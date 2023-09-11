Военное обозрение
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В результате ночных ударов огневое поражение нанесено объектам противника в Кривом Роге, Сумской области и трёх районах Киева

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В результате ночных ударов огневое поражение нанесено объектам противника в Кривом Роге, Сумской области и трёх районах Киева

На протяжении всей ночи сирены воздушной тревоги не смолками на большинстве контролируемых киевским режимом территорий. Одно из выбранных для нанесения ударов направлений – объекты в Днепропетровской области.


Сообщается о том, что несколько дронов-«камикадзе» типа «Герань» нанесли поражение объектам промышленности, использовавшимся киевским режимом в военных целях в Кривом Роге. Серия мощных взрывов (не менее пяти) привела к возникновению пожаров в том числе на территории складских комплексов промышленных предприятий, где хранилась военная техника и оружие. По последним данным, речь идёт о технике, которую восстанавливали на заводах Кривого Рога для последующего ввода в эксплуатацию.

Взрывы гремели минувшей ночью и на других направлениях. Известно о том, что беспилотники атаковали объекты размещения и обучения личного состава вооружённых сил Украины в Сумской области.

Атаковали объекты киевского режима российские беспилотники и в украинской столице. При этом мэр Киева Кличко традиционно сообщает о «падении обломков». Как это часто бывает в подобного рода случаях, «обломки», видимо, были настолько крупные и имели такую кинетическую энергию, что привели к взрывам и пожарам на целом ряде объектов, включая склады хранения военного имущества. По словам мэра Киева, «падение обломков» произошло сразу в трёх районах города - Святошинском, Шевченковском и Подольском.

Ранее на Украине заявили, что начнут разбирательство в отношении журналистов агентства Reuters, опубликовавших прилёты по объектам в Киеве и кадры работы ПВО ВСУ. Киевский режим пытается тщательно скрывать эту информацию, а данные о якобы сбитых дронах «рисует» на своём компьютере спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выдумывая цифры.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:40
    +7
    Несколько дронов-«камикадзе» типа «Герань» нанесли поражение объектам промышленности, использовавшимся киевским режимом в военных целях в Кривом Роге

    ***

    — "По рогам ему и промеж ему" ...



    ***
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:51
    0
    ХохлоСМИ по этому поводу пэрэмогу объявило , що их доблесные пво , своими грамотными действиями , нанесли существенный ущерб нашей армии, визг в комментах до небес , пэтртотизм зашкаливает.
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:26
    0
    Так и у нас так же пишут, ПВО уничтожило все цели, жертв и разрушений нет, а потом оказывается 2 ИЛ 76 сгорело или военкомат подбили или... Да много ещё таких или
    1. Msi
      Msi Сегодня, 07:47
      +3
      военкомат подбили

      Пишите лучше сбили...так интереснее...
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 07:49
        +4
        и сразу на мойве, чего себя мучать...
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:49
    +2
    Киевский режим пытается тщательно скрывать эту информацию, а данные о якобы сбитых дронах «рисует» на своём компьютере спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выдумывая цифры.

    Да, уж что-что, а втирать своим и всему миру киевский режим научился. Правда с качеством и правдоподобностью у них не очень - один Кличко с какой-то бандурой а-ля Кинжал чего стоит. А так очень радует, что им стало каждую ночь основательно прилетать drinks Вчера статью причитал и видос посмотрел, как наши спецназовцы в них в глубоком тылу действуют - отличная работа!!!
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 09:21
    +2
    Опять это "Огневое поражение". Кто нибудь может вообще обьяснить что означает этот новоязовский термин? Это что то вроде "баловался спичками и обжегся" или что? Или это как то связано с "хлопками" и "прилетами/перелетами". Неужели и тут поучавствовал самолично Рогозин? Ну хоть тут видать проявилось его журналистское прошлое.