу Годуновых, Василий III выбрал из полутора тысяч невест. Девушка прошла строжайший отбор, на последнем этапе была осмотрена повивальными бабками, которые не обнаружили у нее «женских изъянов». Но в течение двадцати лет брак великого князя оставался бесплодным, что Василия III очень беспокоило: не желая передавать престол братьям, он даже запретил им жениться до рождения наследника.
Окончательное решение о разводе он принял, познакомившись с 16-летней красавицей Еленой Глинской, которая происходила из рода прямых потомков литовского князя Гедимина. Чтобы понравиться ей, Василий даже сбрил бороду.
В то время за влияние на Великого князя боролись две церковные партии – Иосифляне и нестяжатели. Василий III благоволил нестяжателям, но их лидеры – Василий Патрикеев и Максим Грек, отказались дать согласие на развод с первой женой и даже пригрозили отлучением от церкви. Это привело к разгрому нестяжателей, Патрикеев и Грек были обвинены в ереси и заключены в монастыри.
Тверь, Успенский собор Отрочева монастыря, в котором 20 лет находился в ссылке Максим Грек, и где был убит митрополит Филипп (Колычев). Фотография автора
Лидер Иосифлян – митрополит Даниил, оказался не столь принципиальным и даже лично провёл обряд венчания Василия и Елены. Он же совершил постриг Соломонии, а когда та отбросила монашеский куколь, боярин Иван Шигона-Поджогин, по свидетельству Герберштейна, «обругал её и ударил плетью». Но вскоре после свадьбы разнёсся слух о беременности Соломонии. Тогда же Василий вдруг отдалил от себя митрополита Даниила и бившего Соломонию Ивана Шигону-Поджогина.
Соломонию перевели в Суздальский Покровский монастырь, где она, согласно преданию, родила сына, названного Георгием.
Дальше – ещё интереснее. Василий III приказал начать строительство церкви Святого Георгия – а закладывать церковь в честь рождения сына было давней традицией московских князей. Точно так же Василий поступил после рождения сына у Елены Глинской. Кроме того, во вкладной книге Ростовского Борисоглебского монастыря была обнаружена запись:
«По князе Юрье Васильевиче память априля в 22 день (канун дня Георгия Победоносца) панахида пети иобедни служити собором, докуды и монастырь стоит».
У Василия III был слабоумный сын Юрий, младший брат Ивана Грозного, но его в церквях и монастырях поминали 26 ноября. А в апреле было приказано поминать какого-то другого сына Василия III.
Но действительно ли родился сын у Соломонии? Она ведь так и не показала его представителям Великого князя, а потом объявила умершим. И появилась легенда, что, опасаясь за жизнь мальчика, Соломония тайно отправила его с верными людьми в Керженские леса, а в гроб положила куклу. Вот этот сын Соломонии якобы и стал позже знаменитым разбойником Кудеяром.
Летом 1934 года археологами в соборе Суздальского Покровского монастыря была вскрыта маленькая гробница, находившаяся рядом с могилой «старицы Софьи» (под этим именем была пострижена в монахини Соломония). В небольшой полусгнившей колоде был найден свёрток истлевшего тряпья, одетый в шёлковую, шитую жемчугом рубашку, и сохранявший очертания тела ребёнка возраста около 5 лет. Эту рубашку можно увидеть в Суздальском историческом музее:
Таким образом, легенда о захоронении куклы вместо предполагаемого царевича Георгия получила неожиданное подтверждение. Однако вопрос о рождении ребёнка Соломонией остаётся открытым.
Вполне возможно, эта история была придумана ею в качестве мести отвергнувшему её мужу. Но всё зашло слишком далеко, великий князь, вероятно, стал требовать предъявить несуществующего наследника, и пришлось объявить о его смерти. Но, даже если ребёнок Соломонии реально существовал и действительно был спрятан, нет никаких оснований считать его разбойником Кудеяром.
Однако Ивану IV слухи о том, что где-то на Руси спрятан его старший брат – законный наследник престола, явно не нравились. Да и принявший имя Георгия самозванец, как показали дальнейшие события, мог быть опасен не меньше, чем настоящий царевич. Некоторые даже полагают, что желание, во что бы то ни стало прояснить судьбу предполагаемого сына Соломонии Сабуровой и найти либо его, либо самозванца, стало одной из причин создания Иваном IV опричнины.
Имеется версия о том, что Кудеяр был внучатым племянником короля Стефана Батория, то есть имел некоторые права на польский престол. Его отцом называют некоего Жигмонта Батория, который вместе с сыном поступил на службу к Ивану IV.
Кудеяр, который тогда носил имя Габор-Георгий Сигизмундович, якобы служил в опричнине, но, попав в опалу, бежал и стал во главе разбойничьей шайки, «промышлявшей» в лесах южнее Москвы. Как вы, наверное, догадались, документов, которые подтверждали бы эту версию, в распоряжении историков нет.
Другие версии
В 1574 году о Кудяере писал в Москву находившийся в плену у крымских татар опричник Василий Грязной. Из его письма следует, что в 1567 году Москва была захвачена Девлет-Гиреем из-за предательства белёвского боярина Кудеяра Прокофьевича Тишенкова, который указал неприятелям броды через Оку. Напомним, что местом рождения Кудеяра народные предания часто называют именно Белев. Однако сведений о разбойничьей деятельности этого предателя не приводится.
Уроженец Курской губернии, писатель и бывший офицер А. Л. Марков в книге «Родные гнезда» пришел к выводу, что легендарным Кудеяром мог быть живший во времена Ивана Грозного Кильдеяр Иванович Марков, внук боярина Марка Толмача.
Кроме того, по семейному преданию костромского дворянского рода Волковых, знаменитый атаман был их родственником – одним из потомков «знатного» литвина Григория Волка герба Трубы, который выехал на Русь из Великого княжества Литовского в начале XVI века – во времена правления Василия III. Легенда называет и отчество Кудеяра – Григорьевич.
Российский историк П. Н. Петров, автор двухтомной «Истории родов Российского дворянства», также упоминает некоего Правотарха Кудеяровича Волкова.
Сообщники Кудеяра
Народная память сохранила также имена трех видных сообщников знаменитого атамана. Некий Сим (или Симон) погиб, поспорив с Кудеяром, что перескочит на коне с Меркуловой горы на Кудеярову через реку Соколка (Саратовская область). В месте, где он упал и вместе с конем провалился под землю, появился родник, названный Симовым.
Другими сообщниками Кудеяра называют Болдыря и Анну. Про эту женщину рассказывали, что она бросилась в реку после того, как молодого купца, которого она любила, родители заставили жениться на богатой невесте. Она не умерла, а лишь разбилась и была вылечена разбойниками Кудеяра. Именно Анна возглавила разбойничью шайку после того, как атаман то ли погиб, то ушел каяться. Погибла она в бою на купеческом корабле, который ее люди пытались ограбить. Предание помещает ее могилу в пещере на Дурных камнях (доломиты на крутом правом берегу Дона) близ Данкова (Липецкая область). А Дурные камни теперь называют Аниной горой.
Сообщается также о жене Кудеяра Настасье, которая умерла от какой-то болезни, и их дочери Любаше, которая вынуждена охранять пещеру с кладом отца. Предание утверждает, что расположена эта пещера в урочище Чёртово Городище, которое находится в Козельском районе Калужской области в 30 км от монастыря Оптина пустынь. Это холм с выходами на поверхность скал песчаника, внутри которых есть несколько соединенных узкими лазами пещер.
Чертово Городище
Местная легенда утверждает, что периодически Любаша выходит на поверхность и кричит: «Тяжко мне! Дайте мне крест!»
То ли, чтобы освятить «нечистое место», то ли, чтобы помочь дочери Кудеяра, монахи Оптиной пустыни дважды ставили крест на Чертовом Городище.
Сокровища разбойника Кудеяра
Предания о сокровищах, спрятанных Кудеяром, известны во многих областях. Эти клады считаются «заговоренными», про некоторые рассказывали, что по ночам над ними вспыхивают огоньки, а два раза в неделю в полночь из-под земли слышится жалобный плач ребёнка. Но некоторые легенды утверждают, что на клады Кудеяра положен зарок на 200 лет (и срок его уже вышел).
В Чертовом Городище, как мы помним, клад охраняет дочь Кудеяра Любаша, в пещерах саратовской Кудеяровой горы на страже стоит сам атаман, а на горе Черный Яр, что в Липецкой области (напротив села Долгого), эту функцию выполняет его конь, превращенный в камень.
Конь-камень, иногда его называют также Синим камнем
Сокровища Кудеяра помещали также в Воронежской области – в Шиповом лесу у села Ливенки, в «Кудеяровом притоне» (Бобровский район) и в Усманском бору, где какая-то крестьянка уже находила золотой перстень.
В Саратовской области в Кудеяровом городке на горе Богатырке находили татарские монеты, наконечники пик, кольца и кинжалы.
А еще есть пещеры на Кудеяровой горе, что севернее деревни Лох – мы помним: именно здесь было записано предание, в котором Кудеяр назван младшим братом Ивана Грозного.
Кудеярова пещера близ деревни Лох в Саратовской области
Правда, археологическая экспедиция Александра Минха, работавшая в окрестностях этого села в 1880-х гг., никаких кладов не нашла, но раскопала могилу с... захороненной детской тряпичной куклой! Вы помните о кукле, найденной в саркофаге Суздальского Покровского монастыря? Очень уж неожиданное, странное и интересное совпадение.
Кудеярова гора на рисунке А. Минха:
В 1893 году в Саратовском музее все же появились находки, сделанные на Кудеяровой горе. Скупые строки описи экспонатов гласят:
«Две медные монеты. Поступили 18 августа 1893 года от Гавриила Петровича Светского, найдены в Кудеяровой горе».
Вот и все сокровища. Правда, рассказывали о каком-то крестьянине, нашедшем целых 12 ведер монет (тоже медных), но это всего лишь слухи, которые так и не нашли документального подтверждения.
В Тульской области кладоискателям следует обследовать «Кудрявый лог» близ Задонска, а также предполагаемую могилу Кудеяра за Косой Горой у Тулы. Можно обратить внимание и на окрестности маленького городка Чекалин (Лихвин). Предания упоминают о кладах Кудеяра, спрятанных также в Рязанской, Брянской, Липецкой, Орловской и Смоленской областях.
«И в Калуге, и в Туле, и к Рязани приходил, и к Ельцу, и к Воронежу, и к Смоленску – везде свои станы расставлял и много кладов позарыл в землю, да все с проклятиями».
Судьба Кудеяра
Некоторые предания утверждают, что Кудеяр погиб на горе Черный Яр (современная Липецкая область), где, как вы помните, один из кладов охраняет обращенная в камень лошадь. Донские казаки, раздраженные грабежами купцов, вначале разгромили упоминавшегося выше сообщника Кудеяра Болдыря, а затем осадили атамана в его убежище на Черном Яру. Зарыв сокровища и оставив с ними обращенного в камень коня, Кудеяр пытался бежать, но казаки догнали его и, сковав, бросили в Дон.
Более интересна другая версия – о покаянии атамана. Некоторые утверждали, что последние годы жизни он провел иноком в Соловецком монастыре. Но есть и знаменитая легенда «О двух великих грешниках», которую, в частности, рассказывает Ионушка в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
«Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.
И прегрешенья отмаливать
К гробу Господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стает…
Сжалился Бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,
Рек: «Не без Божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!»
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.
И прегрешенья отмаливать
К гробу Господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стает…
Сжалился Бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,
Рек: «Не без Божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!»
На эту работу Кудеяр потратил много лет, но дуб в три охвата все также стоял перед ним. Он рухнул после того, как Кудеяр убил польского шляхтича-садиста Глуховского.
Кстати, в другом более распространенном варианте народной «Легенды о двух грешниках» Кудеяр должен был поливать обгорелую головешку – пока она не прорастет.
Любопытно, что у шляхтича Глуховского из поэмы Некрасова имелся реальный прототип – смоленский помещик, о котором писал А. Герцен в журнале «Колокол» за 1 октября 1859 года, поэт даже и фамилию не стал менять.
«Сказание о двенадцати разбойниках» стало популярной песней, которую исполнял в том числе и Шаляпин. Автором музыки чаще всего называют Николая Маныкина-Невструева, но убедительных доказательств этого нет.
Не знаю, удивитесь ли вы, если узнаете, что публикация главы «Пир на весь мир» дважды запрещалась цензурой. Напечатана она была лишь после смерти Некрасова – вначале нелегально в 1879 году, а затем в 1881 году её сокращенный вариант был опубликован в февральском номере журнала «Отечественные записки». А в марте того же года народовольцы казнили уже давно приговоренного ими к смерти императора Александра II.
Во второй половине XIX века к образу знаменитого разбойничьего атамана обратился известный российский историк Николай Иванович Костомаров, который в 1882 году издал роман «Кудеяр».
Кудеяр на обложке одноименного романа, написанного историком Н. Костомаровым в 1882 г.
В 2006 году на Воронежской киностудии «Фильмокей» был снят документальный фильм «Легенда о Кудеяре».
Кадр фильма 2006 г.
А в 2018 году в Шатуре был снят и короткометражный исторический фильм с таким же названием.