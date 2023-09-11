Группа «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку импортозамещённых российских пассажирских самолётов МС-21-310 и SJ-100

Эти контракты – первые в рамках крупнейшей сделки на поставку 339 самолетов в интересах группы "Аэрофлот". Прежде всего, авиакомпании получат самолеты новых типов – МС-21 и "Суперджет-100" в полностью импортозамещенном виде. Сейчас работы по этим машинам выходят на финишную прямую, их ведет большая кооперация предприятий во главе с ОАК

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 52 новых российских пассажирских самолета, соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума.В рамках соглашения дочерняя компания "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" предаст в лизинг "Аэрофлоту" 18 самолетов МС-21-310 и 34 SJ-100. Из них сам "Аэрофлот" получит всего шесть МС-21-310, все остальные лайнеры уйдут авиакомпании "Победа", являющейся "дочкой" "Аэрофлота". Всего же "Аэрофлот" намерен получить 339 новых российских пассажирских самолетов.- заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.Отмечается, что государство оказало "беспрецедентные" меры поддержки при разработке российских самолетов, что позволило значительно снизить их стоимость.МС-21-300/310 – новейший российский среднемагистральный самолет с вместимостью от 163 до 211 пассажиров, оснащенный российскими двигателями ПД-14.Superjet-100 – это региональный самолет нового поколения вместимостью 100 пассажиров. SSJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В настоящее время проводятся летные испытания полностью импортозамещенного лайнера. К полетам приступил первый опытный экземпляр.