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Зеленский: Сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС

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Зеленский: Сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС

В своем недавнем интервью журналу The Economist, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что он против завершения текущего конфликта путем переговоров, пока ВС РФ находятся на территории его страны в границах 1991 года.


Это неудачный момент для дипломатии

- заявил глава киевского режима.

Между тем в данном интервью Зеленский уже выглядел менее оптимистичным, как, например, в преддверии разрекламированного контрнаступления ВСУ. Сейчас украинский лидер заявляет, что победа уже не наступит в ближайшее время.

Впрочем, Зеленский все еще верит, что его армия сможет достичь успехов на Южном направлении. При этом он считает, что не напрасно ослушался рекомендаций Запада и не бросил основные силы сразу в бой.

Украина потеряла бы тысячи

- заявил глава киевского режима.

Стоит отметить, что данное заявление зазвучит весьма сомнительно, так как за последние три месяца ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов.

В то же время главный упор в своем интервью Зеленский сделал на западной помощи. С его слов, он не верит, что она прекратится после выборов в США. Если только к власти не придет Дональд Трамп, который, по его мнению, завершит текущий конфликт в пользу России.

При этом украинский президент все же допускает уменьшение объемов поддержки со стороны партнеров, что приведет к затяжному конфликту.

В этом случае, со слов главы киевского режима, его страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.

К слову, о последней. По мнению Зеленского, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.

Это может стать нехорошей историей для Европы

- заявил Зеленский.

Что это? Очередной шантаж от украинского президента?

Если это так, то глава киевского режима действительно становится «неуправляемым», что неоднократно подчеркивали западные эксперты. На фоне подобных заявлений становится понятно, почему в США буквально требуют проведения «демократических» выборов на Украине в следующем году. Едва ли действующему президенту удастся одержать в них победу.
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49 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:54
    +23
    Ага, Зеля шантажировать начинает Запад, типа если денег и техники не дадите то наши свидомые бешенцы вам всем похохотать устроят.....
    Ну было бы любопытно посмотреть чего они там устроят....... Сами наприглашали, так что теперь .....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:57
      +10
      Nexcom, а что Эрдоган то смог Е. С. подоить, но сам факт таких заявлений дает понять что Зеленский чует подляну.
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 13:11
        +2
        А вот тут как раз между Эрдоганом и Зеленским огромная разница... Эрдоган только угрожал выпустить волну мигрантов в Европу, которые ему абсолютно не нужны а Зеленский уже её выпустил... Сейчас на Окраине, наоборот только ужесточают правила выезда в ЕС, так как воевать уже не кому... Теперь скорее ЕС может шантажировать наркошу тем, что может вернуть укромужиков для мобилизации в Украину, а может и не вернуть... Так что Зеля на сегодня со своим шантажом в пролёте...
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:17
          0
          Это все слова Зеленского. Наглеть надо постепенно, этот как сварить лягушку. Он это и делает.
          Выборов в 404 в 2024 году не будет, военное положение и так далее.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 13:49
            -1
            Зеленский уже выглядел менее оптимистичным

            Кто там ещё смотрит, как выглядит Зеленский?
            Пока русские убивают русских, эта война будет финансироваться и проамериканскими политиками Европы, и англосаксами.
            Пока война угрожает разрастись до общеевропейской - она будет финансироваться англосаксами.
            Вот размеры помощи да, могут сильно колебаться, в зависимости от текущего политического момента у спонсоров
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 14:19
              0
              По мнению Зеленского, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.
              Этому шантажу Запада Зеленским фонд Сороса "Открытое общество" наркомана Зеленского научил? Наверняка, именно так! А именно.

              Фонд Сороса - это один из "крупнейших НЕЗАВИСИМЫХ спонсоров украинского гражданского общества", который финансирует проект "Анти-Россия".
              При этом сам Евросоюз – это карманная структура Сороса в ЕС. А именно, сеть групп гражданского общества, которой помог фонд Сороса в ЕС, выделила Киеву с 2014 года более 250 миллионов долларов, сыграв важную роль в сопротивлении Киева перед лицом российской СВО в прокси-войне США с Россией на территории Украины.
              Фонд Сороса также в ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ саи обогащается на войне Киева с Россией в Украине

              Зеленский делает вид, что он не понимает, что Вашингтон, как и его пиар-фонд, т.е. фонд Сороса, делает в войне не только Украины против России, но ив войне США против ЕС ставку на Польшу как на своего ГЛАВНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ВАССАЛА в ближайшем будущем, используя исторические амбиции польской шляхты, чего нет ни у одного другого восточноевропейского государства. Варшава, которая мечтает возродиться в масштабах имперской Речи Посполитой образца середины XVIII века, охотно примеряет на себя корону главной европейской державы, основными соперниками которой исторически были Россия, Германия и Франция.

              И Зеленского при этом не может ни беспокоить отставка Байдена с поста президента США как ставленника "Глубинного государства" США от банкиров ФРС США и возможное возвращение Трампа.
              Поэтому Киев обязательно будет вмешиваться своим шантажом и в президентские выборы США.
          2. Комментарий был удален.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 15:19
          0
          Цитата: Lev_Russia
          Теперь скорее ЕС может шантажировать наркошу тем, что может вернуть укромужиков для мобилизации в Украину, а может и не вернуть...

          Последнее более вероятно.
        3. dedusik
          dedusik Сегодня, 16:47
          0
          Ну, вернуть, так это только на руку Зели wassat
    2. vvnab
      vvnab Сегодня, 12:59
      +11
      Ничего они не устроят, особенно на фоне заявлений о возможной мобилизации беженцев
    3. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:25
      +3
      я, только за.....вот бы,чубатые,рейхстаг взяли или букингемский дворец)))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:32
        +2
        По мнению Зеленского, сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.

        Это может стать нехорошей историей для Европы

        - заявил Зеленский.

        Что это? Очередной шантаж от украинского президента?


        laughing Президент-террорист.Его просто ликвидируют за такие угрозы,а беженцам дадут под зад и вон из ЕС.

        Вот до чего он довёл свою страну.Из интервью Якова Кедми.
        Украина демографически изуродована, население не в состоянии самовоспроизводиться и быстро уменьшается. Сегодня на Украине проживает менее 20 миллионов человек. Потери ВСУ, по западным оценкам, превышают 450 тысяч человек убитыми и в два раза больше ранеными, из них 70 процентов – тяжелораненые, которые больше не вернутся на фронт. Если вспомнить, что потери офицеров и командиров в боевых условиях – это примерно пятая часть всех потерь, тогда выходит, что ВСУ потеряли более 80 тысяч командиров младшего и среднего звена. Процент вернувшихся в строй после ранения украинцев мизерный. А кто считал пропавших без вести и военнопленных? Общие безвозвратные потери ВСУ уже оцениваются в миллион человек. Добавим к этому колоссальную миграцию и вспомним, что основной поток эмигрантов – женщины в возрасте от 20 до 40 лет. То есть мужчины убиты, женщины уехали, рожать некому и не от кого.Украина вступила в этап тотальной катастрофы: военной, экономической, промышленной, демографической, географической, социальной. Украина сама себя приговорила к исчезновению.


        https://k-politika.ru/kedmi-u-rossii-est-besproigryshnyj-variant-navsegda-konchit-s-ukrainoj/
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:47
        +1
        Цитата: yurybaxter
        я, только за.....вот бы,чубатые,рейхстаг взяли или букингемский дворец)))

        Единственное, что чубатые могут взять - это за щеку!..
        1. Комментарий был удален.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 13:51
      0
      КАЖДОЕ гостеприимство имеет свой срок.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:34
        +1
        Цитата: knn54
        КАЖДОЕ гостеприимство имеет свой срок.

        Работающих это не коснется. В некоторых странах, беженцы должны в течении года сдать знание языка на категорию и устроиться на работу, этим лицам предоставляется вид на жительство, они пользуются всеми льготами государства депортации они не подлежат. И таких бывших граждан Украины, уже не мало. Я таких вижу каждый день.
    5. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:58
      0
      Ага, Зеля шантажировать начинает Запад, типа если денег и техники не дадите то наши свидомые бешенцы вам всем похохотать устроят....
      Это он дает намек Европе: собирайте всех украинских эмигрантов до кучи и присылайте назад. На утилизацию в мясных штурмах.
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ага, Зеля шантажировать начинает Запад, типа если денег и техники не дадите то наши свидомые бешенцы вам всем похохотать устроят.....
      Ну было бы любопытно посмотреть чего они там устроят....... Сами наприглашали, так что теперь .....

      Хоть и еврей, но глуповатый. Беженцы сидят в Европе не рыпаются, они боятся, как бы их не депортировали на Украину, а там фронт, "мясные штурмы" и смерть, а в лучшем случае калека.
    7. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: Nexcom
      наши свидомые бешенцы вам всем похохотать устроят.....

      Нашли глупцов ага....
      Любой взбрык - даже не митинги протеста- а просто административка за распитие горилки в неположенном месте - при нынешних раскладах - автоматическая депортация на войну...
  2. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 12:55
    +5
    Зеля теперь угрожает шестеркам хозяев, совсем страх потерял wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:59
      0
      blackbeard hi, они с 2022 года краев не видят, и ведут себя не просто по хамски а сверх нагло, ну а что Вашингтон прикроет.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 13:06
        +1
        Так они и Вашингтон шантажировать пытаются. Намекая на старые коррупционные дела семейки Байдена. Плохо мол, если они всплывут перед выборами. У чубатантов нет предела наглости.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:22
          0
          Зеленский не понимает что после выборов ,каким бы их результат не был,его западные товарищи начнут подчищать хвосты,чтобы их никто не смог больше шантажировать и тогда я боюсь что Зеленского уже больше никто не увидит.
  3. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:57
    +2
    В Канаду побегут ..? Им уже уведомление раздают о депортации
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:04
      0
      chemberlen hi, возможно что как и их кумиры нацисты ломануться в Южную Америку.
  4. seamen2
    seamen2 Сегодня, 12:59
    +2
    *сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо»
    А вот и неприкрытый шантаж ЕС начался. Отличное, просто отличное высказывание Зе. Ранее судом грозился ЕС за эмбарго на юкрейн пшеничку.
    А вы говорите, почему он еще живой..Он один запрещенный в ЕС RT с успехом компенсирует.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    +3
    Браво, взорви ЕС изнутри! Желтые жилеты немного поголубеют. Я только за!!! Дайте шанс пацаку попробовать! И вы узнаете кто такие кеклы по настоящему!
    А может это секретный план поднять бузу в ЕС, чтобы те выслали лишенцев до дому, до хаты, а на границе уже военкомы принимать будут......
    Но, без бузы ни как.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:06
      +4
      Uprun hi, эт вряд-ли данные "беженцы" отлично знают где можно выеживаться а где надо замышиться.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    0
    Беженцы вздумают бунтовать в ЕС? Тогда у них будет один выбор- вагоны скотовозы на Украину.Что то они последнее время попросили в Европах.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:07
    +1
    - Эх... Пустили козла в огород... belay - подумали европейцы.
    Так вам и надо.
    Разборчивее надо быть... в связях.
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:07
    +1
    То есть сейчас беженцы ведут себя хорошо, тихо-мирно, с чувством глубокой благодарности к каждому европейцу, будь негр преклонных годов, или, не дай Бог, из русских вообще...
    Но их ангельское терпение заканчивается, и скоро они будут вести с европейцами себя похуже, потому как европейцы по жизни должны и обязаны, а если не понимают, то не зазорно им это напомнить.
    Ну что ж, европейцев можно поздравить с таким ценным приобретением, могут жаловаться Хозяину, если припечет. А так - пусть каются - и платят, как положено, а не отлынивают от такой чести. А то - хуже будет!
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:09
    0
    Ничего иного кроме "дайти грошив" верхушка салорейха придумать не может.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:09
    +1
    Ай молодец! Молодец,жыдыня обдолбанное.) Так держать! Бис!)
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:09
    +3
    Опа! А вот и угроза спустить с цепи дикарей, которые гораздо более дикие, чем все арабы-цыгане-негры и так далее! Особенно взоржал с:
    миллионов украинских беженцев в ЕС, которые, как он выразился, в целом пока «вели себя хорошо»

    То говном на стенах лозунги в гостинице напишут, то говно в почтовый ящик закинут, они без говна как-то скучают...
    1. Комментарий был удален.
  12. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 13:11
    +1
    Это зеля так намекает евросоюзу, чтобы те, от греха, повозвращали на Украину всех военнообязанных дизертиров?
  13. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:13
    0
    Угрожает хозяевам миграционным кризисом?
    Пять стадий принятия неизбежного:
    отрицание
    торг < Зелебобик тут
    гнев
    депрессия
    принятие (в состав России)
    laughing
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 14:17
      0
      "Гнев" скорее после "отрицания"... Ну а дальше "торг", "депрессия" и "принятие" yes
  14. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:17
    0
    Мозги кокаином заместил чтоли? Такой винегрет накрошил.
    А интересно,как связано содержание залежалой с украинскими бнженцами? Они получают что-то от подачек и все на коротком повдке? Денег не дают,Зеленский говорит-фас?
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:24
    0
    Ах, как грубо ! Шантаж чистой воды. Если бы запад был хотя бы частично независим в вопросах внутренней, национальной политики и если бы европейцы не были столь безоговорочно послушны заокеанскому хозяину и имели бы нормальное человеческое достоинство , эти бешенцы вылетели бы из Европы на два метра впереди своего визга.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:24
    +2
    Полиции там не привыкать: пройдутся дубинками по почкам и депортируют или в Руанду или обратно на Ненку.
  17. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:25
    +2
    в целом пока «вели себя хорошо»
    ...когда начнут себя плохо вести то есть такое слово Депортация на родину....вот и поедут и сразу на передок
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      в целом пока «вели себя хорошо»
      ...когда начнут себя плохо вести то есть такое слово Депортация на родину....вот и поедут и сразу на передок

      Большинство там предпочитает не высовываться, себе дороже.
      Буянят только проплаченные и совсем отмороженные.
  18. Chepa
    Chepa Сегодня, 13:28
    +3
    Гейропа содрогнется от мразей которых приютила
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:40
    0
    Хорошо, пусть эти фащисты друг друа убивают.
  20. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:47
    +1
    Миллион украинцев в Европе выйдет на улицы в грязных трусах, как после фейка о Буче? Действительно, омерзительная угроза.
  21. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:58
    0
    Миллионам украинских беженцам на Украину глубоко плевать.Они предпочитают остаться жить на западе , а значит приспособиться и не раздражать местные власти и жителей.
    Зеленский своим тупым однообразием уже начинает утомлять и раздражать не только запад.
    Что хорошо продемонстрировал саммит "двадцатки" и саммит БРИКС.
    Поскольку запад всё более склоняется к переговорам и даже раздаются голоса,что линия разграничения может пройти по текущей линии фронта, то Зеленского могут убрать, чтобы не мешал своей глупой упертостью.
    Поменять на более сговорчивого.
  22. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:14
    0
    Ну, попробуют демократизаторов от полиции... Там вам не майдан с печеньками hi
  23. Million
    Million Сегодня, 14:26
    0
    Надо бы нашей власти задуматься о мигрантах.
    Звоночек то нехороший...
  24. al3x
    al3x Сегодня, 14:44
    0
    Мне думается, что беженцы украинские, которые сейчас в ЕС корни пустили, будут сидеть тише воды и ниже травы, чтобы не отправили на могилизацию. От Зеленского они открестились уже, как от бесноватого. Иначе бы не сбежали.
  25. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:42
    0
    Zelí svou hloupostí předá celou Ukrajinu Rusku!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:43
      0
      Капуста своей глупостью передаст всю Украину России!