Финальный аккорд французского Индостана

Владеть – ещё не обладать
Индией до 1947 года «обладала» не только Великобритания: с XVI–XVII веков пять приморских районов на западе Индии вплоть до 1961 года оставались в составе Португалии, а еще пять – на юго-западе и юго-востоке огромной страны – в составе Франции до 1954 года. Именно тогда там и случились очередные перемены.
В последнюю неделю августа 1953 правительство Индии выдвинуло Парижу ультиматум: Франция должна передать Индии оставшиеся четыре французские территории не позже того года или весны 1954. В противном случае не исключались военные действия для деколонизации этих районов.
Официальный Париж, с его массой проблем в Африке и ряде иных районов, был просто вынужден согласиться с индийскими требованиями.
Поясним: индийская сторона сначала – в 1947–1948 гг. – настаивала на безоговорочной передаче французских, как впрочем, и португальских территорий. Но Запад, разумеется, не был заинтересован в политическом усилении Индии, поэтому Вашингтон и Лондон поначалу поддерживали политику Парижа и Лиссабона по сохранению этих колониальных осколков.
По специальному соглашению 1948 года планировалось проведение референдума о статусе французских территорий, который так и не проводился. А в 1950 году Париж всё же передал Индии район Чандернагор в Восточной Бенгалии – невдалеке от Калькутты.
Передачу же остальных французских районов Париж затягивал. Индийские же требования поддерживали, наряду с СССР и Китаем, соседние Индонезия, Непал, Бутан, Сикким, сопредельные с Индией экс-британские Цейлон и Бирма (это Шри-Ланка и Мьянма, соответственно, с 1972 и 1989 гг.).
Но власти Пакистана не поддерживали индийских требований по французским и португальским районам, ввиду поныне сохраняющегося жёсткого пакистано-индийского противостояния. По ряду данных, Исламабад даже предлагал военное сотрудничество с теми метрополиями, для защиты их районов в Индии, но в Париже и Лиссабоне не рискнули создать такой альянс.
Зато упомянутые факторы позволяли Франции, как и Португалии, затягивать, а то и прерывать переговоры с Дели о статусе тех же территорий. Правительство Индии с 1950 требовало от ООН включения спорных районов, в том числе и португальских, в ооновский перечень колониальных территорий.
Но Франция, член Совета Безопасности, препятствовала этому требованию. А СССР не мог в тот период поддерживать Индию в ООН, так как бойкотировал в 1950–1952 гг. эту структуру из-за того, что место Китая в ООН сохранялось за гоминьдановским Тайванем. Напомним в связи с этим, что КНР, по настоянию США была объявлена в ООН агрессором в корейской войне 1950–1953 гг.
Экономика продиктовала
В политике Франции была и экономическая подоплёка.
Те территории издавна обеспечивали вывоз в метрополии, то есть во Францию и Португалию, разнообразного сырья из примыкающих районов Индии. Плюс к тому, данные колониальные анклавы были важными форпостами военно-политического и экономического присутствия метрополий в Азии и бассейне Индийского океана.
Да, они имели по сути «символическую» территорию – районы Франции в Индии располагали не более 550 кв. км (индийские районы Португалии – не более 2,6 тыс. кв. км). Да, при этом свыше 70 % населения французских и португальских районов в Индии составляли индийцы… Но важен был сам факт присутствия.
«Проволочки» же с возвращением Индии четырёх французских районов были обусловлены и тем, что в тот период – до конца 1954 года – Франция вела со второй половины 1940-х колониальную войну в близлежащем Индокитае. Стояла задача, чтобы Вьетнам, Камбоджа и Лаос оставались «Французским Индокитаем».
Первоначальные успехи французских войск позволяли Парижу не «церемониться» с требованиями Дели насчёт французских территорий в Индии, а индийской стороне – не рисковать с вводом войск в те районы. Характерный штрих: пронацистский французский режим Виши, подчеркнём, за считанные дни 1940 года безоговорочно передал под контроль Японии «Французский Индокитай».
Зато вскоре после Второй мировой войны Франция в течение почти десяти лет огнем и мечом пыталась там же восстановить свой колониальный режим… Но тщетно: благодаря помощи антиколониальному движению в Индокитае от СССР и Китая, войска Франции вскоре потерпели сокрушительное поражение во Вьетнаме, что привело к их последующей эвакуации также из Лаоса и Камбоджи (1954–1955 годы).
Позиции Франции в Индии и в целом в Азии стали подобны небезызвестной шагреневой коже. Генерал Андре Менар, один их последних губернаторов (в 1950–1954 гг.) «Французской Индии» отмечал, что, «поскольку Франция в 1953-м стала проигрывать войну с Вьетнамом, это способствовало ультиматуму Индии в конце августа 1953 г. насчет передачи ей оставшихся французских районов на Индостане».
«Это требование активно поддерживали СССР и КНР, в то время как Великобритания и США были довольны предстоящим нашим уходом из Индокитая, надеясь «заменить» Париж в этом регионе». Поэтому Вашингтон с Лондоном «не поддерживали политику Франции по сохранению её территорий в Индии». По оценке А. Менара, уход Парижа из этих районов вскоре вынудит Лиссабон уступить Индии тамошние португальские районы.
Капитуляции бывают разные
Так и случилось в конце 1961 года, хотя Португалия оказала военное сопротивление Индии. Но решительная советская поддержка освободительного похода индийской армии привела к капитуляции там португальских войск. СССР был даже готов оказать прямую военную помощь Индии в этой войне, о чём заявил глава президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев в ходе визита в Индию в декабре 1961. Вскоре после этого заявления Лиссабон капитулировал.
Что же касается французских районов, то с конца августа 1953 года Франция начала поэтапный вывод оттуда своих войск и полицейских сил. Французская администрация тех районов запросила индийскую сторону продлить передачу территорий до осени 1954 и не применять насильственное выселение оттуда французов, не уезжающих во Францию.
В Дели согласились, предложив заключить соглашение, по которому Франция безоговорочно признаёт индийский статус передаваемых районов и не будет его оспаривать. Но Париж сначала отверг данное предложение: дескать, вдруг удастся вернуться?..
На согласие Парижа передать те районы повлияло и то, что в 1954 началась антиколониальная война алжирцев против Франции, причем французские войска в Алжире всё чаще терпели поражения. Так что и по этой причине Парижу было уже не до сохранения колониальных осколков в Индии.
В итоге к 1 ноября 1954 года французские районы Пондишери, Кариккал, Маэ и Янаон официально стали индийскими; причем главный французский район – Пондишери – фактически стал индийским позже – с 1956 года. С этими событиями Индию поздравило правительство СССР, приветствуя ее политику по ликвидации очагов колониализма в этой стране.
В ходе визита Дж. Неру в СССР в июне 1955 года советская сторона заверила, что будет поддерживать ликвидацию последнего французского осколка (Пондишери) и португальских районов в Индии. То же было повторено в ходе визита Хрущева и Булганина в Индию в ноябре 1955 года.
Так что позиция Москвы способствовала окончательному упразднению колониальных районов Парижа на Индостане. Однако Франция только в августе 1962 года подписала с Индией соглашение, по которому отказывалась оспаривать индийский статус тех районов.
Индийские же власти не прибегали к выселению оттуда французов, добровольно уезжавших во Францию или остающихся в бывших французских анклавах Индии. К настоящему времени почти 100 % населения данных районов – это индийцы. При этом в тех же районах сохраняются памятники французского периода, да и не менее четверти тамошнего населения – католики.
Таким образом, в 1953–1954 гг. Франция лишилась всех своих колоний в Индии и в целом в Азии. Причем из Индокитая и Индии Париж ушел одновременно.