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В Ростовской области подросток при попытке зайти в местную школу ранил четверых взрослых

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В Ростовской области подросток при попытке зайти в местную школу ранил четверых взрослых

Сегодня в Неклиновском районе Ростовской области вооруженный ножом подросток, пытавшийся зайти в школу, ранил четверых взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.


Чрезвычайное происшествие случилось в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Примерно в 07:50 подросток, пытаясь пройти в местную школу, ранил четверых взрослых ножом. Раненые – трое сотрудников образовательного учреждения и родитель одного из учащихся.

Сам преступник – 15-летний учащийся 9-го класса этой же школы. Он вооружился ножом, скрыл лицо под маской и устроил нападение. Его задержали другие люди, находившиеся возле школы. Как оказалось, ученик страдал психическим заболеванием.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По сообщению губернатора, никто из детей не пострадал. Раненые взрослые получают медицинскую помощь, у них – ранения легкой степени тяжести.

Возникает вопрос, каким образом больной психически ребенок обучался в общеобразовательном учреждении с обычными детьми. Кроме того, есть вопросы и к организации охраны образовательного учреждения, поскольку на месте психически неуравновешенного подростка мог оказаться и злоумышленник, действующий осознанно.

Впрочем, сельская школа вряд ли располагает возможностями для организации квалифицированной охраны. Хотя в хуторе Красный Десант в свое время размещали беженцев с территории Донбасса, поскольку здесь много детских лагерей отдыха, построенных еще в советское время.
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:42
    +5
    А почему этот "псих" учился в обычной школе??? Хотя всё и так понятно.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:47
      +1
      Тут есть проблема. Если всех школьников отправить на нормальное обследование по части психики то встанет вся система диспансеров данной направленности. Это долго и это раз. Во-вторых, окажется, что большая часть из них реально не здорова, а это сразу крест на их жизни. Из за этого справки на авто/оружие выдают так же по упрощённой схеме.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:52
        +4
        Копчёный hi, ну если так то пусть и дальше режут, стреляют, избивают, поджигают(у нас пироман бегает), а чего систему побережем, людям жизнь ломать не будем, ну подумаешь пришибет нормального, тогда и лечить будем, ага.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 09:56
          +1
          По-другому сейчас в данной реальности нашего современного общества, увы не будет. Всё это обсуждалось много много раз после таких случаев.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:59
      +1
      Ропот 55-потому что в небольших сёлах на три села одна школа и там дети учатся которые может быть живут за несколько километров от этой школы. Куда его родители повезут учиться-в Ростов на Дону? Вот и учатся больные со здоровыми...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:03
        +1
        Бережливый hi, я сам учился в такой школе но при другом строе, и у нас все пацаны поголовно носили ножички карманные-перочинные и никто и никогда не использовал их для нападения на учеников или тем более учителей.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:07
          +1
          У меня было так же, с собой была "бабочка", но для разборок после школы, а не в ней.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:47
    +1
    Когда государство держало психов в заперти, возмущались, разные, за их права и прочее, прочее.
    Когда государство оставило этот процесс на самотек, возмущаются, что оно их не защищает...
    Где тут золотая серединка???
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:54
      0
      rocket757 hi, нет тут середины, ВСЕГДА будут недовольные, либо тем что система жестко работает, либо тем что система работает не жестко.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:49
    +2
    Возникает вопрос, каким образом больной психически ребенок обучался в общеобразовательном учреждении с обычными детьми. Кроме того, есть вопросы и к организации охраны образовательного учреждения, поскольку на месте психически неуравновешенного подростка мог оказаться и злоумышленник, действующий осознанно.

    Два вопроса автора показывают его полную некомпетентность в этих вопросах. Современное требование к школам это совместное обучение детей в том числе и с отклонениями в здоровье, или как их сейчас называют "особенных детей". К тому же это всего лишь посёлок, а там такое всегда практиковалось, никто никого не выделял даже в советское время. Исключениями могли стать лишь совсем серьёзные отклонения в здоровье, которые не позволяли ребёнку усваивать материал в обычной школе.
    Второй вопрос об охране тоже смешон. В школе запрещено охране иметь при себе оружие из-за возможной угрозы для детей уже от самой охраны. Вывод: охрана в школах лишь для распугивания мелкого хулиганья и для присмотра за рамками и "вертушками", ну ещё за кнопкой экстренного вызова полиции. Поэтому охрана, наверняка, сделала всё что смогла в тех условиях.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:51
    -3
    Не подросток прыщавый , а прям Рэмбо какое-то, или охрана в школе тухлая.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:57
      +1
      Только в кино или на тренировках рукопашников можно успешно драться с человеком с ножом. В жизни всё иначе. Самый прикол, ты такой с ним махаешься, вроде отбился или его скрутил, а у тебя уже несколько ножевых и истекаешь кровью. Кстати, "пара ножевых" хорошее объяснение теории относительности. Вроде, только два ножевых, но тоже дофига(тут другое слово из ругательных).
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:13
      +1
      Ирек какая охрана в сельских и ПГТ школах, где деньги брать, где подготовленные кадры, не хочет никто заниматься этой проблемой.
  5. vindigo
    vindigo Сегодня, 09:55
    0
    Наверно,из особенных детей. Их почему-то стараются воткнуть в классы с обычными детьми
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:06
      +1
      vindigo hi, ну во первых "модненько по заграничному" а во вторых у нас проблемы с карекционными школами, да и вообще с воспитанием.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:58
    -1
    Психи - это неизбежное и постоянное зло, тем паче в таком возрасте. Их просто всех не выявишь, можно так вообще всех в дурку определить - у кого по молодняку хоть раз кукушка не съезжала? Вот все прямо ангелы, да?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:11
      +1
      Bingo hi, ну и пускай режут, вон на выпускном "тихий псих" хотел однокласснице горло перерезать, хорошо ребята рядом стоящие успели перехватить, а как объяснить родителям той девочки что только это спасло их ребенка от смерти?! И что праздник за малым для них не стал трагедией, ну подумаешь у кого по молодости кукуха не отезжала, слабое утишение для пострадавших.
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:07
    +1
    Кроме того, есть вопросы и к организации охраны образовательного учреждения

    А какие могут быть вопросы?
    Сами же пишите: "при ПОПЫТКЕ зайти в школу". В 7-50.
    В это время на входе в школу десятки учеников/родителей/учителей...
    Там он и ранил потерпевших.
    Кроме того, поскольку он учащийся этой школы, то ему вообще без проблем пронести ножик с собой на уроки и там уже делать что задумал.
    Никто никого не шмонает на входе. Это же все же школа, а не секретный военный объект.
    К охране вопросов быть не должно.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:15
    +1
    Мама- папа захотели вот психа и посадили в один класс с обычными детишками. И ничего с этим не сделать. Закон.