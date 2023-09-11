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В новых регионах России уверенную победу на выборах одержала одна партия

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В новых регионах России уверенную победу на выборах одержала одна партия

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, то есть в новых регионах России, уверенную победу одержала одна партия. Предсказуемо победительницей стала «Единая Россия».

В частности, по завершении обработки ста процентов бюллетеней оказалось, что на выборах в Народный совет ДНР подавляющее большинство голосов было отдано именно за представителей этого политического движения. За них проголосовало более 78 процентов избирателей.

Также в местные парламенты баллотировались представители партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». В ДНР они набрали соответственно 6,43, 6,25, 3,27 и 5,14 процента.

Результаты выборов были опубликованы врио главы региона Денисом Пушилиным в Telegram-канале.

В Донецкой Республике отмечена хорошая явка избирателей – 75 процентов. Здесь голосование длилось три дня – с 8 по 10 сентября. Участки в последний день закрыли раньше, чем планировали – в 15 часов, так как к тому времени большинство уже проголосовало.

С большим перевесом «Единая Россия победила и в других новых регионах. На выборах в Херсонскую думу она набрала почти 75 процентов голосов, в Законодательное собрание Запорожской области – более 84 процентов, в Народный совет Луганской Народной Республики – 74,6 процента.

Как и в ДНР, здесь голосование также шло три дня, и участки закрылись раньше. Так, в Луганской Республике они были открыты в последний день до 16 часов.

На высокую активность избирателей повлияло, в числе прочего, использование сервиса электронного голосования.
Использованы фотографии:
https://vk.com/cikrussia
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54 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:36
    +13
    Я почему-то даже не удивлён нисколько.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:37
      +11
      Цитата: Nexcom
      Я почему-то даже не удивлён нисколько.

      По мне это даже не новости, как заявить что солнце с Востока восходит. Вот если бы другая партия победила, то можно было написать про сие чудо чудное, диво дивное.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 09:41
        +2
        Цитата: BlackMokona
        сие чудо чудное, диво дивное.

        Явка 25 %, за ЕР - 72% !
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:44
          +5
          Ну что вы прям..... Вот из этих 25% явившихся 72% проголосовало за ЕдРо.
          Это как посчитать и вообще - расчет голосов - дело такое, тонкое.... laughing
          Проценты, явка, усредненное число поддерживающих, сочувствующие и.т.п.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 10:09
            +4
            Цитата: Nexcom
            Вот из этих 25% явившихся 72% проголосовало за ЕдРо.
            Это как посчитать и вообще - расчет голосов - дело такое, тонкое....

            Да что вы?
            25 х 0,72 = 18 (%)
            Пока оппозиционные партии будут оппозиционными только номинально, - никто за них не проголосует.
            Пока в КПРФ будет культивироваться политическая геронтофилия и имидж бессменного Зюганова, - голосовать за них будут те, кто жил при Советской власти и помнит ленинское учение...
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 10:10
              +6
              Пока оппозиционные партии будут оппозиционными только номинально, - никто за них не проголосует.

              А вы попробуйте сделать свою оппозиционную партию. Говорят Навальному скучно одному сидеть, составите компанию в Петушках.
              1. AdAstra
                AdAstra Сегодня, 10:22
                0
                Это точно, у вас, в поздравительной открытке маме на 8 марта, сразу найдут экстремизм и призывы к свержению действующей власти. laughing
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 09:45
          -5
          и что вы этим хотели сказать?!!!!
          72 от явки, не нравится ЕР оторвите седалище от дивана и донесите его до избиркома, совсем лениво проголосуйте через госуслуги не вынося оное из квартиры
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 09:47
            +5
            я то как раз проголосовал.
            ___________________________
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 09:50
              -3
              Цитата: Nexcom
              я то как раз проголосовал.
              а я разве вам отвечал?!!!!
            2. Бородач
              Бородач Сегодня, 10:26
              +1
              Цитата: Nexcom
              я то как раз проголосовал.
              ___________________________

              Неважно, как проголосуют.
              Важно, как посчитают.
          2. 224ВП_МО_РФ
            224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:06
            +7
            вы не в себе что ли? Как вы думаете, при электронном голосовании есть ли шанс относительно справедливых выборов? или мозг не в состоянии работать?
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 10:31
              +1
              Цитата: 224ВП_МО_РФ
              есть ли шанс относительно справедливых выборов?

          3. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 10:08
            +1
            Цитата: Василенко Владимир
            оторвите седалище от дивана

            Не судите по себе !
            Я проголосовал первым в нашем доме....Я донес результаты голосования. Какие ко мне претензии ?
          4. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 10:35
            0
            "совсем лениво проголосуйте через госуслуги не вынося оное из квартиры"
            Это у вас в Москабадах и прочих Собянинск-Нерезиновый всякие чудеса науки и техники, а у меня в регионе такого нет. hi
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:25
      0
      А я в два раза больше не удивлён нисколько laughing
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:38
    -2
    Вот на это деньги нашлись, и главное это так СЕЙЧАС нужно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      +7
      у нас в Ека-бурге явка была 11% с копейками, все картошку поехали к себе копать (последние сухие дни теплые). Но в газетах написали что именно эти 11% и обеспечили уверенное лидирование ЕдРу. laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 09:47
        -8
        Цитата: Nexcom
        все картошку поехали к себе копать (последние сухие дни теплые).

        уже три дня выборы, можно дистанционно проголосовать через гос услуги, все равно откорячку найдете, по мне так штраф бы ввел за неявку на выборы
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 09:56
          +7
          Графу против всех вернут если, вот тогда будет явка! А так не интересно, лучше делом заняться, чем выборной.....нёй, все думаю поняли.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 10:02
            +5
            Графу против всех вернут если, вот тогда будет явка!

            Было же шикарное предложение назвать эту графу "Чтоб вы все, упыри, передохли." Вот тогда - результат железно был бы предсказуем...
            1. Alien From
              Alien From Сегодня, 10:05
              +3
              Жестко сказано, но абсолютно верно! good
            2. роман66
              роман66 Сегодня, 10:21
              +4
              [quote]Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать[/quote ] Марк Твен
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:57
        +4
        Nexcom hi, как там говориться, - "Главное не как голосуют, а кто считает".
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:30
        0
        Цитата: Nexcom
        . Но в газетах написали что именно эти 11% и обеспечили уверенное лидирование ЕдРу...

        ...и позволили выстроить ЕБН-центр?
        А чего делали остальные 89%? Радовались и надеялись? Или играли в КВН в составе «Уральских пельменей»?
        Остаётся только поздравить вас всех с исполнением гражданского долга!
        fellow
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:46
      -3
      Цитата: Ропот 55
      главное это так СЕЙЧАС нужно.
      а вы считаете что выборы не нужны?!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:59
        0
        Василенко Владимир hi, я считаю что ВЫБОРЫ не просто нужны а НЕОБХОДИМЫ.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:42
    -8
    Комунистическая партия Советского Союза и партия Единая Россия. Идеалогоия старая, но с новыми названиями... request
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:46
      +5
      Страна и народ заслужили эту "партию". Воистину "народная партия": всё -для народа, всё -для страны. yes
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 09:49
        -2
        Любой народ заслуживает то правительство которое имеет, все претензии к зеркалу))
        1. 224ВП_МО_РФ
          224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:03
          0
          Однажды зеркало разбили и получили лучшие семьдесят лет в истории человечества
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 09:56
        +4
        Ну, так другой нет!
        Есть ЕР и подтанцовка, заведомо согласная на свои 5%., и ничего не делающая что б создать хотя бы видимость конкуренции.
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:04
      +1
      дерьмо с пальцем сравнивать не умно, коммунисты были за общественную собственность на средства производства и это главное
    3. Dym71
      Dym71 Сегодня, 10:18
      +6
      Цитата: oppozite28
      Комунистическая партия Советского Союза и партия Единая Россия. Идеалогоия старая, но с новыми названиями

      У "Единой России", в отличии от КПСС, нет и не было идеологии, некода заниматься фундаментальными основами, надо капусту рубить, пока от корыта не отогнали.
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 09:47
    +5
    Вот если бы СВО проходило с таким же успехом, то я тоже проголосовал "бы" за единоросов.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Egorovich
      Вот если бы СВО проходило с таким же успехом, то я тоже проголосовал "бы" за единоросов.

      Успех проведения СВО заключается в сути экономической модели, которую пытается создать правящая партия. При капитализме достижение этого успеха чревато длительными сроками выполнения.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:50
    +3
    Выборы выборы кандидаты........молодцы feel
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:53
      0
      Чему удивляться то, в столице школьные учителя обзванивали родителей и требовали чтобы те шли голосовать......
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:51
    +2
    А Херсоне когда будут выборы?Он же как бы Российский город???
  7. Million
    Million Сегодня, 10:00
    +4
    Разве могла победить какая нибудь другая партия?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: Million
      Разве могла победить какая-нибудь другая партия?

      А разве эти партии есть? По факту «дочки» и «сынки» филиала «ЕР», кормящиеся из бюджета.
      Их объединяет только одно - безвозмездные субсидии и право на видимость политической деятельности.
      Простите, когда «правдорубы» начинают бить лосей неустановленным порядком, что-то мешает поверить в этот «коммунизм»...
  8. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:02
    +2
    вот же клоунада))) Но народ по прежнему верит) да, и земля плоская)))))))
  9. r5555
    r5555 Сегодня, 10:02
    +7
    выборы показали что выбора у нас нет
  10. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:02
    +2
    В Донецкой Республике отмечена хорошая явка избирателей – 75 процентов.
    75% от чего? У кого то нашлись актуальные списки избирателей?))
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:06
    +2
    А за кого еще голосовать. Вон в Москве от КПРФ баллотировался внук дедушки Зю.
    То ли демократия, то ли партийная дисциплина. А может вообще оперетта.
  12. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:07
    +8
    Репетиция выборов президента, которые пройдут в марте 2024, прошли успешно. Технология подсчета голосов отлажена на 100%, приходить на участки не обязательно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:20
      +1
      ALARI! hi конечно незачем челяди даже на свет белый показываться, в шахтах и обслуге место электорату....
  13. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:10
    0
    Ну и плохо. Когда одна ведущая партия - туда сползаются все политиканы, властолюбцы и приспособленцы. ЕР уже как КПСС в 80е, там на подходе уже десяток горбачёвых negative
  14. Skif3216
    Skif3216 Сегодня, 10:13
    0
    Пускай новые привыкают а то развели бардак то за Порошенко то за Зеленского никакой стабильности.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:15
    +1
    У нас в Кузбассе выдвигался Цивилёв, который за время своего губернаторства построил больше, чем Тулеев со своей командой до ухода на должность с меньшим объёмом работ.
    Я недавно проехал на такси по Ленинскому и Южному районам города и был в восторге от изменившегося ландшафта. Новых известных какими-то делами лиц в списках не увидел. Агитации и обещаниям в духе: «жить станет лучше, жить станет веселее» я не склонен доверять, - могу не дожить, а нынешний губернатор меня устраивает...
    За кого прикажете голосовать?
    stop Кстати, в регионе явка избирателей превысила 70%...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:29
      0
      ROSS 42 hi может Вам и повезло с губером. Но если бы увидели какие дороги (уже про другое промолчим) на родине первого космонавта, вряд ли захотели голосовать за таких ......мммм.....деятелей блин!
  16. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:25
    0
    В новых регионах России уверенную победу на выборах одержала одна партия

    Кто бы сомневался
  17. никникник
    никникник Сегодня, 10:25
    0
    кто бы сомневался что ЕР победит? все остальные используются только как ширма, типа у нас есть аппозиция, а так выборы это не выбор народа, а цирк и клоунада для наивных. В Росси нет ни у кого права выбора, тоталитарное неправовое полицейское коррупционное государство, не упустит шанс оставаться во власти и для этого все методы хороши
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    0
    Ознакомился с комментариями.
    Почти в каждом сквозит ирония.
    Устали от спокойной благополучной жизни?
    Драйва хочется?..
    Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют гадкую особенность сбываться. (с)
    По сути... В новых (да, уверен, и в "старых") голосовали за Темнейшего.
    А эти "подставные лица" в виде названий каких-то "партий" - это бесполезный реверанс т.н. "цивилизованному демократическому" миру.
    Мы им всё-равно не понравимся.
    Результаты выборов, какими бы "демократичными" они не были, ТАМ не примут.
    У них единое желание - чтоб мы сдохли.
    Желаю им... взаимности.