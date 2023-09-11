NYT: Американский торговец оружием заработал миллионы, поставляя боеприпасы Киеву через посредника из Минобороны Украины

Слева направо: Койфман, Моралес и Ванаш
Соединенные Штаты потратили на военную помощь Украине баснословные суммы, превышающие 40 млрд. долларов. При этом Пентагон не всегда поставлял оружие и боеприпасы напрямую, а действовал через посредников, в том числе и частных торговцев оружием. Об этом пишет The New York Times.
Американское издание провело собственное расследование поставок оружия на Украину, как оказалось, не все там так чисто и гладко, как рассказывают в Вашингтоне. Согласно расследованию, большую часть поставок боеприпасов на Украину обеспечивают частные торговцы оружием, иногда и с подпорченной репутацией. Но в этом вопросе Пентагон ориентировался не на это, а на их возможность провернуть сделки по закупке боеприпасов в других странах и обеспечить их поставки на Украину. Речь идет о снарядах и патронах советских калибров.
По данным издания, из 40 млрд долларов, выделенных на Украину, примерно один миллиард заработал американский торговец оружием Марк Моралес, имеющий хорошие связи не только в ряде стран Восточной Европы, но и в Киеве, а вернее в Министерстве обороны Украины. Посредником в сделках, которые приносили миллионы долларов не только Моралесу, но и украинским военным чиновникам, выступал гражданин США украинского происхождения Владимир Койфман, занимающий в настоящее время пост советника в Национальной гвардии Украины. В публикации его называют "старшим сержантом" ВСУ.
Как следует из расследования, Моралес, действуя через Койфмана, сумел заработать, кроме миллиарда, около 200 млн. долларов, продавая боеприпасы напрямую Минобороны Украины по завышенным ценам. Сколько при этом положили в карман чиновники из украинского военного ведомства, никто не знает. Также в сделках участвовал и Денис Ванаш, ранее занимавший пост одного из заместителей министра обороны Украины, у которого остались обширные связи в этом ведомстве. Действуя через украинских посредников, Моралес сумел провернуть несколько сделок, перебив контракты государственным компаниям. В результате этого деньги ушли торговцу и его окружению, а бюджет Украины понес убытки.
На сегодняшний день все участники многочисленных сделок отрицают какое-либо участие в "незаконных" сделках, а в Минобороны Украины вообще ничего не знают о "коррупционных схемах", все это российская пропаганда, желающая очернить честных украинских чиновников.