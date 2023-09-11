В Ростовской области подросток при попытке зайти в местную школу ранил четверых взрослых

Сегодня в Неклиновском районе Ростовской области вооруженный ножом подросток, пытавшийся зайти в школу, ранил четверых взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Чрезвычайное происшествие случилось в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Примерно в 07:50 подросток, пытаясь пройти в местную школу, ранил четверых взрослых ножом. Раненые – трое сотрудников образовательного учреждения и родитель одного из учащихся.
Сам преступник – 15-летний учащийся 9-го класса этой же школы. Он вооружился ножом, скрыл лицо под маской и устроил нападение. Его задержали другие люди, находившиеся возле школы. Как оказалось, ученик страдал психическим заболеванием.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По сообщению губернатора, никто из детей не пострадал. Раненые взрослые получают медицинскую помощь, у них – ранения легкой степени тяжести.
Возникает вопрос, каким образом больной психически ребенок обучался в общеобразовательном учреждении с обычными детьми. Кроме того, есть вопросы и к организации охраны образовательного учреждения, поскольку на месте психически неуравновешенного подростка мог оказаться и злоумышленник, действующий осознанно.
Впрочем, сельская школа вряд ли располагает возможностями для организации квалифицированной охраны. Хотя в хуторе Красный Десант в свое время размещали беженцев с территории Донбасса, поскольку здесь много детских лагерей отдыха, построенных еще в советское время.