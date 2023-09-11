Ни после избрания, ни после инаугурации нового президента Нагорного Карабаха премьер Армении не направил ему поздравительную телеграмму

В Армении эксперты обсуждают ситуацию, которая сложилась на фоне выборов президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В субботу новым президентом НКР в результате голосования депутатов парламента стал генерал-майор Самвел Шахраманян. Его кандидатуру поддержали 22 законодателя из 23-х голосовавших. Ранее о сложении своих президентских полномочий объявил Араик Арутюнян.Армянские политологи, как и жители НКР, обратили внимание на то, что никто из состава высших властей Республики Армения не поздравил нового президента Нагорного Карабаха с избранием. Не последовало поздравительной телеграммы в адрес Шахраманяна ни от президента Армении Ваагна Хачатуряна, ни от премьера Никола Пашиняна. При этом Пашиняну в Армении и НКР напомнили, что в своё время премьер Армении направил поздравительную телеграмму в Анкару уже спустя несколько часов после объявления президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В случае с главой Нагорного Карабаха поздравление с избранием от властей Армении не было направлено не только после оглашения результатов голосования в парламенте, но и даже после приведения нового президента к присяге.При этом армянская оппозиция главу НКР с избранием и вступление в должность поздравила.Эксперты считают, что отказ премьера от поздравления нового президента Нагорного Карабаха (Арцаха) лишний раз свидетельствует о том, что Пашинян намерен как минимум дистанцироваться от Степанакерта, и этой ситуацией вполне может воспользоваться Азербайджан.Напомним, что ранее Пашинян обвинил Москву в том, что Россия будто бы недостаточно усилий прилагает для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. А какие усилия в этом плане прилагает сам г-н Пашинян?