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Ни после избрания, ни после инаугурации нового президента Нагорного Карабаха премьер Армении не направил ему поздравительную телеграмму

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Ни после избрания, ни после инаугурации нового президента Нагорного Карабаха премьер Армении не направил ему поздравительную телеграмму

В Армении эксперты обсуждают ситуацию, которая сложилась на фоне выборов президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В субботу новым президентом НКР в результате голосования депутатов парламента стал генерал-майор Самвел Шахраманян. Его кандидатуру поддержали 22 законодателя из 23-х голосовавших. Ранее о сложении своих президентских полномочий объявил Араик Арутюнян.


Армянские политологи, как и жители НКР, обратили внимание на то, что никто из состава высших властей Республики Армения не поздравил нового президента Нагорного Карабаха с избранием. Не последовало поздравительной телеграммы в адрес Шахраманяна ни от президента Армении Ваагна Хачатуряна, ни от премьера Никола Пашиняна. При этом Пашиняну в Армении и НКР напомнили, что в своё время премьер Армении направил поздравительную телеграмму в Анкару уже спустя несколько часов после объявления президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В случае с главой Нагорного Карабаха поздравление с избранием от властей Армении не было направлено не только после оглашения результатов голосования в парламенте, но и даже после приведения нового президента к присяге.

При этом армянская оппозиция главу НКР с избранием и вступление в должность поздравила.

Эксперты считают, что отказ премьера от поздравления нового президента Нагорного Карабаха (Арцаха) лишний раз свидетельствует о том, что Пашинян намерен как минимум дистанцироваться от Степанакерта, и этой ситуацией вполне может воспользоваться Азербайджан.

Напомним, что ранее Пашинян обвинил Москву в том, что Россия будто бы недостаточно усилий прилагает для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. А какие усилия в этом плане прилагает сам г-н Пашинян?
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26 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:34
    +9
    Пашинян уже слил Карабах, просто не объявил это публично, тем более штаты поставили ему условие: отдать территории за благосклонность западных господ, за будущее вступление в нату!
    1. Msi
      Msi Сегодня, 07:54
      0
      Напомним, что ранее Пашинян обвинил Москву в том, что Россия будто бы недостаточно усилий прилагает для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе

      По периметру российских границ бродит призр...пардон, вирус...вирус дебилизма. Поражает страны и народы...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: Msi
        По периметру российских границ бродит призр...пардон, вирус...вирус дебилизма. Поражает страны и народы...

        Не уж то Армения получила границу с Россией ?
  2. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:37
    +1
    А Пашинян и не прилагает никаких усилий для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. Похоже, он может с легкостью сдать его Азербайджану
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:55
      +1
      Цитата: Вадим С
      Пашинян уже слил Карабах, просто не объявил это публично, тем более штаты поставили ему условие: отдать территории за благосклонность западных господ, за будущее вступление в нату!
      Ни после избрания, ни после инаугурации нового президента Нагорного Карабаха премьер Армении не направил ему поздравительную телеграмму
      Ну так калиф на час. request Пашинян себя считает более долговечным.
    2. Харитon
      Харитon Сегодня, 09:15
      +1
      Арцах уже продал Никол, теперь на Армению ищет покупателя, у Адербежана денег не хватило.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:43
    +3
    Шикарно я считаю. Прежний глава свалил, на нового официальный Ереван сделал вид, что не замечает.
    Вот Вам в Арцахе с родственниками то повезло.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:45
    +2
    Карабахский узел... рубить не стоит, а распутывать некому!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: rocket757
      Карабахский узел... рубить не стоит, а распутывать некому!

      recourse "Хранить вечно" feel
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:05
        -1
        Кто и как его будет хранить?
        Нам не сподручно, по многим, объективным причинам... есть другие кандидаты на хранителя?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: rocket757
      Карабахский узел... рубить не стоит, а распутывать некому!

      После распада Российской империи и образования 28 мая 1918 года независимых республик Армения и Азербайджан, Карабах стал ареной борьбы между ними в ходе армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. И вот так с 1918 года, до сих пор война за Карабах продолжается.
  5. Харитon
    Харитon Сегодня, 07:59
    +1
    Этим Никол еще раз обозначил свою позицию, а также мнение большой части граждан Армении: если за все потерянные территории воевать, то армяне в стране заключаться.
    17.09.23 выборы в Ереване.
    По их итогам выберут мэра столицы, и мы еще раз убедимся, что слили граждане Армении будущее Арцаха.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:04
    +2
    Пашинян
    пашинян совсем берега попутал! angry Кусает руку ему дающую. Походу, там скоро что будет снова.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 08:17
    +3
    Западу не получилось Украину протащить в НАТО ,то теперь взялись за Армению. До этого пробовали Грузию , но 2008 году Россия сделала быстро в Грузии то, что сейчас на Украине делает долго , и с Грузией у Америки обломилось . Хотя Саакашвили был такой же ставленник США , как и Пашинян. Я предполагаю , что такой член ДОКБ как Пашинянская Армения , это троянский конь США . И Пашиняна могут "успокоить" только в России на теплейшие места осевшая армянская диаспора . Например , все такси и маршрутки в Сочи только армянские и под "присмотром " вождей армянской организованной диаспоры ,и если им будет предложено перебраться пасти баранов и коз тоже в тёплую ,но Армению, то они может через своих родственников в Армении влиять на Пашиняна .А сколько их ещё в Москве и в Питере !!! И России тут надо торопится , потому что на тёплые места армян в России уже выстроилась очередь из Грузии и Казахстана , где недавно приверженцев НАТО Россия утихомирила . А как там в Киргизии и в Таджикистане , что в России полно киргизов и таджиков? Ну если захотят Америке казахские и киргизские баи все нескромные места вылизывать , то этих тоже домой гнать, пусть в сторону России шеи баев поворачивает , в противном случае и они есть троянский конь Америки , только уже в России.
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 09:56
      0
      Вы беспокоитесь, что все срамные места России некому вылизывать?
      Пусть сначала в сторону России повернутся шеи российских баев-бояр, а то страну покинули уже пять бывших вице-премьеров, а уж счет топ-менеджеров госкорпораций на сотни пошел.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:29
    0
    Видимо армяне считают что нагорный карабах армянским нужен россии больше чем армянам?! Ну-ну! В конце концов пашиняна к власти привёл армянский народ, россия там сразу была выставлена как третий лишний, поэтому пусть народ и кушает то что взрастил. Не сносит пашиняна - значит поддерживает, нечего тогда на россию оглядываться и пенять. Кушайте, кушайте!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: Хорон
      Видимо армяне считают что нагорный карабах армянским нужен россии больше чем армянам?!

      При дедушках царях, в Карабаха наступило спокойствии, вся территория стала называться Елисаветпольской губернией.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:34
    0
    Пашинян это такой же председатель ликвидационной комиссии Армении, как и Зеленский на украине. И тот и другой пребывают в строгом ошейнике на поводке у Госдепа.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    0
    Так кто сдал Карабах русские или Пашинян ?
  11. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 09:05
    0
    Не понятно, что тогда сам Пашинян хочет от России? О какой сдачей Карабаха Россией он говорит? what
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: aleksr2005
      Не понятно, что тогда сам Пашинян хочет от России?

      Даже турки не принесли Армении столько зла, чем Пашинян.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:10
    +3
    А зачем? В октябре 2022 Пашинян подписал в Праге заявление, совместно с президентом Азербайджана, о признании алма-атинской декларации от 1991 года, а по ней Карабах - азербайджанский! С чего ему поздравлять главу региона Азербайджана?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:18
      0
      Такие вещи в политике, мне кажется, составляются с массой возможностей трактовок, иначе никто не стал бы подписывать.
  13. Seal
    Seal Сегодня, 10:03
    0
    Цитата: Cypa
    Похоже, он может с легкостью сдать его Азербайджану
    Вообще то и мы тоже об этом говорим с 1992 года. Мы с самого момента получения суверенитета Азербайджаном и Арменией признавали Азербайджан исключительно в международно признанных границах. То есть включая Нагорный Карабах. Единственно, что мы хотели, чтобы Карабах вернулся в Азербайджан мирным путем.
    Но Армения мирным путем решать вопрос не хотела.
  14. Seal
    Seal Сегодня, 10:05
    0
    Цитата: carpenter
    Даже турки не принесли Армении столько зла

    А, что Турция ( в смысле Османская империя, да ?) приносила зло Армении ?
  15. Seal
    Seal Сегодня, 10:08
    0
    Цитата: Вадим С
    тем более штаты поставили ему условие:

    Со штатами не все так просто. Девять штатов США, в том числе Калифорния (еще в 2014 году), признали независимость Нагорного Карабаха.