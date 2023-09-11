Российская компания начала серийный выпуск импортозамещенного снайперского патрона .408 CheyTac

Предприятие Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих. До сих пор данные патроны в нашей стране собирались с зарубежными гильзами

Российские компании продолжают проводить импортозамещение в военной сфере, заменяя необходимые для производства западные комплектующие отечественным. Проводится такая работа и с патронами западных калибров для снайперского оружия , которые ранее выпускались исключительно на зарубежных предприятиях.Российская оружейная компания Lobaev Arms объявила об окончании работ над российской версией снайперского патрона калибра 408 Cheytac, используемого для высокоточных снайперских винтовок. Как подчеркивается, патрон производится только с применением отечественных комплектующих и уже запущен в серийное производство.- приводит РИА Новости слова главы компании Владислава Лобаева.Стоит отметить, что это уже не первый патрон, который компания сумела "импортозаместить" и наладить серийный выпуск. В мае этого года сообщалось о завершении работ над отечественной версией снайперского патрона калибра 375 Cheytac.408 Cheyenne Tactical (.408 CheyTac, 10,3×77 мм) — специализированный снайперский боеприпас для высокоточной стрельбы на дистанцию до 3500 метров. В Lobaev Arms под него разработаны сразу две сверхдальние снайперские винтовки - это SVLK-14S "Сумрак" и DXL-4M "Севастополь". Обе винтовки способны поражать цели на дальности свыше 2500 метров.Снайперские винтовки Lobaev Arms активно используются российскими снайперами в зоне СВО, это индивидуальное оружие, которое массово в российскую армию не поставляется.