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Директор «Моссада»: Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана

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Директор «Моссада»: Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана

Продолжается противостояние и взаимные угрозы между Израилем и Ираном. Ситуация в значительной степени накалилась ещё и на после того, как Иран при посредничестве Китая подписал соглашение с Саудовской Аравией, что было крайне негативно воспринято властями как Израиля, так и США.


Стало известно, что руководитель израильской разведки «Моссад» Давид (Деди) Барнеа обвинил власти и спецслужбы Ирана в организации якобы целой серии нападений на израильтян, израильские объекты (в том числе за рубежом).

Выступая на конференции по вопросам безопасности в университете Райхмана, директор «Моссада» заявил, что «есть информация о продолжающейся подготовке Ирана к различного рода атакам». И якобы в ответ на это Израиль готов принять самые решительные меры.

Барнеа:

Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана, что станет нашим ответом по заказчикам и исполнителям атак на израильтян, на еврейские объекты по всему миру. В этом состоит наше громкое и однозначное послание.

Тот же Барнеа заявил о обеспокоенности по поводу «возможных поставок Россией оружия Ирану». Директор израильской разведки:

Русские выполнят запросы Ирана о поставках ему оружия и сырья, что поставит Израиль под угрозу.

Далее Барнеа обвинил Иран в том, что тот «раздувает свою значимость, поставляя России беспилотники».

Все эти обвинения в адрес России и Ирана высказываются не в первый раз. При этом глава «Моссада» почему не говорит о «раздувании своей значимости» другими странами – теми, которые поставляют оружие, например, Украине. И об угрозе попадания этого оружия в руки иранских военных тоже не говорят.
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29 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:07
    +18
    Директор «Моссада»: Мы готовы нанеси удар в самое сердце Тегерана
    fool Имеющий в кармане мускус не орет на всю улицу об этом. (восточная пословица)
    Русские выполнят запросы Ирана о поставках ему оружия и сырья, что поставит Израиль под угрозу.
    Э-э-э, дорогой, просто бизнес, они нам дроны и снаряды 152 мм (расход большой request ), мы им рахад-лукум из скромной лавочки нашего ВПКfeel. Это не против вас, как же вы могли такое подумать то? fool
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:23
      -11
      Цитата: Mavrikiy
      fool Имеющий в кармане мускус не орет на всю улицу об этом. (восточная пословица)

      Да очень странный шаг.

      Э-э-э, дорогой, просто бизнес, они нам дроны и снаряды 152 мм (расход большой request ), мы им рахад-лукум из скромной лавочки нашего ВПКfeel. Это не против вас, как же вы могли такое подумать то? fool

      Поживем увидим, что в Иерусалиме подумали.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Имеющий в кармане мускус не орет на всю улицу об этом

        Про кошелёк - да.
        А вот среди тех, кто считает себя сильным - принято о своих подвигах заранее.
        Запугивание врага - это тоже политика.
        Израиль считает себя самой сильной фигурой в регионе. И неоднократно доказывал, что ему легко что учёных в Иране убивать, что взорвать там секретный объект.
        Слишком много у него в Иране шпионов.
        Так что заявление о грядущих терактах - это не блеф, а прямое заявление о грядущих терактах на территории другого государства.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 07:55
      +1
      Директор «Моссада»: Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана

      "Последнее израильское...." Хм, что -то новенькое...
  2. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:11
    -24
    Моссад это страшная сила, с которой стоит считаться
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:09
      +2
      Цитата: Cypa
      Моссад это страшная сила, с которой стоит считаться

      Особенно когда сидишь на горшке. .А то раз, и пойдет команда "мочить!"...Не красиво будет. feel
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:12
    +5
    ВЕЧНАЯ ВОЙНА... Вопрос, что в подоплеке таких "вечных войн" было, есть и будет?
    Всё ж таки там бабло или религиозная, ещё какая, нетерпимость?
    В общем, мутняк ещё тот.
  4. Комментарий был удален.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    +10
    Цитата: Cypa
    Моссад это страшная сила, с которой стоит считаться

    Необходимо защитить дружественный и союзный нам иранский от посягательств сионистов.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:12
      +1

      Иезекиль 25-17 (Андрей)
      Сегодня, 07:17
      НОВЫЙ
      +8
      Цитата: Cypa
      Моссад это страшная сила, с которой стоит считаться

      Необходимо защитить дружественный и союзный нам иранский от посягательств сионистов.
      В обязательном порядке. good
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 08:38
        0
        Чего в обязательном порядке? Может предложите еще войско отправить для "защиты"?
        Оружие им дать можно, нужно и много, но самим туда влезать - ни при каких обстоятельствах. Видали мы таких восточных "друзей", которых за прибор и в музей.
        Только партнер по ситуации.
        Они еще за гибель нашего посла в Персии Грибоедова А.С. в ответе.
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:30
    +14
    Двуличные евреи в своем репертуаре, видно хозяева наступили на хвост, вот и орут.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:44
    +9
    Когда уже объединятся все арабские страны в регионе и скинут жидовское гнездо в море, давно уже пора очистить эту территорию, достали они уже всех!
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Вадим С
      Когда уже объединятся все арабские страны в регионе и скинут жидовское гнездо в море, давно уже пора очистить эту территорию, достали они уже всех!

      Такое уже было. При помощи вооружений и советников из СССР, с участием кубинских танкистов и северокорейских летчиков.
      Отхватили laughing ... арабы fellow
  8. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:52
    +11
    Израиль застрял где-то в 1967 году. Многие страны с тех пор "уже не те" - Китай, Иран, Саудовская Аравия и пр. Они крупны, технологичны, экономически сильны. Время маленьких, но технологичных стран, а-ля Швейцария (а это многие европейцы, сингапуры, израили, тайвани) идёт к закату. У кого территория и ресурсы, тот сильнее и влиятельнее. Отсюда, кстати, и БРИКС со товарищи.
    Это всё к тому, что Израилю надо учиться жить в мире со всеми, ибо быть мелким бОрзым псом уже небезопасно даже при наличии хозяина.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:22
      0
      "У кого территория и ресурсы, тот сильнее"///
      ---
      Как-то СВО этот тезис не подтверждает.
      Территория и ресурсы уже 2 года не помогают захватить поселок Авдеевка в пригороде Донецка.
      Может, дело все-таки в технологиях?
  9. Sith
    Sith Сегодня, 07:52
    +1
    Не ищите своих крабов Моссада, это рыбный рынок, они на своём прилавке(с)х/ф Джентльмены
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:52
    +3
    Израиль застрял где-то в 1967 году. Многие страны с тех пор "уже не те" - Китай, Иран, Саудовская Аравия и пр. Они крупны, технологичны, экономически сильны. Время маленьких, но технологичных стран, а-ля Швейцария (а это многие европейцы, сингапуры, израили, тайвани) идёт к закату. У кого территория и ресурсы, тот сильнее и влиятельнее. Отсюда, кстати, и БРИКС со товарищи.
    Это всё к тому, что Израилю надо учиться жить в мире со всеми, ибо быть мелким бОрзым псом уже небезопасно даже при наличии хозяина.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:10
      +3

      Pharmacist (Алексей)
      Сегодня, 07:52
      ...Это всё к тому, что Израилю надо учиться жить в мире со всеми, ибо быть мелким бОрзым псом уже небезопасно даже при наличии хозяина.
      Не могут. Им надо иметь постоянного врага и внешнюю угрозу, чтобы местный пипл хавал, что ему подсовывают. Впрочем как у их хозяев - мерикатосов. Яблоня от яблони, ... так сказать . Хотя обе уже давно гнилые, протухли и воняют.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:25
      0
      "что Израилю надо учиться жить в мире со всеми"///
      ---
      Израиль живет в мире с большинством соседей: с Египтом - самой сильной арабской страной, с Иорданией,
      с Саудией, Эмиратами, Марокко.
  11. Ella34
    Ella34 Сегодня, 08:05
    +2
    Удивительно, как арабы ещё терпят их. Давно бы объединились и решили что сделать.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:27
      0
      Вы забыли историю.
      Арабы несколько раз об'ьединялись и пытались уничтожить Израиль.
      Каждый раз их армии разбивали.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:07
    +3
    Барнеа:

    Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана,
    Эта кукла даёт отчет своим словам? А не боится, что ответка будет сразу, и причем адекватная? Это ведь не 20 лет тому назад.
  13. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 08:11
    +1
    Говорят, будто Израиль создал Сталин... Главный вопрос, зачем...
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 08:18
      +2
      Цитата: Катя_Иванова
      Говорят, будто Израиль создал Сталин... Главный вопрос, зачем...

      В смысле говорят? Так и есть) Собирался распространить социализм на арабов. В России то евреи были одной из движущих сил революции. Вот только на Востоке они предпочли трудам денежку...
  14. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:17
    +4
    Дык Тегеран тоже на многое готов. Отступать то персам некуда, так что безнаказанно никак не получится. Вместо Стены Плача тоже может образоваться немалая воронка...
  15. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:28
    +2
    Директор «Моссада»:
    Русские выполнят запросы Ирана о поставках ему оружия и сырья, что поставит Израиль под угрозу.
    А вот тут Директор «Моссада» опозорил не только свою маму и папу, но и весь Израиль, со всеми его прелестями... Какую угрозу вам может нести русское оружие, если там стоят процессоры по 8 кг, а у вас они по 10 нм? Да и последнюю партию стиральных машин с Запада к нам, из Прибалтики завернули.. feel Мопеды все на фронт ушли. Ох беда-беда, придется крылья к кофемолкам варить. recourse
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:40
    0
    Израиль с легкостью мог поставлять оружие русским ,тем самым гарантировав отношения . Но похоже что поставляет оружие Иран ,а Израиль начинает обижаться из-за контактов Москвы и Тегерана .
  17. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:44
    0
    Обвиняя предъявляй. А то взяли моду - "У нас есть доказательства но мы их не покажем, потому что они секретные"
    Есть ли реальная фактура которая может подтвердить нападения Ирана на израильские объекты, или всё на уровне "хайли лайкли"(мы думаем, нам кажется, с большой долей вероятности и т.д.)
  18. vova1910
    vova1910 Сегодня, 09:52
    0
    Даёшь Тель-Авив за три дня. Операция Кавказ-2. Все как один на защиту Хизбаллы.