Директор «Моссада»: Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана

Продолжается противостояние и взаимные угрозы между Израилем и Ираном. Ситуация в значительной степени накалилась ещё и на после того, как Иран при посредничестве Китая подписал соглашение с Саудовской Аравией, что было крайне негативно воспринято властями как Израиля, так и США.
Стало известно, что руководитель израильской разведки «Моссад» Давид (Деди) Барнеа обвинил власти и спецслужбы Ирана в организации якобы целой серии нападений на израильтян, израильские объекты (в том числе за рубежом).
Выступая на конференции по вопросам безопасности в университете Райхмана, директор «Моссада» заявил, что «есть информация о продолжающейся подготовке Ирана к различного рода атакам». И якобы в ответ на это Израиль готов принять самые решительные меры.
Барнеа:
Мы готовы нанести удар в самое сердце Тегерана, что станет нашим ответом по заказчикам и исполнителям атак на израильтян, на еврейские объекты по всему миру. В этом состоит наше громкое и однозначное послание.
Тот же Барнеа заявил о обеспокоенности по поводу «возможных поставок Россией оружия Ирану». Директор израильской разведки:
Русские выполнят запросы Ирана о поставках ему оружия и сырья, что поставит Израиль под угрозу.
Далее Барнеа обвинил Иран в том, что тот «раздувает свою значимость, поставляя России беспилотники».
Все эти обвинения в адрес России и Ирана высказываются не в первый раз. При этом глава «Моссада» почему не говорит о «раздувании своей значимости» другими странами – теми, которые поставляют оружие, например, Украине. И об угрозе попадания этого оружия в руки иранских военных тоже не говорят.