Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана, что станет нашим ответом по заказчикам и исполнителям атак на израильтян, на еврейские объекты по всему миру. В этом состоит наше громкое и однозначное послание.

Русские выполнят запросы Ирана о поставках ему оружия и сырья, что поставит Израиль под угрозу.