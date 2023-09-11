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Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs ВСУ попал в кадр

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Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs ВСУ попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена работа немецкого инженерного танка Pionierpanzer 2A1 Dachs, переданного властями ФРГ украинской армии. На кадрах немецкая инженерная машина выкапывает застрявший украинский Т-64БВ для последующей эвакуации.


Ранее сообщалось, что немецкими властями весной текущего года в рамках подготовки к так называемому "контрнаступлению" были переданы украинской армии три единицы Pionierpanzer 2А1 Dachs.


Pionerpanzer 2A1 Dachs представляет собой, по сути бронированный экскаватор на базе шасси танка Leopard 1. Эта машина является преемницей более ранней модели Pionierpanzer 1.

Pionerpanzer предназначен для буксировки поврежденных транспортных средств, при этом его основная задача осуществляется в работе с ландшафтами, обеспечении въездов и выездов на водных преградах, возведение фортификационных сооружений и прочие работы, направленные на устранение различных преград на поле боя.

Первые серийные машины этого типа поступили на службу бундесвера в апреле 1989 года. Уже к концу 1990 года было изготовлено и передано немецкой армии 36 Pionierpanzer 2А1, также неформально называемых "Барсук".

Кроме бундесвера, машины этого типа используются армией Канады, которой было поставлено девять единиц подобной техники, получивших обозначение Combat Engineer Vehicle-CEV или просто "Badger", что в переводе с английского также означает "барсук".

Pionierpanzer 2A1 Dachs оборудован телескопической стрелой с обратным ковшом, очистным и опорным щитами, подъемным оборудованием и лебедкой, а также системой резки и сварки и прожекторами.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Luhai Wong
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:52
    +2
    И что такого в экскаваторе на шасси танка ??
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 12:59
      +2
      Цитата: Nexcom
      И что такого в экскаваторе на шасси танка ??

      Массовые могилы копать удобно ..Типо дезертировали и потерь нет ..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:14
        0
        А обычный экскаватор уже не, не подойдёт ?
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:52
        0
        Вот такого девайса у нас в парке "Патриот" ещё не было!..
        Сам танцует, сам поёт, сам билеты продаёт...
        Высылай, Шольц, высылай!
        Нам твой "Пионир" пригодится и для рытья траншей, где-нибудь под Ивано-Франковском! wink
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:17
    +1
    Вот именно этого "Барсука" и надо стараться уничтожить в первую очередь! Ибо он позволяет использовать повреждённую или поломавшуюся технику многократно. Гитлеровские ремонтники в начале ВМВ зачастую успевали ремонтировать вышедшую из строя технику чуть ли не быстрее. чем всякие гудерианы -её терять. немного утрирую, но в этом вопросе немцы были бы лучшими в мире до сих пор. если бы не пошли по пути заведомого усложнения (с целью удорожания) всей своей техники.

    См. "Есть ли смысл окончательно уничтожать подбитую западную технику на У.?" https://трымава.рф/?p=41661
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:53
      0
      При чем тут удорожания если немецкая техника была более технологически продвинутая разве это плохо ?
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 14:53
      0
      гитлеровские ремонтники в начале ВМВ зачастую успевали ремонтировать вышедшую из строя технику чуть ли не быстрее. чем всякие гудерианы -её терять.

      Может где в Германии они и ремонтировали быстро, но нее еще надо было довезти.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:23
    0
    Карачун ему. Пионер! Ты в ответе за все!!!
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:36
    0
    Так себе этот агрегат. Возможности очень ограниченные. Наш ИМР--3 намного лучше.