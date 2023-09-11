Украинские боевики показали кадры ближнего боя в Клещеевке на Артемовском направлении

Село Клещеевка на Артемовском направлении уже не первый месяц находится в эпицентре боев. В интернете появились кадры ближнего боя в руинах Клещеевки, опубликованные боевиками украинских формирований.Некогда вполне благополучное село неподалеку от Артемовска (Бахмута) сегодня полностью превращено в руины. И российские, и украинские войска превращают руины в укрепления и ведут ожесточенные бои. ВС РФ обороняют Клещеевку всеми силами, украинские формирования пытаются ее взять штурмом, но пока безуспешно.На протяжении всех трех месяцев украинского «контрнаступа» ВСУ пытаются наступать на Клещеевском участке Артемовского направления, рассчитывая взять Клещеевку, а затем и сам Артемовск, в клещи. Но пока у них это не выходит, хотя нашим бойцам оборона Клещеевки стоит огромных усилий.Опубликованные кадры показывают ситуацию с украинской позиции. Боевики ВСУ находятся в развалинах жилых домов и хозяйственных построек Клещеевки. Груды кирпичей, деревянных балок, других строительных материалов – все, что осталось от села. Боевик ВСУ ведет огонь из разрушенного строения по российским позициям.Клещеевка – не первый населенный пункт Донбасса, который постигла такая печальная участь. Полностью разрушенные села и поселки превратились в поле боя, а развалины домов – в укрепления и для российских солдат, и для украинских боевиков.