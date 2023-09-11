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Группа «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку импортозамещённых российских пассажирских самолётов МС-21-310 и SJ-100

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Группа «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку импортозамещённых российских пассажирских самолётов МС-21-310 и SJ-100

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 52 новых российских пассажирских самолета, соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума.


В рамках соглашения дочерняя компания "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" предаст в лизинг "Аэрофлоту" 18 самолетов МС-21-310 и 34 SJ-100. Из них сам "Аэрофлот" получит всего шесть МС-21-310, все остальные лайнеры уйдут авиакомпании "Победа", являющейся "дочкой" "Аэрофлота". Всего же "Аэрофлот" намерен получить 339 новых российских пассажирских самолетов.

Эти контракты – первые в рамках крупнейшей сделки на поставку 339 самолетов в интересах группы "Аэрофлот". Прежде всего, авиакомпании получат самолеты новых типов – МС-21 и "Суперджет-100" в полностью импортозамещенном виде. Сейчас работы по этим машинам выходят на финишную прямую, их ведет большая кооперация предприятий во главе с ОАК

- заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Отмечается, что государство оказало "беспрецедентные" меры поддержки при разработке российских самолетов, что позволило значительно снизить их стоимость.

МС-21-300/310 – новейший российский среднемагистральный самолет с вместимостью от 163 до 211 пассажиров, оснащенный российскими двигателями ПД-14.

Superjet-100 – это региональный самолет нового поколения вместимостью 100 пассажиров. SSJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В настоящее время проводятся летные испытания полностью импортозамещенного лайнера. К полетам приступил первый опытный экземпляр.
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:43
    +5
    Свои самолёты конечно очень нужны.Надо исправлять ошибки 90-ых годов.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:15
      0
      Как интересно график из будущего, а плюсв сегодняшние.
      Кстати как насчет исправления "ошибок" нулевых, десятых, да и двадцатые уже не первый год.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:45
    +3
    Всего же "Аэрофлот" намерен получить 339 новых российских пассажирских самолетов.
    А за какой период ?
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 09:51
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Всего же "Аэрофлот" намерен получить 339 новых российских пассажирских самолетов.
      А за какой период ?

      Наверное это самый сложный вопрос) На мой дилетантский взгляд, боюсь, что как бы не до 30 года(если брать новости по этой теме за последний год)
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:15
        +2
        На мой дилетантский взгляд, боюсь, что как бы не до 30 года(если брать новости по этой теме за последний год)

        ну да, до 2130 года судя по темпам и по исполнению более ранних "обещаний"
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:55
      +1
      Uncle Lee-Любите вы нервы властям такими вопросами помотать wassat Читали бы себе спокойно про" 339 новых самолётов ",так нужно ещё вопросы всякие вопрошать wassat
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      А за какой период ?

      Помните, как у Задорнова?
      Не успели к 2000-му сделают к 3000-му... lol
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:00
      -1
      Таким темпом за тысячу лет...........
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:53
    +6
    Отмечается, что государство оказало "беспрецедентные" меры поддержки при разработке российских самолетов, что позволило значительно снизить их стоимость.

    Дело за малым: избавиться от всех «дочек» и «сынков» и возродить государственный «Аэрофлот» с едиными тарифами и общей инфраструктурой.
    Сколько можно кормить буржуев?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:58
      +4
      Тссс, что Вы прям все скрепы правящей партии нарушить собираетесь.....
      Всего кумовского ближнего круга.....

      зы А мысль у Вас ой какая хорошая.... И правильная.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:59
    +1
    В настоящее время проводятся летные испытания полностью импортозамещенного лайнера.

    Почему бы не написать проще: "Лайнера полностью из российских комплектующих"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:00
      +3
      Потому что неположено. Сказано было импортозамещать - вот теперь везде и пхают это слово. К месту и не к месту.
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:10
      0
      потому что это будет вопиющая ложь, никаких полностью из росс. деталей в природе не существует
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:30
        0
        В СССР единственное, что наше пр-во получало из-за границы - венгерская сталь в кругляках. Применять её напрямую было запрещено. Её переплавляли в индукционных печах, добавляли лигатуру и она получала в заводской лаборатории отчественный серитификат.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:01
    0
    А Тушки и Илы новые движки получат, что там с КБ Яковлева?
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:02
    0
    МС - название как то так себе, какое КБ его в итоге делало?
    При СССР была конкуренция между КБ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:03
      +1
      Яковлевцы его проектировали. Делал ОАО Иркут.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: 75Сергей
      МС - название как то так себе, какое КБ его в итоге делало?
      При СССР была конкуренция между КБ.

      ЯК.
  7. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:08
    -1
    с французскими двигателями, напоминает историю с "Ильей Муромцем" которым очень любят бахвалится имперцы и монархисты, а на нем стоял тоже французский двигатель.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:10
      +3
      С французскими двигателями летает борт первого этапа, чтобы не тратить время на простой пока сертифицируют ПД-8. Второй борт продолжит испытания уже на ПД-8.

      Ростех тем временем начал ставить наше высокопрочное остекление кабины и фюзеляжа взамен иностранщины.
      https://www.aex.ru/news/2023/9/7/261666/
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:30
      0
      В планах французские движки, поменять на ПД-8, когда пройдет полный цикл испытаний. ПД-8, ждёт не только SJ 100, но и другие самолеты. Совсем свежий пример сколько времени потратили на введения в серию ПД-14. Начало работ 2008, запуск в серию 2023.
  8. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:12
    -2
    Это какой раз мы пытаемся перейти на отечественный авиапром? Через год будет новый раз?
  9. Avi2023
    Avi2023 Сегодня, 10:13
    0
    США хотят править миром как единое целое
    даже своим союзникам с Запада
    Она издевается всеми способами.
    Хозяйственные сделки через давление со стороны
    Американское правительство и финансовые соблазны: поэтому важно развивать конкуренцию
    верный Западу.Это важно для развития
    Страны второго и третьего мира.
    дать им экономические рычаги.
    И мало-помалу они наладят финансовое положение.
    более позитивным, и именно так это повлияет на миллиарды людей, живущих в больших трудностях