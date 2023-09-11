Военное обозрение
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NYT: Американский торговец оружием заработал миллионы, поставляя боеприпасы Киеву через посредника из Минобороны Украины

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NYT: Американский торговец оружием заработал миллионы, поставляя боеприпасы Киеву через посредника из Минобороны Украины

Слева направо: Койфман, Моралес и Ванаш



Соединенные Штаты потратили на военную помощь Украине баснословные суммы, превышающие 40 млрд. долларов. При этом Пентагон не всегда поставлял оружие и боеприпасы напрямую, а действовал через посредников, в том числе и частных торговцев оружием. Об этом пишет The New York Times.

Американское издание провело собственное расследование поставок оружия на Украину, как оказалось, не все там так чисто и гладко, как рассказывают в Вашингтоне. Согласно расследованию, большую часть поставок боеприпасов на Украину обеспечивают частные торговцы оружием, иногда и с подпорченной репутацией. Но в этом вопросе Пентагон ориентировался не на это, а на их возможность провернуть сделки по закупке боеприпасов в других странах и обеспечить их поставки на Украину. Речь идет о снарядах и патронах советских калибров.

По данным издания, из 40 млрд долларов, выделенных на Украину, примерно один миллиард заработал американский торговец оружием Марк Моралес, имеющий хорошие связи не только в ряде стран Восточной Европы, но и в Киеве, а вернее в Министерстве обороны Украины. Посредником в сделках, которые приносили миллионы долларов не только Моралесу, но и украинским военным чиновникам, выступал гражданин США украинского происхождения Владимир Койфман, занимающий в настоящее время пост советника в Национальной гвардии Украины. В публикации его называют "старшим сержантом" ВСУ.

Как следует из расследования, Моралес, действуя через Койфмана, сумел заработать, кроме миллиарда, около 200 млн. долларов, продавая боеприпасы напрямую Минобороны Украины по завышенным ценам. Сколько при этом положили в карман чиновники из украинского военного ведомства, никто не знает. Также в сделках участвовал и Денис Ванаш, ранее занимавший пост одного из заместителей министра обороны Украины, у которого остались обширные связи в этом ведомстве. Действуя через украинских посредников, Моралес сумел провернуть несколько сделок, перебив контракты государственным компаниям. В результате этого деньги ушли торговцу и его окружению, а бюджет Украины понес убытки.

На сегодняшний день все участники многочисленных сделок отрицают какое-либо участие в "незаконных" сделках, а в Минобороны Украины вообще ничего не знают о "коррупционных схемах", все это российская пропаганда, желающая очернить честных украинских чиновников.
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14 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 07:46
    +2
    Бута же выпустили , надо тоже начать поставлять оружие мексиканским борцам за легализацию наркотрафика в США
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
      +1
      Sith (Павел)
      Сегодня, 07:46
      НОВЫЙ
      +1
      Бута же выпустили ,...
      Да, Слава Богу! он уже дома. Кстати, вину ему вменили судом. Сам он вины не признал.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:49
      0
      заработал американский торговец оружием Марк Моралес, имеющий хорошие связи не только в ряде стран Восточной Европы, но и в Киеве,...

      Этот Моралес прям совсем аморалес lol
      .. Посредником выступал гражданин США украинского происхождения Владимир Койфман,

      Ну, куда же без этих! yes
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:49
    +1
    NYT: Американский торговец оружием заработал миллионы, поставляя боеприпасы Киеву через посредника из Минобороны Украины
    Для кого то это откровением будет?
    Просто зарабатывают бабки, а они, как известно, не пахнут.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 08:25
      +1
      Там из всех выделенных украине денег, две трети остались в сша, на оборонных заводах.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:53
        0
        И это тоже не новость... кому война, а кому мать родна!
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:56
    +1
    выступал гражданин США украинского происхождения Владимир Койфман, занимающий в настоящее время пост советника в Национальной гвардии Украины.
    Тоже как и зе "этнический еврей"? Собралась там вонючая свора нариков, торговцев и просто мразей.
    Путин: Зеленский - этнический еврей, прикрывающий героизацию нацизма 05-09-2023
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:11
    +1
    а бюджет Украины понес убытки.
    ...своего нет....верстается у полосатых..выделенные средства там и остаются
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 08:27
      0
      И зерна своего нет. Все земли во владении концернов из сша.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:12
    +3
    На сегодняшний день все участники многочисленных сделок отрицают какое-либо участие в "незаконных" сделках

    Ну... Конечно! Вы только посмотрите на их честнейшие лица! Образцы порядочности! Как можно их в чем-то подозревать? (сарказм)
    1. стар
      стар Сегодня, 08:34
      0
      Вы только посмотрите на их честнейшие лица! Образцы порядочности!

      Х/ф «Парни со стволами», 2016 год. Все взято оттуда.. От лиц до сюжета. Ничего нового вообще.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    +1
    один миллиард заработал американский торговец оружием Марк Моралес, имеющий хорошие связи не только в ряде стран Восточной Европы, но и в Киеве, а вернее в Министерстве обороны Украины. Посредником в сделках, выступал гражданин США украинского происхождения Владимир Койфман, занимающий в настоящее время пост советника в Национальной гвардии Украины.

    Все во имя демократии и даже американская мафия старается !
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:48
      +1
      Цитата: APASUS
      Все во имя демократии и даже американская мафия старается !

      Украина, мафия, демократия - сюжет для фантастического фильма.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:59
    0
    Ну что можно сказать, только - "красава братан, красава"(с). laughing