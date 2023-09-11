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Западная пресса: на Тайване обеспокоены новыми учениями ВМС Китая в западной части Тихого океана

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Западная пресса: на Тайване обеспокоены новыми учениями ВМС Китая в западной части Тихого океана

На Западе продолжают бурно реагировать на любые действия Китая, так или иначе касающиеся Тайваня, который является де-юре территорией КНР. При этом западные лидеры были абсолютно уверены, что могут вторгаться и уничтожать суверенные государства, такие как Ирак, Югославия, Ливия или Сирия.


На этот раз внимание западных СМИ привлекли учения китайского военно-морского флота. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня, китайское военно-морское соединение во главе с авианосцем «Шаньдун» в понедельник прошло в 110 километрах к юго-востоку от Тайваня и вошло в западную часть Тихого океана для проведения учений.

В Минобороны Тайваня заявили, что начиная с 5:40 утра были также замечены 11 китайских военных самолетов, включая истребители J-16, в зоне опознавания ПВО Тайваня и что их силы были приведены в боевую готовность.

Авианосец «Шаньдун», введенный в эксплуатацию в 2019 году, в апреле этого года уже участвовал в китайских военных учениях близ Тайваня, действуя в западной части Тихого океана. В июне 2023 года он также прошел через Тайваньский пролив.

Следует отметить, что на прошлой неделе американский и канадский военные корабли прошли через Тайваньский пролив – за тысячи километров от своей территории, что в Пекине восприняли как очередную провокацию Вашингтона.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
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4 комментария
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:32
    0
    Одноклассница уже 15 лет живёт на Тайване, рассказывала, там все знают что вторжение вопрос времени, остров охраняет дивизия дракона-тигра, местная гордость. Так же знают что на остров нацелено больше тысячи ракет, сколько из них ябч незнают, но что они есть это не вопрос. Немного говорит страшно, но живут.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:43
      0
      Вадим С hi, и ещё лет 50 проживут, нечего не будет.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:36
    0
    Да не будет Китай атаковать Тайвань(хотя хотелось бы посмотреть) так очередные пугачки от Пекина, Пеллоси летала не смотря на грозный вид Китая, потом прибалты не помню кто именно и что?! США и Китай по прежнему торгую бизнесуют и где надо сотрудничают, прибалты тоже не разорились от дефицита не страдают и что надо от китайцев имеют, Киев через мужской половой Пекин кинул и что? Всё к суду готовятся, а потом ещё лет пять судиться будут а результат ноль для Китая. Канада за арест какого то там руководителя Хуавей ответила? Так что ничего там страшного не будет.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:43
    0
    На Тайване обеспокоены новыми учениями ВМС Китая в западной части Тихого океана

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    — Надо проводить в восточной,чтобы США забеспокоились ...
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