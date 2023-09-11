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Пресса США: В Киеве снова заговорили о планах начать применять истребители F-16 уже этой зимой

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Пресса США: В Киеве снова заговорили о планах начать применять истребители F-16 уже этой зимой

Украина могла бы уже этой зимой начать применять американские истребители F-16, первая группа пилотов будет готова к февралю. С таким оптимистичным прогнозом выступили в Киеве, пишет The Wall Street Journal.


На Украине считают, что первым 10 пилотам, которые владеют английским языком в достаточной мере, хватит для обучения и пяти месяцев, после чего они уже уверенно начнут пилотировать американские истребители и смогут участвовать на них в боевых действиях. В Киеве опять завели старую шарманку о том, что украинцы "легко обучаемы" и поэтому их не нужно подготавливать длительное время. А первая десятка "самых подготовленных" способна летать почти без обучения. Вот под них Запад и должен передать самолеты как можно раньше.

Киевские военные лидеры заявляют, что украинские пилоты могут участвовать в боевых действиях на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным сроком, чем предыдущие оценки

- пишет издание.

А вот в США не так оптимистичны, как на Украине, в Пентагоне считают, что обучение украинских пилотов займет гораздо больше времени, чем планируют в Киеве. Предварительные прогнозы, озвученные американцами - середина следующего года, и то, если все будет складываться более-менее удачно.

Еще один камень преткновения - подготовка технического персонала для обслуживания самолетов. Как заявляют в США, подготовка техников займет гораздо больше времени, чем пилотов, поскольку на один час нахождения в воздухе американский истребитель требует примерно 15-16 часов наземного обслуживания. Поставлять самолеты без наличия техников никто не будет, так что Киеву придется подождать.
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:27
    +1
    В Киеве снова заговорили о планах начать применять истребители F-16 уже этой зимой
    Планируйте, применяйте... Если жизнь не дорога. request
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:29
    +1
    Пресса США: В Киеве снова заговорили о планах начать применять истребители F-16 уже этой зимой

    Как-то само собой напомнило:
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    Подождём, вашу маму...
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:36
    +1
    Да. Украинцы как пудели-« легко обучаемы» и хорошо служат. Но в отличае от пуделей, склонны к предательству.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:47
    0
    5 месяцев им хватит, вот идиоты. Откуда у них пилоты из молодых дураков?
    Эти 10 пилотов это летчики камикадзе видимо
    Ну получили они западные танки, наступление пошло? Также горят
    Для наших пво это будут отличные цели.
    Я думаю у них надежда чтобы им саомлетов побольше давали. Опять будух ездить клянчить самолеты
    Ничему чубов история не учит, сколько они с россией не воевали всегда проигрывали.
  5. Essex62
    Essex62 Сегодня, 07:11
    0
    Ф-16 им нужны не для воздушных боёв и ЗГВ ,а для ПВО и как носители широкой номенклатуры носителей натовских дальнобоев. Пилотов и технарей в гейропе много , набрать за хорошую оплату нет проблем. Для профи вояки ,вопрос могилизации ,как- то не очень актуален. Комбатант, он фаталист по определению,профессия такая -воевать. Достаточно взглянуть как попер народ на контракт в РФ,когда достойную оплату и разные плюшки предложили . Тем более ,что летать над " своей " территорией,где риск быть сбитым минимален. Причина отказа ,в поставках этих леталок, в чём- то ином.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:39
      0
      Причина отказа ,в поставках этих леталок, в чём- то ином.
      ...да всё там понятно....оплачивать банкет кто будет!!..у хрюканов карманы пусты...стало быть налогоплательщик полосатых..так на заметку..ладно стоимость единицы не так важна..а вот стоимость одного боевого вылета й-16 23.тыр баксов...вот и считай сколько полосатый налогоплательщик вывалить в воздух свои заработанные
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:19
    0
    Готовы, они, не готовы... как большой босс скажет, так и будет.
    Впрочем, готовность, понятие такое, растяжимое....
  7. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 07:21
    0
    У них все пилоты видать семи пядей во лбу, обучаются на раз два.
  8. Toorik
    Toorik Сегодня, 09:03
    0
    за 5 месяцев они только базовый английский освоят....