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В Генштабе ВСУ запустили фейк о якобы стартующей «в ближайшее время» в новых регионах России новой волне мобилизации

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В Генштабе ВСУ запустили фейк о якобы стартующей «в ближайшее время» в новых регионах России новой волне мобилизации

В Киеве снова заявили о грядущей мобилизации в России, которая якобы начнется уже в "ближайшее время". Очередной фейк на этот раз запущен Генштабом Украины и уже активно распространяется украинскими ресурсами.


По фейковому утверждению Генштаба, российское Минобороны "планирует" запустить новую волну мобилизации и начнет ее, конечно же, с новых регионов. А поскольку в планах Москвы призвать не менее 400 - 700 тысяч (интересно, чем руководствовались в Генштабе ВСУ, выдавая такие цифры), то российские военкомы выгребут все мужское население с "захваченных территорий Украины". Кроме того, планируется призвать 40 тысяч чеченцев, видимо, Путин лично приказал, а также добрать недостающее количество по остальной России.

Генштаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время в России и на "захваченных" ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек

- говорится в утренней сводке Генштаба.

Стоит отметить, что подобный бред на Украине публикуется регулярно, причем различными ведомствами. Публикуя подобные заявления и "прогнозы", киевский режим преследует несколько целей: во-первых, пытается поднять волну народного протеста в России на фоне "незаконных мобилизаций" и т.д., во-вторых, напугать мужское население новых территорий России, надеясь на то, что большая часть мужчин предпочтет переждать "мобилизацию" на подконтрольных Киеву территориях, а значит попадет в ряды ВСУ. В-третьих, в Киеве хотят показать, что российская армия понесла огромные потери, которые можно возместить только новой мобилизацией.

Ранее в российском Минобороны заявили, что новой волны мобилизации не будет, военное ведомство сделало ставку на контрактников, которых с начала этого года в войска пришло порядка 300 тысяч. А вот на Украине мобилизация идет полным ходом, причем гребут всех, и кривых и косых и с психическими отклонениями. Но про это в Киеве предпочитают не говорить, режиму нужно мясо для штурмов, и как можно быстрее.
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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:08
    -1
    Мобилизации не будет , идёт набор контрактников.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 09:11
    +1
    Во время войны (ВОВ) Украину освобождало 2,5 миллиона солдат. Имеющейся численности ВС РФ физически не хватает на решительные действия и их обеспечение. Блиц криг на Киев это наглядно показал.
    Причем в 1944 население Украины было ЗА Красную армию, а теперь - против
    1. spirit
      spirit Сегодня, 09:20
      -7
      Может её и сейчас освобождают 2,5 млн) .Мы же не знаем что там Лампасы в отчётах на верх строчат.А наверху сидят очень доверительные и падкие на лесть ребята,они поверят hi
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:16
    0
    Все им наша мобилизация спокойно жить не даёт.)
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:16
    -1
    А почему бред? Мне кажется, после того как, наверно, закончатся ВСУ об наши линии обороны, нужно идти вперёд и как раз выполнить эти самые денацификации с демилитаризацией. Иначе зачем вот это вот всё? Территория Украины большая, нужно много народу в рядах ВС. Наверно, можно конечно так и сидеть в обороне, но тогда угроза обстрелов(крылатые ракеты, дроны, арта) и терактов, будут перманентны. Или есть какой то хитрый план, который всё закончит? Объясните тупому пожалуйста, ну если кто в курсе.
  5. Million
    Million Сегодня, 09:30
    +1
    Интересно будет,если мобилизацию действительно объявят.
    1. DimCorvus
      DimCorvus Сегодня, 09:34
      0
      В уже объявили, в Германии, в Ирландии и других странах хахлам повестки и извещения приходят.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:55
        -1
        Ну тык и инвалидам в Холопии, бабы на очереди, вроде бы уже приказ за границу не пущать))) Видать, контрнахрюк настолько успешен и так дофига добровольно в военкоматы у рагулей бежит, что скоро не из школ, а из детсадов забирать будут))) А что? Сало уронилам вопить научился - значит на мясо уже годен!
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 09:42
    -3
    Собственно стоит проводить набор в армию ( назвать можно хоть как . хоть записью в организацию зарница) .Враг то ведет постоянную мобилизацию.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:50
    0
    Ципота изгаляется, а народ возбуждается. Если что, мобилизация уже была объявлена- частичная и ее никто не отменял. Очередной вброс, у них там зазеркалье.