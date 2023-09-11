В новых регионах России уверенную победу на выборах одержала одна партия

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, то есть в новых регионах России, уверенную победу одержала одна партия. Предсказуемо победительницей стала «Единая Россия».В частности, по завершении обработки ста процентов бюллетеней оказалось, что на выборах в Народный совет ДНР подавляющее большинство голосов было отдано именно за представителей этого политического движения. За них проголосовало более 78 процентов избирателей.Также в местные парламенты баллотировались представители партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». В ДНР они набрали соответственно 6,43, 6,25, 3,27 и 5,14 процента.Результаты выборов были опубликованы врио главы региона Денисом Пушилиным в Telegram-канале.В Донецкой Республике отмечена хорошая явка избирателей – 75 процентов. Здесь голосование длилось три дня – с 8 по 10 сентября. Участки в последний день закрыли раньше, чем планировали – в 15 часов, так как к тому времени большинство уже проголосовало.С большим перевесом «Единая Россия победила и в других новых регионах. На выборах в Херсонскую думу она набрала почти 75 процентов голосов, в Законодательное собрание Запорожской области – более 84 процентов, в Народный совет Луганской Народной Республики – 74,6 процента.Как и в ДНР, здесь голосование также шло три дня, и участки закрылись раньше. Так, в Луганской Республике они были открыты в последний день до 16 часов.На высокую активность избирателей повлияло, в числе прочего, использование сервиса электронного голосования.