На протяжении всей ночи сирены воздушной тревоги не смолками на большинстве контролируемых киевским режимом территорий. Одно из выбранных для нанесения ударов направлений – объекты в Днепропетровской области.
Сообщается о том, что несколько дронов-«камикадзе» типа «Герань» нанесли поражение объектам промышленности, использовавшимся киевским режимом в военных целях в Кривом Роге. Серия мощных взрывов (не менее пяти) привела к возникновению пожаров в том числе на территории складских комплексов промышленных предприятий, где хранилась военная техника и оружие. По последним данным, речь идёт о технике, которую восстанавливали на заводах Кривого Рога для последующего ввода в эксплуатацию.
Взрывы гремели минувшей ночью и на других направлениях. Известно о том, что беспилотники атаковали объекты размещения и обучения личного состава вооружённых сил Украины в Сумской области.
Атаковали объекты киевского режима российские беспилотники и в украинской столице. При этом мэр Киева Кличко традиционно сообщает о «падении обломков». Как это часто бывает в подобного рода случаях, «обломки», видимо, были настолько крупные и имели такую кинетическую энергию, что привели к взрывам и пожарам на целом ряде объектов, включая склады хранения военного имущества. По словам мэра Киева, «падение обломков» произошло сразу в трёх районах города - Святошинском, Шевченковском и Подольском.
Ранее на Украине заявили, что начнут разбирательство в отношении журналистов агентства Reuters, опубликовавших прилёты по объектам в Киеве и кадры работы ПВО ВСУ. Киевский режим пытается тщательно скрывать эту информацию, а данные о якобы сбитых дронах «рисует» на своём компьютере спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выдумывая цифры.