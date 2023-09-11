Военкоры: ВС РФ контратаковали фланг ВСУ в районе Новофедоровки на Запорожском направлении

Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих ситуацию на линии фронта.В частности, Вооруженные силы Российской Федерации провели контратаку фланга украинских формирований в районе Новофедоровки на Запорожском направлении. Здесь, как сообщают военкоры, фиксируется продвижение наших войск. Его можно охарактеризовать как важный тактический успех, поскольку открывается перспектива удара в тыл украинским войскам, оперирующим в районе Вербового и наступающим на Новопрокоповку.Кроме того, российские войска подвергли массированным артиллерийским обстрелам позиции ВСУ в целом ряде населенных пунктов на оккупированной украинским режимом территории Запорожской области – в Гуляйполе, Малой Токмачке, Новоданиловке, Орехове, Каменском и так далее.Ситуация на Южно-Донецком направлении тоже характеризуется масштабными боями. Так, на Угледарском участке фронта ВСУ атаковали в районах Новодонецкого и Новомайорского. Российская армия обстреливает украинские позиции в Левадном, Старомайорском, Урожайном, Золотой Ниве и ряде других пунктов.В Марьинке на Донецком направлении наши войска пытаются и далее штурмовать позиции противника, тогда как ВСУ наступают в районе Опытного и Спартака на Авдеевском участке. Кроме того, на Артемовском направлении фиксируется вход украинских войск в Андреевку. Зато наши бойцы контратаковали в районе Клещеевки, пытались продвинуться под Берховкой и Орехово-Василевкой.На Краснолиманском направлении российские войска отразили несколько атак противника в Серебрянском лесничестве и в районе Торского. На Херсонском направлении продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы ВС РФ и ВСУ.