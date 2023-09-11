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Закупленные в России корветы «Гепард» вьетнамского флота получат американские акустические системы

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Закупленные в России корветы «Гепард» вьетнамского флота получат американские акустические системы

Минобороны Вьетнама приобрело у американской компании Genasys устройства акустического оповещения дальнего действия (LRAD), намереваясь установить их на корветы класса Gepard, закупленные в России и состоящие на вооружении флота страны.


Речь идет об изделиях LRAD-500X-RE и 1000XI стоимостью $1,9 млн. Как указывается на сайте производителя, это современные AHD-устройства [гибрид цифровых и аналоговых технологий] с ручным управлением, которые обеспечивают четкую связь на большие расстояния до 2000 и 3000 метров соответственно. При этом ранее Вьетнам уже закупал LRAD у Genasys для нужд других кораблей и служб.

LRAD используются как для передачи информации, так и в роли «звуковой пушки». Как утверждается, при помощи акустической установки круизный лайнер Seabourn Spirit в 2005 году отогнал сомалийских пиратов. LRAD широко используются как в ВМС различных стран, так и в правоохранительных органах, например, для подавления массовых волнений.

ВМС Вьетнама всего получили четыре корвета проекта 11661Э «Гепард 3.9» в 2011-2018 годах и постепенно их дорабатывают, внедряя новое вооружение и оборудование. В частности, этим целям служит оснащение кораблей акустической аппаратурой типа LRAD.

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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:08
    +7
    При такой "дружбе" Ханоя и Вашингтона думаю там скоро всё будет американским.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:54
      +1
      Если так хотят вьетнамцы, то почему нет ?
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:30
      0
      Через 20 лет после войны с Германией, СССР задружил с бывшими врагами не в пример Вьетнаму.
      Что остается делать Вьетнаму, если в настоящее время Китай для них страшнее угроза, чем США и потихоньку отжимает острова и атоллы в Ю-К море?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:23
    -3
    Я понимаю ,что американское - это круто,но эта штуковина только подойдёт бакланов гонять чтобы они корвет не обсирали.И то не надолго ,они привыкнут- баклан,
    птица летающая и постоянно серущая.Хотя на сером ,срое не очень заметно." Сто оттенков серого" часть вторая.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:30
      +1
      баклан,
      птица летающая и постоянно серущая.
      Не любите бакланов? laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:38
        +2
        Андрей Москвин,а за что их любить- этих бомбардировщиков снайперов,краску металлик на машине их гуано разъедает,если вовремя не стереть. lol
        1. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 13:56
          0
          баклан,
          птица летающая и постоянно серущая.
          Не любите бакланов? laughing

          Андрей Москвин,а за что их любить- этих бомбардировщиков снайперов,краску металлик на машине их гуано разъедает,если вовремя не стереть. lol

          Предлагаю создать партию нелюбителей бакланов и идти на выборы в ГосДуму. Как думаете поднаберем голосочков? drinks
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 15:00
          +1
          tralflot1832, я бы сюда ещё включил чаек-балабасных, тоде порождения ада в перьях.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 16:07
            +1
            Ропот 55.Мы наверно об этой птичке говорим? В Мурманске это - " баклан".1,5 кг ярости,а судя по клюву - птица гордая. hi laughing

            Мурманск.
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Сегодня, 16:43
              +1
              tralflot1832, ВО-ВО-ВО узнаю морду дикую, вечно голодное, прожорливое, орущие и гадящее дальше чем видит, отмороженное побочное дитя преисподней.)))
  3. Зуек
    Зуек Сегодня, 13:31
    +3
    Увы, но это упрёк нашим производителям подобных систем. Знаю вьетнамцев - они очень хорошо относятся к нам и нашей военной продукцией. Уверен, что если бы что-то сопоставимое по уровню было у нас, то взяли бы. Но, что имеем, что имеем.
  4. osp
    osp Сегодня, 13:35
    +5
    А что Россия им могла предложить по этой части , если из-за отставания в электронике у нас едва-едва производят эти системы и то очень ограниченно ?

    За примером далеко ходить не надо - Индия уже поставила к забору советские противолодочные Ил-38 и Ту-142 как устаревшие. И закупают американские Р-8 "Посейдон".
    Наверное не из-за любви к Штатам, а просто из-за того что Россия ничего не предложила - не производим мы уже 30 лет такие машины.

    И даже вертолетов современных противолодочных не делаем - как этот Ка-27ПЛ был последний 30 лет назад выпущен с уже устаревшей на тот момент ГАС , так все и осталось.
    1. nordscout
      nordscout Сегодня, 13:52
      +1
      Уважаемый osp! Зато у нас "Кинжал", Сармат", "Армата", СУ-57, 75, Т-90, вся Африка за нас и Крым признали Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Куба!!!!! А Вы, тут, про какую то электронику, ИЛ-38, Ту-142, Ка-27ПЛ, Индию..... Вот родятся новые Ильюшины, Туполевы, Камовы и будет нам, опять и Индия и Вьетнам... Да и нам, вероятно, будет счастье...
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 14:04
        0
        "Зато мы делаем ракеты,
        перекрываем Енисей,
        а также в области балета
        мы впереди планеты всей!"
        Ю.Визбор "Рассказ технолога Петухова"
  5. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 13:36
    -2
    "Пришёл зайчик к волку дружить"... Сам виноват.
    Вьетнаму что то плохо с памятью стало, а зря, пожалеет потом, если будет чем.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:55
      +1
      Нет не пожалеет, у них отличная торговля с США и только растет сотрудничество.
    2. osp
      osp Сегодня, 14:05
      0
      А у японцев что, с памятью тоже плохо за атомные бомбы США ?
      Но сейчас Япония главный союзник США в регионе и покупатель американского оружия.
      Американцем все это выгодно чтобы милитаризованная Япония надавливала на Россию и Китай.

      И это без учета сотни американских военных объектов США в Японии , особенно на Окинаве.