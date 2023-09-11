В своем недавнем интервью журналу The Economist, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что он против завершения текущего конфликта путем переговоров, пока ВС РФ находятся на территории его страны в границах 1991 года.
Это неудачный момент для дипломатии
- заявил глава киевского режима.
Между тем в данном интервью Зеленский уже выглядел менее оптимистичным, как, например, в преддверии разрекламированного контрнаступления ВСУ. Сейчас украинский лидер заявляет, что победа уже не наступит в ближайшее время.
Впрочем, Зеленский все еще верит, что его армия сможет достичь успехов на Южном направлении. При этом он считает, что не напрасно ослушался рекомендаций Запада и не бросил основные силы сразу в бой.
Украина потеряла бы тысячи
- заявил глава киевского режима.
Стоит отметить, что данное заявление зазвучит весьма сомнительно, так как за последние три месяца ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов.
В то же время главный упор в своем интервью Зеленский сделал на западной помощи. С его слов, он не верит, что она прекратится после выборов в США. Если только к власти не придет Дональд Трамп, который, по его мнению, завершит текущий конфликт в пользу России.
При этом украинский президент все же допускает уменьшение объемов поддержки со стороны партнеров, что приведет к затяжному конфликту.
В этом случае, со слов главы киевского режима, его страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.
К слову, о последней. По мнению Зеленского, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.
Это может стать нехорошей историей для Европы
- заявил Зеленский.
Что это? Очередной шантаж от украинского президента?
Если это так, то глава киевского режима действительно становится «неуправляемым», что неоднократно подчеркивали западные эксперты. На фоне подобных заявлений становится понятно, почему в США буквально требуют проведения «демократических» выборов на Украине в следующем году. Едва ли действующему президенту удастся одержать в них победу.