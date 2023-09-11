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Американское издание назвало последствия для Европы от присоединения к России новых регионов

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Американское издание назвало последствия для Европы от присоединения к России новых регионов

После вхождения в состав Российской Федерации новых регионов Евросоюзу придется расширяться. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя последствия сложившейся ситуации.


По утверждению СМИ, вхождение в состав России новых территорий, с одной стороны, приведет к расширению Евросоюза, но с другой стороны, станет причиной появления новых проблем у «объединенной Европы».

Сейчас Евросоюз ведет работу по привлечению в состав сообщества восьми новых государств, но это влечет за собой многочисленные риски для политической и экономической жизни Европы. Например, вхождение в перспективе в состав Евросоюза Украины с ее развитым сельским хозяйством не лучшим образом скажется на европейских аграриях.

Кроме того, идея расширения ЕС уже привела к многочисленным спорам среди старых членов союза. Чтобы избежать противоречий, придется реформировать систему принятия решений в Евросоюзе, но это может привести к еще более негативным последствиям.

Издание утверждает, что дискуссии между членами ЕС будут все более ожесточенными. Так, многие европейские страны обеспокоены высоким уровнем коррупции на Украине. Да и в других государствах, которые в перспективе могли бы стать членами Евросоюза, проблема коррупции тоже стоит достаточно остро.

В этой связи не очень понятно, какой выход из ситуации будет для Евросоюза более оптимальным. Ведь под вопросом и само будущее сообщества в том виде, в каком оно сейчас существует.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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9 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 10:15
    0
    идея расширения ЕС уже привела к многочисленным спорам среди старых членов союза. Чтобы избежать противоречий, придется реформировать систему принятия решений в Евросоюзе, но это может привести к еще более негативным последствиям.

    Издание утверждает, что дискуссии между членами ЕС будут все более ожесточенными.

    Ну просто - пауки в банке!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:19
      +2
      После вхождения в состав Российской Федерации новых регионов Евросоюзу придется расширяться.
      Мне этот посыл непонятен ! what
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:20
    0
    А какая связь между вхождением в состав России новых регионов и расширением ЕС? Каким образом одно действие порождает другое? Ну примут в ЕС Албанию, и что, как это скажется на России и новых регионах? Понимаю, что албанский вопрос, но все таки в чем суть проблемы?
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:23
    0
    . После вхождения в состав Российской Федерации новых регионов Евросоюзу придется расширяться.

    Остаётся Украина, Молдавия и Белоруссия. И то, расширяться надо, что бы, типа, предотвратить дальнейшее "расширение" России.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:24
    0
    Чтобы избежать противоречий, придется реформировать систему принятия решений в Евросоюзе

    Иными словами официально передать эту систему янки
  5. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 10:26
    0
    Статья ни о чëм. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:26
    0
    АМЕРИКАНСКОЕ издание подсказало шаг, ведущий к наиболее быстрой ликвидации евросоюза. Что в этом удивительного? Это из разряда - зачем американцы продавливали поставку в Холопию немецких танков, коль они единственные их реальные конкуренты на том рынке, где могут купить Абрамы?
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:31
    0
    Ситуация с вхождением в состав России новых регионов понятна. Но непонятно в чём на самом деле проблемы для Евросоюза?
  8. DargAVS
    DargAVS Сегодня, 10:35
    0
    Издание вероятно все еще мыслит старыми понятиями и пытается как они обычно это делали, торговаться на лучшие условия после окончания конфликта, (поближе к России -опасней для России). "Сармату" не важно какова граница в Европе , он упадет на другом континенте.