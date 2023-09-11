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Украинские боевики показали кадры ближнего боя в Клещеевке на Артемовском направлении

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Украинские боевики показали кадры ближнего боя в Клещеевке на Артемовском направлении

Село Клещеевка на Артемовском направлении уже не первый месяц находится в эпицентре боев. В интернете появились кадры ближнего боя в руинах Клещеевки, опубликованные боевиками украинских формирований.


Некогда вполне благополучное село неподалеку от Артемовска (Бахмута) сегодня полностью превращено в руины. И российские, и украинские войска превращают руины в укрепления и ведут ожесточенные бои. ВС РФ обороняют Клещеевку всеми силами, украинские формирования пытаются ее взять штурмом, но пока безуспешно.

На протяжении всех трех месяцев украинского «контрнаступа» ВСУ пытаются наступать на Клещеевском участке Артемовского направления, рассчитывая взять Клещеевку, а затем и сам Артемовск, в клещи. Но пока у них это не выходит, хотя нашим бойцам оборона Клещеевки стоит огромных усилий.






Опубликованные кадры показывают ситуацию с украинской позиции. Боевики ВСУ находятся в развалинах жилых домов и хозяйственных построек Клещеевки. Груды кирпичей, деревянных балок, других строительных материалов – все, что осталось от села. Боевик ВСУ ведет огонь из разрушенного строения по российским позициям.




Клещеевка – не первый населенный пункт Донбасса, который постигла такая печальная участь. Полностью разрушенные села и поселки превратились в поле боя, а развалины домов – в укрепления и для российских солдат, и для украинских боевиков.
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:54
    +3
    Полностью разрушенные сёла и посёлки превратились в поле боя, а развалины домов – в укрепления

    ***
    "Лишь бы только сберечь неприступную память,
    Не забыть имена непреклонных героев.
    И тогда наши земли останутся с нами.
    И страну, что разрушена, снова построим!" ...
    ---
    ( Громова Елена)
    ***
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:58
    +1
    Походу, один и наступает......................... Клещеевка это или Авдеевка, поди разбери. Те же кадры можно запустить под постом - на окраинах Токмака или Мариуполя.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:28
      0
      Огонь не прицельный.
      https://ya.ru/video/preview/4102327161481190836
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:00
    +1
    хотя нашим бойцам оборона Клещеевки стоит огромных усилий.

    А отчего так? Закончились РСЗО и ТОСы? Не должно быть огромных усилий там, где требуется повышенное могущество.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:30
      +1
      Именно так. Те, что были - подбиты. Новых не подвезли пока. Ставка рос.армии сейчас на Ланцеты.
      ТОСы вообще крайне уязвимы.
      Они стреляют недалеко, их приходится подтягивать к самому фронту. Под дронами противника.
      Солнцепек успевает на фронте дать один залп (если повезет) до своей гибели.
  4. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 09:29
    -1
    Прошло полтора года войны, а логистика у врага не нарушена, даже английские танки завезли, это кто там на войне деньги делает, почему ФСБ сопли жуёт или команды Фас не было, что верховный там в доле ???
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: неприкаянный
      почему ФСБ сопли жуёт или команды Фас не было, что верховный там в доле ???

      А вот сидели и ждали, когда же Серёжа Гнездилов узрит недоработки, "долю" каждого и "умные" вопросы на ВО начнёт задавать "жОстко" и с пристрастием.
      Хорошо что есть такие как вы, принципиальные, подозрительные и примечательные и можете прямо в 09:29 вскрыть хитрющие схемы с долями. Ага yes
  5. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 10:05
    +2
    А зачем в одном материале лепить по два раза одни и те же фото?
  6. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 10:33
    0
    На "Русской Весне" показали видео https://rusvesna.su/news/1694403420 , а не одни и те же фото по нескольку раз.