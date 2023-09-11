Американское издание назвало последствия для Европы от присоединения к России новых регионов

После вхождения в состав Российской Федерации новых регионов Евросоюзу придется расширяться. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя последствия сложившейся ситуации.По утверждению СМИ, вхождение в состав России новых территорий, с одной стороны, приведет к расширению Евросоюза, но с другой стороны, станет причиной появления новых проблем у «объединенной Европы».Сейчас Евросоюз ведет работу по привлечению в состав сообщества восьми новых государств, но это влечет за собой многочисленные риски для политической и экономической жизни Европы. Например, вхождение в перспективе в состав Евросоюза Украины с ее развитым сельским хозяйством не лучшим образом скажется на европейских аграриях.Кроме того, идея расширения ЕС уже привела к многочисленным спорам среди старых членов союза. Чтобы избежать противоречий, придется реформировать систему принятия решений в Евросоюзе, но это может привести к еще более негативным последствиям.Издание утверждает, что дискуссии между членами ЕС будут все более ожесточенными. Так, многие европейские страны обеспокоены высоким уровнем коррупции на Украине. Да и в других государствах, которые в перспективе могли бы стать членами Евросоюза, проблема коррупции тоже стоит достаточно остро.В этой связи не очень понятно, какой выход из ситуации будет для Евросоюза более оптимальным. Ведь под вопросом и само будущее сообщества в том виде, в каком оно сейчас существует.