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Financial Times: НАТО проведет следующей весной крупнейшие со времен холодной войны военные учения

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Financial Times: НАТО проведет следующей весной крупнейшие со времен холодной войны военные учения

Североатлантический альянс, ставший главным союзником Украины в борьбе с Россией, стал чаще проводить масштабные военные учения ближе к российским границам. Как отмечают некоторые эксперты, украинский конфликт открыл второе дыхание для блока НАТО, которому все труднее было существовать после окончания холодной войны и исчезновения угрозы, из-за которой он создавался.


Как пишет британское издание Financial Times, альянс планирует провести масштабные учения весной 2024 года. При этом издание отмечает, что это будут крупнейшие военные учения НАТО со времени окончания холодной войны.

Военные маневры Североатлантического альянса под названием «Стойкий защитник» должны пройти на восточном фланге альянса, включая территорию Германии, Польши и прибалтийских стран. Британская газета передает, что, возможно, учения начнутся уже в конце февраля 2024 года.

По данным Financial Times, в военных учениях НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих стран альянса, более 50 кораблей и большое количество боевых самолетов, так как планируется совершить до 700 вылетов.

Очевидно, против кого будут направлены эти учения. В альянсе планируют в дальнейшем проводить подобные учения два раз в год, а не раз в год, пишет издание.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. military
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4 комментария
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 10:30
    -1
    Военные маневры Североатлантического альянса под названием «Стойкий защитник» должны пройти на восточном фланге альянса, включая территорию Германии, Польши и прибалтийских стран.

    Вот это съездил "оркестр" в гости в Белоруссию - хоровод в ответочку-то все растет и растет! Разворошилось осиное гнездо....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:35
      0
      Очевидно, против кого будут направлены эти учения.
      Ясен пень ! am
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:30
    0
    В альянсе планируют в дальнейшем проводить подобные учения два раз в год, а не раз в год,
    бред какой то и тут же
    что это будут крупнейшие военные учения НАТО со времени окончания холодной войны.
    ...то есть такие учения проводятся регулярно раз в год....фигня какая то..да пусть проводят..мы проводим...чайна проводит..иран .индусы...в чём пафос...фиг поймёшь..подумаешь..обгадятся в очередной раз
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:31
    0
    Надеюсь, что коды запуска Сармат не содержат количество знаков после запятой числа Пи.