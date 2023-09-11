В Ростовской области подросток при попытке зайти в местную школу ранил четверых взрослых

Сегодня в Неклиновском районе Ростовской области вооруженный ножом подросток, пытавшийся зайти в школу, ранил четверых взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Чрезвычайное происшествие случилось в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Примерно в 07:50 подросток, пытаясь пройти в местную школу, ранил четверых взрослых ножом. Раненые – трое сотрудников образовательного учреждения и родитель одного из учащихся.Сам преступник – 15-летний учащийся 9-го класса этой же школы. Он вооружился ножом, скрыл лицо под маской и устроил нападение. Его задержали другие люди, находившиеся возле школы. Как оказалось, ученик страдал психическим заболеванием.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По сообщению губернатора, никто из детей не пострадал. Раненые взрослые получают медицинскую помощь, у них – ранения легкой степени тяжести.Возникает вопрос, каким образом больной психически ребенок обучался в общеобразовательном учреждении с обычными детьми. Кроме того, есть вопросы и к организации охраны образовательного учреждения, поскольку на месте психически неуравновешенного подростка мог оказаться и злоумышленник, действующий осознанно.Впрочем, сельская школа вряд ли располагает возможностями для организации квалифицированной охраны. Хотя в хуторе Красный Десант в свое время размещали беженцев с территории Донбасса, поскольку здесь много детских лагерей отдыха, построенных еще в советское время.