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Неудачный Р-10: почему многоцелевой самолет Немана уступил ближнему бомбардировщику Сухого

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Неудачный Р-10: почему многоцелевой самолет Немана уступил ближнему бомбардировщику Сухого

Одной из крылатых машин, разработанных в рамках конкурса «Иванов», проводившегося в СССР в 30-е годы, стал многоцелевой одномоторный самолёт-разведчик, лёгкий бомбардировщик и штурмовик Р-10 («разведчик десятый»).


Стоит напомнить, что вышеупомянутый конкурс проводился с целью разработки самолета, который должен был заменить в войсках устаревшие бипланы семейства Р-5.

Разработка новой крылатой машины стартовала в 1934 году под руководством Иосифа Григорьевича Немана. Уже в 1936 году Р-10 совершил свой первый полет.

Согласно техническому заданию, самолет, с деревянной конструкцией и усиленной фанерной обшивкой, оснащенный отечественным двигателем М-22 мощностью 480 л.с., должен был развивать скорость до 340 км/ч, летать на расстояния до 1200 км и достигать потолка в 7,8 км.

Вооруженный двумя пулеметами, Р-10 также должен был нести бомбовую нагрузку от 200 до 500 кг.

Позднее движок планировалось заменить на 712-сильный М-25, созданный по лицензии Wright Cyclone SGR-1820, что увеличило бы скорость до 388 км/ч и дальность полета до 1450 км.

Собственно говоря, с техническим заданием Харьковский авиастроительный завод полностью справился. В 1939 году даже была выпущена небольшая серия модификации Р-10 под индексом ХАИ-52 (ХАИ-51), доработанный под двигатель М-62 в 800 л. с., потом — под М-63 в 900 л. с.

В то же время несмотря на то, что с 1937 по 1940 год было произведено 493 единицы Р-10, самолет в Красной армии так и не прижился, уступив свое место Су-2 (еще одна разработка в рамках конкурса «Иванов»). Правда, справедливости ради, стоит отметить, что Р-10 все же успел принять участие в боях. Например, на Халхин-Голе.

Так почему новый многоцелевой самолет был снят с производства в 1940 году?

Во-первых, несмотря на свое превосходство над Р-5 в скорости и летных характеристиках, Р-10 уступал легендарному биплану в вооружении, причем, как стрелковом, так и бомбовом.

Во-вторых, и это главное, в ходе госиспытаний у самолета были выявлены многочисленные дефекты, часть из которых, в частности, неудачная конструкция шасси, так и не были исправлены.

Возможно, самолет в конечном счете был бы «доведен до ума», если бы в ходе репрессий Ежова одной из их жертв не стал И.Г. Неман.

В итоге, многочисленные огрехи привели к огромному количеству аварий. Так, к 1940 году из более 400 выпущенных машин порядка 100 находились в неисправном состоянии.

Уже с 1939 года самолет постепенно снимали с вооружения штурмовых полков и определяли для решения чисто разведывательных задач.

Использованы фотографии:
архивное фото
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:13
    0
    А.Н. Туполев на основе своей интуиции сразу сказал бы только по внешнему виду, что Су-2 лучше, потому что он красивее.
    Но потолк 8000 это супер! Сечас бы на такой базе БПЛА камикадзе нашлёпать побольше. Фанера - недорого, мотор посовременне, а сбить будет много дороже, чем он стоит.
    Войны выигрывают бухгалтеры.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 16:30
      0
      Так "бухгалтеры на понтах", то бишь экономисты, вогнали Россию в современное состояние. Поршневые моторы для БПЛА делать некому, станкостроительные и агрегатные заводы разогнаны и ещё масса всего "очень весёлого". В России, самое эффективное ПВО против нашей авиации, это экономисты и прочие "эффективные компетенты". Американцы народ прозорливый, знали как бороться против нашей авиации.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Румaтa
      Сечас бы на такой базе БПЛА камикадзе нашлёпать побольше. Фанера - недорого, мотор посовременне, а сбить будет много дороже, чем он стоит.


      Ну а ПО-2, вообще копейки стоит, дешевле "Герани".
  2. Memfis 05
    Memfis 05 Сегодня, 16:34
    0
    Опять тиминовская аудитория наслушалась нытья Растренина.
    Нормальный был самолёт Су-2, конечно при освоении были проблемы (как у всех).
    Но как разведчик успешно использовался до исчерпания ресурса. А как ударный самолёт вполне справедливо уступил Ил-2.