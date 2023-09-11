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Наземный беспилотник «Ёжик» впервые отправится в зону СВО в разведывательной конфигурации

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Наземный беспилотник «Ёжик» впервые отправится в зону СВО в разведывательной конфигурации

Разработанный для российских военных наземная роботизированная платформа "Ежик" отправляется в зону СВО. Как рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, наземный беспилотник в разведывательной конфигурации заказали спецназовцы.


Бойцы спецназа в зоне спецоперации протестируют наземную роботизированную платформу "Ежик" в боевых условиях. Пока спецназовцы получат один беспилотник, на который будут возложены задачи разведки и провоцирования огня противника. Таким способом бойцы намерены вскрывать огневые точки противника. Для выполнения этих задач бойцы специально попросили увеличить дальность связи "Ежика", чтобы он мог проехать как можно дальше. Дрон оборудован камерами, способными вести наблюдение на 360 градусов.

"Ежик" будет отправлен для применения в зоне СВО на следующей неделе. Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию "Ежика", и дрон поедет работать вместе с ними

- приводит ТАСС слова Братенькова.

На данный момент КБ работает над ударной версией дрона, которая сможет производить выстрел боеприпасом, разработанным компанией для применения FPV-дронами. Предполагается, что "Ежик" сможет подойти гораздо ближе к позициям противника и поразить их.

Ранее сообщалось, что наземный дрон "Ежик" колесный, он сохраняет подвижность даже если его перевернуть. Изначально создавался как средство доставки взрывных устройств на позиции противника, поэтому делался максимально дешевым. На данный момент он способен доставить полезную нагрузку весом до 5 кг на дальность до 5 километров. В перспективе нагрузку планируют увеличить до 10 кг.
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7 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 08:21
    +5
    Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований.

    Наши "Кулибины" с протянутой рукой? !
    Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию "Ежика", и дрон поедет работать вместе с ними

    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? !
    Наши герои - каждый на своем месте. Ничем не сломить их дух! Вот она - движущая сила нашей победы!
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:24
    +3
    Это не может не радовать, за эти полтора года года мы сделали серьёзный рывок в проектировании, производстве и особенно в применении различных беспилотников. Не везде, конечно, идёт как хотелось бы, но всё равно молодцы.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:37
    +2
    Выполз "Ёжик" из тумана,
    Он взрывчатку притаранил......
    Быстро цель свою нашёл -
    Бандерве каюк пришёл:
    Не скакать им на майдане,
    Не кричать - убей иванов.
    "Ёжик" дело своё знает -
    Он взрывчатку доставляет.....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:50
      +4
      Вышел Ёжик из тумана,
      Вынул ножик из кармана.
      -Буду резать, буду бить,
      Все равно тебе не жить !
      Чой-то вспомнилось.....
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 08:58
    0
    Бред какой-то - предприятие само финансирует свои разработки, а изготовление и модернизация изделий за счет заказчика?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:03
    0
    Предвижу сказки укропа, что русские ежей не только едят, но и обвешав гранатами, заставляют бежать под танки)))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:32
      0
      да ладно, мы то "Ёжей" отправляем под танки, а вот они даже своих инвалидов уже начали в ВСУ загребать....
      Как говорится, почувствуйте разницу (с)