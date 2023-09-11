В Генштабе ВСУ запустили фейк о якобы стартующей «в ближайшее время» в новых регионах России новой волне мобилизации

Генштаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время в России и на "захваченных" ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек

В Киеве снова заявили о грядущей мобилизации в России, которая якобы начнется уже в "ближайшее время". Очередной фейк на этот раз запущен Генштабом Украины и уже активно распространяется украинскими ресурсами.По фейковому утверждению Генштаба, российское Минобороны "планирует" запустить новую волну мобилизации и начнет ее, конечно же, с новых регионов. А поскольку в планах Москвы призвать не менее 400 - 700 тысяч (интересно, чем руководствовались в Генштабе ВСУ, выдавая такие цифры), то российские военкомы выгребут все мужское население с "захваченных территорий Украины". Кроме того, планируется призвать 40 тысяч чеченцев, видимо, Путин лично приказал, а также добрать недостающее количество по остальной России.- говорится в утренней сводке Генштаба.Стоит отметить, что подобный бред на Украине публикуется регулярно, причем различными ведомствами. Публикуя подобные заявления и "прогнозы", киевский режим преследует несколько целей: во-первых, пытается поднять волну народного протеста в России на фоне "незаконных мобилизаций" и т.д., во-вторых, напугать мужское население новых территорий России, надеясь на то, что большая часть мужчин предпочтет переждать "мобилизацию" на подконтрольных Киеву территориях, а значит попадет в ряды ВСУ. В-третьих, в Киеве хотят показать, что российская армия понесла огромные потери, которые можно возместить только новой мобилизацией.Ранее в российском Минобороны заявили, что новой волны мобилизации не будет, военное ведомство сделало ставку на контрактников, которых с начала этого года в войска пришло порядка 300 тысяч. А вот на Украине мобилизация идет полным ходом, причем гребут всех, и кривых и косых и с психическими отклонениями. Но про это в Киеве предпочитают не говорить, режиму нужно мясо для штурмов, и как можно быстрее.