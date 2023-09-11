Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская компания начала серийный выпуск импортозамещенного снайперского патрона .408 CheyTac

18
Российская компания начала серийный выпуск импортозамещенного снайперского патрона .408 CheyTac

Российские компании продолжают проводить импортозамещение в военной сфере, заменяя необходимые для производства западные комплектующие отечественным. Проводится такая работа и с патронами западных калибров для снайперского оружия, которые ранее выпускались исключительно на зарубежных предприятиях.


Российская оружейная компания Lobaev Arms объявила об окончании работ над российской версией снайперского патрона калибра 408 Cheytac, используемого для высокоточных снайперских винтовок. Как подчеркивается, патрон производится только с применением отечественных комплектующих и уже запущен в серийное производство.

Предприятие Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих. До сих пор данные патроны в нашей стране собирались с зарубежными гильзами

- приводит РИА Новости слова главы компании Владислава Лобаева.

Стоит отметить, что это уже не первый патрон, который компания сумела "импортозаместить" и наладить серийный выпуск. В мае этого года сообщалось о завершении работ над отечественной версией снайперского патрона калибра 375 Cheytac.

408 Cheyenne Tactical (.408 CheyTac, 10,3×77 мм) — специализированный снайперский боеприпас для высокоточной стрельбы на дистанцию до 3500 метров. В Lobaev Arms под него разработаны сразу две сверхдальние снайперские винтовки - это SVLK-14S "Сумрак" и DXL-4M "Севастополь". Обе винтовки способны поражать цели на дальности свыше 2500 метров.

Снайперские винтовки Lobaev Arms активно используются российскими снайперами в зоне СВО, это индивидуальное оружие, которое массово в российскую армию не поставляется.
Использованы фотографии:
https://www.lobaevarms.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:14
    +2
    Лобаеву нужно дать Героя Труда. Вот уж кто заслужил это звание. Наперекор всему делает отличное оружие для защиты нашей Родины. soldier
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 07:32
      +3
      Героя капиталистического труда! Недавно кстати читал претензии по качеству ребят которые работают его продукцией.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 08:12
        +1
        К сожалению, у этого производителя очень трудно отличить зерно от плевел. Т.е. пиар от истинного положения дел. Поэтому под фразой "наладил серийный выпуск" может скрываться всё что угодно. Вплоть до ничего.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 10:13
          0
          Винтовка Lobaev Arms изначально создавалась как коммерческий продукт.
          Поэтому и калибр по импортный патрон сделан.
          .
          А вообще интересно, калибр 10,3 летит дальше и точнее спец-патронов 12,7
          У него начальная скорость вчетверо больше нашей пули.
          А если нашей пуле такую скорость задать - лягаться будет сильно. У наших масса пули вдвое-втрое больше.
          .
          Непонятно, почему не разработан снайперский патрон под отечественный калибр 9,3 мм с аналогичной начальной скоростью.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Пессимист22
        Недавно кстати читал претензии по качеству ребят которые работают его продукцией.

        Очень хотелось бы ознакомиться с данным материалом .Не поделитесь ?
        Читал требования Лобаева к использованию винтовки ,могу сказать что в бою очень трудно выполнить ,это скорее спортивный снаряд ,чем боевое вооружение
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:16
    +1
    К снайпер кому патрон предъявляют я повышенные требования к качеству изготовления... понятно, это сильно дороже продукции массового производства.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:16
    0
    это индивидуальное оружие, которое массово в российскую армию не поставляется.

    Вот к чему эта фраза ? То что это штучное оружие у нас даже большенство домохозяек знают. Попытка объяснить почему высокоточными боеприпасами занимается частная компания , а не государственные конторы?
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 07:23
    -1
    По моему разумению, 12,7ДШК лучше бы зашел в армию, что трудно сделать винтовку под нормальный патрон?
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 07:38
      +4
      Под 12,7х108 (для ДШК, Корда и НСВ) уже давно сделали, и даже снайперскую версию выпускают, но вот баллистика у этих патронов не такая уж и снайперская на дальностях около 2000, в этом плане LM .338 и .408 CheyTac получше летят, это специальные боеприпасы, не имеющие "пулеметных" аналогов, они делались именно для снайперской стрельбы, а не переделывались из валового продукта.
      Тут дело не в низкопоклонстве буржуям, а просто в качесте.
      Конечно, стрелять на такие дальности в массовом порядке никто не будет и роты и батальоны стрелков Лапуами и Чейтаками не появятся, это весьма штучно и избирательно.
      Но такое оружие показало свою необходимость в армиях разных стран и в разного рода конфликтах, поэтому оно должно быть и в нашей армии.
      Мы уже проспали дальнобойную артиллерию в своих войсках, сейчас экстренно наверстываем упущенное, вот и с этими боеприпасами та же примерно история.
      Так что спасибо Владу Лобаеву, который старается нивелировать провалы нашего оружейного планирования.
      Пусть не все и не сразу, ну так он не один, так что, надеюсь, будем впереди и на коне, лишь бы в МО опять не услули, нюхая лаврушку.
      1. air wolf
        air wolf Сегодня, 08:07
        0
        Вопрос только к качеству 12.7ДШК, а про дальность, настильность это только дилетант может пукнуть, это шикарный патрон, надо только допуски уменьшить и порох помедленней и с длинным стволом он полетит за 2 км легко! Я сорок лет с оружием и у меня коллекция стволов на все виды охот, и сам я остановился на 30-06, это чтоб вы все поняли, что я не выбрал трехлинейный, тк под него нет нормального оружия...
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:38
    0
    Цитата: air wolf
    По моему разумению, 12,7ДШК лучше бы зашел в армию, что трудно сделать винтовку под нормальный патрон?

    У нас ж есть винтовки под 12.7 КСВК/АСВК ... но тут вопрос ж именно не в крупнокалиберных винтовках
    Вопрос ж отечественной номенклатуры боеприпасов важен , если добиться соотношения цена/качество их можно поставлять тем , у кого есть под них стволы (не врагам конечно)
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:39
    -6
    А почему мы опять копируем чьё то, почему опять догоняем? Почему наша твердолобая совковая система не может создать своё, чтоб другие догоняли? Амеры уже переходят на больший калибр а у нас решили что 5.45 вполне достаточно, они то решалы явно не воюют. И вот опять аналоги, прорыв, заместил, ура. А ещё чему то удивляемся
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 08:07
      +1
      А почему мы опять копируем чьё то, почему опять догоняем? Почему наша твердолобая совковая система не может создать своё, чтоб другие догоняли?
      Потому что у нас деньги платят за должность, а не за то, что ты сделал или не сделал на этой должности. Заняв должность человек делает всё, чтобы на ней удержаться, а чтобы удержаться достаточно не делать ошибок, а "не ошибается тот, кто ничего не делает" и при этом поддерживает хорошие отношения с "нужными" людьми. Может и не везде так, но по моему опыту очень часто. По поводу большего калибра (более пробивного боеприпаса) - абсолютно необходимо и назрело давно, ещё с Афгана, амеры кстати тоже запаздывают, но слишком затратно и вряд ли в ближайшее время кто-то возьмёт на себя ответственность.
    2. Ingenegr
      Ingenegr Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: Вадим С
      Почему наша твердолобая совковая система не может создать своё, чтоб другие догоняли?

      "Совковая" система под занавес своего существования создала очень перспективный боеприпас 6.2х49 и отрабатывала под него единый пулемет и винтовку. Кстати, довольно успешно. Так что "попадание мимо", как говорится.
      Цитата: Вадим С
      Амеры уже переходят на больший калибр а у нас решили что 5.45 вполне достаточно,

      Не хватает 5,45?! А что так? Это собственное, выстраданное мнение, или трансляция очередного запущенного штампа из набора "из ПМ только застрелиться", "7.62 - машина, а 5.45 - де...мо", "в России нормальное оружие делает только САМ Лобаев, остальные не умеют/не хотят"?
      Хотя, откровенно говоря, наибольших успехов В.Е. добился не в области производства, а саморекламы.
    3. art266
      art266 Сегодня, 10:01
      +1
      Хорошую вещь почему бы и не скопировать. Это быстрее и дешевле изобретения собственного велосипеда.
  7. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:13
    0
    Чья автоматическая линия по вытяжке гильзы? Кто сделал?
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 08:24
      0
      Чья автоматическая линия по вытяжке гильзы? Кто сделал?
      Отличный вопрос. От производителя ответа не будет, потому что по факту переобжимают гильзы 408СТ.
    2. hhurik
      hhurik Сегодня, 09:20
      +1
      Вообще-то гильза своя - это хорошо, а вот чей порох и, главное, пуля - интересно. У меня Бенелли МР1 в .223 с черным стволом - запас "Кентавра" с пулей от Хорнади заканчивается, где брать патроны с приличной томпаковой пулей - не очень понятно. Самому крутить в лом, но ствол стачивать отечественным биметаллом и жечь порохом, разбодяженным сухим куриным навозом - жалко.