Неудачный Р-10: почему многоцелевой самолет Немана уступил ближнему бомбардировщику Сухого

Одной из крылатых машин, разработанных в рамках конкурса «Иванов», проводившегося в СССР в 30-е годы, стал многоцелевой одномоторный самолёт-разведчик, лёгкий бомбардировщик и штурмовик Р-10 («разведчик десятый»).Стоит напомнить, что вышеупомянутый конкурс проводился с целью разработки самолета, который должен был заменить в войсках устаревшие бипланы семейства Р-5.Разработка новой крылатой машины стартовала в 1934 году под руководством Иосифа Григорьевича Немана. Уже в 1936 году Р-10 совершил свой первый полет.Согласно техническому заданию, самолет, с деревянной конструкцией и усиленной фанерной обшивкой, оснащенный отечественным двигателем М-22 мощностью 480 л.с., должен был развивать скорость до 340 км/ч, летать на расстояния до 1200 км и достигать потолка в 7,8 км.Вооруженный двумя пулеметами, Р-10 также должен был нести бомбовую нагрузку от 200 до 500 кг.Позднее движок планировалось заменить на 712-сильный М-25, созданный по лицензии Wright Cyclone SGR-1820, что увеличило бы скорость до 388 км/ч и дальность полета до 1450 км.Собственно говоря, с техническим заданием Харьковский авиастроительный завод полностью справился. В 1939 году даже была выпущена небольшая серия модификации Р-10 под индексом ХАИ-52 (ХАИ-51), доработанный под двигатель М-62 в 800 л. с., потом — под М-63 в 900 л. с.В то же время несмотря на то, что с 1937 по 1940 год было произведено 493 единицы Р-10, самолет в Красной армии так и не прижился, уступив свое место Су-2 (еще одна разработка в рамках конкурса «Иванов»). Правда, справедливости ради, стоит отметить, что Р-10 все же успел принять участие в боях. Например, на Халхин-Голе.Так почему новый многоцелевой самолет был снят с производства в 1940 году?Во-первых, несмотря на свое превосходство над Р-5 в скорости и летных характеристиках, Р-10 уступал легендарному биплану в вооружении, причем, как стрелковом, так и бомбовом.Во-вторых, и это главное, в ходе госиспытаний у самолета были выявлены многочисленные дефекты, часть из которых, в частности, неудачная конструкция шасси, так и не были исправлены.Возможно, самолет в конечном счете был бы «доведен до ума», если бы в ходе репрессий Ежова одной из их жертв не стал И.Г. Неман.В итоге, многочисленные огрехи привели к огромному количеству аварий. Так, к 1940 году из более 400 выпущенных машин порядка 100 находились в неисправном состоянии.Уже с 1939 года самолет постепенно снимали с вооружения штурмовых полков и определяли для решения чисто разведывательных задач.