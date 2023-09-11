Пресса США: В Киеве снова заговорили о планах начать применять истребители F-16 уже этой зимой

Киевские военные лидеры заявляют, что украинские пилоты могут участвовать в боевых действиях на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным сроком, чем предыдущие оценки

Украина могла бы уже этой зимой начать применять американские истребители F-16, первая группа пилотов будет готова к февралю. С таким оптимистичным прогнозом выступили в Киеве, пишет The Wall Street Journal.На Украине считают, что первым 10 пилотам, которые владеют английским языком в достаточной мере, хватит для обучения и пяти месяцев, после чего они уже уверенно начнут пилотировать американские истребители и смогут участвовать на них в боевых действиях. В Киеве опять завели старую шарманку о том, что украинцы "легко обучаемы" и поэтому их не нужно подготавливать длительное время. А первая десятка "самых подготовленных" способна летать почти без обучения. Вот под них Запад и должен передать самолеты как можно раньше.- пишет издание.А вот в США не так оптимистичны, как на Украине, в Пентагоне считают, что обучение украинских пилотов займет гораздо больше времени, чем планируют в Киеве. Предварительные прогнозы, озвученные американцами - середина следующего года, и то, если все будет складываться более-менее удачно.Еще один камень преткновения - подготовка технического персонала для обслуживания самолетов. Как заявляют в США, подготовка техников займет гораздо больше времени, чем пилотов, поскольку на один час нахождения в воздухе американский истребитель требует примерно 15-16 часов наземного обслуживания. Поставлять самолеты без наличия техников никто не будет, так что Киеву придется подождать.