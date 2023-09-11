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Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров для российского флота

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Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров для российского флота

Министерство обороны рассматривает возможность закупки для российского флота морских безэкипажных катеров, разработанных холдингом KMZ. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.


KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) предложил военному ведомству серию универсальных морских беспилотников, созданных на платформе типа "Визир". На сегодняшний день стороны проводят переговоры, военные не исключают закупки безэкипажных катеров для российского ВМФ.

Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Как ранее сообщалось, разработанный KMZ безэкипажный катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач. Он имеет запас хода в 600 км на малых скоростях, при увеличении скорости дальность плавания снижается, но имеется возможность разогнать катер до 80 км/час. Вооружение или другое оборудование, необходимое для установки на катер, выбирается заказчиком. В ударном варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

Также имеется возможность сделать на базе данного катера и морской дрон-камикадзе. Для этого необходимо только уменьшить корпус, наработки в этом направлении у холдинга уже есть.

Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика

- добавил представитель KMZ.
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28 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +3
    Такие катера как раз выставить вдоль побережья и пусть контролируют акваторию . Еще снабдить их сонарами , для полупогружных целей
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:34
      +3
      Только делать это надо очень быстро, без вот этой вот бюрократической инерции: обсуждение, согласование, дорожная карта и прочее. Люди принимающие решения знают друг друга и профессионалов в отрасли. В условиях войны должны быстро созвониться, решить и вперёд.

      Тугодум, что
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:48
        -1
        Хорошая штука для личного пользования. Если на нем нет противоугонки и самоликвидатора, то хочется попробовать угнать в своё стойло. Будем ждать появления.... fellow
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:32
          -1
          Шифровальные микросхемы пока-что никому не удавалось взломать быстро.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 09:38
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Хорошая штука для личного пользования. Если на нем нет противоугонки и самоликвидатора, то хочется попробовать угнать в своё стойло. Будем ждать появления.... fellow

          fool
          - Абрам, сколько стоит атомная бомба?
          - Я думаю, Моня, не меньше миллиона.
          - (мечтательно) Вот бы она к нам в огород упала...

          По словам чиновника, два 17-летних подростка, убирая мусор на огороде, обнаружили ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны и решили его распилить, что привело к взрыву.

          Кто-то из моря выловил «дрон».
          Вот это здорово! - вымолвил он.
          Срочно принялся его разбирать...
          Тело нашли километров за пять.
          lol
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 08:33
    -4
    what Тогда уж может не катер беспилотный (камикадзе), а экраноплан? Скорость вещь полезная...
    И вообще, допилить ПКР чтоб "прижать" к поверхности может дешевле выйдет.?.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:36
      0
      Экраноплан эффективен при больших размерах.
      Большой размер - большая стоимость, хорошая мишень.
      Беспилотники хороши при малых размерах, большие и дорогие беспилотники не входят в зону эффективной обороны противника (а те, что входили - попадали в руки противника)
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:35
    +2
    эта война перевернет все тактические приемы действовавшие со времен ВОВ, беспилотники и роботизированные машины займут место на поле боя.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:53
      -1
      Не раньше, чем водил в городе вытеснят. Вы вообще понимаете, что как раз ПДД - элементарно алгоритмизируемая вещь, но НИГДЕ в мире пока не способны сделать рабочие в реальности беспилотные хотя бы трамваи или поезда, ездящие по рельсам?! Потому как алгоритм-алгоритмом, но в жизни просто необходимо участие человека, иначе кончится все кучей аварий и транспортным параличом?!
      А вы рассказываете, как кого на поле боя заменят, когда там основное - кто кого перехитрит и удачно сработает не по алгоритму... И как не надоедает такие благоглупости нести.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:27
        0
        Так на поле боя пдд нет. Там чем сильнее рванет, тем лучше request
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 09:33
        -1
        но НИГДЕ в мире пока не способны сделать рабочие в реальности беспилотные хотя бы трамваи или поезда, ездящие по рельсам?!

        В США роботакси уже давно ездят.
        Поезда на ИИ тоже в какой-то стране катаются(Название страны не помню).
        В Москве в метро есть какой-то поезд на ИИ.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 10:03
          0
          Я вам про Фому, вы мне про Ярему. В Ясенево роботакси давно ездит. Выходите на улицу - и доберитесь из пункта а в пункт б, расскажете, кто кого вытеснил - по дороге посмотрите - роботы водил или наоборот?
          Байка из разряда марсианских треножников или летающих досок из назад в будущее
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: Silver99
      эта война перевернет все тактические приемы, действовавшие со времен ВОВ, - беспилотники и роботизированные машины займут место на поле боя...

      ... и избавит нас от стратегов, кто к ней готовился...
  5. avia12005
    avia12005 Сегодня, 08:35
    +2
    Долго сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: avia12005
      да не скоро дело делается.

      Пока жареный петух не клюнул и несколько раз - никто и не почесался ! А теперь нашли и только :
      Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:58
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Пока жареный петух не клюнул и несколько раз - никто и не почесался ! А теперь нашли и только :

        Думаю, что по их мнению это -мелочовка, много не напилишь. А вот Посейдон- это да, там масштабы ого-го, там есть где порезвиться! yes
        Другого объяснения плоскожопосидения не нахожу.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:28
        0
        А что они будут атаковать?..............
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:36
    -2
    Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности.
    Мореходность это хорошо, но напрашивается, может параллельно разработать и вариант скоростной - экраноплан. "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!"(Маршак)
  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:47
    0
    По русски КМЗ конечно стыдно писать, не поймут(
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:56
      0
      Так на красненьком транспоранте вроде по русски написано КМЗ.А на катере- " в ногу со временем",Z - zадел на будущее,вдруг на вооружение примут катер.
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 09:34
      0
      По русски КМЗ конечно стыдно писать

      Если товар ориентирован на продажу за пределы страны, то название на английском.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 08:51
    -2
    Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров для российского флота

    Зачем? belay
    России есть что атаковать? Денег и так мало и тратить сейчас на ерунду, по сути, зачем?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 08:59
      0
      Вы задаёте странные вопросы. К примеру, противолодочные вертолеты разбрасывают буи для обнаружения вражеских подводных лодок. Эти же буи на беспилотниках, не надо разбрасывать и затем собирать. Они могут самостоятельно выдвинуться в нужный район и затем вернуться. Разведывательные задачи ещё никто не отменял.
    2. скептик
      скептик Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: К-50
      Зачем?
      России есть что атаковать? Денег и так мало и тратить сейчас на ерунду, по сути, зачем?

      Матросы на шлюпках, смотрящие в море - лучше? Пасти вражеские дроны, на дальних подступах и мочить, по мере подхода - это менее опасно для л/с ВМФ.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:09
    +1
    "Министерство обороны рассматривает возможность закупки..."
    Стесняюсь спросить...
    А чего там рассматривать?
    Если нужны - берите. И быстро!
    Тем более у своих, а не у "партнеров"...
    Россия только с виду континентальная, а по сути - морская.
    Где поюзать эти гаджеты всегда найдётся!
    1. скептик
      скептик Сегодня, 09:32
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      А чего там рассматривать?
      Если нужны - берите. И быстро!
      Тем более у своих, а не у "партнеров"...

      А откаты? В мире победившего буржуинства, без этого не прокатит. request С деньгами, прохвосты, и без "проигравшей страны", найдут где пристроиться.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:37
      0
      Стесняюсь спросить...
      А чего там рассматривать?
      Ну как же. Надо же прикинуть сколько на этом попилить, откатов поиметь можно. А то может овчинка выделки не стоит.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Россия только с виду континентальная, а по сути - морская.

      yes
      Общая протяжённость государственной границы России составляет 60 932 км, в том числе сухопутной (на материке) — 22 125 км (из которых речной и озёрной — 7616 км, собственно сухопутной — 14 509 км), и морской — 38 807 км.

      Россию омывают 3 океана: Северный Ледовитый (север), Атлантический (запад) и Тихий (восток).Всего морей омывают Россию 12 ну или 13.
      Барецево, Белое, Карское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Азовское и Чёрное море. Но есть и Каспийское море. Морем называют, потому что оно большое.