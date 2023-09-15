

Кудеяр на стилизованном под лубок рисунке А. Ножкина

«Ой, налетели ветры злые

Да с восточной стороны,

Да сорвали темну шапку

Ой, да с моей буйной головы.

А есаул догадлив был,

Он сумел сон мой разгадать.

Ой, пропадет, он говорил,

Твоя буйна голова».



Щербаков Б. В. Степан Разин в центре картины «Суд народный»

«Стенька жив и придет снова как орудие божьего гнева… Он придет, непременно придет. Ему нельзя не придти. Перед судным днем придет».

«Сказывали давно старые люди, лет сорок назад, про атамана Кудеяра и его разбойников, которые грабили много и убивали».

Царевич?

«Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребёнка, а когда он облечется в величие своё, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко».



Тверь, Успенский собор Отрочева монастыря, в котором 20 лет находился в ссылке Максим Грек, и где был убит митрополит Филипп (Колычев). Фотография автора

«По князе Юрье Васильевиче память априля в 22 день (канун дня Георгия Победоносца) панахида пети иобедни служити собором, докуды и монастырь стоит».

Другие версии

Сообщники Кудеяра



Чертово Городище

Сокровища разбойника Кудеяра



Конь-камень, иногда его называют также Синим камнем



Кудеярова пещера близ деревни Лох в Саратовской области

«Две медные монеты. Поступили 18 августа 1893 года от Гавриила Петровича Светского, найдены в Кудеяровой горе».

«И в Калуге, и в Туле, и к Рязани приходил, и к Ельцу, и к Воронежу, и к Смоленску – везде свои станы расставлял и много кладов позарыл в землю, да все с проклятиями».

Судьба Кудеяра

«Было двенадцать разбойников,

Был Кудеяр-атаман,

Много разбойники пролили

Крови честных христиан…

Совесть злодея осилила,

Шайку свою распустил,

Роздал на церкви имущество,

Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать

К гробу Господню идет,

Странствует, молится, кается,

Легче ему не стает…

Сжалился Бог и к спасению

Схимнику путь указал:

Старцу в молитвенном бдении

Некий угодник предстал,

Рек: «Не без Божьего промысла

Выбрал ты дуб вековой,

Тем же ножом, что разбойничал,

Срежь его, той же рукой!»



Кудеяр на обложке одноименного романа, написанного историком Н. Костомаровым в 1882 г.



Кадр фильма 2006 г.