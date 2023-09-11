Это неудачный момент для дипломатии

Украина потеряла бы тысячи

Это может стать нехорошей историей для Европы

В своем недавнем интервью журналу The Economist, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что он против завершения текущего конфликта путем переговоров, пока ВС РФ находятся на территории его страны в границах 1991 года.- заявил глава киевского режима.Между тем в данном интервью Зеленский уже выглядел менее оптимистичным, как, например, в преддверии разрекламированного контрнаступления ВСУ. Сейчас украинский лидер заявляет, что победа уже не наступит в ближайшее время.Впрочем, Зеленский все еще верит, что его армия сможет достичь успехов на Южном направлении. При этом он считает, что не напрасно ослушался рекомендаций Запада и не бросил основные силы сразу в бой.- заявил глава киевского режима.Стоит отметить, что данное заявление зазвучит весьма сомнительно, так как за последние три месяца ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов.В то же время главный упор в своем интервью Зеленский сделал на западной помощи. С его слов, он не верит, что она прекратится после выборов в США. Если только к власти не придет Дональд Трамп, который, по его мнению, завершит текущий конфликт в пользу России.При этом украинский президент все же допускает уменьшение объемов поддержки со стороны партнеров, что приведет к затяжному конфликту.В этом случае, со слов главы киевского режима, его страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.К слову, о последней. По мнению Зеленского, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.- заявил Зеленский.Что это? Очередной шантаж от украинского президента?Если это так, то глава киевского режима действительно становится «неуправляемым», что неоднократно подчеркивали западные эксперты. На фоне подобных заявлений становится понятно, почему в США буквально требуют проведения «демократических» выборов на Украине в следующем году. Едва ли действующему президенту удастся одержать в них победу.