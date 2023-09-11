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Военкоры: ВС РФ контратаковали фланг ВСУ в районе Новофедоровки на Запорожском направлении

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Военкоры: ВС РФ контратаковали фланг ВСУ в районе Новофедоровки на Запорожском направлении

Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих ситуацию на линии фронта.


В частности, Вооруженные силы Российской Федерации провели контратаку фланга украинских формирований в районе Новофедоровки на Запорожском направлении. Здесь, как сообщают военкоры, фиксируется продвижение наших войск. Его можно охарактеризовать как важный тактический успех, поскольку открывается перспектива удара в тыл украинским войскам, оперирующим в районе Вербового и наступающим на Новопрокоповку.

Кроме того, российские войска подвергли массированным артиллерийским обстрелам позиции ВСУ в целом ряде населенных пунктов на оккупированной украинским режимом территории Запорожской области – в Гуляйполе, Малой Токмачке, Новоданиловке, Орехове, Каменском и так далее.


Ситуация на Южно-Донецком направлении тоже характеризуется масштабными боями. Так, на Угледарском участке фронта ВСУ атаковали в районах Новодонецкого и Новомайорского. Российская армия обстреливает украинские позиции в Левадном, Старомайорском, Урожайном, Золотой Ниве и ряде других пунктов.

В Марьинке на Донецком направлении наши войска пытаются и далее штурмовать позиции противника, тогда как ВСУ наступают в районе Опытного и Спартака на Авдеевском участке. Кроме того, на Артемовском направлении фиксируется вход украинских войск в Андреевку. Зато наши бойцы контратаковали в районе Клещеевки, пытались продвинуться под Берховкой и Орехово-Василевкой.

На Краснолиманском направлении российские войска отразили несколько атак противника в Серебрянском лесничестве и в районе Торского. На Херсонском направлении продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы ВС РФ и ВСУ.
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4 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:35
    +1
    Россия должна атаковать и обратить вспять то немногое, чего добилась Украина. Таким образом они потеряют боевой дух и украинское наступление будет отменено.Мы не должны позволить им продвигаться вперед, даже если они понесут большие потери, потому что это придаст им смелости, и их наступление может стать более быстрым и глубоким.
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:52
    +2
    наши войска пытаются и далее штурмовать позиции противника

    И тут же:
    тогда как ВСУ наступают в районе Опытного и Спартака на Авдеевском участке

    Это реальная картина или автор плохо знает значение слов в русском языке?
    Получается что у одних нет результата, но есть "попытки", а у других есть результат в виде реального захвата позиций и территорий. what
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:10
      +1
      ВСУ внезапно атаковали около Авдеевки и продвинулись до Опытного. На северной окраине Опытного вчера шли бои.
      Таким образом, все долгие усилия рос.армии полу-окружить Авдеевку и взять ее - провалились.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:02
    0
    Полосатые отвели им еще 1-1,5 месяца для телодвижений, потом последует команда "ФУ". Вот и лезут. У каждого свое время, и у них, и у нас.