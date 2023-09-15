Финальный аккорд французского Индостана

Владеть – ещё не обладать

Экономика продиктовала

Капитуляции бывают разные

Индией до 1947 года «обладала» не только Великобритания: с XVI–XVII веков пять приморских районов на западе Индии вплоть до 1961 года оставались в составе Португалии, а еще пять – на юго-западе и юго-востоке огромной страны – в составе Франции до 1954 года. Именно тогда там и случились очередные перемены.В последнюю неделю августа 1953 правительство Индии выдвинуло Парижу ультиматум: Франция должна передать Индии оставшиеся четыре французские территории не позже того года или весны 1954. В противном случае не исключались военные действия для деколонизации этих районов.Официальный Париж, с его массой проблем в Африке и ряде иных районов, был просто вынужден согласиться с индийскими требованиями.Поясним: индийская сторона сначала – в 1947–1948 гг. – настаивала на безоговорочной передаче французских, как впрочем, и португальских территорий. Но Запад, разумеется, не был заинтересован в политическом усилении Индии, поэтому Вашингтон и Лондон поначалу поддерживали политику Парижа и Лиссабона по сохранению этих колониальных осколков.По специальному соглашению 1948 года планировалось проведение референдума о статусе французских территорий, который так и не проводился. А в 1950 году Париж всё же передал Индии район Чандернагор в Восточной Бенгалии – невдалеке от Калькутты.Передачу же остальных французских районов Париж затягивал. Индийские же требования поддерживали, наряду с СССР и Китаем, соседние Индонезия, Непал, Бутан, Сикким, сопредельные с Индией экс-британские Цейлон и Бирма (это Шри-Ланка и Мьянма, соответственно, с 1972 и 1989 гг.).Но власти Пакистана не поддерживали индийских требований по французским и португальским районам, ввиду поныне сохраняющегося жёсткого пакистано-индийского противостояния. По ряду данных, Исламабад даже предлагал военное сотрудничество с теми метрополиями, для защиты их районов в Индии, но в Париже и Лиссабоне не рискнули создать такой альянс.Зато упомянутые факторы позволяли Франции, как и Португалии, затягивать, а то и прерывать переговоры с Дели о статусе тех же территорий. Правительство Индии с 1950 требовало от ООН включения спорных районов, в том числе и португальских, в ооновский перечень колониальных территорий.Но Франция, член Совета Безопасности, препятствовала этому требованию. А СССР не мог в тот период поддерживать Индию в ООН, так как бойкотировал в 1950–1952 гг. эту структуру из-за того, что место Китая в ООН сохранялось за гоминьдановским Тайванем. Напомним в связи с этим, что КНР, по настоянию США была объявлена в ООН агрессором в корейской войне 1950–1953 гг.В политике Франции была и экономическая подоплёка.Те территории издавна обеспечивали вывоз в метрополии, то есть во Францию и Португалию, разнообразного сырья из примыкающих районов Индии. Плюс к тому, данные колониальные анклавы были важными форпостами военно-политического и экономического присутствия метрополий в Азии и бассейне Индийского океана.Да, они имели по сути «символическую» территорию – районы Франции в Индии располагали не более 550 кв. км (индийские районы Португалии – не более 2,6 тыс. кв. км). Да, при этом свыше 70 % населения французских и португальских районов в Индии составляли индийцы… Но важен был сам факт присутствия.«Проволочки» же с возвращением Индии четырёх французских районов были обусловлены и тем, что в тот период – до конца 1954 года – Франция вела со второй половины 1940-х колониальную войну в близлежащем Индокитае. Стояла задача, чтобы Вьетнам, Камбоджа и Лаос оставались «Французским Индокитаем».Первоначальные успехи французских войск позволяли Парижу не «церемониться» с требованиями Дели насчёт французских территорий в Индии, а индийской стороне – не рисковать с вводом войск в те районы. Характерный штрих: пронацистский французский режим Виши, подчеркнём, за считанные дни 1940 года безоговорочно передал под контроль Японии «Французский Индокитай».Зато вскоре после Второй мировой войны Франция в течение почти десяти лет огнем и мечом пыталась там же восстановить свой колониальный режим… Но тщетно: благодаря помощи антиколониальному движению в Индокитае от СССР и Китая, войска Франции вскоре потерпели сокрушительное поражение во Вьетнаме, что привело к их последующей эвакуации также из Лаоса и Камбоджи (1954–1955 годы).Позиции Франции в Индии и в целом в Азии стали подобны небезызвестной шагреневой коже. Генерал Андре Менар, один их последних губернаторов (в 1950–1954 гг.) «Французской Индии» отмечал, что,По оценке А. Менара, уход Парижа из этих районов вскоре вынудит Лиссабон уступить Индии тамошние португальские районы.Так и случилось в конце 1961 года, хотя Португалия оказала военное сопротивление Индии. Но решительная советская поддержка освободительного похода индийской армии привела к капитуляции там португальских войск. СССР был даже готов оказать прямую военную помощь Индии в этой войне, о чём заявил глава президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев в ходе визита в Индию в декабре 1961. Вскоре после этого заявления Лиссабон капитулировал.Что же касается французских районов, то с конца августа 1953 года Франция начала поэтапный вывод оттуда своих войск и полицейских сил. Французская администрация тех районов запросила индийскую сторону продлить передачу территорий до осени 1954 и не применять насильственное выселение оттуда французов, не уезжающих во Францию.В Дели согласились, предложив заключить соглашение, по которому Франция безоговорочно признаёт индийский статус передаваемых районов и не будет его оспаривать. Но Париж сначала отверг данное предложение: дескать, вдруг удастся вернуться?..На согласие Парижа передать те районы повлияло и то, что в 1954 началась антиколониальная война алжирцев против Франции, причем французские войска в Алжире всё чаще терпели поражения. Так что и по этой причине Парижу было уже не до сохранения колониальных осколков в Индии.В итоге к 1 ноября 1954 года французские районы Пондишери, Кариккал, Маэ и Янаон официально стали индийскими; причем главный французский район – Пондишери – фактически стал индийским позже – с 1956 года. С этими событиями Индию поздравило правительство СССР, приветствуя ее политику по ликвидации очагов колониализма в этой стране.В ходе визита Дж. Неру в СССР в июне 1955 года советская сторона заверила, что будет поддерживать ликвидацию последнего французского осколка (Пондишери) и португальских районов в Индии. То же было повторено в ходе визита Хрущева и Булганина в Индию в ноябре 1955 года.Так что позиция Москвы способствовала окончательному упразднению колониальных районов Парижа на Индостане. Однако Франция только в августе 1962 года подписала с Индией соглашение, по которому отказывалась оспаривать индийский статус тех районов.Индийские же власти не прибегали к выселению оттуда французов, добровольно уезжавших во Францию или остающихся в бывших французских анклавах Индии. К настоящему времени почти 100 % населения данных районов – это индийцы. При этом в тех же районах сохраняются памятники французского периода, да и не менее четверти тамошнего населения – католики.Таким образом, в 1953–1954 гг. Франция лишилась всех своих колоний в Индии и в целом в Азии. Причем из Индокитая и Индии Париж ушел одновременно.