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Кандидат в президенты США: Американцам следует избирать главу государства, который будет способен отработать четырехлетний срок

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Кандидат в президенты США: Американцам следует избирать главу государства, который будет способен отработать четырехлетний срок

Американцам следует избирать президента, от которого можно ожидать, что он будет способен полностью доработать до конца своего четырехлетнего срока. Об этом заявил кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди — младший.


Таким образом в интервью американскому изданию NewsNation Кеннеди прокомментировал сделанное недавно прозвучавшее заявление вице-президента США Камалы Харрис о своей готовности занять президентский пост в случае, если действующий глава государства Джо Байденом в силу каких-то причин не сможет выполнять свои должностные обязанности.

Кеннеди отметил, что уверен в том, что Камала Харрис ощущает готовность заменить Байдена на посту президента США, однако американцам следует избрать на высшую государственную должность человека, который ожидаемо будет в состоянии пробыть на своем посту до конца четырехлетнего срока.

По его мнению, если Камала Харрис считает, что она в состоянии возглавить государство, она может выдвинуть свою кандидатуру, участвовать в предвыборной кампании, при этом попытавшись донести до американцев свою позицию.

Однако, Кеннеди призвал не назначать в обход выборов на высшую государственную должность человека, который не в состоянии лично выйти к избирателям и четко изложить свою позицию.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди в своих предвыборных заявлениях выступал за нормализацию отношений Россией. Политик неоднократно подчеркивал, что США в настоящее время пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией. При этом он напомнил, что российская сторона обладает превосходством в количестве ядерных вооружений.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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2 комментария
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 10:26
    +1
    Американцам следует избирать президента, от которого можно ожидать, что он будет способен полностью доработать до конца своего четырехлетнего срока.

    Как мало нынче надо - только способность досидеть laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:28
    0
    До каких пор "чумадед" по четвергам вкалывать будет?