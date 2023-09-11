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«Курганмашзавод» подтвердил ведение работы по созданию новой плавающей 152-мм самоходной гаубицы на базе САУ 2С18 «Пат-С»

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«Курганмашзавод» подтвердил ведение работы по созданию новой плавающей 152-мм самоходной гаубицы на базе САУ 2С18 «Пат-С»

Российские войска могут получить на вооружение первую крупнокалиберную самоходную гаубицу, способную самостоятельно преодолевать водные преграды. Работы по данной теме ведет "Курганмашзавод", заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов.


Российское Минобороны приняло решение поставить на вооружение армии 152-мм САУ, способную плавать. Решение принято по опыту применения артиллерии в спецоперации. На сегодняшний день у российских артиллеристов имеется одна самоходная гаубица, способная самостоятельно преодолевать водные преграды, но она калибра 122 мм, речь идет о САУ "Гвоздика". Поставляемые в войска и перспективные САУ калибра 152 мм такой способности не имеют.

Новая гаубица создается на основе опытного образца плавающей САУ "Пат-С" калибра 152 мм, созданной в 80-е года прошлого века на шасси БМП-3. Сама гаубица уже устарела, но ее конструктивные особенности лягут в основу новой разработки. Минобороны требует возможность плавать, вести огонь с закрытых позиций и большую дальность поражения.

(...) фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания

- приводит РИА Новости слова Хромова.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" начал работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", разработанной в советское время, но так и не пошедшей в серию. САУ была разработана Специальным конструкторским бюро Курганмашзавода (СКБМ) на базе шасси БМП-3, предполагалось, что самоходка поступит на вооружение артиллерийских полков Минобороны СССР.
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35 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:17
    0
    Когда по времени?
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:35
      -5
      Алекс, наши генералы готовятся форсировать Днепр... в следующем году.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:45
        +1
        Egeny hi, очень надеюсь что наши генералы будут держать свои планы до последнего в ЖЕСТОЧАЙШЕМ секрете, не хочу чтоб было как с украинским наступлением.
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 14:12
        0
        Алекс, наши генералы готовятся форсировать Днепр... в следующем году.

        Ну судя по созданию новых частей морской пехоты, таки да. Но вот когда, это вопрос. Точно не следующий год.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 14:17
          +2
          Нужно было уходить с правого берега, чтобы потом героически, после длительной подготовки, наверняка, с немалыми жертвами, его форсировать? Хитроумный план.
          1. guest
            guest Сегодня, 14:50
            -1
            Цитата: УАЗ 452
            Хитроумный план.

            Зато Абрамович счастлив остался.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 16:03
              +1
              У Абрамовича есть бизнес в России? Челси, может теперь в РФПЛ играет? После того, как отработал губером Чукотки и у него выкупили Роснефть, уверены, что он в Россию сунется? Думать-то надо, а не методички перепечатывать, хотя и в Наглии его зачмырили
              1. alexoff
                alexoff Сегодня, 16:42
                0
                Активов у него предостаточно в РФ. Например евраз и ivi. Если у него не контрольный блокирующий пакет акций, то это не значит что у него нет активов.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    +2
    С этой САУ " Пат - С",cкладывается патовая ситуация.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:38
      +1
      вообще 2С1 Гвоздика собирались заменить на 2С34 Хоста 120-мм самоходное артиллерийское орудие
      "беда" с плавающими гусеничными ББМ под 120-е минометы
      в СССР был проект 2С8 Астра с 120-мм минометом - закрыли в пользу 2С9 и 2С17 Нона - но они тоже толком не пошли в серию
      вроде как на СВО пошел самоходный 82-мм миномет 2С41 Дрок на колесной базе Камаз
      а по самоходному плавающему 120-мм миномету есть современный проект 2С42 Лотос с орудием 2А51 - 120-мм пушка-гаубица-миномёт
      так же 2С31 Вена 120-мм самоходная артиллерийско-миномётная установка на шасси БМП-3
      так же 2С23 Нона-СВК 120-мм орудие-миномёт, снова на колесной базе БТР
      тот же 2С40 Флокс 120-мм самоходное артиллерийское орудие, тоже только на колесном шасси Урала
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 15:46
        0
        Так, концепция ясна, минометы будут ставить на колеса, а пушки и гаубицы на гусеницы и иногда на колесные шасси.
  3. Chepa
    Chepa Сегодня, 13:27
    +4
    Лучше бы стрелчля далеко и снаряды высокоточные и кассетные
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:28
    +5
    Это хорошо.
    Только б сначала...
    2С35 «Коалиция-СВ» в войска отдайте.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:52
      -3
      Цитата: Смею_заметить_
      2С35 «Коалиция-СВ» в войска отдайте.

      В какие войска? Парадные? Так на параде только и увидим.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 16:06
      +1
      Смысл? Под неё ни зарядов ни снарядов нет, парочка Коалиций весь имеющийся боезапас за несколько часов расстреляет
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:29
    +1
    Российские войска могут получить на вооружение первую крупнокалиберную самоходную гаубицу, способную самостоятельно преодолевать водные преграды. Работы по данной теме ведет "Курганмашзавод", заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов.

    Работы ведутся по многим направлениям. В данном случае еще нет орудия под новую систему, поэтому говорить сейчас не о чем.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 13:34
    +3
    Что, прям так необходимо оно? Вот прям сейчас? Лучше бы допилили то, что уже давно пилить начали. А то получится, как в ОСК, огромная в финансах дыра. Сосредоточиться нужно на вещах первой необходимости, а не распыляться на все разом. Так никакого бюджета не хватит. По Звезде в передаче "военная приемка" каких супер-пупер разработок не показывали, а по факту почти всё - это штучные экспериментальные разработки. 8..9 из 10 изделий на вооружении "Сделано в СССР".
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:45
    -6
    Странно. Устанавливается на шасси БМП-3. А что, армия уже перевооружена на БМП-3, и где-то лежат лишние, которые не жалко на САУ переделать??
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 15:16
      +2
      Ну вообще-то это шасси сейчас серийно производится. Это очень логичный шаг производить что-либо на уже стоящем в производстве шасси. Конечно отдельный вопрос насколько само шасси подходит.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 15:44
        -1
        Если уж смогли приспособить под "Спрут", с мощной танковой пушкой, шасси от БМД, то будет реально приспособить и шасси от БМП-3 под не самую мощную гаубицу.
  8. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: Egeny
    Алекс, наши генералы готовятся форсировать Днепр... в следующем году.

    Откуда такой иКромётный оптимизЬм?
    А, судя по аватарке, вы -дама?! Сами не служили, но мнение имеете!?

    В общем-то вы правы. Только мелкие уточнения.

    Не Днепр, а Северский Донец и не в году, а в пятилетке.

    Как раз и САУ до ума доведут! А так всё правильно! :)
  9. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:51
    -3
    Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить. Раньше противник узнавал о новой системе, когда видел на Красной площади, теперь - треп, что в голову придет. А Курган МЗ лучше бы хорошую БМП сделал вместо урода "Курганец-25", кот. забракован вместе с "Арматой". 10 лет лепили..
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:58
    +1
    А чем " Гвоздика" не устраивает? Тоже плавающая, добавьте длину ствола, новые пороха, принцип действия как у "Коалиции" и баба ягодка опять. soldier
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:27
      +2
      В теории, 152-мм калибр гораздо больше подходит для кассетных боеприпасов. А без их использования 122-мм орудия даже предпочтительнее из-за большей скорострельности и легкости обращения с боеприпасами.
  11. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:16
    +1
    "Могут получить" звучит как приглашение на церемонию вручения. Приехали забирать, вот изделия, ну либо на площадке ничего нет. Игра слов заменяет поставки.
    – Места нет! Места нет! – закричали в один голос Заяц и Шляпник, заметив Алису.
    – Не хочешь ли выпить ещё чашечку чаю? – решил остановить расспросы Мартовский Заяц.
    – А я вообще не пила чай, так что никак не могу выпить ещё.
    – Хочешь печенья? – любезно спросил Мартовский Заяц.
    – Но я не вижу здесь никакого печенья.
    – А его и нет, – согласился Мартовский Заяц.

    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 16:34
      0
      А мне почему то понравился 6 ти ствольный змей Горыныч. Можно такой воспроизвести в железе? Пусть не на ходу, а как стационарная установка. Представляете какой шквал огня!
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:23
    +2
    Новость напоминает современную Россию в миниатюре. А по сути - кажется инженерная мысль на подобных предприятиях зашла в полный тупик, вместо того чтобы попытаться скопировать лучшие аналоги у врагов (с дальностью 30 - 40км) мы достанем из чулана старьё, которое выдадим за новую разработку
  13. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:27
    +4
    Курганмашзавод» подтвердил ведение работы по созданию новой плавающей 152-мм гаубицы


    объясните мне, недалекому, Зачем плавающая??
    за 1,5 года СВО была необходимость в плавающем варианте? - нет, не было!
    а в чем была необходимость? - в стрельбе дальше чем "три топора", в скорострельности как у цезаря, в СУАО - которого также нет...
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:22
      +1
      Плавающая техника нужна в морской пехоте и понравилась в Индонезии. Хотя бы вот зачем! soldier
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:31
      +1
      Наше ВПК ещё со времён Устинова делает не то, что нужно военным, а то, что проще и выгоднее производить самим оборонщикам. В данном случае плавающее шасси есть, а нормального орудия, соответствующего сформулированным Вами требованиям - нет, и разрабатывать его просто некому - в КБ и НИИ остались только эффективные менеджеры и заслуженные, но сильно дементные дедушки. Ну а так как прикормленных лоббистов с лампасами в МО гораздо больше, чем тех генералов, кто хоть какой-то опыт командования чем-то кроме парадных коробок имеет, то нет причин сомневаться, что любая инициатива ВПК встретит горячий одобрямс в кабинетах на Фрунзенской набережной.
  14. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:29
    +4
    А нафик она нужна?Чтобы была?Дайте орудие с дальностью стрельбы 50 километров и больше,чтобы эффективно вести контрбатарейную борьбу!А не занимайтесь ерундой!!!
  15. Дмитрий Сметанин
    Дмитрий Сметанин Сегодня, 15:36
    +2
    Сказочные до.., ну вы поняли. Куда плыть то собрались? Дальность и точность стрельбы надо увеличивать, а не этим непотребством заниматься. 15 км это не дальность для артиллерии. FPV дроны на 10 км уже летают. Где Коалиция-СВ? Снова дорабатывается, снова сроки сдвигаются вправо?
  16. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 15:39
    +2
    Короче мечтают о плавающей Мста-С))) Но так не бывает, чтоб и далеко стреляла и плавала))) Надо чем то жертвовать. Интересно за всю СВО потребовалась ли эта возможность плавать? Сколько было видео- всё понтонные мосты наводили, а по ним уже плавающие БМП 2 и Акации ехали, хотя даже танки у нас имеют возможность преодолевать реки по дну, но упёрто этими возможностями нашей техники никто из вышестоящего командования так и не воспользовался. Поэтому зачем нам плавающая гаубица? Цель?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:34
      0
      Чтобы оборонщики могли предъявить руководству, а руководство - населению что-нибудь очередное аналоговнетное.
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:26
    +1
    Цитата: Николай Дягелев
    Поэтому зачем нам плавающая гаубица? Цель?

    Цитата: Николай Дягелев
    Поэтому зачем нам плавающая гаубица? Цель?

    Цитата: Николай Дягелев
    Поэтому зачем нам плавающая гаубица? Цель?

    Ну как же?Лет 10 исправное финансирование.Разработка,опытный образец,испытание и пр. Ну а потом в архив.И за новое возьмемся. smile smile soldier